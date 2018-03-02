18:49 02 марта
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Виктор Янукович рассказал, как направлял обращение Владимиру Путину

Бывший президент Украины Виктор Янукович созвал пресс-конференцию, на которой решил рассказать новые подробности о причастности нынешних украинских элит к расстрелам на майдане и о своём видении ситуации на Украине.

Один из вопросов, который обсуждался в ходе пресс-конференции, связан с именем Пола Манафорта и встречами с президентом РФ. Янукович подтвердил, что Манафорт был внештатным советником президента. При этом Янукович отметил, что все дела с ним вела "Партия Регионов".

Янукович (эфир ТАСС):
После того как я выехал из Украины, я Пола Манафорта не видел и не слышал. Что касается моих обсуждений с Владимиром Путиным. Я с президентом Путиным за эти 4 года встречался считанные разы. Я больше контактирую с его аппаратом. С президентом Путиным у меня в этом плане ситуация не простая. Во-первых, необходимости нет. Во-вторых, это очень занятой человек. Если появится какая-то возможность продвигать наши предложения по мирному соглашению, то возможно будет встреча. Если в этом будет необходимость.



Виктор Янукович рассказал, как направлял обращение Владимиру Путину


112 канал Украина:
За чей счёт вам здесь обеспечена здесь охрана? Прокомментируйте ситуацию с конфискованными 1,5 млрд долларов. А также ситуация с гражданством Российской Федерации.


Янукович:
Я нахожусь в гостях в России. Я должен с уважением относиться к хозяину. У меня к вам вопрос. Почему вы до сих пор не добьётесь, чтобы власть проинформировала население о том, что это был за суд. 1,5 млрд – это огромная сумма. Где эти счета. Какой-то свидетель в Краматорске что-то сказал? Эти деньги где? В каких-то банках, оффшорах. Я от вас об этом узнаю. Я знаю меньше, чем вы по этим вопросам. Придёт время, и они ответят на эти авантюры. Это деньги вкладчиков Украины, а эти деньги у них отобрали.


На вопрос о гражданстве Янукович однозначно не ответил.

Украинские СМИ:
Вы писали обращение к президенту России о вводе российских войск на Украине. Вы сегодня обращаетесь к Путину с просьбой вывести российские войска с территории Украины?


Янукович:
Обращение к Путину я написал 1 марта в Ростове. Мы отправили это обращение (которое потом было обнародовано на Совбезе ООН) в МИД. Я не один принял это решение. Мы долго советовались. Надо было найти правильную позицию. Основание - договор о дружбе и сотрудничестве Украины и России. На этом основании обращение и было написано.

Использованы фотографии: ТАСС
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Комментарии 16

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  1. Черный_Ватник Сегодня, 13:23
    Самое достойное, что он может еще сделать - пустить себе пулю в лоб. Подставил всех, кого только можно было.
    Черный_Ватник
    1. Мар.Тира Сегодня, 13:56
      Верно!Разделил страну по понятиям,развалил своей трусостью как Горбачёв всё что можно было,попустительствовал созданию всевозможных националистических банд,заигрывал с западенцами,и США ,и хотел что бы Россия за него пролила кровь,свою и украинского народа.Ведь всё было в его руках,СБУ,армия,разведка.Всё профукал.
      Мар.Тира
      1. gurzuf Сегодня, 15:00
        Как то не справедливо! Яныка предлагаете к стенке, а о Горбатом как ,то деликатно промолчали. К чему бы это?
        gurzuf
  2. LASVEGAS Сегодня, 13:25
    Януковощь труп. Трус и предатель..
    LASVEGAS
    1. НасРать Сегодня, 13:42
      Хе-хе да там больше полстраны предателей...

      НасРать
      1. revnagan Сегодня, 13:46
        Та вы шо?А разве не Кузбасские шахтёры запустили развал страны,мерно постукивая касками по мостовой?Или вам ЭТО-не интересно?
        revnagan
        1. НасРать Сегодня, 13:57
          Шахтеры? Те, что в 1998 году стучали? wassat


          И уж для констатации фактов: - злая ирония судьбы:


