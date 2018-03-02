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Фрегат "Адмирал Григорович" провел учения в Средиземном море
Экипаж фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович" провел учения в Средиземном море, сообщил начальник отдела информобеспечения ЧФ РФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв.
Отмечается, что согласно плану боевой подготовки экипаж фрегата совершенствовал тактику ведения боя с кораблями условного противника и организацию противовоздушной обороны корабля. Кроме того, на учениях был отработан алгоритм действий экипажа при постановке помех комплексом радиоэлектронной борьбы.
Сообщается, что экипаж палубного вертолета Ка-27ПЛ, базирующегося на фрегате, отработал взлет и посадку на палубу на ходу корабля, а также провел тренировку по организации поиска и слежения за подводной лодкой.
Экипаж фрегата продолжает выполнение задач в Средиземном море, добавили в отделе информобеспечения ЧФ.
Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович", выполняющий задачи в составе постоянного соединения военно-морского флота в Средиземном море, провел комплекс учений на переходе морем— сказал он.
Отмечается, что согласно плану боевой подготовки экипаж фрегата совершенствовал тактику ведения боя с кораблями условного противника и организацию противовоздушной обороны корабля. Кроме того, на учениях был отработан алгоритм действий экипажа при постановке помех комплексом радиоэлектронной борьбы.
Сообщается, что экипаж палубного вертолета Ка-27ПЛ, базирующегося на фрегате, отработал взлет и посадку на палубу на ходу корабля, а также провел тренировку по организации поиска и слежения за подводной лодкой.
Экипаж фрегата продолжает выполнение задач в Средиземном море, добавили в отделе информобеспечения ЧФ.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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