18:52 02 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

РФ предостерегает США от ударов по сирийским объектам по надуманным основаниям

Россия предостерегает американские власти от попытки использовать бездоказательные обвинения в адрес Дамаска как предлог для ударов по сирийским объектам, передает РИА Новости заявление посольства РФ в Вашингтоне.



По словам российских дипломатов, США продолжают использовать беспочвенные утверждения о применении Дамаском отравляющих веществ «как инструмент антисирийской геополитической инженерии».


«Проявлением особого цинизма стали свежие заявления представителей администрации о намерении возложить на Россию ответственность за якобы применение Дамаском химоружия. Это при том, что в самой же администрации признают факт отсутствия доказательств на этот счет. Их никогда не было и раньше. Ведь фейковые сообщения полностью дискредитировавших себя "Белых касок" и других псевдогуманитарных НПО, состоящих на западном довольствии, можно считать дешевым фарсом, а не доказательствами», – говорится в сообщении.

Хотели бы предостеречь США от искушения использовать их в качестве предлога для нанесения ракетных ударов по сирийским правительственным объектам,
заявили в российской дипмиссии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
62

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 109

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 08:14
    Я вот по ночам не сплю... меня США облучает... кастрюлька на голове помогает, но спать не удобно... и вообще у них там негров убивают... а если серьёзно... То обращает на себя крайний непрофессионализм и убогость создателей фейков как в СМИ, так и администрации США...
    Vard
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:30
      [quotе]Россия предостерегает американские власти от попытки использовать бездоказательные обвинения в адрес Дамаска как предлог для ударов по сирийским объектам, передает РИА Новости заявление посольства РФ в Вашингтоне.[/quote]
      Такое заявление должен делать Лавров во всеуслышание - тогда оно более весомее будет!
      СРЦ П-15
      1. dik-nsk Сегодня, 08:33
        Хотели бы предостеречь США от искушения использовать их в качестве предлога для нанесения ракетных ударов по сирийским правительственным объектам,
        и что будет? опять озабоченность выразят((
        dik-nsk
        1. Татьяна Сегодня, 09:43
          Vard
          обращает на себя крайний непрофессионализм и убогость создателей фейков как в СМИ, так и администрации США...
          Здесь Вы ошибаетесь! Профанация - это у них только "прикрытие", если фейк вдруг не сработает!

          Техника создания фейков отработана Западом практически до совершенства ещё Геббельсом, его единомышленниками и последователями.

          Татьяна
          1. Маки Авелльевич Сегодня, 09:49
            Цитата: Татьяна
            ехника создания фейков отработана Западом практически до совершенства ещё Геббельсом, его единомышленниками и последователями.


            технологии известны везде
            Маки Авелльевич
            1. Татьяна Сегодня, 10:57
              Цитата: Маки Авелльевич
              Цитата: Татьяна
              ехника создания фейков отработана Западом практически до совершенства ещё Геббельсом, его единомышленниками и последователями.
              технологии известны везде

              И применяет их Греф "почему-то" именно в пользу Запада, а не России. А именно.

              Например, Герман Греф заявил, что хочет полной приватизации Сбербанка ещё в 2015 году. Необычность сообщения заключается в том, что заявление сделано через немецкое издание. При этом Греф рассказывает немцам, что необходимо избавиться от излишнего участия государства в экономике.
              А сейчас уже банкиры-либероиды в России заговорили о якобы "целесообразности" приватизации вообще ЦБ России! Опять же вопрос. В геополитическом плане в чью пользу России или Запада? А может быть в пользу ФРС США?

              Греф поддерживает антироссийский тренд. Опубликовано: 24 нояб. 2015 г.
              Татьяна
              1. Татьяна Сегодня, 11:17
                Маки Авелльевич
                технологии известны везде

                Можно, например, по-разному относиться к Грудинину, но и Грудинин правильно говорит о Грефе и команде российских банкиров - спекулянтов-ростовщиков!

                ГРЕФ О НАРОДЕ И ОТВЕТ ГРУДИНИНА!!! Опубликовано: 27 янв. 2018 г.
                Татьяна
              2. Genry Сегодня, 13:02
                Цитата: Татьяна
                А сейчас уже банкиры-либероиды в России заговорили о якобы "целесообразности" приватизации вообще ЦБ России!

                Ну рассмешили! Ну вы и сочинитель! Как можно приватизировать ЦБ ? (создали ситуацию и заставили меня оправдывать либероидов)
                Это же частный коммерческий банк, маскирующийся под главный российский (попробуйте найдите его учредительные документы, хотя все остальные банки их предоставляют на своих сайтах). Он никак не связан с государством, только "хранит" часть денег из которых формирует дань для заокеанского хозяина .
                Скорее всего, после изменения Конституции, ему откажут в деятельности на пространстве России и создадут нормальный ГосБанк, работающий на экономику страны, а не против.
                Genry
                1. Татьяна Сегодня, 13:35
                  Genry
                  Цитата: Татьяна
                  А сейчас уже банкиры-либероиды в России заговорили о якобы "целесообразности" приватизации вообще ЦБ России!

