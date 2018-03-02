18:52 02 марта
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Министр обороны Британии в сообщении Путина о новом оружии услышал угрозу

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал сообщение российского президента Владимира Путина о новейших системах вооружений угрозой «укладу нашей жизни», передает РИА Новости.



Вчера Владимир Путин в послании парламенту рассказал о созданных в России новейших видах стратегического вооружения.


Мы видим усиливающиеся угрозы нашему жизненному укладу, и такое развитие событий является еще одним напоминанием, что нам нельзя ослаблять защиту,
сказал Уильямсон журналистам.

Он добавил, что российские власти выбрали «дорогу эскалации и провокаций».

Напомним, в своем выступлении президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил РФ вошли «80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей"».

Он также рассказал о том, что в России начата разработка особого стратегического вооружения, не использующего баллистическую траекторию полета, и поэтому неуязвимого для систем ПРО.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 51

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  1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 11:29
    Поди, Министр обороны Британии в штаны наложил.
    Дмитрий Беловецкий
    1. Dimontius Сегодня, 11:31
      Да не ты чего,это точно не против вас. feel так по воробьям... wassat
      Dimontius
      1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 11:34
        Вау, как их перекосило.
        А куда НАТО оружие направляет?
        Когда размещаете в ЕС, вы же публично заявляете защита от нападения РФ.
        может это немного вразумит Запад и США?
        Дмитрий Беловецкий
      2. фигвам Сегодня, 11:41
        Министр обороны Британии в сообщении Путина о новом оружии услышал угрозу

        Это вам пришла ответка, чтоб вы не довели ситуацию до той, чтоб эта ответка уже реально к вам прилетела.
        фигвам
        1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 11:56
          А когда американцы испытывала ядерные бомбы на Японии, это про что. Создание военного блока НАТО задолго до Варшавского договора. Навязывание всему миру своих систем ПРО это от кого.
          Дмитрий Беловецкий
          1. Дрюня2 Сегодня, 12:13
            Иностранцы о послание Путина Федеральному собранию: «Как и когда, Россия сумела стать "снова Великой"!?»
            - «Не знаю, понял ли мир всю значимость этой речи российского лидера, но на мой взгляд – это исторический момент для всего человечества... Не больше и не меньше. Окончательное появления на арене двух взаимно – балансирующих, мировых центров силы».
            Free & Independent

            - «Ну вот и все... Теперь я окончательно убедился в том, что Россия вернулась. Только мировая держава первого эшелона, способна сделать мировую историю, за один день».
            Emmanuel Alegba

            - «"Россия, и ее военные достижения – это единственное, что гарантирует баланс сил на планете, а значит, поддерживает и мир", - сказал Путин. А я в свою очередь добавлю: Мир любит вас, Владимир Владимирович, и всех вас, русские, тоже! Если бы не вы, такие небольшие страны как моя, либо были бы бесправными вассалами Америки, либо горели бы в огне демократических бомбардировок!»
            Taju Olaniyi

            - «У меня внутри все буквально разрывается от смеха! Америка уже десятилетие, со времен Буша Младшего кричит о том, что вот-вот сделает себя снова Великой, а Россия за тоже время, успела подняться из грязи, догнать, перегнать всех, и как нашкодившего щенка, поставить Америку на свое место! Конечно, русские живут не так хорошо, как американцы, но черт возьми, в нынешнем мире они оказались гораздо мудрее, и сначала решили обезопасить себя, с заделом, а теперь спокойно будут развиваться! Это грандиозно!»
            christina s

            - «Благослови Бог Матушку Россию, поскольку в ней действительно появился сверхновый уровень вооружений. И Путин прав, ни одна страна не имеет аналогов этого оружия! Даже у Соединенных Штатов, при всех их деньгах, не хватает интеллекта на создание чего - то подобного! Вообще же, Путин - это единственный президент на Земле, который поддерживает баланс сил, и делает максимум для того, что предотвратить ядерную катастрофу. В то время как остальной мир знает - США правят маразматические догматики, которые не пожалеют ни нас, ни человечество, ни планету!»
            Beka
            Дрюня2
    2. Охотовед 2 Сегодня, 11:32
      Цитата: Дмитрий Беловецкий
      Поди, Министр обороны Британии в штаны наложил.

