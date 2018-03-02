Немецкий эксперт уверен, что кибератаку на МО и МИД ФРГ предприняли «русские хакеры»

Выбор целей, используемые методы, многолетняя устойчивость – всё это чёткие признаки сотрудничества с государственными органами, финансирования государством. Какая спецслужба точно стоит за APT28, до сих пор не ясно, но участие российских структур для нас несомненно. Мы наблюдаем уже несколько месяцев, что AПT28 целенаправленно совершает атаки на министерства иностранных дел и обороны в ЕС, чтобы добиться доступа к защищённым системам,

Наши ответственные ведомства должны быть лучше подготовлены в отношении угроз. У Германии есть шанс потребовать признать подобные атаки преступными на международном уровне. ООН – подходящий для этого форум. Однако мы также должны создать надёжную кибероборону, а также потенциал для нанесения ответных киберударов, лучше всего в рамках общей стратегии ЕС,