18:59 02 марта
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Ситуация в Сирии

Террористы вернули под контроль несколько поселений в Идлибе и Алеппо. В Дамаске под огнем боевиков погиб мирный житель, еще несколько человек получили ранения. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



Группировки радикальной оппозиции вновь обстреляли сирийскую столицу. Снаряды, выпущенные боевиками, упали в районах Дувейла и Джармана. В результате один мирный житель Дамаска погиб, еще несколько гражданских получили ранения. На территории оазиса Восточная Гута продолжалась военная операция Сирийской арабской армии (САА) против террористической коалиции. Правительственные войска вели артиллерийский обстрел опорных пунктов исламистов в окрестностях населенных пунктов Замалка, Джисрин, Дума, Кафр Батна, Арбин, Бейт Сава, Хамурия, Салихия и Отайя.


На севере провинции Алеппо продолжилась операция ВС Турции против курдских отрядов ополчения «Оливковая ветвь». Подконтрольная Анкаре ССА захватила у Демократических сил Сирии (SDF) три холма в окрестностях населенного пункта Раджу. Позже удары по позициям SDF в этой части региона нанесли ВВС Турции. По данным военного источника, с начала военной кампании в окрестностях Африна убито 2222 бойца «демократической армии».

Радикальная коалиция под руководством «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) контратаковала оппозиционные формирования в провинции Алеппо. Террористы вернули под свой контроль потерянный ранее населенный пункт Аль-Мухандисин, поселение Шейх Али, а также контрольно-пропускной пункт Сума.

На севере провинции Идлиб продолжались боестолкновения между «ан-Нусрой» и отрядами оппозиции. Под контроль террористов перешли поселения Тальда, Хазано и Турманин, а также дорога Сармада – Идлиб.

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли удары по опорным пунктам «ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Аль-Латамина (провинция Хама). Под прикрытием авиации Сирийская арабская армия (САА) атаковала укрепрайоны террористов недалеко от города.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. К-50 Сегодня, 09:04
    Война всех со всеми против всех.
    Конца и края не видно. sad
    К-50
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 09:04
    Под прикрытием авиации Сирийская арабская армия (САА) атаковала укрепрайоны террористов недалеко от города.
    а хоть что нибудь взяла?
    Angel_and_Demon
    1. vorobey Сегодня, 09:08
      а зачем.. чтобы снова отдать после 18-00? в конце рабочего дня.. laughing
      vorobey
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:25
        Цитата: vorobey
        чтобы снова отдать после 18-00?

        так я не понял - кто из них намаз больше совершает? исламисты или военнослужащие САА?
        Angel_and_Demon
        1. vorobey Сегодня, 09:26
          Цитата: Angel_and_Demon
          Цитата: vorobey
          чтобы снова отдать после 18-00?

          так я не понял - кто из них намаз больше совершает? исламисты или военнослужащие САА?


          какя разница.. они все там на войну как на работу ходят... с 9-00 до 18-00...
          vorobey
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:29
            Цитата: vorobey
            они все там на войну как на работу ходят... с 9-00 до 18-00...

            О как ! А с 18-00 до 9-00 кто воюет ? Русские и матрасная коалиция ? what
            bouncyhunter
            1. vorobey Сегодня, 09:33
              Цитата: bouncyhunter
              О как ! А с 18-00 до 9-00 кто воюет ? Русские и матрасная коалиция ?


              а вот тут по потерям судить.. все наши потери насколько я знаю в том числе и по инсайдерской информации были в дневное время..
              vorobey
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:36
                Цитата: vorobey
                были в дневное время..

                С нашими потерями понятно . А как обстоит с "ихними" ? Если есть информация - поделитесь , буду благодарен . hi
                bouncyhunter
                1. vorobey Сегодня, 09:42
                  Цитата: bouncyhunter
                  С нашими потерями понятно . А как обстоит с "ихними" ? Если есть информация - поделитесь , буду благодарен .


                  я не счетовод.. laughing но обратите внимание и следите за реакцмей американцев и их вассалов.. все просто.. джентльмены вы же взрослые люди
                  vorobey
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:44
                    Цитата: vorobey
                    обратите внимание и следите за реакцмей американцев и их вассалов.. все просто..

                    Уже . wink
                    Цитата: vorobey
                    джентльмены вы же взрослые люди

                    А как же ! Но поприкалываться не прочь . drinks
                    bouncyhunter
                2. ML-334 Сегодня, 10:00
                  Аналитика Пякина ВВ "вопрос-ответ"в Контакте.Как только работают Калибры-потери сразу у них.
                  ML-334
                3. Лелёк Сегодня, 13:37
                  Цитата: bouncyhunter
                  С нашими потерями понятно . А как обстоит с "ихними" ? Если есть информация - поделитесь , буду благодарен .


                  Павел, если ты об этом, то читай:
                  Лелёк
                  1. bouncyhunter Сегодня, 13:42
                    Спасибо , Лев ! Я именно об этом . yes
                    bouncyhunter
                    1. Лелёк Сегодня, 14:37
                      Цитата: bouncyhunter
                      Спасибо , Лев


                      Спасибо - это много, обойдёмся бимбером.
                      Лелёк
                      1. bouncyhunter Сегодня, 14:40
                        Цитата: Лелёк
                        обойдёмся бимбером.

                        Намёк понял ! drinks Я пиво уважаю , но коньячок - больше . feel
                        bouncyhunter
              2. синдикалист Сегодня, 10:59
                Февральский расстрел вагнеровцев как роз ночью происходил
                синдикалист
          2. Angel_and_Demon Сегодня, 09:33
            Цитата: vorobey
            они все там на войну как на работу ходят..

            а молоко за вредность дают?
            Angel_and_Demon
      2. Vladimir 5 Сегодня, 13:16
        Война в Сирии длится уже 4 года, правительственные силы понесли огромные потери, тут сохранять силы и громить артой и авиацией. Пусть боевики разных мастей наступают, так легче накрыть вне укреплений... Жаль , что до сих пор у ВС РФ нет ударных дежурных БЛА. они сегодня найболее необходимы в Сирии ,- оперативно, эфективно и дешево. Чем занято МО РФ . если до сих пор нет у ВС РФ ударных БЛА, они имеются уже и у Турции и даже второразрядных государствах...
        Vladimir 5
  3. rotmistr60 Сегодня, 09:59
    Их (бандитов) долбят, долбят, а они еще находят силы контратаковать. Вот, что значит поддержка западной коалиции. Поэтому вся мировая нечисть и тянется к Сша, как к родственнику.
    rotmistr60
  4. Родина Сегодня, 09:59
    США будет снабжать кого угодно, с целью вынудить Россию уйти из Сирии. А с другими всегда можно договориться за деньги
    Родина
  5. синдикалист Сегодня, 10:56
    Путин уже дважды сообщал о нашей полной победе. Шойгу прошлой весной тож. Может бармалеям бумага официальная нужна? Похоже, что телевизеры то они не смотрят
    синдикалист
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