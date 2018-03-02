Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
В Госдепе заявили о провале перемирия в Сирии по вине Дамаска
Перемирие между оппозицией и правительственными войсками в САР не соблюдается, мирные жители не используют гуманитарные коридоры из-за боязни сирийских властей, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хезер Науэрт.
По ее словам, организованные гуманитарные коридоры – «это глумление» над людьми.
Перемирие явно не работает. Эта идея о так называемых гуманитарных коридорах… Если вы посмотрите телевизор, то увидите, что люди не используют их. Почему? Это не работало и в Алеппо. Люди боятся их использовать, боятся, что если они будут по ним выходить из Восточной Гуты, их заберут в армию Асада, что они не смогут вернуться домой или что они будут убиты,сказала Науэрт журналистам на брифинге.
По ее словам, организованные гуманитарные коридоры – «это глумление» над людьми.
То, что нужно вместо этого сделать – общенациональное прекращение огня, за которое единогласно проголосовали в ООН в прошлую субботу,добавила представить госдепартамента.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти