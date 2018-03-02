18:48 02 марта
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Новая командно-штабная машина CV90 STRILED норвежской армии

В Сети появились фотографии командно-штабных машин CV90 STRILED, поставленных Норвегии заводом BAE Systems Hägglunds, расположенным в Швеции.

Новая командно-штабная машина CV90 STRILED норвежской армии


Первые машины стали поступать в 2015 году.


«Экипаж КШМ состоит из трех человек – командир, механик-водитель и оператор вооружения. В отличие от шведских КШМ на той же базе, CV90 STRILED сохранила всё вооружение, как на БМП – 30 мм пушка и спаренный с ней 7,62 мм пулемет, а также 12,7 мм пулемет модуля вооружения "Протектор-Нордик+"», – говорится в материале andrej_kraft.



В десантном отделении размещены три автоматизированных рабочих места (АРМ) КП ротного или батальонного уровня. «На экранах может отображаться информация, получаемая по каналам АСУБ или с приборов наблюдения оператора и водителя машины. Две АРМ легко убираются, освобождая место для перевозки в десантном отделении четырех человек», – сообщает автор.

КШМ CV90 STRILED предназначены для частичной замены в основных подразделениях механизированной бригады «Север» устаревших машин типа NM198.


Использованы фотографии: https://andrej-kraft.livejournal.com
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Комментарии 10

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  1. Kars Сегодня, 13:40
    У шведов получилась очень удачная бпм.чего из неё только не сделали.
    Kars
  2. san4es Сегодня, 13:44
    машина CV90 STRILED норвежской армии

    san4es
    1. Архивариус Вася Сегодня, 14:01
      В середине видео момент где танки проезжают по дороге, а на заднем плане спиленные деревья аккуратно сложены - я уж думал по ним лупить будет КШМка)))
      А так если сравнить с прежней ужасной версией дорожного туалета, то неплохо весьма.
      Архивариус Вася
      1. san4es Сегодня, 14:14
        Цитата: Архивариус Вася
        ... с прежней ужасной версией дорожного туалета, то неплохо весьма.

        ...На вкус и цвет...В артиллерийском батальоне сейчас пять КШМ NM198, все в варианте с ODIN II. Заменять их на CV90 STRILED не планировали даже в связи с так и не состоявшейся "арчеризацией" норвежской полевой артиллерии.


        Комплект аппаратуры АСУБ NORTaC на КШМ NM198 КП уровня бригады/батальона

        Еще на нескольких NM198 установлена аппаратура АСУ ODIN II управления огневой поддержкой:
        san4es
        1. MoJloT Сегодня, 14:17
          В туалете еще и в шапочке для плавания, очень оригинально.
          MoJloT
          1. san4es Сегодня, 14:23
            Цитата: MoJloT
            В туалете еще и в шапочке.

            ...За-то очко не мёрзнет и башка прикрыта fool
            san4es
  3. MoJloT Сегодня, 13:48
    NM198 какой то биотуалет на гусеницах.
    MoJloT
  4. котовский Сегодня, 13:52
    Армия Норвегии..Нафига козе баян?..Полиции помогать?
    Случись война убьют ведь..так хоть мимо пройдут..
    котовский
    1. shark Сегодня, 14:01
      А они не одни придут. Они с кузнецом придут. Эти шавки по одному на войну не ходят
      shark
  5. Невеселый Сегодня, 14:51
    Интересна, электроника своя или импортная?
    Невеселый
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