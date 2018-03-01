18:15 01 марта
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Как предлагают назвать новейшие вооружения РФ, о которых рассказал президент

После представления послания Федеральному собранию РФ президентом Владимиром Путиным в медиасреду и социальные сети буквально посыпались предложения о названии для новейших российских разработок в сфере вооружения. Речь о разработках, информация о которых была впервые озвучена на широкую аудиторию, причём именно верховным главнокомандующим (президентом) страны.

Своё предложение решил внести и помощник президента Владислав Сурков. Он заявил, что новейшее российское оружие могло бы носить имена (позывные) героев Донбасса (цитата РИА Новости):
Я хочу принять участие (в конкурсе) на название систем вооружения. Мой вариант: «Гиви», потому что есть такой герой Донбасса.

Речь идёт о позывном легендарного командира батальона ДНР «Сомали» Михаила Толстых, который погиб 8 февраля 2017 года в своём рабочем кабинете.


Ранее прозвучали и другие предложения по поводу того, какие названия присвоить новейшей российской военной технике, о которой сообщил президент.

Как предлагают назвать новейшие вооружения РФ, о которых рассказал президент


В частности, появились предложения пользователей с «прицелом» на имеющиеся традиции. Речь о названиях военной техники по сюжетам из мультипликации, сказок и т.п. Несколько озвученных вариантов: боевая лазерная установка «Искорка» или «Солнечный зайчик», гиперзвуковой ракетный комплекс «Цокотуха» с системой наведения «Комарик»; беспилотная подводная платформа "Золотая рыбка".

Использованы фотографии: Россия24
30

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Комментарии 79

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  1. Серый брат Сегодня, 16:16
    Детский сад какой-то.
    Серый брат
    1. Комментарий был удален.
    2. Vard Сегодня, 16:19
      Нет... Чисто прикладная психология... На контрасте... Был у нас в школе ... Малышок... В восьмом метр девяносто...
      Vard
      1. Тралл Сегодня, 16:21
        Очевидно же, если против америки, - "Кирдык" smile
        Тралл
        1. Владимир16 Сегодня, 16:25
          Хорошее название для подводного аппарата - "Пердоль". К тому же рифмуется с "Нудоль". laughing
          Можно продолжить цветочную серию - роза, герань... Дабы бабы натовские министро-оборонялки могли хоть немного быть в теме. Пусть говорят о цветах, которые им прилетят в случае их выходок. love

          Ну и ожидаем от НАТО названий наших новых вооружений.

          У них как положено всё от дьявола и сатаны. Кому англоязычные служат тем и называют. Одно слово - УПЫРИ.
          Но айфона, один хрен на пенсию laughing
          Владимир16
          1. nadezhiva Сегодня, 16:48
            Да хоть одуванчиком, хоть огневушкой-поскакушкой. Гораздо больше озадачивает другой вопрос: А с какого, простите ВВП ВСЁ это озвучил и продемонстрировал, в принципе? Вот тут мысли невеселые и совсем не до смеха. Особенно в свете последних перлов в СМИ о предполагаемом ударе по территории РФ.
            nadezhiva
            1. dorz Сегодня, 17:37
              Цитата: Серый брат
              Детский сад какой-то.

              Предлагаю назвать по взрослому "Кузькина мать v2.0"
              dorz
              1. Владимир16 Сегодня, 18:06
                Цитата: nadezhiva
                А с какого, простите ВВП ВСЁ это озвучил и продемонстрировал, в принципе?

                Так затем и озвучил, что бы мозги поправить особо впечатлительным и безбашенным заодно.
                Впрочем он всё это сказал. Послушайте.
                И мирного неба Вам и Вашим детям. hi
                Владимир16
                1. bulvas Сегодня, 18:10
                  Цитата: nadezhiva
                  А с какого, простите ВВП ВСЁ это озвучил и продемонстрировал, в принципе? Вот тут мысли невеселые и совсем не до смеха. Особенно в свете последних перлов в СМИ о предполагаемом ударе по территории РФ.


                  Потому что медленно их разведка поворачивается
                  "Статус-6" сколько времени проверяли

                  Что у них на уме - не известно, а так, притормозят самые егнутые сенаторы, задумаются, есть ли смысл дальше палку гнуть.

