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Ситуация в Сирии
Террористы вернули под контроль несколько поселений в Идлибе и Алеппо. В Дамаске под огнем боевиков погиб мирный житель, еще несколько человек получили ранения. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Группировки радикальной оппозиции вновь обстреляли сирийскую столицу. Снаряды, выпущенные боевиками, упали в районах Дувейла и Джармана. В результате один мирный житель Дамаска погиб, еще несколько гражданских получили ранения. На территории оазиса Восточная Гута продолжалась военная операция Сирийской арабской армии (САА) против террористической коалиции. Правительственные войска вели артиллерийский обстрел опорных пунктов исламистов в окрестностях населенных пунктов Замалка, Джисрин, Дума, Кафр Батна, Арбин, Бейт Сава, Хамурия, Салихия и Отайя.
На севере провинции Алеппо продолжилась операция ВС Турции против курдских отрядов ополчения «Оливковая ветвь». Подконтрольная Анкаре ССА захватила у Демократических сил Сирии (SDF) три холма в окрестностях населенного пункта Раджу. Позже удары по позициям SDF в этой части региона нанесли ВВС Турции. По данным военного источника, с начала военной кампании в окрестностях Африна убито 2222 бойца «демократической армии».
Радикальная коалиция под руководством «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) контратаковала оппозиционные формирования в провинции Алеппо. Террористы вернули под свой контроль потерянный ранее населенный пункт Аль-Мухандисин, поселение Шейх Али, а также контрольно-пропускной пункт Сума.
На севере провинции Идлиб продолжались боестолкновения между «ан-Нусрой» и отрядами оппозиции. Под контроль террористов перешли поселения Тальда, Хазано и Турманин, а также дорога Сармада – Идлиб.
ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли удары по опорным пунктам «ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Аль-Латамина (провинция Хама). Под прикрытием авиации Сирийская арабская армия (САА) атаковала укрепрайоны террористов недалеко от города.
Группировки радикальной оппозиции вновь обстреляли сирийскую столицу. Снаряды, выпущенные боевиками, упали в районах Дувейла и Джармана. В результате один мирный житель Дамаска погиб, еще несколько гражданских получили ранения. На территории оазиса Восточная Гута продолжалась военная операция Сирийской арабской армии (САА) против террористической коалиции. Правительственные войска вели артиллерийский обстрел опорных пунктов исламистов в окрестностях населенных пунктов Замалка, Джисрин, Дума, Кафр Батна, Арбин, Бейт Сава, Хамурия, Салихия и Отайя.
На севере провинции Алеппо продолжилась операция ВС Турции против курдских отрядов ополчения «Оливковая ветвь». Подконтрольная Анкаре ССА захватила у Демократических сил Сирии (SDF) три холма в окрестностях населенного пункта Раджу. Позже удары по позициям SDF в этой части региона нанесли ВВС Турции. По данным военного источника, с начала военной кампании в окрестностях Африна убито 2222 бойца «демократической армии».
Радикальная коалиция под руководством «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) контратаковала оппозиционные формирования в провинции Алеппо. Террористы вернули под свой контроль потерянный ранее населенный пункт Аль-Мухандисин, поселение Шейх Али, а также контрольно-пропускной пункт Сума.
На севере провинции Идлиб продолжались боестолкновения между «ан-Нусрой» и отрядами оппозиции. Под контроль террористов перешли поселения Тальда, Хазано и Турманин, а также дорога Сармада – Идлиб.
ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли удары по опорным пунктам «ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Аль-Латамина (провинция Хама). Под прикрытием авиации Сирийская арабская армия (САА) атаковала укрепрайоны террористов недалеко от города.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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