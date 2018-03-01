18:12 01 марта
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МО РФ пригласило на Московскую конференцию по безопасности военное руководство США и НАТО

Российское военное ведомство направило приглашения военному руководству США и НАТО на 7-ю Московскую конференцию по международной безопасности, передает ТАСС сообщение замминистра обороны Александра Фомина.



Конференция пройдет 4-5 апреля.


Мы направили приглашения военному руководству США и послу США в Москве господину Джону Хантсману принять участие в форуме и изложить свои взгляды,
сказал Фомин на встрече с иностранными военными атташе.

По словам замминистра, ведомство «рассчитывает на оценки экспертного сообщества и зарубежных политологов», которые уже подтвердили приезд на московский форум.

Также направили приглашения принять участие в дискуссиях военно-политическому руководству НАТО и руководству военного комитета альянса. Здесь хочу подчеркнуть, что, несмотря на приостановленное по инициативе западных стран взаимодействие по военной линии, мы пригласили на форум оборонные ведомства всех стран Евросоюза и НАТО,
сообщил он.

Фомин отметил также, что в нынешних условиях «главное для нас – диалог». В этой связи Россия идет «на меры открытости и транспарентности, предоставляя партнерам свободную трибуну для изложения своих взглядов».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. maxim947 Сегодня, 14:46
    Зачем? Никому это не нужно, а кому нужно того в упор не замечают.
    maxim947
    1. 210окв Сегодня, 14:49
      Да пусть приедут.В баньку,выпивку,девок...А дальше можно посчитать им зубы..Конференция по безопасности как никак...
      Цитата: maxim947
      Зачем? Никому это не нужно, а кому нужно того в упор не замечают.
      210окв
      1. Тралл Сегодня, 14:55
        Цитата: 210окв
        В баньку,выпивку,девок..

        Ксюше некогда, на дебатах она smile
        Тралл
        1. maxim947 Сегодня, 14:58
          Речь о баньке, а не об ипподроме, причем здесь она?)) Да и в баньке они не нужны, баня дело душевное, а эти...
          maxim947
        2. 210окв Сегодня, 15:04
          Можно Рыбку им подбросить.Она так на Запад рвется..
          Цитата: Тралл
          Цитата: 210окв
          В баньку,выпивку,девок..

          Ксюше некогда, на дебатах она smile
          210окв
          1. Тралл Сегодня, 15:06
            Цитата: 210окв
            Можно Рыбку им подбросить

            Верно подмечено. Плосковата сия боярыня. Аки таранка smile
            Тралл
        3. Angel_and_Demon Сегодня, 15:14
          Цитата: Тралл
          Ксюше некогда, на дебатах она

          ради этого - перенесет, это же покруче обеда с Трампом будет - близкие дружественные отношения lol
          Angel_and_Demon
      2. МИХАН Сегодня, 16:11
        Цитата: 210окв
        Да пусть приедут.В баньку,выпивку,девок...А дальше можно посчитать им зубы..Конференция по безопасности как никак...

        Вот тут ты Дмитрий в точку высказался...Прием бы организовали знатный и на срытую камеру сняли бы хе хе Ну дальше понятно!
        Только русский человек может полчаса доказывать американцу, что Россия - плохая страна и дать ему в морду когда он согласится.
        [i][/i]
        МИХАН
    2. samarin1969 Сегодня, 14:51
      Цитата: maxim947
      Зачем? Никому это не нужно, а кому нужно того в упор не замечают.

      +++ hi
      Вот именно, зачем? ...Где эти "консультации помогают России"?..."Главное для нас -диалог" ..???..."горбачевщина" какая-то. am
      samarin1969
    3. Svarog Сегодня, 14:55
      Цитата: maxim947
      Зачем? Никому это не нужно, а кому нужно того в упор не замечают.

      Да хотят страх в их глазах увидеть, продемонстрировать новое оружие..
      Svarog
      1. Alex777 Сегодня, 15:23
        Сильно испугаются - какую-нибудь глупость партнеры сделать могут. bully
        Пусть спокойно приезжают, сидят ровно и заключают договоры об ограничении вооружений. И, разумеется, выполняют ранее подписанные. hi
        Alex777
        1. Svarog Сегодня, 15:25
          Цитата: Alex777
          Сильно испугаются - какую-нибудь глупость партнеры сделать могут. bully
          Пусть спокойно приезжают, сидят ровно и заключают договоры об ограничении вооружений. И, разумеется, выполняют ранее подписанные. hi

          Да видно пришло время сильно напугать.. Видно, что то партеры задумали.. Ну и что бы даже и не думали laughing
          Svarog
    4. Артек Сегодня, 16:27
      а на х они там нужны? всё заискивают? Если будет Грудинин ,он приглашать не станет.
      Артек
  2. кедр Сегодня, 14:56
    После того, как очухаются от речи Путина, косяками попрут в Москву...
    Суверенитет. Россия. Путин!
    кедр
    1. 210окв Сегодня, 15:06
      Сегодня не 19-е ...Чего попусту орать.Пока только нет не очухается.С утра не тянет.
      Цитата: кедр
      После того, как очухаются от речи Путина, косяками попрут в Москву...
      Суверенитет. Россия. Путин!
      210окв
      1. кедр Сегодня, 15:19
        Чего, чего? Живу здесь. Вот чего.
        Иногда телек смотреть надо, меньше чегокать будете...
        кедр
  3. Lesorub Сегодня, 15:05
    Мы направили приглашения военному руководству США и послу США в Москве господину Джону Хантсману принять участие в форуме и изложить свои взгляды,

    Доброта Русского народа ни к чему хорошему не приводит!! (Доказано историей)!!! )
    Lesorub
  4. faterdom Сегодня, 15:17
    Наше дело пригласить. Это правильно. Их дело ехать или нет, но для предотвращения войны мы все доступные шаги хотя бы сделали. А кто там тупой или упертый, или кому уже все равно (Маккейн) - мы не виноваты, потому что они все будут потом "кто не спрятался".
    faterdom
  5. ALLxANDr Сегодня, 16:56
    Мир перевернулся ))) Раньше СССР закрывался от Европы, теперь Европа закрывается от России. Интересные времена... прямо дежа вю какое-то..
    ALLxANDr
  6. Дормидонт Сегодня, 17:32
    Будут подписывать акт о капитуляции?
    Дормидонт
  7. sgapich Сегодня, 17:45
    А при пересечении границы - обязательный допинг-контроль. laughing
    sgapich
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