      Ага, полоумному министру иностранных дел, неадеквату Бориске Джонсону! Он к этому привыкший. Боевой Попуас! laughing
      Охотовед 2
    3. татарин 174 Сегодня, 11:38
      Цитата: Дмитрий Беловецкий
      Поди, Министр обороны Британии в штаны наложил.

      Он не выспался просто, еле утра дождался, бедолага laughing
      татарин 174
      1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 11:57
        И амерские памперсы не помогли!
        Дмитрий Беловецкий
  2. Ren Сегодня, 11:30
    Разработка США новых ядерных сил - это к миру, новое у России - это... recourse
    Где логика?
    Ren
    1. татарин 174 Сегодня, 11:36
      Цитата: Ren
      Где логика?

      У кого и где вы логику ищете? У всех она разная эта самая логика, у нас своя у них своя.
      татарин 174
      1. Mestny Сегодня, 12:06
        Ну почему же, всё логично. Как там? Угроза нашему жизненному укладу?
        Так верно - угроза глобальному доминированию США и его союзников, которое и есть их жизненный уклад.
        Mestny
      2. Лелёк Сегодня, 12:19
        Цитата: татарин 174
        У кого и где вы логику ищете? У всех она разная эта самая логика, у нас своя у них своя.

        hi
        Вы правы, искать логику у англо-сакса - дело бесперспективное. "Англичанка", как всегда, нагадив, кричит "КАРАУЛ!", когда прилетает ответка. Вот и сейчас - получили предупреждение и заистерили, Боб Джонсон и МО Альбиона из труселей выскочили.
        Лелёк
    2. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 11:37
      Думаю,что послание адресовано не властям,а населению Запада,дабы оно осознало куда его тащат американские дуболомы,рассказывая при этом сказки о надежной защите от любого ответа. То,что это рассказал и показал сам Президент,а не СМИ,которым уже мало кто верит, должно их пробудить и заставить задуматься о будущем своих детей и внуков. Посмотрим...
      Дмитрий Беловецкий
  3. Комментарий был удален.
    1. astepanov Сегодня, 11:41
      Доподлинно известно, что американская ПРО работает исключительно для защиты от иранской и северокорейской угроз. Исходя из этого, МИД РФ опубликовал разъяснение, в котором указывается, что новые системы вооружений РФ предназначены исключительно для защиты от колумбийских наркокартелей и пиратов из Сомали, и не несут угрозы для США и их союзников.
      astepanov
      1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 11:59
        Обращение-заявление В.Путина было сказано ВСЕМУ МИРУ , а не пентагону. Надеюсь, весь мир понимает кто враг планете Земля. Россия не окружает штаты ПРО и базами, а Америка окружила всех, кого можно окружить. Надоели америкосы своим бряцанием оружием. Пора им прыгать с высоток с визгом :" Русские идут."
        Дмитрий Беловецкий
  4. biron Сегодня, 11:32
    Очередная истерика на западе началась.
    biron
    1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 11:38
      Эта истерика в адрес России никогда не заканчивалась.
      Дмитрий Беловецкий
    2. Арон Заави Сегодня, 11:40
      Цитата: biron
      Очередная истерика на западе началась.

