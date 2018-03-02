18:49 02 марта
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На Украине в связи с энергетическим кризисом закрыты все учебные заведения

Срочные новости поступают с территории Украины. Правительство страны обращается к гражданам с просьбой сократить потребление энергоносителей для обогрева частных квартир – в целях экономии. На такой шаг официальный Киев пошёл в связи с острым энергетическим кризисом, связанным с рекордными объёмами расходования газа в условиях аномально низких температур. Напомним, что накануне «Газпром» заявил о том, что с 1 марта не будет продавать газ украинскому «Нафтогазу».

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, выступая в Раде, заявил, что в связи с кризисом в энергетике, прекращены занятия во всех учебных заведениях страны. Школьников и студентов попросту распустили по домам.

УНИАН приводит заявление Насалика:
Согласно приказу, начиная с сегодняшнего дня, рекомендовали, вернее, сказали полностью остановить работу, в дошкольных учебных заведениях, школах и высших учебных заведения на период до 6 марта включительно. При этом пересмотреть, чтобы температурный режим в этих заведениях был в минимально допустимых нормах.



Отмечается, что вопрос о возможности возобновления занятий будет приниматься, исходя из температурного режима и ситуации с запасами энергоносителей.

На Украине в связи с энергетическим кризисом закрыты все учебные заведения

В школе №5 города Чернигова


Это уникальный случай на Европейском континенте в XXI веке, когда все без исключения учебные заведения целой (многомиллионной) страны закрываются на несколько дней.

В Совете нацбезопасности рассматривают возможности введения чрезвычайной ситуации в связи с нехваткой энергоносителей.

Использованы фотографии: http://school5.com.ua
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 78

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  1. Монос Сегодня, 13:39
    Фашиствующие бизнесмены от политики конструируют пиплу врага и агрессора, а мёрзнут старики и дети.
    Монос
    1. Uncle Lee Сегодня, 13:43
      Нужно было рубить еще в 14 году ! Не признавать эту власть и не вести с ней никаких дел. А теперь этим только вызовем ненависть.
      Uncle Lee
      1. Серый брат Сегодня, 13:50
        Цитата: Uncle Lee
        . А теперь этим только вызовем ненависть.

        Да мы здесь вообще не причём - Порошенко газ в Европе закупает, а уголь в Пенсильвании.
        Серый брат
        1. Лелёк Сегодня, 14:13
          Цитата: Серый брат
          Да мы здесь вообще не причём - Порошенко газ в Европе закупает, а уголь в Пенсильвании.

          hi
          Газа нет, газу - "net".
          Лелёк
          1. Серый брат Сегодня, 14:18
            Цитата: Лелёк
            Газа нет, газу - "net".

            Я не пойму, вы кому верите? Мордорским СМИ или самому честному в мире Вальцману?
            Серый брат
            1. Чёрный Сегодня, 14:27
              А при чем Газпром и Россия? smile Порошенко на каждом углу визжит, как поросенок: России остаточное прощавай, газ на Украину идет из Европы, Украина слезла с газовой иглы. А почему бы не поддерживать потребление газа украинцами из украинских ПХГ? А может там газа нет, дыра в бюджете, дыра в ПХГ, дырявая Украина? laughing
              Чёрный
              1. Серый брат Сегодня, 14:29
                Цитата: Чёрный
                , газ на Украину идет из Европы, Украина слезла с газовой иглы

                Ну дык, а я о чём толкую? Купят в Словакии, тем более что там дешевле.
                Серый брат
                1. Чёрный Сегодня, 14:46
                  Цитата: Серый брат
                  Ну дык, а я о чём толкую? Купят в Словакии, тем более что там дешевле

                  А словаки, как истинные друзья украины протянули им руку помощи - предложили газ по 600 долларов. wassat ..ждёмс радостное повизгивание Порося "вестмирснами" laughing
                  Чёрный
                2. словак Сегодня, 16:03
                  Цитата: Серый брат
                  Цитата: Чёрный
                  , газ на Украину идет из Европы, Украина слезла с газовой иглы

                  Ну дык, а я о чём толкую? Купят в Словакии, тем более что там дешевле.

