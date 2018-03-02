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ВВС Италии получили последний учебный самолет М-346 «Мастер»
ВВС Италии приняли на вооружение 18-й и последний реактивный учебно-тренировочный самолет (УТС) углубленной летной подготовки М-346 «Мастер», сообщает ЦАМТО.
Как говорится в пресс-релизе группы Leonardo, церемония приемки самолета состоялась на предприятии в Венегоно (в северной Италии).
Отмечается, что «М-346 является одним из самых современных УТС на рынке и предназначен для начальной и повышенной подготовки пилотов истребителей 4 и 5 поколения, включая EF-2000, JAS-39 "Грипен", "Рафаль", F-22 и F-35».
Его конструкция предусматривает наличие 9-ти точек подвески, позволяющих нести до 3000 кг внешней нагрузки, что обеспечивает возможность применения в качестве легкого ударного самолета.
Летчик может использовать нашлемную систему отображения информации и целеуказания.
«М-346 может оснащаться свободнопадающими и управляемыми боеприпасами, включая АБ Mk/82/83/84, управляемые авиабомбы GBU-12/16 и Opher Mk.82. Самолет также может нести 6 бетонобойных бомб "Дюрандаль", четыре контейнера BRD-4 или LAU-7/LAU-5002/LAU-32, четыре AIM-9 "Сайдуиндер" или IRIS-T класса "воздух-воздух", четыре УР AGM-65 "Мэйврик" класса «воздух-земля» или четыре ракеты "Бримстоун"», – пишет издание.
В настоящее время продолжается процесс интеграции на борт самолета разведывательного контейнера Reccelite компании «Рафаэль» (Rafael).
Как говорится в пресс-релизе группы Leonardo, церемония приемки самолета состоялась на предприятии в Венегоно (в северной Италии).
Отмечается, что «М-346 является одним из самых современных УТС на рынке и предназначен для начальной и повышенной подготовки пилотов истребителей 4 и 5 поколения, включая EF-2000, JAS-39 "Грипен", "Рафаль", F-22 и F-35».
Его конструкция предусматривает наличие 9-ти точек подвески, позволяющих нести до 3000 кг внешней нагрузки, что обеспечивает возможность применения в качестве легкого ударного самолета.
Летчик может использовать нашлемную систему отображения информации и целеуказания.
«М-346 может оснащаться свободнопадающими и управляемыми боеприпасами, включая АБ Mk/82/83/84, управляемые авиабомбы GBU-12/16 и Opher Mk.82. Самолет также может нести 6 бетонобойных бомб "Дюрандаль", четыре контейнера BRD-4 или LAU-7/LAU-5002/LAU-32, четыре AIM-9 "Сайдуиндер" или IRIS-T класса "воздух-воздух", четыре УР AGM-65 "Мэйврик" класса «воздух-земля» или четыре ракеты "Бримстоун"», – пишет издание.
В настоящее время продолжается процесс интеграции на борт самолета разведывательного контейнера Reccelite компании «Рафаэль» (Rafael).
Использованы фотографии: aeronautica.difesa.it
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