18:58 02 марта
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Немецкий эксперт уверен, что кибератаку на МО и МИД ФРГ предприняли «русские хакеры»

Хакерские атаки на Минобороны и МИД Германии, совершенные в прошлом году – дело рук «российских хакеров», уверен эксперт по кибербезопасности Бенджамин Рид.



По словам эксперта, атаку совершила группа AПT28, которая тесно связана с российской спецслужбой ГРУ и «либо полностью контролируется ей, либо финансируется правительством России».


Учитывая цели группы, а также такие признаки, как «вирусы с примечаниями на русском языке» с серверов в России, можно с уверенностью сказать, что АПТ28 работает «по заказу российских спецслужб», заявил он.

Выбор целей, используемые методы, многолетняя устойчивость – всё это чёткие признаки сотрудничества с государственными органами, финансирования государством. Какая спецслужба точно стоит за APT28, до сих пор не ясно, но участие российских структур для нас несомненно. Мы наблюдаем уже несколько месяцев, что AПT28 целенаправленно совершает атаки на министерства иностранных дел и обороны в ЕС, чтобы добиться доступа к защищённым системам,
цитирует Рида ИноТВ.

В свою очередь эксперт по внешней политике из парламентской фракции ХДС Родерих Кизеветтер отметил, что «эта атака показывает, насколько важна в настоящее время кибербезопасность как часть национальной безопасности».

Наши ответственные ведомства должны быть лучше подготовлены в отношении угроз. У Германии есть шанс потребовать признать подобные атаки преступными на международном уровне. ООН – подходящий для этого форум. Однако мы также должны создать надёжную кибероборону, а также потенциал для нанесения ответных киберударов, лучше всего в рамках общей стратегии ЕС,
заключил депутат.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. Vard Сегодня, 11:11
    "Учитывая цели группы, а также такие признаков, как «вирусы с примечаниями на русском языке» с серверов в России, можно с уверенностью сказать, что АПТ28 работает «по заказу российских спецслужб»" Нет это не наши... наши программеры русский уже забыли... Только люди совершенно некомпетентные в этом вопросе могли такое написать... Это как в анекдоте... толи будёновка, толи волочащийся сзади парашют выдавали в нем русского диверсанта...
    Vard
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:14
      Хакерские атаки на Минобороны и МИД Германии, совершенные в прошлом году – дело рук «российских хакеров»

      Опа , опа - мыло и мочало
      Опа , опа - а мы начнём сначала !
      Скучно , девочки ! Хоть бы для разнообразия китайских приплели , что ли ...
      bouncyhunter
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:21
        bouncyhunter Сегодня, 11:14 Скучно , девочки ! ...Хоть бы для разнообразия китайских приплели , что ли ...

