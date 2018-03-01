МО РФ пригласило на Московскую конференцию по безопасности военное руководство США и НАТО

Мы направили приглашения военному руководству США и послу США в Москве господину Джону Хантсману принять участие в форуме и изложить свои взгляды,

Также направили приглашения принять участие в дискуссиях военно-политическому руководству НАТО и руководству военного комитета альянса. Здесь хочу подчеркнуть, что, несмотря на приостановленное по инициативе западных стран взаимодействие по военной линии, мы пригласили на форум оборонные ведомства всех стран Евросоюза и НАТО,