18:54 02 марта
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Фрегат "Адмирал Григорович" провел учения в Средиземном море

Экипаж фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович" провел учения в Средиземном море, сообщил начальник отдела информобеспечения ЧФ РФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв.

Фрегат "Адмирал Григорович" провел учения в Средиземном море


Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович", выполняющий задачи в составе постоянного соединения военно-морского флота в Средиземном море, провел комплекс учений на переходе морем
— сказал он.


Отмечается, что согласно плану боевой подготовки экипаж фрегата совершенствовал тактику ведения боя с кораблями условного противника и организацию противовоздушной обороны корабля. Кроме того, на учениях был отработан алгоритм действий экипажа при постановке помех комплексом радиоэлектронной борьбы.

Сообщается, что экипаж палубного вертолета Ка-27ПЛ, базирующегося на фрегате, отработал взлет и посадку на палубу на ходу корабля, а также провел тренировку по организации поиска и слежения за подводной лодкой.

Экипаж фрегата продолжает выполнение задач в Средиземном море, добавили в отделе информобеспечения ЧФ.



Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 35

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  1. Арберес Сегодня, 11:08
    А еще, а еще.. надо пуски "Калибров" провести и натовские лодки поискать!
    Фрегат-красава! Еще тройку таких с собственными движками ждем.
    Арберес
    1. Охотовед 2 Сегодня, 11:21
      Цитата: Арберес
      А еще, а еще.. надо пуски "Калибров" провести и натовские лодки поискать!
      Фрегат-красава! Еще тройку таких с собственными движками ждем.

      Согласен - Красавец корабль! Только не дождётесь, второй тройки - передают Индии crying Пламенный привет Родному Черноморскому Флоту!!! Удачи Вам Моряки! soldier
      Охотовед 2
      1. Арберес Сегодня, 11:31
        Да, я несколько раз натыкался на эту инфу, но вроде как сами решили для себя достроить?
        Может индусы пока подождут?
        Арберес
        1. next322 Сегодня, 13:07
          все три недостроенных на янтаре11356 уйдут в индию........с украинскими движками
          next322
          1. Арберес Сегодня, 13:12
            Цитата: next322
            все три недостроенных на янтаре11356 уйдут в индию........с украинскими движками

            Наверное денег не осталось? Все на "Кинжал" ушло.
            И все же я лично надеюсь, что это не окончательное решение.
            Арберес
            1. PSih2097 Сегодня, 14:55
              А якоря разве должны так низко висеть???
              PSih2097
      2. Николай Грек Сегодня, 16:41
        Цитата: Охотовед 2
        Согласен - Красавец корабль! Только не дождётесь, второй тройки - передают Индии

        поделитесь источником и датой этой инфы!!! what what я вот помню, что из недавнего....

        11 января 2018 года заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов заявил журналистам, что вторая тройка фрегатов проекта 11356, строительство которой простаивало из-за отказа украинского предприятия «Зоря-Машпроект» поставить для них силовые установки, будет достроена с российскими двигателями, а их будущее место службы определит руководство ВМФ России. «Они заложены и сейчас в разной степени готовности, их строительство было приторможено именно по причине отсутствия силовых установок, но теперь их строительству ничего не мешает. Куда они пойдут — решит флот», — заявил замминистра

        https://rossaprimavera.ru/news/e38654e2

        http://www.armstrade.org/includes/periodics/news/
        2018/0111/155044965/detail.shtml
        Николай Грек
  2. Vard Сегодня, 11:08
    Время жизни этого корабля... Система ПВО должна дать время выпустить ПКР, а там уже всё...
    Vard
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:12
      Цитата: Vard
      Время жизни этого корабля

      время жизни танка...время жизни РСЗО...время жизни аэродрома....всё меряется минутами в современной войне...и что? а кораблик-красив...да... "арли берк" корявенько смотрятся...
      андрей юрьевич
    2. Арберес Сегодня, 11:16
      Ну у него ПВО хорошее, а вот "Каракурт" - это смерть экипажа без вопросов. ПВО слабейшее (правда "Панцирь" вроде хотят поставить, а ПЛО вообще отсутствует. Одна лодка может его уничтожить.
      Арберес
      1. Serg65 Сегодня, 11:18
        Цитата: Арберес
        а вот "Каракурт" - это смерть экипажа без вопросов. ПВО слабейшее (правда "Панцирь" вроде хотят поставить, а ПЛО вообще отсутствует. Одна лодка может его уничтожить.

        laughing good Ох уж мне эти "адмиралы" crying
        Serg65
        1. роман66 Сегодня, 11:31
          фууу. зазнайство! привет, если что hi
          роман66
          1. Serg65 Сегодня, 11:46
            hi Здорова Рома!
            Не зазнайство это, а усталость от прожектёров. Вот!!!
            Serg65
        2. Арберес Сегодня, 11:34
          Уся надежда на "Горшковы"! recourse

