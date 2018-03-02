18:51 02 марта
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В Госдепе заявили о провале перемирия в Сирии по вине Дамаска

Перемирие между оппозицией и правительственными войсками в САР не соблюдается, мирные жители не используют гуманитарные коридоры из-за боязни сирийских властей, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт.



Перемирие явно не работает. Эта идея о так называемых гуманитарных коридорах… Если вы посмотрите телевизор, то увидите, что люди не используют их. Почему? Это не работало и в Алеппо. Люди боятся их использовать, боятся, что если они будут по ним выходить из Восточной Гуты, их заберут в армию Асада, что они не смогут вернуться домой или что они будут убиты,
сказала Науэрт журналистам на брифинге.


По ее словам, организованные гуманитарные коридоры – «это глумление» над людьми.

То, что нужно вместо этого сделать – общенациональное прекращение огня, за которое единогласно проголосовали в ООН в прошлую субботу,
добавила представить госдепартамента.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. КОТ БАЮН Сегодня, 12:14
    Перемирие явно не работает

    Уберитесь, собаки полосатые, из Сирии и все заработает.
    КОТ БАЮН
    1. svp67 Сегодня, 12:18
      Цитата: КОТ БАЮН
      Уберитесь, собаки полосатые, из Сирии и все заработает.
      Да вот похоже, что они собираются там к экспедиционной операции, не зря же в Средиземном море началось накапливание десантно-высадочных средств...
      svp67
      1. Арберес Сегодня, 12:25
        Да, обстановка накаляется. А наш флагман ЧФ ремонтируется вообще?
        Арберес
        1. Владимир16 Сегодня, 13:28
          Нормальная военная обстановка.
          Горбатого могила исправит. Это поговорка про бармалеев и матрасов. Так, что нужно мочить их на полях сирийских и в сортирах. До полного истребления.
          Сами они не уйдут. Иначе полная ж.опа им будет. По этому они (матрасы) сейчас уповать будут лишь на военное поражение бармалеев. А удел матрасни будет - поливание грязью в своих СМИ Асада. На этом и сойдутся.
          Как говаривал Владимир сто лет назад - КОНЧИЛОСЬ ВАШЕ ВРЕМЯ!
          Владимир16
      2. Александр 3 Сегодня, 12:30
        Кинжала им не хватает в .....десантно - высадочное средство.
        Александр 3
        1. svp67 Сегодня, 12:43
          Цитата: Александр 3
          Кинжала им не хватает в .....десантно - высадочное средство.

          Судя по тому, что израильтяне уже подымают БОЛЬШОЙ шум о применении русского гиперзвукового оружия, которое они не смогли отследить, до момента уничтожения им неких очень важных объектов в Восточной Гуте, то некое замешательство у наших "зарубежных партнеров" присутствует.
          svp67
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:16
    Хезер Науэрт
    Понятно, что это простой ретранслятор Госдепа. Но без остановки, постоянно, нагло врать Госдеп не устал? Точно Геббельс прыгает от радости в Аду.
    rotmistr60
    1. Арберес Сегодня, 12:56
      А я все Псаки вспоминаю! ЭХ, было время! hi

      Понятно, что это простой ретранслятор Госдепа.
      Арберес
  3. Арберес Сегодня, 12:18
    Да и то верно-глумление. Вот Ракку раскатали со всеми жителями оной и "хорошо" и никакого глумления и главное - недовольных нет. Все под завалами остались.
    Арберес
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:53
      Ничего нового в матрасных речах не услышал : как всегда виноваты все , кто не на стороне Матрасии . Самим-то не надоело фигню морозить ??? fool
      bouncyhunter
      1. Арберес Сегодня, 13:58
        Как там в басне всеми нами любимого дедушки КРЫЛОВА!
        - "У сильного - бессильный виноват"!
        А вааще -это какойто примитивизм со стороны госдепа. Не находишь, друг мой?
        Ну ей Богу: я от них гораздо большего ожидал.
        Арберес
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:06
          Цитата: Арберес
          А вааще -это какойто примитивизм со стороны госдепа. Не находишь, друг мой?

          Ещё как нахожу , причём уже давно . С фантазией у них - беда . От ненависти к русским мозг напрочь отмер . wassat
          Цитата: Арберес
          Ну ей Богу: я от них гораздо большего ожидал.

          А я от них уже давно одного жду : когда можно будет в соседней церкви по ним заупокойную заказать . bully
          bouncyhunter
          1. Арберес Сегодня, 14:17
            А я от них уже давно одного жду : когда можно будет в соседней церкви по ним заупокойную заказать
            Скучно будет жить без гегемона!
            И ответ сразу от тебя.
            - Ничего, я поскучаю!
            Ох чей то я сегодня распоясался? Пойду, поем чего нибудь, даааавно здесь сидим! drinks
            Арберес
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:26
              А я своего отношения к матрасам не считаю нужным скрывать . soldier
              Цитата: Арберес
              Ничего, я поскучаю!

              Скучать я не привык - помимо матрасов в мире хватает типусов . wink
              Цитата: Арберес
              Пойду, поем чего нибудь, даааавно здесь сидим!

              Приятного аппетита ! drinks
              bouncyhunter
  4. g16.ru Сегодня, 12:19
    Как обычно все ставится с ног на голову - мирные жители боятся не бармалеев, обстреливающих гуманитарные коридоры, а Дамаск. США - что ещё добавить.
    g16.ru
  5. Стройбат запаса Сегодня, 12:21
    Общенациональное прекращение огня. Чтоб стреляли только их выкормыши, а они пока подготовят еще несколько тысяч боевиков, переформируют банды и снова попрут захватывать территории.
    Стройбат запаса
  6. котовский Сегодня, 12:40
    Вот как язык поворачивается такое говорить..
    Открывает коридор,потом из миномета,а потом в армию... belay
    Как они сами это представляют то?
    котовский
    1. Paranoid50 Сегодня, 14:37
      Цитата: котовский
      Открывает коридор,потом из миномета,а потом в армию... belay
      Как они сами это представляют то?

      Примерно так : открывается коридор, открывается огонь(чтобы быстрее бежали по коридору), а на финише бегущих ждёт Асад с блокнотом, записывая всех в "Силы Тигра", и попутно проводя некое подобие медкомиссии по зрению (как-никак, офтальмолог). Глаза есть - цель видишь- стрелять можешь, годен! Так растёт армия кровавого диктатора. yes Да, матрасы - те ещё художники, они ТАК видят.
      Paranoid50
  7. gig334 Сегодня, 12:51
    Срыв перемирия по вине США, которые находятся в Сирии незаконно.
    gig334
  8. Geisenberg Сегодня, 13:09
    Врать надо чудовищно. Это факт. Вот она и отрабатывает этот факт.
    Geisenberg
  9. keeper03 Сегодня, 13:36
    Эх не успели наши объявить, что из-за американской коалиции гражданские люди бояться выходить на улицы ! am
    Надо на опережение работать !!! angry soldier
    keeper03
  10. медведик Сегодня, 16:54
    Долбить их надо, матрасников. Пару раз долбануть, остальные подадут рапорта. Умирать там неизвестно за что никто не хочет.
    медведик
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