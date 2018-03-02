Военная делегация из Узбекистана изучила опыт подготовки российских миротворцев в Самаре

На Рощинском полигоне узбекистанские офицеры изучили систему подготовки миротворцев и оценили занятия по тактике действий в ходе учебной операции. Российские мотострелки познакомили гостей с боевыми возможностями новейших образцов штатного вооружения и военной техники, а также условиями размещения и всестороннего обеспечения военнослужащих

Делегация вооруженных сил Республики Узбекистан во главе с командующим войсками Ташкентского военного округа генерал-майором Баходиром Курбановым посетила отдельную миротворческую мотострелковую бригаду Центрального военного округа, дислоцированную в Самарской области, сообщил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин- приводит пресс-служба округа слова Рощупкина.Военная делегация также посетила штаб самарской общевойсковой армии, где познакомилась с современной системой управления воинскими частями и соединениями, добавили в пресс-службе ЦВО