      У кого истерика, а у кого праздник. Думаю сегодня в корпорациях ВПК Запада не мало шампанского за это выступление подняли.
      Арон Заави
      1. НасРать Сегодня, 11:42
        Хе-х, уж 750 млр.$ маловато и это только у США!!!! ДБ!!! Вован красава! laughing
        НасРать
      2. BerBer Сегодня, 11:48
        Присоединяюсь! Но вопрос есть - а потянут новую гонку? Налицо технологическое отставание во многих отраслях. С их "попилом" задача неподъёмная.
        BerBer
  5. bazzbazz Сегодня, 11:32
    Они угрозу в каждом чихе от России видят) что уж и говорить про оружие!
    Посмотрите вчерашнюю прессконференцию госдепа, Хизер там зажгла)
    bazzbazz
  6. BerBer Сегодня, 11:32
    Министр целого государства, а такой неадекватный. Деградирует Британия.
    BerBer
  7. CooL_SnipeR Сегодня, 11:33
    Ой, вот это поворот... внизапна, ведь они нам не угрожали laughing
    CooL_SnipeR
  8. Egorovich Сегодня, 11:35
    Требуйте денег побольше, что бы догнать и перегнать Россию, а то Путин "хороший" конец вам продемонстрировал.
    Egorovich
  9. rotmistr60 Сегодня, 11:36
    Гэвин Уильямсон
    Опять разглагольствует тот, кого даже британские военные называют профаном. После речи ВВП сейчас весь коллективный запад на уши встанет и "понеслась душа по кочкам". Пусть подергаются болезные.
    rotmistr60
  10. astepanov Сегодня, 11:36
    Вечная риторика. В основном, вероятно, для собственного лохтората. Так уж заведено: кричать взаимоисключающие вещи - "вывсёврёте и ничегоуваснет" и "Путиннападёт" - и местный лох однозначно проглотит, оцепенеет должным образом и отвалит фунтики (или баксы) для местного ВПК.
    astepanov
  11. Дормидонт Сегодня, 11:38
    Имеющий уши да услышит
    Дормидонт
  12. Ivan.A Сегодня, 11:39
    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал сообщение российского президента Владимира Путина о новейших системах вооружений угрозой «укладу нашей жизни»

    Ну что, Гэвин Уильямсон, правильно все ты услышал. Не надо досаждать своими визгами доброго мишку.
    Ivan.A
  13. citlstar Сегодня, 11:40
    Не надо лесть к нам со своим "укладом жизни" и двигать ср....ые войск к нашим границам, а путь этот вы сами давно выбрали. Не было бы угрозы с их стороны, наш бронепоез остался бы на запасных путях.
    citlstar
  14. Стройбат запаса Сегодня, 11:40
    Мы видим усиливающиеся угрозы нашему жизненному укладу, и такое развитие событий является еще одним напоминанием, что нам нельзя ослаблять защиту,
    сказал Уильямсон журналистам.

    Он прав. Это действительно угроза их жизненному укладу, когда они пьют чай, а весь мир на них пашет бесплатно в качестве их рабов. И надо им уже разъяснить, что этот уклад пора уничтожить.
    Стройбат запаса
  15. Пленник Сегодня, 11:43
    А они что хотели услышать, признание в любви? Ага, счас!
    Пленник
  16. alma Сегодня, 11:44
    Если перевести на человеческий язык, то получится:
    "Мы видим усиливающиеся угрозы нашему высокому уровню жизни, достигнутому благодаря чужим ресурсам. Нам нельзя ослаблять защиту" - сказал Уильямсон журналистам.
    alma
  17. maratk Сегодня, 11:44
    нормальный англосакский подход: никому нельзя защищаться кроме как самим англосаксам!!!!!
    maratk
  18. Piramidon Сегодня, 11:47
    Самое популярное слово в инете сейчас - "угроза".
    Piramidon
  19. Geisenberg Сегодня, 11:48
    Так войну нам объяви . Чё там выдрючиваешся за проливом ?
    Geisenberg
  20. Tarasios Сегодня, 11:53
    Ну дык. Собачки породы "дрыщ злобный-дрожащий-переносной" вообще всего боятся, всё за угрозу воспринимают. Даже от собственного, пардон, пердежа могут забиться в судорогах панической истерики с последующим приступом "медвежей болезни";) Потому всего боятся и всё вокруг ненавидят. Так может - дело не во "внешних угрозах", а в психологии самой собачки? ;))))
    Tarasios
  21. Separ Сегодня, 11:54
    у мелкобританцев началась беспокойная жизнь - не бойтесь ...мы вас не больно утопим.
    Separ
  22. урман Сегодня, 11:56
    Мы видим усиливающиеся угрозы нашему жизненному укладу,\\\\\\\\\
    Какому укладу? Бомбить кого захотите? Всем навязывать ваши гнилые ценности?
    Вам же ясно сказали не надо лезть к нам своими грязными ручонками, а то не каких памперсов не хватит.
    И забудьте уже вашу фашисткую идею о превосходстве англосаксов над другими.
    урман
  23. Alekseits Сегодня, 11:59
    Как в притче: двое смотрят вниз, один видит грязную воду в луже, а второй- звёзды в ней отражающиеся.
    Этот явно из первых. И он не один.
    Alekseits
  24. КОТ БАЮН Сегодня, 12:02
    Мы видим усиливающиеся угрозы нашему жизненному укладу

