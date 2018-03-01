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МО РФ пригласило на Московскую конференцию по безопасности военное руководство США и НАТО
Российское военное ведомство направило приглашения военному руководству США и НАТО на 7-ю Московскую конференцию по международной безопасности, передает ТАСС сообщение замминистра обороны Александра Фомина.
Конференция пройдет 4-5 апреля.
По словам замминистра, ведомство «рассчитывает на оценки экспертного сообщества и зарубежных политологов», которые уже подтвердили приезд на московский форум.
Фомин отметил также, что в нынешних условиях «главное для нас – диалог». В этой связи Россия идет «на меры открытости и транспарентности, предоставляя партнерам свободную трибуну для изложения своих взглядов».
Конференция пройдет 4-5 апреля.
Мы направили приглашения военному руководству США и послу США в Москве господину Джону Хантсману принять участие в форуме и изложить свои взгляды,сказал Фомин на встрече с иностранными военными атташе.
По словам замминистра, ведомство «рассчитывает на оценки экспертного сообщества и зарубежных политологов», которые уже подтвердили приезд на московский форум.
Также направили приглашения принять участие в дискуссиях военно-политическому руководству НАТО и руководству военного комитета альянса. Здесь хочу подчеркнуть, что, несмотря на приостановленное по инициативе западных стран взаимодействие по военной линии, мы пригласили на форум оборонные ведомства всех стран Евросоюза и НАТО,сообщил он.
Фомин отметил также, что в нынешних условиях «главное для нас – диалог». В этой связи Россия идет «на меры открытости и транспарентности, предоставляя партнерам свободную трибуну для изложения своих взглядов».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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