                  Словакия сейчас, как голая женщина в мужской бане, уронившая мыло. Надо бы поднять, но наклоняться нельзя, с любой стороны могут подловить. Т.е. Украине толкнуть излишки хочется, но их нет, и перед РФ хочется выглядеть прилично, и к новым потокам припасть надо.
                  словак
            2. Лелёк Сегодня, 14:32
              Цитата: Серый брат
              Я не пойму, вы кому верите?


              Отвечу кратко - Газпрому. И причём тут Вальцман? Руина нарушила договор о предоплате за заявленный газ, поэтому получила "от винта", что непонятного? yes
              Лелёк
              1. Серый брат Сегодня, 15:02
                Цитата: Лелёк
                Газпрому.

                Газпром - агент Путина, а Путин агент Кремля.
                Серый брат
                1. Лелёк Сегодня, 16:33
                  Цитата: Серый брат
                  Газпром - агент Путина, а Путин агент Кремля.


                  Ээээ, как всё запущено... . fool
                  Лелёк
                  1. Серый брат Сегодня, 17:54
                    Цитата: Лелёк
                    Ээээ, как всё запущено... .

                    Вы будете отрицать что Путин агент Кремля? laughing
                    Серый брат
                2. Paranoid50 Сегодня, 16:43
                  Цитата: Серый брат
                  Газпром - агент Путина, а Путин агент Кремля.

                  Кремль - агент Москвы, Москва - агент России, Россия - резидентура. yes Похоже, ничего не упустили. laughing
                  Paranoid50
                  1. Серый брат Сегодня, 18:00
                    Цитата: Paranoid50
                    Кремль - агент Москвы, Москва - агент России, Россия - резидентура. Похоже, ничего не упустили.

                    Ого, а у вас, как я погляжу, уровень допуска повыше моего будет)))
                    Серый брат
      2. Монос Сегодня, 13:57
        Привет, Володя hi
        Цитата: Uncle Lee
        Нужно было рубить еще в 14 году !

        В 14-м нельзя было - не были готовы. Мы. Как будет сейчас не знаю, но если проведём эффектную демонстрацию того нового оружия, о котором сказал ВВП, можно будет, без оглядки на США, взяться за более решительное решение проблемы Украины.
        Монос
        1. Uncle Lee Сегодня, 14:07
          Виктор привет ! hi
          нового оружия

          "Кинжал хорош, когда он есть ! И плохо, когда его не окажется, в нужное время " -
          Черный Абдулла.
          Uncle Lee
          1. Mestny Сегодня, 14:27
            Не когда он есть, а для того, у кого он есть.
            Смысл совсем другой.
            Mestny
            1. Чёрный Сегодня, 14:48
              Топите баксами выигранными у Газпрома! wassat
              Чёрный
          2. sabakina Сегодня, 16:16
            Цитата: Uncle Lee
            "Кинжал хорош, когда он есть ! И плохо, когда его не окажется, в нужное время " -Черный Абдулла.
            Владимир hi . В Пентагоне почему то постоянно игнорируют эти аксиомы, т.к. заявили в ответ на новое оружие Путина, что не удивлены и полностью готовы. К чему готовы-понятно, непонятно-с чем?
            sabakina
            1. Монос Сегодня, 17:21
              Слава, здравствуй hi
              Цитата: sabakina
              К чему готовы-понятно, непонятно-с чем?

              Ты думаешь они знают к чему готовы? Я думаю, сейчас вообще никто (в том числе и у нас) не знает как это оружие меняет стратегию ведения боевых действий. Может они имели в виду готовность к изменению позиции России в ведении различного рода переговоров?
              Монос
      3. антивирус Сегодня, 14:47
        газ -мелочи .ГЛАВНОЕ --ТРАНЗИТ НЕФТИ В ЕВРОПУ.
        ВОТ ЗАДАЧА ДЛЯ ВЕЛИКИХ--ПЕРЕВОД НЕФТИ ИЗ"ДРУЖБЫ" И ДР МАРШРУТОВ ПО ОКРАИНЕ, в обход 404.
        это будет скромная победа, ни кому не видимая. изменит всю В Европу.
        антивирус
    2. svp67 Сегодня, 13:46
      Цитата: Монос
      Бизнесмены от политики конструируют пиплу врага и агрессора

      А им отвечают политики от бизнеса, заворачивая, в самый сложный момент температурной аномалии поставки энергоносителей, под бюрократическим предлогом о не подписании и уточнении допсоглашений к контракту... В принципе каков привет, таков и ответ.
      Любая политика, это в немалую очередь продолжение или продвижение бизнеса.
      svp67
      1. ul_vitalii Сегодня, 13:52
        Всё для народа, всё лучшее детям, но не в этой ситуации и не в это время года.
        ul_vitalii
    3. bouncyhunter Сегодня, 13:49
      На такой шаг официальный Киев пошёл в связи с острым энергетическим кризисом, связанным с рекордными объёмами расходования газа в условиях аномально низких температур.

      Зато самостийные - спасу нет ! fool
      bouncyhunter
      1. Masya Masya Сегодня, 13:53
        Паша, приветик! love
        Цитата: bouncyhunter
        Зато самостийные - спасу нет !

        Энергонезависимые!!! Могут гордится! wink
        Masya Masya
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:57
          Привет , Мариша ! love love love
          Цитата: Masya Masya
          Энергонезависимые!!! Могут гордится!

          Дык гордились , пока от холода зубами стучать не начали . А надо было кое-кому по зубам настучать ещё четыре года назад . bully
          bouncyhunter
          1. volodya Сегодня, 14:02
            Цитата: bouncyhunter
            Дык гордились , пока от холода зубами стучать не начали . А надо было кое-кому по зубам настучать ещё четыре года назад .

            volodya
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:08
              По картинке : типичная логика свидомозавра , скопированная с матрасного хозяина . yes
              bouncyhunter
              1. Mestny Сегодня, 14:28
                На картинке лютый сарказм и троллинг 80 уровня.
                Mestny
          2. Pete Mitchell Сегодня, 15:03
            Паша hi
            Цитата: bouncyhunter
            надо было кое-кому по зубам настучать ещё четыре года назад

            Я тебе говорил что ты злобный? Паша ты злобный и я в очередной раз с тобой согласен angry не надо было распинаться перед "попрыгунчиками", надо было нежно обнять и задушить
            Pete Mitchell
    4. Чёрный Сегодня, 14:27
      Надо бы маркировать украинские дома использующие газ добываемый в России - писать на двери "здесь живет предатель Украины". СлавУкрГерСлав три раза. Если что идею подкинула украинская певица А. Приходько. smile
      Чёрный
    5. баклан Сегодня, 15:32
      Фашиствующие бизнесмены от политики конструируют пиплу врага и агрессора, а мёрзнут старики и дети.
      Не эти ли старики воспитали этих фашиствующих бизнесменов? Не помните картинку с видео, как эти детки разливали "коктейль молотова" в бутылки у Одесского Дома Профсоюзов?
      баклан
    6. Николай Грек Сегодня, 16:22
      Цитата: Монос
      а мёрзнут старики и дети.

      позвольте с вами поспорить!!! майданили как раз дети, а пирожки им таскали те самые старики!!! request request честно говоря, после 4 лет происходящего в хохляндии, пора искоренять тезис о ниФФчемниФФиновном большинстве хохлятского народа!!! wink
      Николай Грек
      1. Монос Сегодня, 17:26
        Николай, Станислав hi
        Конечно вы оба правы!! Но мне тяжело смотреть на любых стариков с потухшими глазами и детей с глазами испуганными... Увы, мне...
        Монос
        1. Николай Грек Сегодня, 18:48
          Цитата: Монос
          Николай, Станислав hi
          Конечно вы оба правы!! Но мне тяжело смотреть на любых стариков с потухшими глазами и детей с глазами испуганными... Увы, мне...

          drinks drinks hi чё поделаешь...не мы такие, жизнь такая!! request request но в данном случае советую в такой ситуации вспоминать о стариках и детях их ЛДНР!!! request request request
          Николай Грек
  2. Копчёный Сегодня, 13:39
    Ну, в Европе может так заведено, нам не понять.
    Копчёный
  3. bazzbazz Сегодня, 13:41
    Готовьтесь к земле!)) А если холодно будет, можно поскакать!!

    Жалко народ, но еще более жалко, что он верил и верит в эту власть!
    bazzbazz
  4. Kars Сегодня, 13:41
    Что сказать четыре года майданутому провительсиву везло с тёплой зимой)кроль в своё время на этом только и выехал.
    Kars
    1. Серый брат Сегодня, 13:53
      Цитата: Kars
      Что сказать четыре года майданутому провительсиву

      Пляски с бубном каждую весну начинаются. Ну а что такого - скоро тепло будет.
      Серый брат
      1. Kars Сегодня, 13:58
        На это и надеюсь)мезнуть не охота.хоть не против ели на пару градусов температуру снизят.
        Kars
      2. Антарес Сегодня, 14:31
        Цитата: Серый брат
        Ну а что такого - скоро тепло будет.

        уже +2, но это у нас.
        Антарес
  5. revnagan Сегодня, 13:42
    автор,вы чё,тёпнутый пыльным мешком по голове?Все дети пошли в школу и спокойно себе учатся!"Украинаразвалитсячерездевяностодней" продолжается уже который год!Ну не смешите людей!
    revnagan
    1. Dym71 Сегодня, 13:52
      Цитата: revnagan
      автор,вы чё,тёпнутый пыльным мешком по голове?

      Это Вы так к информационному агентству УНИАН обращаетесь или к кабинету министров Украины? laughing
      Dym71
    2. HAM Сегодня, 14:12
      Я сам ЛИЧНО сегодня разговаривал с радиолюбителями из Николаевской,Днепропетровской и Харьковской областей-так вот они подтвердили:дети в школу НЕ ПОШЛИ,холодно.Сами мне сказали,за язык никого не тянул.
      HAM
      1. Mestny Сегодня, 14:29
        Тссс! Главное не спугнуть, а то проснётся неожиданно и упадёт с дивана.
        Mestny
      2. Антарес Сегодня, 14:32
        Цитата: HAM
        Николаевской,Днепропетровской и Харьковской областей-так вот они подтвердили:дети в школу НЕ ПОШЛИ,

        в Одесской аналогично. Занятия отменены. Но так как сейчас температура плюсовая, скоро возобновятся.
        Антарес
  6. Zubr Сегодня, 13:44
    Если такими семимильными шагами, продолжат быть в контрах с Донбассом и РФ, толи ещё будет.
    Zubr
  7. Серый брат Сегодня, 13:46
    Можемо покупать газ в Европе - он же дешевле российского. Ах тыж, совсем забыл, Украина же уже третий год газ у Словакии покупает.
    Что-то Европа совсем не хочет помогать самой почти европейской стране.
    Серый брат
    1. мыслитель Сегодня, 17:50
      Уже подмогли -
      "Нафтогаз Украины" подписал с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG срочный контракт на поставки газа.
      Контракт с PGNiG действует до конца марта 2018 года. Объем поставок - более 60 млн куб. м. Поставки начались в пятницу в 6:00 через узел "Германовице", который соединяет польскую и украинскую газотранспортные системы.
      мыслитель
  8. Оператор Сегодня, 13:49
    Надо полностью прекратить поставки российского газа Окраине до рассмотрения в Стокгольмском ааппеляционном суде двух аппеляций Газпрома на взаимоисключающие решения Стокгольмского арбитражного суда: об исключении из контракта о поставке газа пункта "бери или плати" (в пользу Газпрома ) и оставлении в контракте о транзите газа точно такого же пункта "бери или плати" (в пользу Нафтогаза).

    Типа - это шведы виноваты.
    Оператор
    1. Zubr Сегодня, 13:58
      Со вчерашнего дня Газпром прекратил поставку.
      Zubr
      1. Dym71 Сегодня, 14:05
        Цитата: Zubr
        Со вчерашнего дня Газпром прекратил поставку.

        А когда это мешало украинской власти воровать из транзита?
        Dym71
        1. Dart2027 Сегодня, 14:32
          Цитата: Dym71
          А когда это мешало украинской власти воровать из транзита?

          Ну этому транзиту недолго осталось. СП и ЮП строятся полным ходом, а когда их запустят, то трубы на территории Украины можно будет сдавать в металлолом.
          Dart2027
  9. Appraiser Сегодня, 13:55
    Толи еще будет.....всё еще впереди, А ведь как "хорошо" начиналось для одних и заканчивалось для других.... tongue
    Appraiser
  10. Alex-a832 Сегодня, 14:10
    А США слабо сжиженный газ поставить украине вместо джавелинов? Или заплатить за реверс газа для своего лепшего вассала? Али "исключительные" не оплачивают средства для выживания украинцев? Зато оружие для убийства славян млавянами готовы поставлять в кредит.
    Alex-a832
  11. Архивариус Вася Сегодня, 14:13
    аномально низких температур