                  Ну рассмешили! Ну вы и сочинитель! Как можно приватизировать ЦБ ?
                  Нет, это Вы не врубились в смысл моего оппонирования Маки Авелльевичу по поводу его примера манипуляций народным сознанием со стороны Грефа!
                  Маки Авелльевич
                  видео "Герман Греф о манипуляции людьми и о СМИ"

                  Именно разговоры о приватизации ЦБ России скрывают от народа то, что ЦБ России по своей сути уже частный, а не государственный.
                  Всё, что хочет Греф и Ко банкиров-либероидов своими манипуляциями от российского государства, - это выкинуть из Закона о ЦБ России статью:
                  "Банк России подотчетен Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
                  Государственная Дума:
                  назначает на должность и освобождает от должности Председателя Банка России по представлению Президента Российской Федерации;
                  назначает на должность и освобождает от должности членов Совета директоров Банка России (далее - Совет директоров) по представлению Председателя Банка России, согласованному с Президентом Российской Федерации;
                  принимает решение о проверке Счетной палатой Российской Федерации финансово-хозяйственной деятельности Банка России, его структурных подразделений и учреждений. Указанное решение может быть принято только на основании предложения Национального финансового совета;

                  В этом суть манипуляции самого Грефа общественным сознанием, если говорить о ЦБ России!

                  См. комментарии к статье "Чистое предательство: Россия открыто финансирует армию США" -
                  https://topwar.ru/134053-chistoe-predatelstvo-ros
                  siya-otkryto-finansiruet-armiyu-ssha.html#comment
                  -id-7786015
                  Татьяна
                  1. Genry Сегодня, 13:47
                    Спасибо, растолковали.... Просто меня Грудинин раздражает (но он уже слился на дебатах. Всё!).
                    Genry
                    1. Татьяна Сегодня, 15:09
                      Цитата: Genry
                      Спасибо, растолковали.... Просто меня Грудинин раздражает (но он уже слился на дебатах. Всё!).
                      Никогда не бывает так, что только "чёрное" и только "белое"! Всегда существует ещё масса оттенков! И, как правило, объективная истина находится где-то посередине.
                      Поэтому нужно систематически методологически грамотно проводить анализ старой информации и адекватно синтезировать из неё новую - тогда получим новое знание как руководство к действию в своих собственных интересах.
                      Ибо политика есть концентрированное выражение экономических интересов отдельных личностей, группы людей, народов, наций, государств, а также профессиональных и религиозных корпораций.
                      И все эти экономические интересы людей, так или иначе пересекаются между собой. Мы живём не в вакууме.
                      Поэтому нельзя недооценивать противника и своего оппонента. Нужно обязательно знать, что он говорит и что на самом деле делает. Сегодня он твой противник, а завтра - твой союзник. И наоборот. Никакого пренебрежения в таких вопросах быть не может!
                      Татьяна
        2. Dashout Сегодня, 10:07
          Цитата: СРЦ П-15
          Такое заявление должен делать Лавров во всеуслышание - тогда оно более весомее будет!


          Цитата: dik-nsk
          и что будет? опять озабоченность выразят((

          Нее.., он вчера слушал Путина почти открыв рот.. Теперь он пожестче будет (должен быть!)
          Dashout
        3. Арберес Сегодня, 10:13
          и что будет? опять озабоченность выразят((

          А может пора теми же методами, да по тем же местам? Как только где то бармалеи применяют химию - сразу заявляем о недопустимости подобных действий и бомбим все, что там с бородами козлиными бегает. Да, попутно через СМИ обвиняем в поставках хим-боеприпасов Лондон или Вашингтон (пусть они теперь оправдываются) и с чистой совестью помогаем додавить очередной анклав воинов всемирного халифата в очередной сирийской провинции.
          Арберес
      2. zhekazs Сегодня, 08:40
        Цитата: СРЦ П-15
        Такое заявление должен делать Лавров во всеуслышание - тогда оно более весомее будет!

        Посчитали, что не царское это дело, одергивать зарвавшихся гопников. wink
        А серьезно - главное другое - пошел уже совсем другой разговор с "партнерами". Будем надеяться.
        zhekazs
        1. Хагалаз Сегодня, 08:50
          Цитата: zhekazs
          Цитата: СРЦ П-15
          Такое заявление должен делать Лавров во всеуслышание - тогда оно более весомее будет!

          Посчитали, что не царское это дело, одергивать зарвавшихся гопников. wink
          А серьезно - главное другое - пошел уже совсем другой разговор с "партнерами". Будем надеяться.

          Поддерживаю мнение. Думаю так же, что в духе амеров будет проверить на прочность такое заявление.
          Хагалаз
    2. vorobey Сегодня, 08:37
      Цитата: Vard
      Я вот по ночам не сплю... меня США облучает... кастрюлька на голове помогает, но спать не удобно... и вообще у них там негров убивают..


