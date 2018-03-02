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РФ предостерегает США от ударов по сирийским объектам по надуманным основаниям
Россия предостерегает американские власти от попытки использовать бездоказательные обвинения в адрес Дамаска как предлог для ударов по сирийским объектам, передает РИА Новости заявление посольства РФ в Вашингтоне.
По словам российских дипломатов, США продолжают использовать беспочвенные утверждения о применении Дамаском отравляющих веществ «как инструмент антисирийской геополитической инженерии».
«Проявлением особого цинизма стали свежие заявления представителей администрации о намерении возложить на Россию ответственность за якобы применение Дамаском химоружия. Это при том, что в самой же администрации признают факт отсутствия доказательств на этот счет. Их никогда не было и раньше. Ведь фейковые сообщения полностью дискредитировавших себя "Белых касок" и других псевдогуманитарных НПО, состоящих на западном довольствии, можно считать дешевым фарсом, а не доказательствами», – говорится в сообщении.
По словам российских дипломатов, США продолжают использовать беспочвенные утверждения о применении Дамаском отравляющих веществ «как инструмент антисирийской геополитической инженерии».
«Проявлением особого цинизма стали свежие заявления представителей администрации о намерении возложить на Россию ответственность за якобы применение Дамаском химоружия. Это при том, что в самой же администрации признают факт отсутствия доказательств на этот счет. Их никогда не было и раньше. Ведь фейковые сообщения полностью дискредитировавших себя "Белых касок" и других псевдогуманитарных НПО, состоящих на западном довольствии, можно считать дешевым фарсом, а не доказательствами», – говорится в сообщении.
Хотели бы предостеречь США от искушения использовать их в качестве предлога для нанесения ракетных ударов по сирийским правительственным объектам,заявили в российской дипмиссии.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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