                  Может известно стало, какие новые санкции задумали в вашингтоне, понадобилось превентивно пугануть

                  Может на Украине какую гадость нехорошую задумали, похлеще Боинга в 14 - том

                  Да мало ли, мы по-настоящему и понятия не имеем, что в мире твориться
                  bulvas
        2. Now we are free Сегодня, 16:42
          На счёт назвать их именами Героев Донбасса мысль очень интересная, Гиви и Моторолла были бы достойной памятью Арсену и Мише.

          По другим названиям можно было бы предложить название для ракеты -"Фидель" как напоминание "Вероятному партнёру" про одну историческую личность, либо "Кладенец" как отсылку к отечественному фольклору. По лазеру -"Пепел" или "Цельсий" (последний с отсылкой к старику Брэдбери).
          Now we are free
          1. Now we are free Сегодня, 16:52
            Ну а по поводу беспилотной подводной платформы -"Русалка" кажется очень милое название...
            Now we are free
            1. Вас Влад Сегодня, 17:03
              Цитата: Now we are free
              Ну а по поводу беспилотной подводной платформы -"Русалка" кажется очень милое название...

              Надо в честь Трампа что не будь назвать!
              Вас Влад
              1. Piramidon Сегодня, 17:44
                Цитата: Вас Влад
                Надо в честь Трампа что не будь назвать!

                "Дональд Дак", что ли?
                Piramidon
              2. татарин 174 Сегодня, 17:57
                Цитата: Вас Влад
                Надо в честь Трампа что не будь назвать!

                На надгробном камне его имя будет красоваться, если не поймёт всю серьёзность ситуации и не отправит на пенсию всех старых ... маккейнов короче.
                татарин 174
          2. медведик Сегодня, 17:03
            Как ракету назовешь, так она и полетит. Гиви и Мотор конечно герои, но они не были идеальны, как и все мы. А оружие должно обладать этим качеством.
            медведик
          3. Vlad.by Сегодня, 18:13
            Ракета по проекту "Моторола", летящая на всех парах к Штатам - это серьезно!
            Vlad.by
        3. К-50 Сегодня, 16:44
          Цитата: Тралл
          Очевидно же, если против америки, - "Кирдык" smile

          Лисички полярной Большой писец нетууууу..АААА request sad crying
          К-50
        4. Ююка Сегодня, 17:37
          Цитата: Тралл
          Очевидно же, если против америки, - "Кирдык" smile


          не пойдет... они не знают что это такое, надо близкое им и понятное. Например, "Годзилла" winked
          Ююка
        5. sgazeev Сегодня, 17:59
          Цитата: Тралл
          Очевидно же, если против америки, - "Кирдык" smile

          sgazeev
        6. АндрейИванов Сегодня, 18:12
          Цитата: Тралл
          Очевидно же, если против америки, - "Кирдык" smile

          Я прочел на одном ресурсе по мне вполне логичную мысль...если есть Сармат,то должен быть и Скиф,а так же скифский меч-Акинак. Что до лазера,так ,учитывая обжигающее действие его-Змей Горыныч.
          АндрейИванов
      2. Балу Сегодня, 16:25
        Цитата: Vard
        Нет... Чисто прикладная психология... На контрасте... Был у нас в школе ... Малышок... В восьмом метр девяносто...

        Лазерное оружие-светлячок, фонарик, ежик. Есть кому придумывать, но юмор ВВП вполне уместен.
        Балу
    3. Серый брат Сегодня, 16:20
      И, да, можно ссылку дать на цитату Суркова в РИА? А то не охота копать всю портянку ихнюю.
      Серый брат
      1. Серый брат Сегодня, 16:28
        Что-то мне кажется что про "зайчиков" с "лучиками" здесь нагнал кто-то.
        Серый брат
      2. Владыка Ситх Сегодня, 16:49
        Вот есть видео
        Владыка Ситх
        1. Серый брат Сегодня, 16:51
          Цитата: Владыка Ситх
          Вот есть видео

          Спасибо.
          Серый брат
    4. Артек Сегодня, 16:25
      ну ,как обычно у нас называют? Армата,коалиция ,деривация,федерация,сармат,нудоль,хаски т.е что то не по нашему ,но для чьего то уха очень приятно.
      Артек
    5. Тикси-3 Сегодня, 16:33
      Цитата: Серый брат
      Детский сад какой-то.

      я бы сказал по другому - но смысл тот же....бравада ни о чем!
      Тикси-3
      1. x.andvlad Сегодня, 16:44
        Только "треминаторов", пожалуйста, больше не надо. Убогое нерусское название.
        x.andvlad
        1. pjastolov Сегодня, 16:48
          Цитата: x.andvlad
          Только треминаторов пожалуйста, больше не надо. Убогое нерусское название.

          ну тогда - "Прекращатель"
          pjastolov
      2. Серый брат Сегодня, 16:55
        Цитата: Тикси-3
        я бы сказал по другому - но смысл тот же....бравада ни о чем!

        Я прочитал статью внимательнее и вижу что это некие "предложения пользователей", ну слава богу что не членов Совета Федерации.
        Немного успокоился)))
        Серый брат
    6. bulbash70 Сегодня, 16:34
      на фоне "буратино",ваше высказывание неуместно.
      а ведь ещё есть "цветы" у России
      bulbash70
      1. Серый брат Сегодня, 16:38
        У "буратины" есть история возникновения - ракету называли "бревном", вот и привязалось по ассоциативному ряду, Буратино же тоже из полена получился.
        А тут дошкольное творчество непонятно кого.
        Серый брат
    7. vovanpain Сегодня, 16:44
      Мой вариант: «Гиви», потому что есть такой герой Донбасса.

      А мой вариант:"Михан", потому что есть такой герой ВО. fellow
      vovanpain
      1. МИХАН Сегодня, 17:46
        Цитата: vovanpain
        Мой вариант: «Гиви», потому что есть такой герой Донбасса.

        А мой вариант:"Михан", потому что есть такой герой ВО. fellow

        Я не против! soldier laughing
        Боевые системы "Михан" ,разместили в Калининграде , Сирии, Кубе, Курилах...
        Срочно созван СБ ООН о снятии санкции с России и НАТО срочно эвакуирует свои базы с границ России! ЗВУЧИТ мужики.. soldier wassat
        МИХАН
  2. МИХАН Сегодня, 16:18
    Фантазия у русских неисчерпаема , особенно в названии вооружения...Романтики мы всегда были и остаемся ими в любом деле..! Неисправимы..
    МИХАН
    1. Серый брат Сегодня, 16:24
      Цитата: МИХАН
      Фантазия у русских неисчерпаема

      Ересь какая-то написана. Это откуда такие предложения названий поступили?
      Не по канону! negative
      Серый брат
      1. МИХАН Сегодня, 17:40
        Цитата: Серый брат
        Ересь какая-то написана. Это откуда такие предложения названий поступили?
        Не по канону!