      О как все плохо... laughing братка я тоже одно время так мучился. ниче не помогало.. пока однажды не наткнулся на русский народный способ лечения... взял портрет ихнего вождя тогда еще чернокожего.. прмерил на стенку .. гвоздь 200 прямо через портрет в голову прибил к стене.. и вот как чуствую что снова облучают.. грам 50-70 беленькой. поднимаешь со словами а вот большой Буй (через Х) вам всем.. отпускает сразу же... для лучшего эффекта конечно хорошо чтобы медведь под рукой был еще ..чтобы за шкваник подтянуть занюхать лекарство.. но не всегда получается.. laughing laughing
      vorobey
      1. Злой543 Сегодня, 09:04
        " взял портрет ихнего вождя тогда еще чернокожего.. прмерил на стенку .. гвоздь 200 прямо через портрет в голову прибил к стене"

        Да вы батенька расист... laughing
        Злой543
        1. vorobey Сегодня, 09:14
          Цитата: Злой543
          Да вы батенька расист...


          а мне пофиг какого цвета ихние Чудаки... laughing
          vorobey
      2. Б.Т.В. Сегодня, 09:45
        Цитата: vorobey
        для лучшего эффекта конечно хорошо чтобы медведь под рукой был еще ..чтобы за шкваник подтянуть занюхать лекарство.. но не всегда получается..


        Медведь упирается или " беленькой" не хватает lol ?!
        Б.Т.В.
        1. vorobey Сегодня, 09:54
          Цитата: Б.Т.В.
          Медведь упирается или " беленькой" не хватает


          ну иногда и самому страшно становится... вдруг медведь не поймет.. иногда женщины отвлекают.. привет
          vorobey
          1. Б.Т.В. Сегодня, 09:57
            Цитата: vorobey
            иногда женщины отвлекают..


            Приветствую! Женщины- это святое. feel
            Б.Т.В.
          2. Арберес Сегодня, 10:29
            Занюхивать можно и медведями(ну если они не против), а запивать (или упиваться) женщинами!

            Скоро мы им (женщинам) покажем, что такое 8-Е Марта. hi drinks
            Арберес
            1. vorobey Сегодня, 10:56
              Цитата: Арберес
              Занюхивать можно и медведями(ну если они не против), а запивать (или упиваться) женщинами!

              Скоро мы им (женщинам) покажем, что такое 8-Е Марта. hi drinks



              Да.. мы им отомстим за 23 февраля... laughing laughing
              vorobey
    3. предки с Дона Сегодня, 08:48
      Поменьше пугающе-угрожающих фраз, больше дела.
      предки с Дона
      1. esaul Сегодня, 08:53
        Цитата: предки с Дона
        Поменьше пугающе-угрожающих фраз, больше дела.

        Сказано очень даже лаконично и доходчиво.
        Ка говорится в поговорке (с некоторой долей изменений) - "Предупреждён - меньше отхватишь!" good
        esaul
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:26
          Цитата: esaul
          "Предупреждён - меньше отхватишь!"

          С матрасами это не работает : до них доходит только когда в репу прилетает . yes
          bouncyhunter
          1. Арберес Сегодня, 10:25
            до них доходит только когда в репу прилетает .
            Ну а если в репу не доходит? То надо в печень постучать!
            Какие здесь редкие ЛЮДИ собрались! hi
            ВСЕМ привет, Други! drinks
            Арберес
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:35
              Привет , друже !!! hi Сколько лет , сколько зим ! drinks
              Цитата: Арберес
              Ну а если в репу не доходит? То надо в печень постучать!

              Вариантов , на самом деле , уйма . Ну хотя бы вдумчиво кувалдой пересчитать рёбра и зубы ... feel
              bouncyhunter
    4. demo Сегодня, 08:55
      При создавшемся миропорядке, где гегемон наплевал на все нормы права и морали, утруждать себя созданием более-менее правдоподобными предлогами не целесообразно.
      Кому надо - услышат. Кто надо - поддержит.
      Остальные молча примут.
      demo
    5. Logall Сегодня, 08:57
      Цитата: Vard
      кастрюлька на голове помогает

      Дружище, ты это брось... Кастрюлька на голове до хорошего не доведёт! Никому она ещё не помогла! Примеров в 404й - уйма...
      Logall
    6. GAF Сегодня, 09:51
      Цитата: Vard
      То обращает на себя крайний непрофессионализм и убогость создателей фейков как в СМИ, так и администрации США.

      Частью может быть и так, но скорее всего даже и не затрудняют себя обоснованием подаваемой информации. Они же считают себя исключительными, избранными. На самом деле зажрались и обнаглели, не считая нужным что-то доказывать ничего не стоящему плебсу. И вообще, безотносительно к умственным способностям, громила с дубиной всегда прав, пока ему вопрос не задаст детина с пудовыми кулаками.
      GAF
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 08:14
    Вот уже и жестче стали с мерикатосами. Давно пора придавить залужных скунсов. angry
    a.s.zzz888
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:17
      a.s.zzz888
      Вот уже и жестче стали с мерикатосами. Давно пора ставить придавить залужных скунсов.
      А вчера озвучили о новом оружии.Теперь естественно пойдёт тонкий намёк американцам на толстое обстоятельство laughing
      Наблюдатель2014
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 08:20
        Наблюдатель2014 Сегодня, 08:17А вчера озвучили о новом оружии.Теперь естественно пойдёт тонкий намёк американцам на толстое обстоятельство laughing

        hi !
        Очень надеюсь, что причинно-следственная связь имеется. good
        a.s.zzz888
        1. zhekazs Сегодня, 08:47
          Цитата: a.s.zzz888
          надеюсь, что причинно-следственная связь имеется

