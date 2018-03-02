18:58 02 марта
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Военная делегация из Узбекистана изучила опыт подготовки российских миротворцев в Самаре

Делегация вооруженных сил Республики Узбекистан во главе с командующим войсками Ташкентского военного округа генерал-майором Баходиром Курбановым посетила отдельную миротворческую мотострелковую бригаду Центрального военного округа, дислоцированную в Самарской области, сообщил помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин

Военная делегация из Узбекистана изучила опыт подготовки российских миротворцев в Самаре


На Рощинском полигоне узбекистанские офицеры изучили систему подготовки миротворцев и оценили занятия по тактике действий в ходе учебной операции. Российские мотострелки познакомили гостей с боевыми возможностями новейших образцов штатного вооружения и военной техники, а также условиями размещения и всестороннего обеспечения военнослужащих
- приводит пресс-служба округа слова Рощупкина.




Военная делегация также посетила штаб самарской общевойсковой армии, где познакомилась с современной системой управления воинскими частями и соединениями, добавили в пресс-службе ЦВО



Использованы фотографии: пресс-служба ЦВО
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Комментарии 8

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  1. Vard Сегодня, 07:52
    С одной стороны... забодали... на полигон туда сюда... с другой стороны видно, что наши военные наконец начали отрабатывать те деньги которые с нас налоговая трясёт...
    Vard
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:53
    На Рощинском полигоне узбекистанские офицеры изучили систему подготовки миротворцев и оценили занятия по тактике действий в ходе учебной операции.

    Уже готовятся в ЛДНР?
    a.s.zzz888
    1. НасРать Сегодня, 08:24
      Узбеки не поедут.. Им это ни куда не упиралось...
      Намечается тесное сотрудничество... изучают современный подход к строительству и перевооружению армии Узбекистана. у Узбекистана деньги есть, должно быть выгодно обеим сторонам. К тому же добрые отношения с этой страной - это есть хорошо.
      НасРать
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:28
        НасРать Сегодня, 08:24 ↑
        Узбеки не поедут..

        Не пустят их ООН? Или побоятся портить отношения с нами?
        a.s.zzz888
      2. poquello Сегодня, 09:05
        Цитата: НасРать
        Узбеки не поедут.. Им это ни куда не упиралось...
        Намечается тесное сотрудничество... изучают современный подход к строительству и перевооружению армии Узбекистана. у Узбекистана деньги есть, должно быть выгодно обеим сторонам. К тому же добрые отношения с этой страной - это есть хорошо.

        да ладно нафиг, в Россию на заработки ездят а туда не поедут, новость супер - япадсталом
        poquello
        1. НасРать Сегодня, 09:43
          Цитата: poquello
          [
          да ладно нафиг, в Россию на заработки ездят а туда не поедут, новость супер - япадсталом


          Сразу видно, Вы абсолютно не знаете о чем говорите... hi
          НасРать
    2. andrewkor Сегодня, 09:13
      У Узбекистана своих забот хватает кроме Доннбасса,Афган через речку.А изучить передовой сирийский опыт от реальных пацанов уже хорошо.В 2017 году был обмен команд спецназа ,наши в Туву,а россияне к нам в горы.В Самаре уже были в августе 2017 г.,видно понравилось.С новым президентом Узбекистана связи с Россией очень выросли по всем направлениям:экономика,обучение(филиалы лучших российских вузов в Ташкенте),военное дело и пр.
      andrewkor
      1. Tarento Сегодня, 10:04
        Ограниченный миротворческий контингент могут и отправить, мало-ли о каких соглашениях попутно договорятся. Узбекистан всех бы устроил скорее всего. Другое дело что скажет мистер Трамп и ко...
        Tarento
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