        Ну "Гиви" конечно не назовут. это Сурков троллит )))
        Могут "Жириком" назвать ха ха ха
        МИХАН
  3. bazzbazz Сегодня, 16:20
    Какой то бред мне кажется) Может тогда сразу ЛДНР! (Лазерная Дальнобойная Нереальная Русская)
    До этого момента у наших военных не было проблем с названиями: Буратино, Фиалка, Коалиция....А тут похоже на пиар или устрашения запада)
    bazzbazz
    1. инженер74 Сегодня, 16:45
      Столько нового, наверное, наплодили, что у юмористов из ГРАУ фантазия иссякла! fellow
      инженер74
    2. 210окв Сегодня, 16:45
      Не пойдет.Название дискредитировано невнятной политикой.
      Цитата: bazzbazz
      Какой то бред мне кажется) Может тогда сразу ЛДНР! (Лазерная Дальнобойная Нереальная Русская)
      До этого момента у наших военных не было проблем с названиями: Буратино, Фиалка, Коалиция....А тут похоже на пиар или устрашения запада)
      210окв
  4. dm_Россия Сегодня, 16:20
    МО РФ самые первые троли на планете.
    Полосатые до сих пор в шоке от Акаций, Тополей и т.п. названий
    Пущай думают soldier
    dm_Россия
  5. afrikanez Сегодня, 16:21
    Чиновникам лучше заниматься своими непосредственными обязанностями, а не "придумками" названий. Зачем так буквально то всё воспринимать, сказанное Путиным в шутку. fool
    afrikanez
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 16:25
    «Солнечный зайчик»
    Красиво для лазера , но вряд-ли примут . Вношу свою лепту : название для лазерной установи - "Блик" или "Отблеск" smile
    КВУ-НСвД
    1. 30 вис Сегодня, 16:33
      Линза . Лупа ....От увеличительного стекла . Бумагу поджигали многие .
      30 вис
      1. Комментарий был удален.
        1. shans2 Сегодня, 16:43
          это то, что грозит США и всему НАТО)
          shans2
        2. Околоточный Сегодня, 16:58
          Я же говорил, один уже придумал. lol
          Околоточный
        3. den3080 Сегодня, 17:00
          впереди нужно поставить прилагательное «красная»
          есть же ”red machine”
          den3080
      2. Околоточный Сегодня, 16:42
        Лупу не надо. На сайте коллеги приставку придумают к этому слову. laughing lol
        Околоточный
        1. pjastolov Сегодня, 16:54
          Алексей hi приставку придумать не проблема, это типа показать, а вот объяснить что с ними будет - это из фауны
          pjastolov
          1. Околоточный Сегодня, 16:57
            Володь, hi Что с ним будет - это одно. А вот надо будет объяснить, что с ней (ним) делать. lol Ну ты понял с чем. Нас мужиков так мало осталось.
            Околоточный
            1. pjastolov Сегодня, 17:05
              Цитата: Околоточный
              А вот надо будет объяснить, что с ней (ним) делать.

              они это и без нас прекрасно знают
              pjastolov
    2. Ююка Сегодня, 17:41
      Цитата: КВУ-НСвД
      «Солнечный зайчик»
      Красиво для лазера , но вряд-ли примут . Вношу свою лепту : название для лазерной установи - "Блик" или "Отблеск" smile


      дак было уже у нас в истории придумано Беляевым... "Гиперболоид" laughing
      Ююка
  7. samarin1969 Сегодня, 16:25
    Я так понимаю, уважаемая редакция ВО сдает план по "позитивным новостям". wink
    samarin1969
  8. Yrec Сегодня, 16:25
    Мне, кстати, нравятся цветочные названия нашей арты. А вот постСССРовские названия вооружений - нет. Но это субъективно.
    Yrec
  9. Диванный Хенераль Сегодня, 16:27
    А давайте создадим комитет, выделим ему здание, назначим чиновников и прочих бюрократов....
    Честное слово - когда коту делать нечего....
    Диванный Хенераль
  10. Горный стрелок Сегодня, 16:27
    Лазерный комплекс я бы назвал "Василиск". Суперторпеду - "Нежданчик", А крылатую ракету с ядерным двигателем - "Стерх"... laughing
    Горный стрелок
    1. bulbash70 Сегодня, 16:36
      "колобок"!и от бабушки ушёл,и от дедушки ушёл......
      bulbash70
    2. Грица Сегодня, 16:42
      По мотивам известного нашего писателя был поставлен довольно популярный в советское время фильм. Там был очень интересный персонаж - инженер Гарин. И обладал он чудо-оружием под названием "гиперболоид". Так вот касательно лазерной установки, слово "гиперболоид" довольно длинное. А вот слово ГАРИН сразу скажет русскому человеку, о чем речь. И слух ласкает и душа радуется за тлеющие останки врагов...
      Грица
      1. татарин 174 Сегодня, 18:03
        Цитата: Грица
        А вот слово ГАРИН

        10 человек первых встречных спросите на улице кто такой Гарин и никто точно не ответит...
        татарин 174
  11. УВБ Сегодня, 16:28
    А мне по душе Дюдюка (Барбидокская)!
    УВБ
  12. astepanov Сегодня, 16:32
    Коза-дереза...
    astepanov
  13. BAI Сегодня, 16:34
    Как вы судно назовете, так оно и поплывет.
    И вообще - есть шикарные названия типа изделие 376ВМЕ45ОТ9
    BAI
  14. XXXIII Сегодня, 16:37
    Вот такое мне нравится название - "Эмитрон". грозное такое, фантастическое...... wink laughing
    XXXIII
  15. Rusland Сегодня, 16:43
    Чем-то нейтральным назовут, чтобы не вызывать ассоциации.
    Rusland
  16. К-50 Сегодня, 16:43
    боевая лазерная установка «Искорка» или «Солнечный зайчик», гиперзвуковой ракетный комплекс «Цокотуха» с системой наведения «Комарик»; беспилотная подводная платформа "Золотая рыбка".

    Весёлые у нас названия для оружия, добрые такие детские Вот только бить будут "неподецки". yes laughing
    К-50
  17. ASG7 Сегодня, 16:46
    Для лазерной установки предлагаю название "Василиск".
    ASG7
  18. avros Сегодня, 16:46
    "ГИВИ"-достойно и отлично.Главное к системе не подпускать депутатов на приставном стульчике от КПРФ,типа завистливого другана Навалтного-Шаргунова заложившего СБУ и Гиви и Мотороллу
    avros
  19. мерцание Сегодня, 16:58
    Как предлагают назвать новейшие вооружения РФ, о которых рассказал президент
    Доктор Айболит. или просто "Айболит"
    мерцание
  20. ланс Сегодня, 17:05
    ну зачем у конструкторов забирать право крестить свое детище? тем более с фантазией у них до сих пор было все в порядке. ну например искандер, василек. светлячок.
    ланс
  21. genisis Сегодня, 17:06
    Дожили.
    Населению же больше думать не о чем, только о том, как назвать новые системы вооружений.
    Да у меня без этого голова болит, как детей накормить, почему учительница в начальной школе глупее моего ребенка, почему участковый мзду берёт у таджиков, почему министр экономического развития младше меня по возрасту и нигде, кроме банков никогда не работал? И как долго вся эта вакханалия еще будет длиться? Еще можно подумать, как себя чувствуют чиновники, которые квартиры покупают сиротам за тройную цену, откатывая себе по 80% и как долго в таком темпе будет рассасываться очередь из сирот-очередников? Когда НДС поднимут еще на несколько процентов, как будто нынешние 18% много оставляют мне денег? Почему ребёнок должен спрашивать меня, что это за атлеты OAR с белым флагом и где спортсмены НАШЕЙ страны?
    А так-то да, можно телевизор посмотреть и увидеть, какие мы дюже бравые и как бы нам по-новому своё оружие назвать.
    genisis
    1. bk316 Сегодня, 17:47
      Да у меня без этого голова болит, как детей накормить,

      Перестать надо шариться в интернете и посреди дня пасквили писать, глядишь деткам будет что покушать.
      bk316
      1. genisis Сегодня, 18:15
        А ты чего за моих детей перживаешь, сердобольный?
        Вон оружие новое еще не названо, супостат непуган.
        А ты всё по интернетам шаришься, комменты постишь.
        genisis
  22. senima56 Сегодня, 17:20
    Даешь "сказочные" имена! "Золотая рыбка", "Цокотуха".... Звучит!
    senima56
    1. san4es Сегодня, 18:09
      Цитата: senima56
      Даешь "сказочные" имена! "Золотая рыбка", "Цокотуха".... Звучит!

      ..."Айболита" забыли...Чтоб лечил от толерастии angry
      san4es
  23. blackbeard Сегодня, 17:23
    "Солнечный зайчик" laughing lol
    blackbeard
  24. Ванёк Сегодня, 17:40
    На подобии "Солнцепёк", мегаблестер обозвать "Ярило"... Вот. А торпеду, в честь владычицы морской - "Кикимора". laughing

    Внести сумятицу в ряды вероятных противников.

    Психологическая атака: Матросы на зебрах. *
    Ванёк
  25. DEZINTO Сегодня, 17:44
    "Нежданчик" lol
    DEZINTO
  26. Piramidon Сегодня, 17:46
    Тут кто то предлагал "Песец", очень многоговорящее название.
    Piramidon
  27. МИХАН Сегодня, 18:02
    Я предлагаю "Челенджер" ... hi
    МИХАН
  28. татарин 174 Сегодня, 18:05
    А чего это тут все предлагают? На сайте МО надо вроде.
    татарин 174
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