    Посмотрел карту погоды -10-12 где-то на Украине сейчас. Кстати в ЛДНР около нуля))
    Без отопления не варик сидеть на парах при такой температуре, согласен.
    НО, с каких это пор -12 на Украине и -20 в Москве и области (мне от МЧС пришел их тупой спам когда похолодало до -20) считается АНОМАЛЬНО НИЗКОЙ температурой???!!!am
    Какие дЭбилы так считают? Ничего что в истории нашей холода доходили и до 30-40 градусов ниже нуля?
    Архивариус Вася
    1. Антарес Сегодня, 14:35
      Цитата: Архивариус Вася
      НО, с каких это пор -12 на Украине и -20 в Москве и области (мне от МЧС пришел их тупой спам когда похолодало до -20) считается АНОМАЛЬНО НИЗКОЙ температурой???!!

      ну для нас -14 довольно "аномально". Вопрос даже не в температуре. Ее пережить не сложно. А вот то что вывалило осадков+сильный ветер, заносы, прерванные коммуникации,отсутствие транспорта на дорогах/риск замерзнуть/заболеть. ВОт главные проблемы "аномалий" сама по себе проблема - 10 градусов -не проблема.
      Антарес
    2. Николай Грек Сегодня, 16:28
      Цитата: Архивариус Вася
      НО, с каких это пор -12 на Украине

      с тех пор, как перестали получать российский газ на халяву!!!! wink yes laughing laughing laughing
      Николай Грек
  12. Piramidon Сегодня, 14:13
    Алё, свидоменькие, а как же пенсильванский уголь, сланцевый газ и реверсный от словаков? Словакам самим холодно, так что в дружной семье ЕС, куда вы так стремились - каждый умирает в одиночку.
    Piramidon
  13. ibn.shamai Сегодня, 14:14
    Идёт подготовка к новому наезду на Россию. Типа, Москва не дала нам газ и мы,бедные, несчастные замерзаем! belay
    ibn.shamai
  14. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 14:18
    Следующим указом вообще отменят образование. Щирым украинцам не надо продвигать науку, им надо сортиры чистить в ЕС, и быть пушечным мясом в угоду олигархов при власти.
    Генерал Песчаных Карьеров
  15. myrzilka Сегодня, 14:20
    На фото в статье: херой АТО показывает ученикам:
    - А вот эт, штуки кляты сепаратисты, обещали мне внедрить в одно место, с размаха, если после плена я снова вернусь воевать с ними. Поэтому детки; учитесь и еще раз учитесь, как завещал дедушка Ленин.
    myrzilka
  16. Vard Сегодня, 14:25
    Как показала практика... прыжки на месте очень хорошо согревают... Кто не скачет... тот замёрзнет... Новый слоган в не залежной...
    Vard
  17. сталевар Сегодня, 14:30
    Мы это уже проходили. Путин даст указание и бесплатно поставят! Люди же мёрзнут???
    сталевар
  18. К-50 Сегодня, 14:33
    Судя по картинке, такие школы точно не должны работать на Уркаине, меньше злобствовать будут. yes
    К-50
  19. Антарес Сегодня, 14:38
    у нас занятия отменили не столько из за температуры(в понедельник дети учились-а было до -10) сколько из за нарушения коммуникаций. Дороги занесены, детей не доставишь в школы-не заберешь. Транспорт не работал/работал с переменным успехом.
    Сейчас повысилась температура до +2. Снег со вчерашнего дня перестал идти. Даже асфальт начал разогревать окружающий его снег. Но выпало достаточно, чтобы создавать трудности транспорту и народу.
    Для нас снег-это всегда неожиданно.Привыкли к +10 в январе.
    Правительство предложило народу немного поэкономить газ. Примерно 10%.Так как давление упало. Газпром своими делами занимается. Может демарш, может акция устрашения, может действительно документы. Это Газпром-там у него мечты. У нас расценили как попытку заставить использовать транзитный газ. Поэтому выдвинули предложение -"сэкономим но не поддадимся на провокацию"
    Газа в ПГХ хватает на кратковременные капризы природы.
    Антарес
    1. мордвин 3 Сегодня, 15:51
      А может Газпром отомстил так за решение суда выплатить Нафтогазу 4,7 миллиардов зеленью.
      мордвин 3
    2. Dym71 Сегодня, 16:13
      Цитата: Антарес
      Правительство предложило народу немного поэкономить газ. Примерно 10%.Так как давление упало. Газпром своими делами занимается. Может демарш, может акция устрашения, может действительно документы. Это Газпром-там у него мечты. У нас расценили как попытку заставить использовать транзитный газ.

      Я с Вас удивляюсь очень! belay
      Добыча природного газа в Украине за 2017 г. составила 20,5 млрд куб.! Годовое потребление природного газа населением Украины составляет примерно 18 млрд куб.!
      При чём в сложившейся ситуации Газпром и его мечты?
      Dym71
    3. Вас Влад Сегодня, 17:29
      Цитата: Антарес
      У нас расценили как попытку заставить использовать транзитный газ. Поэтому выдвинули предложение -"сэкономим но не поддадимся на провокацию"

      Это как? belay Бери неее,бери нееет!Вот ведь над людьми издеваются! У руководства Украины мозгов нет все отношения испортили с Россией,теперь мы их заставляем wassat
      Вас Влад
  20. Kisso4kin Сегодня, 14:45
    За что боролись...
    Kisso4kin
  21. лысова Сегодня, 14:58
    Теперь и остатки учёбы похоронили, а из кризисов самостоятельно, при таком режиме не выберутся.
    лысова
  22. Дормидонт Сегодня, 15:03
    Чтобы чистить в польше унитазы грамота без надобности
    Дормидонт
  23. samarin1969 Сегодня, 15:32
    Не думаю, что буду понят уважаемыми экспертами ВО. ...Стоит поучиться у Украины быстрым и эффективным ответным мерам. ...России стоит давно перестраиваться на жизнь вне "инвесторов", союзников и международных организаций. ... Вместо этого - позорный, унижающий достоинство русских, патологический поиск "партнёров".
    samarin1969
  24. dgonni Сегодня, 15:52
    Посмеялся аки конь :). Россия снизила давление в трубе и отказалась выполнять решение арбитража. Став калифом на час и дав рейты до выборов своему президенту. Но в перспективе нарываясь на кучу проблем. Первая! Украина после таких действий не будет выполнять решение суда в плане бери или плати на 2018 год! Ибо Россия сама по факту не выполнила решение суда. Прикольненько? Или нет? Время до 6 го марта про закрытие учебных заведений? Ну дык это только для тех кто использует газ. Вся остальная страна спокойно будет учиться и растить детей. Мне просто прикольно смотреть и слушать вопли со стороны некоторых отписывающихся в этом плане. Если в двух словах! Ничего не заморозится, ничего не пропадёт. Отношение к Росиии? Ну вы должны понять, после действий Газпрома которого сильно бомбануло и который сделал глупость, у населения не улучшилось.
    dgonni
    1. Dym71 Сегодня, 16:29
      Цитата: dgonni
      Россия снизила давление в трубе и отказалась выполнять решение арбитража.

      Газпром не отказался, а подал апелляцию в суд Свеа в Стокгольме.
      Цитата: dgonni
      Украина после таких действий не будет выполнять решение суда в плане бери или плати на 2018 год!

      Это конечно обидно, но поставлять Газпрому в Украину газ по предоплате наверно спокойней. laughing
      Цитата: dgonni
      Отношение к Росиии? Ну вы должны понять, после действий Газпрома которого сильно бомбануло и который сделал глупость, у населения не улучшилось.

      А вы много заморачивались, когда электроэнергию и воду крымчанам отрубили?
      Цитата: dgonni
      Вся остальная страна спокойно будет учиться и растить детей.

      Храни вас Господь!
      Dym71
    2. Николай Грек Сегодня, 16:31
      Цитата: dgonni
      Если в двух словах! Ничего не заморозится, ничего не пропадёт.

      what в Сомали по такой же методике живут!!!! wink yes lol lol lol
      Николай Грек
    3. Вас Влад Сегодня, 17:33
      Цитата: dgonni
      Отношение к Росиии? Ну вы должны понять, после действий Газпрома которого сильно бомбануло и который сделал глупость, у населения не улучшилось.

      Причём тут Россия?Это Газпром,а у него главное прибыль request Бизнес и не чего личного request Было личное,но похоже уже кончилось!Простых украинцев конечно жалко что за интересы США им страдать приходится.
      Вас Влад
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