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В Пентагоне отказались назвать количество американских баз в Сирии
Информация о количестве и дислокации американских войск в Сирии не разглашается по соображениям безопасности, приводит РИА Новости заявление представителя Пентагона Эрика Паона.
Агентство попросило сотрудников пресс-службы Пентагона прокомментировать заявление помощника секретаря Совета Безопасности РФ Александра Венедиктов о том, что США создали в Сирии около 20 военных баз.
Он добавил, что подобными заявлениями «Россия показывает свою слабость и пытается отвлечь общественность от того, что она не способна обеспечить прекращение огня, договоренности о котором было достигнуто в ООН».
Ранее Александр Венедиктов заявил в интервью агентству, что «на контролируемых отрядами народной самообороны Курдистана территории создано около 20 военных баз США».
Агентство попросило сотрудников пресс-службы Пентагона прокомментировать заявление помощника секретаря Совета Безопасности РФ Александра Венедиктов о том, что США создали в Сирии около 20 военных баз.
По соображениям безопасности, мы не обсуждаем и не разглашаем число и дислокацию войск в Сирии… дабы гарантировать достижение целей нашей основной миссии – поражение ИГ (группировка запрещена в РФ),сказал Паон.
Он добавил, что подобными заявлениями «Россия показывает свою слабость и пытается отвлечь общественность от того, что она не способна обеспечить прекращение огня, договоренности о котором было достигнуто в ООН».
Ранее Александр Венедиктов заявил в интервью агентству, что «на контролируемых отрядами народной самообороны Курдистана территории создано около 20 военных баз США».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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