Виктор Янукович рассказал, как направлял обращение Владимиру Путину

После того как я выехал из Украины, я Пола Манафорта не видел и не слышал. Что касается моих обсуждений с Владимиром Путиным. Я с президентом Путиным за эти 4 года встречался считанные разы. Я больше контактирую с его аппаратом. С президентом Путиным у меня в этом плане ситуация не простая. Во-первых, необходимости нет. Во-вторых, это очень занятой человек. Если появится какая-то возможность продвигать наши предложения по мирному соглашению, то возможно будет встреча. Если в этом будет необходимость.

За чей счёт вам здесь обеспечена здесь охрана? Прокомментируйте ситуацию с конфискованными 1,5 млрд долларов. А также ситуация с гражданством Российской Федерации.

Я нахожусь в гостях в России. Я должен с уважением относиться к хозяину. У меня к вам вопрос. Почему вы до сих пор не добьётесь, чтобы власть проинформировала население о том, что это был за суд. 1,5 млрд – это огромная сумма. Где эти счета. Какой-то свидетель в Краматорске что-то сказал? Эти деньги где? В каких-то банках, оффшорах. Я от вас об этом узнаю. Я знаю меньше, чем вы по этим вопросам. Придёт время, и они ответят на эти авантюры. Это деньги вкладчиков Украины, а эти деньги у них отобрали.

Вы писали обращение к президенту России о вводе российских войск на Украине. Вы сегодня обращаетесь к Путину с просьбой вывести российские войска с территории Украины?

Обращение к Путину я написал 1 марта в Ростове. Мы отправили это обращение (которое потом было обнародовано на Совбезе ООН) в МИД. Я не один принял это решение. Мы долго советовались. Надо было найти правильную позицию. Основание - договор о дружбе и сотрудничестве Украины и России. На этом основании обращение и было написано.