          Можно не сомневаться. Позавчера - Лавров в Германии - США готовят Европу к нападению на Россию с применением тактического ЯО; вчера - ядерный ответ Путина; сегодня - наезд на амерзь по Сирии. Ждём теперь причин дать им пинка под зад из Сирии, будет конечно нелегко...
          zhekazs
          1. vorobey Сегодня, 08:55
            Цитата: zhekazs
            будет конечно нелегко...


            Джентльмены... я не такой умный конечно... но... обратите внимание на поведение Израиля.. и участившиеся контакты наших в треугольнике Ливан,Египет, Иордания. Если какие то договоренности возникнут то наши убьют двух зайцев.. запрут ближневосточные монархии Саудитов и Катар в своем гнезде и получат возможность силового влияния.. им то если че много не понадобится.. я так думаю.. wink А Израилю нелегко...
            vorobey
            1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:00
              vorobey Сегодня, 08:55 ...запрут ближневосточные монархии Саудитов и Катар в своем гнезде и получат возможность силового влияния.

              Ох и не зря, их прЫнцы и короли, к Темнейшему полными самолётами просились на приём, не зря...
              a.s.zzz888
              1. vorobey Сегодня, 09:05
                Цитата: a.s.zzz888
                Ох и не зря, их прЫнцы и короли, к Темнейшему полными самолётами просились на приём, не зря...

                а че делать.. жить то хоца... а американцы как показал Йемен не такие уж и крутые.. да и у Ына яйца пожелезнее оказались.. а как они с южанами прокинули партнеров и напрямую законтачили.. ууууу..песня.. Абдулу в старой крепости надо было через трубу брать laughing
                vorobey
                1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:10
                  . vorobey Сегодня, 09:05 Абдулу в старой крепости надо было через трубу брать laughing

                  good Судя по поведению мерикатосов, жить они не хотят. По крайней мере "в мире и дружбе". Придётся тогда им сделать гордое одиночество, где нибудь в затаённом уголке на дне Мирового океана.
                  a.s.zzz888
                  1. vorobey Сегодня, 09:18
                    Цитата: a.s.zzz888
                    . vorobey Сегодня, 09:05 Абдулу в старой крепости надо было через трубу брать laughing

                    good Судя по поведению мерикатосов, жить они не хотят. По крайней мере "в мире и дружбе". Придётся тогда им сделать гордое одиночество, где нибудь в затаённом уголке на дне Мирового океана.


                    Стопудово в Сирии под фразой американские инструкторы и америкаский спецназ прикрываются обычные ЧВК(действительно комбатантов своих они уже вывели)... поэтому пора брать обычную стирательную резинку и начинать стирать их..
                    vorobey
                    1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:42
                      Цитата: vorobey
                      пора брать обычную стирательную резинку и начинать стирать их..

                      я тоже за сокращение штатов - первым предлагаю сократить штат Вашингтон
                      Angel_and_Demon
                      1. Балу Сегодня, 12:02
                        Цитата: Angel_and_Demon
                        Цитата: vorobey
                        пора брать обычную стирательную резинку и начинать стирать их..

                        я тоже за сокращение штатов - первым предлагаю сократить штат Вашингтон

                        Я так понимаю, ВВП послал сигнал о возможности создания канала между Мексикой и Канадой.
                        Балу
            2. zhekazs Сегодня, 09:20
              Цитата: vorobey
              запрут ближневосточные монархии Саудитов и Катар в своем гнезде

              Тогда расклад будет совсем "вкусным". Гроссмейстер, стоит полагать, просчитал все возможные варианты.
              zhekazs
              1. vorobey Сегодня, 09:23
                Цитата: zhekazs
                Тогда расклад будет совсем "вкусным". Гроссмейстер, стоит полагать, просчитал все возможные варианты.


                Карманный Газовый и нефтяной ОПЕК. laughing это вам не ручной медведь laughing это нечто большее laughing
                vorobey
                1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:58
                  Цитата: vorobey
                  Карманный Газовый и нефтяной ОПЕК.

                  во! good
                  Angel_and_Demon
                  1. vorobey Сегодня, 10:05
                    Цитата: Angel_and_Demon
                    Цитата: vorobey
                    Карманный Газовый и нефтяной ОПЕК.

                    во! good


                    аче... там с другой стороны еще как балансир Персы есть которые всегда готовы Саудитов в шииты перекрестить laughing вот и бутерброд получится.. поэтому саудиты и летают часы сверять... да на всякий случай у амеров хлам милитаристский скупают лярдами..
                    vorobey
                    1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:08
                      Цитата: vorobey
                      да на всякий случай у амеров хлам милитаристский скупают

                      им на всякий случай вазелин медицинский закупать уже пора, а то не ровен час..... feel
                      Angel_and_Demon
            3. Арберес Сегодня, 10:36
              На счет Иордании - это очень слабое звено. Там ихний король по уши в штатах сидит.
              Арберес
              1. vorobey Сегодня, 10:53
                Цитата: Арберес
                На счет Иордании - это очень слабое звено. Там ихний король по уши в штатах сидит.


                надо запомнить эту ругательную фразу - по уши в штатах laughing

                пусть сидит... но он же не ... или корона уже жмет ему... американцы еще никого не защитили на этом свете...
                vorobey
                1. Балу Сегодня, 12:03
                  Цитата: vorobey
                  пусть сидит... но он же не ... или корона уже жмет ему... американцы еще никого не защитили на этом свете...

                  У него положение не лучше, чем у попрошенко.
                  Балу
          2. a.s.zzz888 Сегодня, 08:56
            zhekazs Сегодня, 08:47Можно не сомневаться. Позавчера - Лавров в Германии - США готовят Европу к нападению на Россию с применением тактического ЯО; вчера - ядерный ответ Путина; сегодня - наезд на амерзь по Сирии. Ждём теперь причин дать им пинка под зад из Сирии, будет конечно нелегко...

            Думаете наступил переломный момент, как в битве под Сталинградом? Очень и очень бы хотелось этого, и ставить мерикатосов если не к стенке, то хотя бы в стойло, и на привязь.
            a.s.zzz888
            1. zhekazs Сегодня, 09:14
              Цитата: a.s.zzz888
              Думаете наступил переломный момент, как в битве под Сталинградом?

              Ну если так сравнивать, то скорее битва за Москву. Очень хочется надеяться и пожелать нашим воинам и на поле боя в Сирии и на поле боя в МИДе стойкости и мужества. Заразу эту давно пора назад в пробирку Пауэлла загонять.
              zhekazs
              1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:28
                zhekazs Сегодня, 09:14 Ну если так сравнивать, то скорее битва за Москву.

                Пусть будет - за Москву. Главное - ПОБЕДА!!!
                a.s.zzz888
    2. Маки Авелльевич Сегодня, 09:51
      Цитата: a.s.zzz888
      Вот уже и жестче стали с мерикатосами


      озабоченность стала жестче
      Маки Авелльевич
      1. vorobey Сегодня, 10:10
        Цитата: Маки Авелльевич
        Цитата: a.s.zzz888
        Вот уже и жестче стали с мерикатосами


        озабоченность стала жестче


        пилоту Ф16 это расскажите...
        vorobey
        1. Маки Авелльевич Сегодня, 10:58
          Цитата: vorobey
          пилоту Ф16 это расскажите...


          расказать можем, пилот жив
          Маки Авелльевич
          1. vorobey Сегодня, 11:07
            Цитата: Маки Авелльевич
            Цитата: vorobey
            пилоту Ф16 это расскажите...


            расказать можем, пилот жив


            Вот и здорово что пилот жив... ему теперь есть что рассказать.. может и остальная часть израильского общества задумается как американцы их государством манипулируют... одно лишь заявление о переносе посольства.. и Израиль снова вынужден теперь от всех арабов вместе взятых отбиваться.. а ведь только Нетаньяху и Путин по Сирии начали договариваться да и Иран риторику менять начал. вот и полетели Ваши голуби.. на встречу судьбе..
            vorobey
            1. Маки Авелльевич Сегодня, 11:22
              Цитата: vorobey
              и Израиль снова вынужден теперь от всех арабов вместе взятых отбиваться..


              напомню вам что израиль "отбиватся от арабов" задолго до того как Дядя Сэм стал играть на БВ. ваша логическая цепочка не имеет место быть
              Маки Авелльевич
              1. vorobey Сегодня, 11:52
                Цитата: Маки Авелльевич
                Цитата: vorobey
                и Израиль снова вынужден теперь от всех арабов вместе взятых отбиваться..


                напомню вам что израиль "отбиватся от арабов" задолго до того как Дядя Сэм стал играть на БВ. ваша логическая цепочка не имеет место быть


                Милостивый государь, да Вы и своей то истории не знаете... копните и поитайте даже с 1780 года какую Роль играли на БВ три страны Великобритания, СССР и США и вспомните как образовывался Израиль.. удаи
                vorobey
      2. sogdy Сегодня, 11:03
        Цитата: Маки Авелльевич
        озабоченность стала жестче

        Вы как-то так не заметили (сильно заняты были, флуд дело тонкое!) что американские газовые магистрали и нефтепереработка попали в зависимость Газпрома, да еще и с невозможностью изменить ситуацию... Забавна, да? Такая уж наша "озабоченность"...
        А Вы флудите дальше, собак лает - ветер носит, а северный верблюд по зимнику доходит до южного побережья... в Сибири не только ведмедь водку из самовара пьянствует.
        sogdy
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:14
    А что будет если американцы наплюют на предостережения МИД РОССИИ?
    Нанесут удар Томагавками по резиденции АСАДА.?...А?...
    Тот же ЛЕХА
    1. starogil Сегодня, 08:17
      Ещё не достигли числа последних китайских предупреждений...
      starogil
    2. vorobey Сегодня, 08:44
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      А что будет если американцы наплюют на предостережения МИД РОССИИ?
      Нанесут удар Томагавками по резиденции АСАДА.?...А?..