        Все пьесы редактированы одним режиссёром.
        a.s.zzz888
        1. Владимир16 Сегодня, 11:30
          Однозначно русские виноваты во всем. wink
          И что??? Кому жаловаться теперь, после вчерашней демонстрации? Сдулись матрасы. laughing
          Вчера Русский Президент сказал, что все русофобы могут идти в сад. hi
          Мы вас сначала шапками закидаем, а если вы не угомонитесь за нас Путин с Кужугетычем впрягутся. laughing
          Владимир16
          1. _MaX_ Сегодня, 11:51
            Это не просто русские хакеры, берите выше. Сам видел
            _MaX_
        2. x.andvlad Сегодня, 11:35
          Очередной "експерд" гонорар отрабатывает. У "экспердов" важно быть в тренде.
          Время — деньги! Как говорится, когда видишь деньги — не теряй времени. Куй железо, не отходя от кассы! (к/ф"Бриллиантовая рука")
          x.andvlad
      2. Чёрный Сегодня, 11:22
        АНЕКДОТ:
        Встречаются два хакера, один спрашивает: — У тебя какой провайдер? — ФСБ. — Это как? — Да они у нас в офисе столько жучков наставили, вот теперь через них и подключаюсь.
        laughing
        Из доклада о русских хакерах следует, что раз время хакерских атак совпадает с временем рабочего дня в России - это точно русские.В наших подъездах тоже гадят ночью, когда все люди спят, а в Америке рабочий день.
        Неужели все-таки Трамп? laughing
        Чёрный
    2. Чёрный Сегодня, 11:14
      Скоро без ведома наших хакеров этот эксперД и в постель к жене не ляжет... wassat...короче очередной визг из серии "У нас были доказательства причастности России, но их выкрали русские хакеры! Какие ЕЩЁ вам нужны доказательства?!.." wassat
      Чёрный
    3. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 11:14
      Это мой соседский кот, который всегда гадит на амерский флаг.
      Дмитрий Беловецкий
  2. vorobey Сегодня, 11:15
    Скажу больше... немцам срочно надо обращаться к своим партнерам вводить санкции против трех российских граждан которые .. грубо хакнули немецкую мечту .. эти три русских хакера грубо и бесцеремонно нарушили все правила и лишили немецкий народ золота и веры... Вот их фамилии Войнов, Капризов и Гусев все они члены хакерской группы ОАР причем есть прямые доказательства господдержки этой группы и лично Путина который лично поздравлял эту группу с успешно проведенными хакерскими атаками laughing laughing laughing
    vorobey
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:16
    руппа AПT28, которая тесно связана с российской спецслужбой ГРУ и «либо полностью контролируется ей, либо финансируется правительством России»
    О связи с ГРУ сама группа рассказала или в примечаниях "на русском языке" это было отражено? А вот это дважды либо в его словах самого эксперта не смущает?
    rotmistr60
  4. Пленник Сегодня, 11:24
    Да мы уж и сами теперь начинаем думать, что миром правят русские хаккеры. what
    Пленник
    1. Балу Сегодня, 11:39
      Цитата: Пленник
      Да мы уж и сами теперь начинаем думать, что миром правят русские хаккеры. what

      Да нет, все просто. recourse Я комп ставлю на спящий режим, а коту ночью не спится, залезает и начинает играть с кнопками на клавиатуре. belay Чеслово, извините заклятые партнеры, буду запирать кота в ванной на ночь. lol
      Балу
  5. taiga2018 Сегодня, 11:37
    Германия всё больше набирается наглости в своих нападках на Россию,потому что мы в отличии от того же Израиля стесняемся на государственном уровне, при малейшем случае, тыкать их мордой в их "славное" нацистское прошлое,напоминать им про зверства их фашистских предков на нашей земле,а наоборот воспитываем мальчиков по типу "мальчика Коли",призывая к примирению...
    taiga2018
  6. Tarasios Сегодня, 11:47
    Меня по своему забавляет нынешняя "мировая юриспруденция": она зиждется не на фактах, а на таких вот заказных "уверенностях".
    Tarasios
  7. Alexey RA Сегодня, 11:52
    По словам эксперта, атаку совершила группа AПT28, которая тесно связана с российской спецслужбой ГРУ и «либо полностью контролируется ей, либо финансируется правительством России».

    Кто-нибудь, сообщите "иксперду", что ГРУ не существует аж с 2010 года. laughing
    Есть Главное управление Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.
    Alexey RA
  8. Комментарий был удален.
  9. КОТ БАЮН Сегодня, 12:03
    эксперт уверен, что кибератаку на МО и МИД ФРГ предприняли «русские хакеры»

    ну право слово - больше некому! laughing
    Скучно , девочки !
    КОТ БАЮН
  10. koshmarik Сегодня, 12:53
    Какая спецслужба точно стоит за APT28, до сих пор не ясно, но участие российских структур для нас несомненно

    А как вы хотели? По минским соглашениями молчите, американские ядерные боеголовки у себя храните, своих солдат для участия в составе миротворцев на Донбассе готовите, незаконные санкции против России вводите, да вам не то, что кибер атаки, а по башке хорошенько дать надо.
    koshmarik
  11. словак Сегодня, 16:52
    Если "правительственные хакеры" такие умные,то почему у них не хватает ума не оставлять примечания на русском языке? Смешно.
    словак
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