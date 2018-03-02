В Пентагоне отказались назвать количество американских баз в Сирии

По соображениям безопасности, мы не обсуждаем и не разглашаем число и дислокацию войск в Сирии… дабы гарантировать достижение целей нашей основной миссии – поражение ИГ (группировка запрещена в РФ),

Информация о количестве и дислокации американских войск в Сирии не разглашается по соображениям безопасности, приводит РИА Новости заявление представителя Пентагона Эрика Паона.Агентство попросило сотрудников пресс-службы Пентагона прокомментировать заявление помощника секретаря Совета Безопасности РФ Александра Венедиктов о том, что США создали в Сирии около 20 военных баз.сказал Паон.Он добавил, что подобными заявлениями «Россия показывает свою слабость и пытается отвлечь общественность от того, что она не способна обеспечить прекращение огня, договоренности о котором было достигнуто в ООН».Ранее Александр Венедиктов заявил в интервью агентству, что «на контролируемых отрядами народной самообороны Курдистана территории создано около 20 военных баз США».