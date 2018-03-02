18:55 02 марта
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В Пентагоне отказались назвать количество американских баз в Сирии

Информация о количестве и дислокации американских войск в Сирии не разглашается по соображениям безопасности, приводит РИА Новости заявление представителя Пентагона Эрика Паона.



Агентство попросило сотрудников пресс-службы Пентагона прокомментировать заявление помощника секретаря Совета Безопасности РФ Александра Венедиктов о том, что США создали в Сирии около 20 военных баз.


По соображениям безопасности, мы не обсуждаем и не разглашаем число и дислокацию войск в Сирии… дабы гарантировать достижение целей нашей основной миссии – поражение ИГ (группировка запрещена в РФ),
сказал Паон.

Он добавил, что подобными заявлениями «Россия показывает свою слабость и пытается отвлечь общественность от того, что она не способна обеспечить прекращение огня, договоренности о котором было достигнуто в ООН».

Ранее Александр Венедиктов заявил в интервью агентству, что «на контролируемых отрядами народной самообороны Курдистана территории создано около 20 военных баз США».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:32
    Информация о количестве и дислокации американских войск в Сирии не разглашается по соображениям безопасности


    Какая еще безопасность...
    США оккупировала часть СИРИИ и находится там незаконно с единственной целью свержения законного правительства СИРИИ...

    вот и весь сказ.
    Тот же ЛЕХА
    1. Монос Сегодня, 12:58
      «на контролируемых отрядами народной самообороны Курдистана территории создано около 20 военных баз США».

      Чешу репу и думаю: "Как это может быть связано с "Россия показывает свою слабость...""?
      Монос
      1. keeper03 Сегодня, 14:59
        Выпрашивают звиздю... ээ..., как бы это помягше сказать ! hi
        keeper03
  2. Gnefredov Сегодня, 12:34
    Судя по данным с фитнес-браслетов, у заозёрных в Сирии тринадцать баз.
    UPD. Ну, или «недобаз» называйте кому как нравится ;)
    Gnefredov
  3. Черный_Ватник Сегодня, 12:35
    Посчитать базы ИГ, добавить к ним "Джебхат ан-нусру", приплюсовать базы ССА - получим примерное количество американских баз.
    Черный_Ватник
  4. Александр 3 Сегодня, 12:40
    Наши военные специалисты находятся на территории Сирии по просьбе правительства Сирии.Что делают на территории Сирии сша?Ответ-поддерживают бандитов.Их базы это базы террористов, Следовательно наших советников позвали воевать и с этими бандитами. После неоднократного предупреждения мы можем ударить по террористам на какой бы базе они не находились.
    Александр 3
  5. zivXP Сегодня, 12:40
    Не знают они, что даже в русских песнях поется: "Мне с верху видно все, ты так и знай"
    zivXP
  6. Дормидонт Сегодня, 12:43
    Тогда "кто не спрятался, я не виноват!"
    Дормидонт
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 12:48
    дабы гарантировать достижение целей нашей основной миссии – поражение ИГ (группировка запрещена в РФ),
    сказал Паон.

    Миссия... какая напыщенность. Обычные убийцы сирийских мирных граждан. angry
    a.s.zzz888
  8. gig334 Сегодня, 12:49
    После того, как американских наёмников расхерачили в Гуто, американских войск в Сирии стало поменьше.
    gig334
  9. КОТ БАЮН Сегодня, 12:51
    Они и сами точно не знают... У ЦРУ свои базы у Пентагона свои и никто не признается у кого сколько....
    КОТ БАЮН
    1. ML-334 Сегодня, 12:54
      Начать долбить"Калибрами"-быстро посчитают.
      ML-334
  10. 501Legion Сегодня, 12:59
    Какой вашей миссии ? . будто не видит весь мир чем вы там занимаетесь
    501Legion
    1. Geisenberg Сегодня, 13:11
      Цитата: 501Legion
      Какой вашей миссии ? . будто не видит весь мир чем вы там занимаетесь


      В том заключается миссия - обосрать всем всё.
      Geisenberg
  11. Теренин Сегодня, 13:08
    Очень просто. Колличество военных баз США по всему миру соответствует колличеству месторождений углеводородов.
    Теренин
  12. Geisenberg Сегодня, 13:10
    Значит можно бомбить.
    Geisenberg
  13. андрсон Сегодня, 13:17
    Главное, США решают свои задачи ( и без шума) а, а мы молчим и разгребаем то, что нам не нужно и сами плодим.
    андрсон
  14. котовский Сегодня, 13:24
    Про...ли вы свою миссию господа недалекие.
    И если вас еще не бомбят,это не значит что о вас не знают..
    котовский
  15. Azazelo Сегодня, 14:16
    Да с фитнес браслетами уже все всё видели.
    Azazelo
  16. сталевар Сегодня, 14:34
    Быстро они. Менее года назад говорили о 8 базах.
    сталевар
  17. словак Сегодня, 16:06
    Надо их посчитать методом исключения. По визгам из Фашингтона и посчитать.
    словак
  18. afrikanez Сегодня, 18:37
    достижение целей нашей основной миссии – поражение ИГ (группировка запрещена в РФ),
    Так ведь Трамп то уже всех "победил". Какого ...они там делают и кого еще "побеждают"? Домой, от греха подальше... negative
    afrikanez
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