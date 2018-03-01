Как предлагают назвать новейшие вооружения РФ, о которых рассказал президент

Я хочу принять участие (в конкурсе) на название систем вооружения. Мой вариант: «Гиви», потому что есть такой герой Донбасса.

После представления послания Федеральному собранию РФ президентом Владимиром Путиным в медиасреду и социальные сети буквально посыпались предложения о названии для новейших российских разработок в сфере вооружения. Речь о разработках, информация о которых была впервые озвучена на широкую аудиторию, причём именно верховным главнокомандующим (президентом) страны.Своё предложение решил внести и помощник президента Владислав Сурков. Он заявил, что новейшее российское оружие могло бы носить имена (позывные) героев Донбасса (цитата РИА Новости ):Речь идёт о позывном легендарного командира батальона ДНР «Сомали» Михаила Толстых, который погиб 8 февраля 2017 года в своём рабочем кабинете.Ранее прозвучали и другие предложения по поводу того, какие названия присвоить новейшей российской военной технике, о которой сообщил президент.В частности, появились предложения пользователей с «прицелом» на имеющиеся традиции. Речь о названиях военной техники по сюжетам из мультипликации, сказок и т.п. Несколько озвученных вариантов: боевая лазерная установка «Искорка» или «Солнечный зайчик», гиперзвуковой ракетный комплекс «Цокотуха» с системой наведения «Комарик»; беспилотная подводная платформа "Золотая рыбка".