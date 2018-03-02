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Министр обороны Британии в сообщении Путина о новом оружии услышал угрозу
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал сообщение российского президента Владимира Путина о новейших системах вооружений угрозой «укладу нашей жизни», передает РИА Новости.
Вчера Владимир Путин в послании парламенту рассказал о созданных в России новейших видах стратегического вооружения.
Он добавил, что российские власти выбрали «дорогу эскалации и провокаций».
Напомним, в своем выступлении президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил РФ вошли «80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей"».
Он также рассказал о том, что в России начата разработка особого стратегического вооружения, не использующего баллистическую траекторию полета, и поэтому неуязвимого для систем ПРО.
Вчера Владимир Путин в послании парламенту рассказал о созданных в России новейших видах стратегического вооружения.
Мы видим усиливающиеся угрозы нашему жизненному укладу, и такое развитие событий является еще одним напоминанием, что нам нельзя ослаблять защиту,сказал Уильямсон журналистам.
Он добавил, что российские власти выбрали «дорогу эскалации и провокаций».
Напомним, в своем выступлении президент сообщил, что в состав стратегических ядерных сил РФ вошли «80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей"».
Он также рассказал о том, что в России начата разработка особого стратегического вооружения, не использующего баллистическую траекторию полета, и поэтому неуязвимого для систем ПРО.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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