          Всеобщие забастовки в Донбассе в 1989—1990-х годах — крупнейшие забастовки шахтёров Донбасса. На них звучали не только экономические, но и политические требования — независимость от России, конституционное закрепление Декларации о государственном суверенитете Украины, выдвигались требования о недоверии Президенту и Верховному Совету.
          НасРать
    2. самоход Сегодня, 13:51
      что он труп политический стало ясно сразу после его появления в Ростове - шанс вернуться в политику беглецу стремиться к нулю (как и "правительству в изгнании" negative );
      трус - может быть, только думаю не долго прожил бы Янык после всяких там договоренностей и гарантий безопасности. а жить-то ох как хочется;
      предатель - скорей всего да, ибо предал и подставил, наверное, всех кого только мог начиная с "Беркута" (защищавшего и его задницу в том числе) и заканчивая народом, верившего, что президент не допустит войны в Украине...
      самоход
  3. ul_vitalii Сегодня, 13:25
    Короче кисель на молоке, я не я и хата не моя, как они были хитромудрые так и остались, что нынешний, что бывший.
    ul_vitalii
  4. Albatroz Сегодня, 13:56
    Профукали Украину ребятки
    Теперь словоизвержения в ход пошли
    Albatroz
    1. Per se. Сегодня, 14:15
      Цитата: Albatroz
      Профукали Украину ребятки
      Это и российское руководство касается, прорфукали. Как ЦРУ провело государственный переворот у нас под носом, как США перешли "красную черту", нагло залезли к границам России, в зону наших архиважных национальных интересов. Как, имея у себя легитимного президента Украины и премьер-министра, имея факт антиконституционного переворота, у нас позволили всему этому случиться, как, имея все козыри на руках, у нас просрали Украину, более того, позволили Штатам свалить всё с больной головы на здоровую? Дальше больше, не признаём выбор Донбасса в ответ на бендеровскую хунту, но покорно признаём фарс с выборами на бывшей Украине, проведёнными бандеровской хунтой под руководством ЦРУ. Нет смысла всё валить сейчас на Януковича, он не более зависим от Запада, чем наши госдеповские подкаблучники, которым ясно очертили границы для их действий. Взяли Крым, вполне ожидаемое Западом действие... Это был "Крымский гамбит", разыгранный Госдепом и ЦРУ, нам пожертвовали "ферзя", чтобы выиграть всю партию по Украине. Нечего сейчас на Януковича пенять, будь у нашей власти политическая воля и истинная независимость от Запада, его вполне могли использовать в интересах России, хотел бы он того или нет. Причём, с точки зрения международного права, комар бы носа не подточил, а санкции в ООН можно бы было требовать против США.
      Per se.
      1. g1v2 Сегодня, 14:37
        Украина является нашим врагом с 92 года. Профукать ее мы не могли. Мы трижды были в шаге от войны с ней еще задолго до 2014 года. Причем 2 раза при якобы лояльном к нам Кучме. Плюс она крепко держала нас за фаберже шантажируя 3 вещами - базой флота. который нам тупо некуда было бы деть , газовым транзитом и вступлением в нато. Присоединение Крыма позволило нам скинуть удавку . ЧФ навсегда остается в Крыму , в нато не может войти страна с территориальными спорами. А украина никогда не признает потерю Крыма . В 2019 году решатся последние предметы шантажа - газопровод и аммиакопровод.
        Тч лично я считаю что нам очень подвезло с майданом. Надеюсь что он не последний и враждебная нам страна исчезнет, а 20 процентов нашего народа вернутся в единую страну. Сколько для этого понадобится времени - хз. Но светлое будущее руину явно не ждет. hi
        g1v2
        1. Per se. Сегодня, 16:48
          Цитата: g1v2
          и враждебная нам страна исчезнет, а 20 процентов нашего народа вернутся в единую страну.
          В любом случае, Виталий, янки не должны были влезть на Украину. Когда весь юго-восток Украины подавал сигналы России, украинская армия была нейтральна (ко всему, должна была подчиниться приказам Януковича, где бы он ни находился), а на голову больные нацики ходили ещё с палками и не подмяли под себя народ, не легализовались во власти, в Россию могли вернуться не 20 % нашего народа, а гораздо больше, плюс стратегически важные территории. То, что чуть не воевали, чему удивляться, когда на Украину посылали послами таких, как Черномырдин и Зурабов, когда такой пьяница, как Ельцин позорил Россию и разбазаривал всё направо и налево. Пришёл Путин, на фоне Бориса Николаевича, наверное, трудно не казаться гением, и, провалы и полумеры не выдавать за триумф или "хитрый план"... Тем не менее, быть президентом, это не одолжение и не подвиг, а долг и обязанность перед Россией и её народом. Правительство России не добилось того, что могло, Украина потеряна, на Донбассе крупномасштабная назревает война, и нашему правительству либо придётся сдать Донбасс, либо быть втянутыми в вооружённый конфликт. Сдача Донбасса лишь отсрочит время, но усугубит ситуацию на перспективу. Пока мы сидим в капитализме, с нашими братками олигархами, что торгуют халявой, продавая сырьё и советские военные технологии, оптимизма особого нет. Закончится советский запас прочности и капут, юристы с экономистами плохо понимают в науке и технике, а российские мальчиши плохиши побегут к своим хозяевам буржуинам, к своему добру, что давно лежит в чужих банках и чужой валюте. За это добро их и держит Запад за причиндалы, в этом и вся проблема их зависимости.
          Per se.
      2. samarin1969 Сегодня, 15:47
        Вы очень даже правы... hi ...Только сейчас становится понятным, что русских "кинули" не в апреле 2014-го, а гораздо раньше....
        samarin1969
  5. мерцание Сегодня, 14:21
    На случай, если придется вводить войска, обращение Януковича будет очень даже кстати.
    мерцание
  6. orm Сегодня, 15:08
    Цитата: НасРать
    крупнейшие забастовки шахтёров Донбасса. На них звучали не только экономические, но и политические требования — независимость от России, конституционное закрепление Декларации о государственном суверенитете Украины

    хе-хе а шумерам хоть ссы в глаза все божья роса, у них Союз развалили исключительно русские и Россия.... feel
    orm
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