          Ох уж мне эти "адмиралы

          Арберес
          1. Serg65 Сегодня, 11:51
            Дружище, прежде чем о надеждах говорить, нужно задать себе вопрос о задачах Каракурта yes и почему его на ТОФ планируют?
            Serg65
            1. Арберес Сегодня, 12:05
              А действительно, почему на ТОФ? Он вроде как для морских просторов создан, а не океанских? Не отходя далеко от родных берегов грозить супостату ударом своих "Калибров"? Типа маленького, но очень кусачего зверя?
              До Японии всяко достанет.
              Арберес
              1. Serg65 Сегодня, 13:06
                Цитата: Арберес
                А действительно, почему на ТОФ?

                Гложат меня смутные сомнения, что будут они служить на Курилах и Камчатке, а это совсем не Чёрное море, даже не Балтика wink
                Цитата: Арберес
                Не отходя далеко от родных берегов грозить супостату ударом своих "Калибров"?

                Так и Курилы с Камчаткой - родные берега lol
                Serg65
      2. андрей юрьевич Сегодня, 11:22
        Цитата: Арберес
        Ну у него ПВО хорошее, а вот "Каракурт" - это смерть экипажа без вопросов.

        привет,Друже, hi да нет "непотопляемых" в принципе.а такие "москитные" кораблики,наша авиация прикроет,это же не океанский проект...
        андрей юрьевич
        1. Арберес Сегодня, 11:28
          И тебе не хворать, Друже! hi
          Ну с ПВО все верно, а с лодками как то не очень? Ниже по ветке я высказал мысль, что ходить им надо бы с кораблем класса "фрегат": он им вроде няньки будет.
          Арберес
      3. Dart2027 Сегодня, 11:55
        Цитата: Арберес
        Ну у него ПВО хорошее, а вот "Каракурт"

        У Каракуртов другие задачи.
        Dart2027
        1. Арберес Сегодня, 12:07
          Да вот я выше веду беседу с уважаемым Serg65
          Время покажет, где и как их будут использовать. Хорошо бы не в гордом одиночестве у чужих берегов.
          Арберес
  3. andrewkor Сегодня, 11:12
    Какой то он старомодный на фоне Зумвалтов!
    andrewkor
    1. dvina71 Сегодня, 11:18
      Не старомодный,а имеющий классические обводы.. классика не стареет.
      dvina71
    2. роман66 Сегодня, 11:18
      да. как-то слишком на корабль похож, нет в нем ничего от утюга
      роман66
    3. котовский Сегодня, 11:18
      Ну так он военный корабль..а зумвальт гражданское судно,ему даже оружие не доверяют.. laughing
      котовский
      1. роман66 Сегодня, 11:32
        оооо! стройбат-корабль! laughing
        роман66
    4. андрей юрьевич Сегодня, 11:19
      [quote=andrewkor][/quote]
      зато эффективный,в отличие от "зумов"...
      андрей юрьевич
    5. Serg65 Сегодня, 11:19
      Цитата: andrewkor
      Какой то он старомодный на фоне Зумвалтов!

      laughing Стразы подрисуйте и будет в самый раз!
      Serg65
      1. Арберес Сегодня, 11:37
        Стразы подрисуйте и будет в самый раз!

        Эт к индусам надо или к пакистанцам. Там любят украшения на технику вешать.
        Арберес
      2. Околоточный Сегодня, 12:49
        Стразы подрисуйте и будет в самый раз!

        Щас, придёт Олег который Капцов, он, Сергей вам подрисует! lol
        Околоточный
        1. Serg65 Сегодня, 14:50
          hi Приветствуем Лёш!
          Цитата: Околоточный
          Щас, придёт Олег который Капцов, он, Сергей вам подрисует!

          what Походу валить надо!!!!
          Так, всё лавочка закрыта, я ушёл на базу!!! hi
          laughing drinks
          Serg65
  4. роман66 Сегодня, 11:17
    где-то ходят АУГи, недавно вон. куча десантных прочпокала, а наш фрегат в гордом одиночном плавании. гордиться или плакать?
    роман66
    1. Арберес Сегодня, 11:21
      Цитата: роман66
      где-то ходят АУГи, недавно вон. куча десантных прочпокала, а наш фрегат в гордом одиночном плавании. гордиться или плакать?


      Наверное станет практикой: под его крылышком парочка "Черных вдов" будет ходить?!
      Арберес
  5. Геннадий Бережнов Сегодня, 11:49
    А где потерялся Адм.Макаров подскажите?
    Геннадий Бережнов
  6. Александр War Сегодня, 15:14
    У нас на Черноморском Флоте ,3 новых Фрегата ! Всего должны были 6 построить ,3 построили ,3 под вопросом recourse
    Александр War
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