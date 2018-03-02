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Новая командно-штабная машина CV90 STRILED норвежской армии
В Сети появились фотографии командно-штабных машин CV90 STRILED, поставленных Норвегии заводом BAE Systems Hägglunds, расположенным в Швеции.
Первые машины стали поступать в 2015 году.
«Экипаж КШМ состоит из трех человек – командир, механик-водитель и оператор вооружения. В отличие от шведских КШМ на той же базе, CV90 STRILED сохранила всё вооружение, как на БМП – 30 мм пушка и спаренный с ней 7,62 мм пулемет, а также 12,7 мм пулемет модуля вооружения "Протектор-Нордик+"», – говорится в материале andrej_kraft.
В десантном отделении размещены три автоматизированных рабочих места (АРМ) КП ротного или батальонного уровня. «На экранах может отображаться информация, получаемая по каналам АСУБ или с приборов наблюдения оператора и водителя машины. Две АРМ легко убираются, освобождая место для перевозки в десантном отделении четырех человек», – сообщает автор.
КШМ CV90 STRILED предназначены для частичной замены в основных подразделениях механизированной бригады «Север» устаревших машин типа NM198.
Первые машины стали поступать в 2015 году.
«Экипаж КШМ состоит из трех человек – командир, механик-водитель и оператор вооружения. В отличие от шведских КШМ на той же базе, CV90 STRILED сохранила всё вооружение, как на БМП – 30 мм пушка и спаренный с ней 7,62 мм пулемет, а также 12,7 мм пулемет модуля вооружения "Протектор-Нордик+"», – говорится в материале andrej_kraft.
В десантном отделении размещены три автоматизированных рабочих места (АРМ) КП ротного или батальонного уровня. «На экранах может отображаться информация, получаемая по каналам АСУБ или с приборов наблюдения оператора и водителя машины. Две АРМ легко убираются, освобождая место для перевозки в десантном отделении четырех человек», – сообщает автор.
КШМ CV90 STRILED предназначены для частичной замены в основных подразделениях механизированной бригады «Север» устаревших машин типа NM198.
Использованы фотографии: https://andrej-kraft.livejournal.com
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