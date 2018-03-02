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Немецкий эксперт уверен, что кибератаку на МО и МИД ФРГ предприняли «русские хакеры»
Хакерские атаки на Минобороны и МИД Германии, совершенные в прошлом году – дело рук «российских хакеров», уверен эксперт по кибербезопасности Бенджамин Рид.
По словам эксперта, атаку совершила группа AПT28, которая тесно связана с российской спецслужбой ГРУ и «либо полностью контролируется ей, либо финансируется правительством России».
Учитывая цели группы, а также такие признаки, как «вирусы с примечаниями на русском языке» с серверов в России, можно с уверенностью сказать, что АПТ28 работает «по заказу российских спецслужб», заявил он.
В свою очередь эксперт по внешней политике из парламентской фракции ХДС Родерих Кизеветтер отметил, что «эта атака показывает, насколько важна в настоящее время кибербезопасность как часть национальной безопасности».
По словам эксперта, атаку совершила группа AПT28, которая тесно связана с российской спецслужбой ГРУ и «либо полностью контролируется ей, либо финансируется правительством России».
Учитывая цели группы, а также такие признаки, как «вирусы с примечаниями на русском языке» с серверов в России, можно с уверенностью сказать, что АПТ28 работает «по заказу российских спецслужб», заявил он.
Выбор целей, используемые методы, многолетняя устойчивость – всё это чёткие признаки сотрудничества с государственными органами, финансирования государством. Какая спецслужба точно стоит за APT28, до сих пор не ясно, но участие российских структур для нас несомненно. Мы наблюдаем уже несколько месяцев, что AПT28 целенаправленно совершает атаки на министерства иностранных дел и обороны в ЕС, чтобы добиться доступа к защищённым системам,цитирует Рида ИноТВ.
В свою очередь эксперт по внешней политике из парламентской фракции ХДС Родерих Кизеветтер отметил, что «эта атака показывает, насколько важна в настоящее время кибербезопасность как часть национальной безопасности».
Наши ответственные ведомства должны быть лучше подготовлены в отношении угроз. У Германии есть шанс потребовать признать подобные атаки преступными на международном уровне. ООН – подходящий для этого форум. Однако мы также должны создать надёжную кибероборону, а также потенциал для нанесения ответных киберударов, лучше всего в рамках общей стратегии ЕС,заключил депутат.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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