    Вот не трогайте Россию и никаких угроз на горизонте не нарисуется... А то попривыкали - им, видите ли, мешают грабить мир... Россия какая-то... Надо же!
    КОТ БАЮН
  25. vladimirvn Сегодня, 12:30
    ...Заводов труд и труд колхозных пашен
    Мы защитим, страну свою храня,
    Ударной силой орудийных башен
    И быстротой, и натиском огня.

    Гремя огнем, сверка блеском стали
    Пойдут машины в яростный поход
    Когда суровый час войны настанет
    И нас в атаку Родина пошлёт.

    Пусть помнит враг, укрывшийся в засаде
    Мы на чеку, мы за врагом следим.
    Чужой земли мы не хотим ни пяди..
    Но и своей вершка не отдадим.

    Гремя огнем, сверка блеском стали
    Пойдут машины в яростный поход
    Когда суровый час войны настанет
    И нас в атаку Родина пошлёт.

    (Марш советских танкистов)
    vladimirvn
  26. Ханжа Сегодня, 12:33
    Как бы нашим господам голову не вскружила эйфория от созерцания ИХ реакции.
    Предстоит еще много работать, чтобы под защитой сего арсенала построить нормальное общество, без вопиющего разрыва доходов граждан.
    Ханжа
  27. sergevonsohrn Сегодня, 12:42
    а что ему еще заявлять? одряхлевший "британский лев" не может уже позволить себе иметь ничего подобного тому, о чем заявил путин! бритосы слишком понадеялись на "зонтик" дяди сэма, но он оказался "дырявым" (по меткому выражению шойгу)..... вот и злобствуют от зависти и отчаяния....
    sergevonsohrn
  28. koshmarik Сегодня, 12:43
    Я уже как то говорил, что главным историческим врагом России является Великобритания. Мы еще не раз услышим от не разные сверх пакости.
    koshmarik
  29. a.s.zzz888 Сегодня, 13:10
    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал сообщение российского президента Владимира Путина о новейших системах вооружений угрозой «укладу нашей жизни»
    Пропадёт сон у бедолаги! laughing
    a.s.zzz888
  30. Сибирский цирюльник Сегодня, 13:19
    ВВП, надо брать проценты, с западных корпораций, за "лоббирование" их интересов)))
    "Пахнет" Новой гонкой вооружений
    Сибирский цирюльник
  31. Incvizitor Сегодня, 15:49
    Мелкая эта Британия стала слишком, и не значимая чтобы ей угрожать.
    Incvizitor
  32. словак Сегодня, 16:48
    По- моему в США и Британии на должность министра обороны отбирают только полных кретинов. Они не воспринимают человеческую речь, не в состоянии понять прочитанное. Любое восприятие - извращенное. Кроме жевательного рефлекса и дефикации, все остальное для них- иллюзия
    словак
  33. axxmanm Сегодня, 17:20
    Выступление Путина ещё раз
    обнажило кровоточащую рану нашей культуры,
    наше фундаментальное отставание от глобальных конкурентов
    в ключевой области внешней политики-
    - мультипликации.
    axxmanm
  34. faterdom Сегодня, 18:12
    угрозой «укладу нашей жизни

    Ну да, мы сразу же запретим стричь газоны, жрать овсянку и говорить "Сэр"! Это же элементарно, Уильямсон!
    faterdom
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