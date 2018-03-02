Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
На Украине в связи с энергетическим кризисом закрыты все учебные заведения
Срочные новости поступают с территории Украины. Правительство страны обращается к гражданам с просьбой сократить потребление энергоносителей для обогрева частных квартир – в целях экономии. На такой шаг официальный Киев пошёл в связи с острым энергетическим кризисом, связанным с рекордными объёмами расходования газа в условиях аномально низких температур. Напомним, что накануне «Газпром» заявил о том, что с 1 марта не будет продавать газ украинскому «Нафтогазу».
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, выступая в Раде, заявил, что в связи с кризисом в энергетике, прекращены занятия во всех учебных заведениях страны. Школьников и студентов попросту распустили по домам.
УНИАН приводит заявление Насалика:
Отмечается, что вопрос о возможности возобновления занятий будет приниматься, исходя из температурного режима и ситуации с запасами энергоносителей.
Это уникальный случай на Европейском континенте в XXI веке, когда все без исключения учебные заведения целой (многомиллионной) страны закрываются на несколько дней.
В Совете нацбезопасности рассматривают возможности введения чрезвычайной ситуации в связи с нехваткой энергоносителей.
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, выступая в Раде, заявил, что в связи с кризисом в энергетике, прекращены занятия во всех учебных заведениях страны. Школьников и студентов попросту распустили по домам.
УНИАН приводит заявление Насалика:
Согласно приказу, начиная с сегодняшнего дня, рекомендовали, вернее, сказали полностью остановить работу, в дошкольных учебных заведениях, школах и высших учебных заведения на период до 6 марта включительно. При этом пересмотреть, чтобы температурный режим в этих заведениях был в минимально допустимых нормах.
Отмечается, что вопрос о возможности возобновления занятий будет приниматься, исходя из температурного режима и ситуации с запасами энергоносителей.
В школе №5 города Чернигова
Это уникальный случай на Европейском континенте в XXI веке, когда все без исключения учебные заведения целой (многомиллионной) страны закрываются на несколько дней.
В Совете нацбезопасности рассматривают возможности введения чрезвычайной ситуации в связи с нехваткой энергоносителей.
Использованы фотографии: http://school5.com.ua
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти