На Украине в связи с энергетическим кризисом закрыты все учебные заведения

Согласно приказу, начиная с сегодняшнего дня, рекомендовали, вернее, сказали полностью остановить работу, в дошкольных учебных заведениях, школах и высших учебных заведения на период до 6 марта включительно. При этом пересмотреть, чтобы температурный режим в этих заведениях был в минимально допустимых нормах.

В школе №5 города Чернигова