      Если бы хотели и не срались то уже давно бы Асада линчевали как полковника на площади... тут все по Крылову.. око видит да зуб неймет laughing ..
      vorobey
    3. zhekazs Сегодня, 08:53
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Нанесут удар Томагавками по резиденции АСАДА.?...А?...

      Не дурaки надеюсь, зачем им обострять с нами и так напряженные отношения. Да и посбивают всё что к правительственным зданиям приближаться будет неучтенное.
      zhekazs
    4. sogdy Сегодня, 11:10
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Нанесут удар Томагавками по резиденции АСАДА.?...А?...

      Лёш, они 20 лет этого жаждут. Но не могут. И даже попытка будет нападением на Россию.
      Вы таки все время забываете - там наша земля, наши люди, наш анклав, наши объекты, особенно, магистральные.
      sogdy
  4. сибиралт Сегодня, 08:15
    Когда же количество произнесенного перейдет в качество сделанного? winked
    Неужто всем курдам нравятся американские базы в Сирии, например?
    сибиралт
  5. Кент0001 Сегодня, 08:16
    Мы будем сбивать их топоры в Сирии, или что? или ничего кроме бла-бла-бла?
    Кент0001
    1. sogdy Сегодня, 11:19
      И шо это Вы так раздухарились?
      Где Вы видите Топоры? Это Вы про те, что никуда не попали? И большинство даже не вылетели? Не зря же последние 30 лет о них молчали.
      sogdy
  6. Балу Сегодня, 08:16
    Чем дольше тянется конфликт, тем сложнее из него выйти. Бармалеи подлежат уничтожению везде. Турки, амерзы на территории Сирии незаконно, мочить в ответ на любую провокацию. Терроризм болезнь, лечение радикальное, так доктор прописал.
    Балу
  7. Мар.Тира Сегодня, 08:18
    Слишком много желающих.Лягушатники,бриты.евреи.И все пальчиком грозят.А ведь время их кончилось.это не Югославия,и Ливия.Когда можно было всё делать.
    Мар.Тира
  8. СомневаюсьЯ Сегодня, 08:21
    "Хотели бы предостеречь США..... для нанесения ракетных ударов...."

    И что же вы сделаете? Ну так, чисто ради интереса.
    Они уже не только по сирийским, они уже наших в открытую месят "за здорово живеш", и ничего.... И не просто ничего, а еще хуже. Отказываетесь от своих людей.....
    СомневаюсьЯ
    1. Кубик123 Сегодня, 08:31
      Цитата: СомневаюсьЯ
      "Хотели бы предостеречь США..... для нанесения ракетных ударов...."

      И что же вы сделаете? Ну так, чисто ради интереса.

      Вот когда сделают, тогда и узнаете. Зачем заранее давать информацию врагу о возможных ответных действиях? Время наивных проходит.
      Кубик123
      1. Комментарий был удален.
        1. Кубик123 Сегодня, 08:46
          Цитата: СомневаюсьЯ
          Цитата: Кубик123
          Зачем заранее давать информацию врагу о возможных ответных действиях?

          Конечно зачем, когда ничего не будет. Точно.
          7 февраля 2018 года.... Так, для памяти...

          А Вы уверены, что это прошло безнаказанно? Или в том что расплата уже закончена? Или хотя-бы в том, что Вы владеете всем объемом информации для оценки этого события?
          Кубик123
    2. Серый брат Сегодня, 08:33
      Цитата: СомневаюсьЯ
      И что же вы сделаете? Ну так, чисто ради интереса.

      В правительственные головы я залезть конечно не могу, но я бы сделал так - я бы на опасные участки, выдвигал бы подразделения своих военных, с освещением в СМИ и публично пообещал бы ответку за них вплоть до ядерной.
      Цинично конечно людей подставлять, но другого выхода я не вижу.
      Серый брат
      1. СомневаюсьЯ Сегодня, 08:44
        Цитата: Серый брат
        ... Цинично конечно людей подставлять, но другого выхода я не вижу.

        Они так и делают. Только без ответки...

        "В Минобороны РФ накануне заявили, что российские военные в Сирии не пострадали в результате удара коалиции во главе с США по сирийским правительственным войскам. "Российских военнослужащих в данном районе сирийской провинции Дейр эз-Зор нет", - цитировал заявление военного ведомства "Интерфакс".
        СомневаюсьЯ
        1. Серый брат Сегодня, 08:45
          Цитата: СомневаюсьЯ
          Они так и делают. Только без ответки...

          Там где есть российские военные, никаких ударов не производится, если вы не заметили.
          Серый брат
  9. Masya Masya Сегодня, 08:33
    Не угрожаем, но предупреждаем...
    Masya Masya
    1. сибиралт Сегодня, 08:49
      Не предупреждаем, а намекаем. laughing В политике сплеча не рубят, то дело военных. Уж слишком всё взаимосвязано и запутано в глобальном мире. Геополитикой называется.
      сибиралт
      1. Masya Masya Сегодня, 08:52
        Цитата: сибиралт
        Не предупреждаем, а намекаем.

        Пусть так, вопрос в другом рискнут проверить намёк?
        Masya Masya
        1. sogdy Сегодня, 11:38
          Цитата: Masya Masya
          рискнут проверить намёк?

          У них дома проблема нарисовалась - подача газа и ГСМ под контролем Газпрома. И залаженные акции в управлении, но без права продажи/выкупа...
          sogdy
  10. 123_123 Сегодня, 08:35
    Во вчерашнем выступлении президента заметили, что боеголовки падают на Флориду?) во фрагменте, где "Сармат" описывается.
    123_123
    1. Viktor.12.71 Сегодня, 08:55
      Ролик 6 летней давности выдали за новый. Браво!
      Viktor.12.71
  11. BRONEVIK Сегодня, 08:37
    А не по надуманным основаниям бить по сирийским объектам значит можно?
    BRONEVIK
    1. Masya Masya Сегодня, 08:53
      Так у штатов ненадуманных обоснований нет и не предвидится... wink
      Masya Masya
    2. sogdy Сегодня, 11:41
      Цитата: BRONEVIK
      А не по надуманным основаниям бить

      Можно. После согласования с нами и Асадом. Иначе основание не признается.
      sogdy
  12. Дормидонт Сегодня, 08:40
    И всё же самолётов наших западных и ближневосточных партнёров в Сирии падает не много. Почему?
    Дормидонт
    1. zhekazs Сегодня, 08:59
      Скрывают потери.
      zhekazs
    2. Aleksandr21 Сегодня, 09:27
      Цитата: Дормидонт
      И всё же самолётов наших западных и ближневосточных партнёров в Сирии падает не много. Почему?


      А кто их будет сбивать ? Наши ВКС ? не смешите, это с трибуны можно много чего для электората наговорить, а в Сирии у нас официальные договоренности с ВС США, и мы их соблюдаем и обмениваемся информацией. А САА не достаточно сильна для отражения вторжения чужих стран как с политической так и с военной точки зрения, ударят сегодня по самолёту США завтра уже томогавками по ним будут отрабатывать , и наши в такие разборки вмешиваться не будут, история уже показала.
      Aleksandr21
      1. sogdy Сегодня, 11:46
        Цитата: Aleksandr21
        , ударят сегодня по самолёту США завтра уже томогавками по ним будут отрабатывать , и наши в такие разборки вмешиваться не будут, история уже показала.

        Странно, таки только Вы это и заметили.
        Мы же заметили, что теперь летают в пределах прикрытия собственных комплексов. Да и с наведением у них швах. И много они теперь бомбят? Если и ранее только в безопасных районах.
        sogdy
        1. Aleksandr21 Сегодня, 12:01
          Цитата: sogdy

          Странно, таки только Вы это и заметили.
          Мы же заметили, что теперь летают в пределах прикрытия собственных комплексов. Да и с наведением у них швах. И много они теперь бомбят? Если и ранее только в безопасных районах.


          А что бомбить перестали ? Или были прецеденты что летают теперь "в пределах прикрытия собственных комплексов" ? По идее, США вообще не должно быть в Сирии, они сами понатыкали там своих военных баз, очертили черту и сказали, ребята это теперь наша территория, и если попробуете у нас её отобрать то мало не покажется. А вы тут рассуждаете о том где они могут бомбить а где не могут...
          Aleksandr21
          1. sogdy Сегодня, 14:47
            Цитата: Aleksandr21
            А вы тут рассуждаете о том где они могут бомбить а где не могут..

            О как! Замечательный выверт сознания!
            Цитата: sogdy
            теперь летают в пределах прикрытия собственных комплексов.

            Как стыкуются эти две фразы?
            sogdy
            1. Aleksandr21 Сегодня, 15:09
              Цитата: sogdy

              О как! Замечательный выверт сознания!


              А что это не ваши фразы: "Мы же заметили, что теперь летают в пределах прикрытия собственных комплексов. Да и с наведением у них швах. И много они теперь бомбят? Если и ранее только в безопасных районах." ? Может быть вы тогда раскроете свою гениальную мысль, которую вы вложили в комментарий. На мой взгляд вы тут пытаетесь показать/доказать (что нравится выберете сами) что Американцы теперь летают "в пределах своих собственных комплексов" и у них вообще проблемы с наведением и бомбят они только в безопасной зоне, суть передана верна ? Если да то тогда всё логично: "А вы тут рассуждаете о том где они могут бомбить а где не могут.."

              А вообще вы походу любите выдергивать фразы из контекста, не отвечаю на суть самого комментария, тогда смысл вашего комментирования ?
              Aleksandr21
              1. sogdy Сегодня, 15:19
                Цитата: Aleksandr21
                Может быть вы тогда раскроете свою гениальную мысль, которую вы вложили в комментарий.

                Мой гений проявляется в дословности. Если он Вым недоступен, это Ваша беда. Но никак не моя.
                sogdy
                1. Aleksandr21 Сегодня, 15:23
                  Цитата: sogdy

                  Мой гений проявляется в дословности. Если он Вым недоступен, это Ваша беда. Но никак не моя.


