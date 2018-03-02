В Госдепе заявили о провале перемирия в Сирии по вине Дамаска

Перемирие явно не работает. Эта идея о так называемых гуманитарных коридорах… Если вы посмотрите телевизор, то увидите, что люди не используют их. Почему? Это не работало и в Алеппо. Люди боятся их использовать, боятся, что если они будут по ним выходить из Восточной Гуты, их заберут в армию Асада, что они не смогут вернуться домой или что они будут убиты,

То, что нужно вместо этого сделать – общенациональное прекращение огня, за которое единогласно проголосовали в ООН в прошлую субботу,