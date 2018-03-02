18:48 02 марта
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ВВС Италии получили последний учебный самолет М-346 «Мастер»

ВВС Италии приняли на вооружение 18-й и последний реактивный учебно-тренировочный самолет (УТС) углубленной летной подготовки М-346 «Мастер», сообщает ЦАМТО.

ВВС Италии получили последний учебный самолет М-346 «Мастер»


Как говорится в пресс-релизе группы Leonardo, церемония приемки самолета состоялась на предприятии в Венегоно (в северной Италии).


Отмечается, что «М-346 является одним из самых современных УТС на рынке и предназначен для начальной и повышенной подготовки пилотов истребителей 4 и 5 поколения, включая EF-2000, JAS-39 "Грипен", "Рафаль", F-22 и F-35».

Его конструкция предусматривает наличие 9-ти точек подвески, позволяющих нести до 3000 кг внешней нагрузки, что обеспечивает возможность применения в качестве легкого ударного самолета.

Летчик может использовать нашлемную систему отображения информации и целеуказания.

«М-346 может оснащаться свободнопадающими и управляемыми боеприпасами, включая АБ Mk/82/83/84, управляемые авиабомбы GBU-12/16 и Opher Mk.82. Самолет также может нести 6 бетонобойных бомб "Дюрандаль", четыре контейнера BRD-4 или LAU-7/LAU-5002/LAU-32, четыре AIM-9 "Сайдуиндер" или IRIS-T класса "воздух-воздух", четыре УР AGM-65 "Мэйврик" класса «воздух-земля» или четыре ракеты "Бримстоун"», – пишет издание.

В настоящее время продолжается процесс интеграции на борт самолета разведывательного контейнера Reccelite компании «Рафаэль» (Rafael).

Использованы фотографии: aeronautica.difesa.it
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Комментарии 17

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  1. Genry Сегодня, 13:56
    Слишком много пиара пошло, самолёту аналогичному Як-130.
    Genry
    1. svp67 Сегодня, 14:02
      Цитата: Genry
      Слишком много пиара пошло, самолёту аналогичному Як-130.

      Да чего уж там, не просто аналогичному, а итализированному Як-130, не зря же они столько времени с КБ Як работали над этой машиной.
      svp67
      1. Vard Сегодня, 14:18
        Однако продаём не только себе, но и на экспорт... и неплохо ЯК-130 продаём...
        Vard
        1. supertiger21 Сегодня, 14:43
          ВВС Италии получили последний учебный самолет М-346 «Мастер»


          Вообще то это наш Як-130. tongue
          supertiger21
          1. Piramidon Сегодня, 14:50
            Цитата: supertiger21
            Вообще то это наш Як-130

            Вообще то он начинался как совместный. Так что, справедливости ради, он настолько наш, на сколько и итальянский.
            ИМХО.Не фиг нашим было мутить совместные разработки с членами НАТО. Понятно, что деньги не пахнут, и КБ Яковлева пыталось тогда просто выжить.
            Piramidon
            1. supertiger21 Сегодня, 17:41
              Цитата: Piramidon
              Вообще то он начинался как совместный. Так что, справедливости ради, он настолько наш, на сколько и итальянский.
              ИМХО.Не фиг нашим было мутить совместные разработки с членами НАТО. Понятно, что деньги не пахнут, и КБ Яковлева пыталось тогда просто выжить.


              КБ Яковлева и раньше было замечено в грубо говоря непатриотических действиях. Когда они продали документацию на Як-41 людям из Lockheed Martin, с помощью которой впоследствии были спроектированы механизмы вертикального взлёта для F-35B.
              supertiger21
  2. шурави Сегодня, 14:00
    Так это и есть "Яшка".
    Их три брата, вот ещё китаец:
    шурави
    1. Vard Сегодня, 14:03
      M-346 — современный итальянский учебно-тренировочный самолёт (УТС). Первоначально разрабатывался совместно российским ОКБ им. А. С. Яковлева и итальянской L’Alenia Aermacchi. Из-за разногласий с итальянским партнёром совместная разработка на завершающем этапе прекратилась. Каждая из компаний получила документацию на базовую версию будущего самолёта (планер), после чего выпустили собственные варианты самолётов: Aermacchi построили УТС M-346, а ОКБ им. Яковлева — учебно-боевой самолёт Як-130. За L’Alenia Aermacchi остались права на дистрибуцию и маркетинг самолёта во всём мире, за исключением СНГ (включая Россию). По моему нас в очередной раз... ну скажем обманули...
      Vard
      1. Серый брат Сегодня, 14:08
        Цитата: Vard
        По моему нас в очередной раз... ну скажем обманули...

        Если и обманули, то ненамного - у них нет ПО для имитации российских самолётов, у нас нет ПО для имитации самолётов западных. Рынки, в принципе, не пересекаются.
        Серый брат
        1. Vard Сегодня, 14:11
          Так то оно так... но всё железо наше...
          Vard
          1. Серый брат Сегодня, 14:14
            Цитата: Vard
            Так то оно так... но всё железо наше...

            Это они на нашем железе F-35 имитируют? Или может движки там точь в точь российские?
            Сомневаюся я чота.
            Серый брат
            1. Vard Сегодня, 14:20
              https://ru.wikipedia.org/wiki/Як-130
              Vard
              1. Серый брат Сегодня, 14:25
                Цитата: Vard
                https://ru.wikipedia.org/wiki/Як-130

                Короче одинаковый только планер.
                Серый брат
          2. Piramidon Сегодня, 15:36
            Цитата: Vard
            Так то оно так... но всё железо наше...

            И железо, и всё то, что совместно разрабатывалось уже не НАШЕ. Итальянцы владеют всеми разработками по праву. Так что нужно успокоиться и принять это, как должное. Или Вы думаете, что они в процессе серийного производства закупают у нас наше "железо", а своё произвести не способны?
            Piramidon
        2. павлентий Сегодня, 14:30
          Как это рынки не пересекаются? Самолеты одного класса, еще корейский Т-50 можно добавить, несколько раз участвовали в одних тендерах...
          павлентий
          1. san4es Сегодня, 14:48
            Начиная с первой половины 1990-х годов, итальянская компания "Aermacchi" и российское ОКБ им. А. С. Яковлева вместе работали над проектом создания нового реактивного учебного самолета Як/АЕМ-130, однако в конечном итоге сотрудничество было прекращено, и компании продолжили работу над таким самолетом самостоятельно. Российский самолет Як-130 совершил первый полет в 1996 году, а в 2009 году был принят на вооружение ВВС России. Итальянская компания "Alenia Aermacchi" продолжила работы по созданию собственного учебно-тренировочного самолета, конструктивно во многом схожего с Як-130, но полностью оснащенного западными системами, авионикой и вооружением.

            san4es
        3. Lek38 Сегодня, 15:08
          Цитата: Серый брат
          Рынки, в принципе, не пересекаются.

          Уже пресекаются .Аз-ан в основном ориентирован на Российский(Советский) рынок вооружения .
          Но приобрёл 10 единиц итальянца и 15 единиц заказал .
          Тут ясно что РФ отказалось продавать (скорее всего) но зачем Аз-ну итальянские ?
          Неужели переучивают на западные аналоги пилотов ?Кто продаст ?
          У Аз-на самый высокий товарооборот с Италией ,вторая Турция , РФ,Китай ,Германия .
          Может продадут что то из списанного в угоду экономике ?Тем более газ прокладывают в Италию .
          Lek38
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