                  Ну это ваше мнение, на мой взгляд вам по сути сказать нечего. Раз вы умеете только вырыванием фраз заниматься и не отвечать на сам комментарий.
                  Aleksandr21
  13. Livonetc Сегодня, 08:45
    Продолжение действий ВКС в Сирии по выведению разведенной штатами гнили, самое действенное предупреждение.
    И Сирия существует и укрепляется, Иран на коленях не стоит, маэстро Ын в добром здравии, Куба не превращена вновь в публичный дом для матрасов, Китай наращивает мощь не превращаясь в подстилку и тд и тп.
    В общем есть поводы беситься матрасным бесам.
    Livonetc
    1. groks Сегодня, 10:20
      И Сирия существует и укрепляется
      Можно заново начинать зачищать Дамаск.
      Иран на коленях не стоит
      И?
      маэстро Ын в добром здравии
      А мы против него санкции поддержали.
      Куба не превращена вновь в
      После того как наше правительство предало Кубу, тут есть чем хвастаться?
      groks
      1. sogdy Сегодня, 11:51
        Цитата: groks
        Можно заново начинать зачищать Дамаск

        Цитата: groks
        А мы против него санкции поддержали.

        Цитата: groks
        После того как наше правительство предало Кубу, тут есть чем хвастаться?

        Интересная у Вас жизнь - куда ни поверни, кирпич башка попадет...
        sogdy
        1. groks Сегодня, 12:18
          Спасибо правителям. Что-то не нравится? Что-то я исказил? Есть возражения?
          Вот интересно, сейчас корейцы объединятся - припомнят подлянку от РФ?
          groks
          1. sogdy Сегодня, 14:57
            Цитата: groks
            Что-то я исказил?

            Всё. И да, мне нравится наблюдать пациента. Без всяких возражений, Вы таки однажды попадете куда следует. Судьба аднака, Вы ее сами выбрали.
            Цитата: groks
            Вот интересно, сейчас корейцы объединятся - припомнят подлянку от РФ?

            Аж заинтриговали - какую? Или, как все протоевропееды, будете вещать о санкциях? Ну тады точно посмеемся.
            sogdy
            1. groks Сегодня, 15:30
              1. В Дамасске не стреляют?
              2. Ссанкции против корейцев не поддержали? Даже по до р истически начали высылать корейцев.
              groks
  14. котовский Сегодня, 08:49
    Думаю партнерами называть пока не перестанут..
    Но тон теперь станет другим.. hi
    котовский
    1. sogdy Сегодня, 11:52
      Цитата: котовский
      Думаю партнерами называть пока не перестанут..

      Партнеры - оне ж разные бывают
      sogdy
  15. askme Сегодня, 08:58
    А будут фулюганить - передать на временное пользование САР МиГ-31 с елдой "Кинжала": им до Сигонелы дострелить можно. Один выстрел - один эсминец к "топорами". И дозаправщик им передать: пусть птички летают с елдой, а он их подкармливает. Дешево и очень сердито..

    Разумеется, С-400 передать САР перед этим, чтоб наша конструкция прям над нашей мухобойкой летала)
    askme
  16. Горный стрелок Сегодня, 09:02
    Ого! Такого предупреждения раньше не было. Переводя на русский -"будем сбивать!" Причём все, что полетит. С пилотами или без... Короче, в Восточной Гуте бармалеям - не жить... Потом займутся Идлибом. Ну а потом - всем остальным. wassat
    Горный стрелок
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:04
      Цитата: Горный стрелок
      Короче, в Восточной Гуте бармалеям - не жить...

      так не только бармалеям, там же еще инструктора полосатые попались в окружение, вот им и припомнят вагнеровцев и нашего генерала hi
      Angel_and_Demon
  17. лысова Сегодня, 09:03
    А им по боку заявления.Они применить могут, хоть хим оружие, хоть белый фосфор, кучу подстав, а мы только и можем озабочиваться - сбивать их надо и афишировать причину, пускай не нашими руками, а предоставить такую возможность сирийцам.
    лысова
  18. rotmistr60 Сегодня, 09:44
    После вчерашнего послания президента ФС очень даже стоит ждать от американцев очередной и более жесткой провокации. Самолюбие "исключительных" задето и задето очень сильно на глазах практически всего мира. А где могут замутить подлянку, только в Сирии, ну еще на Донбассе. Поэтому их дипломатично и предупредили.
    rotmistr60
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:06
      Цитата: rotmistr60
      Самолюбие "исключительных" задето

      по моему их "самолюбие" зажали в тиски, сарай подожгли, а рядом положили ножовку laughing
      Angel_and_Demon
  19. Rostislav Сегодня, 09:48
    Очередное предупреждение, на которое янки в очередной раз положат болт. Но не теряю надежды, что в этот раз предупреждение не ограничится только словами и в очередной провокации полосатикам дадут таки по рукам. НЕ зря же ВВП своим выступлением ушат холодной воды за шиворот западу вылил.
    Rostislav
Картина дня