18:49 02 марта
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Der Spiegel утверждает, что ему известны подробности гибели россиян в Дейр-эз-Зоре

Очередная публикация о бое с участием российских граждан, не являвшихся представителями Вооружённых сил РФ, появилась в зарубежных СМИ. Напомним, что речь идёт о бое, который зарубежные издания ранее успели окрестить «гибельным для сотен россиян». На волне фейков появлялись даже такие материалы, в которых объявлялось о гибели чуть ли не 750 «вагнеровцев».

Материал, в котором утверждается, что «стали известны подробности боя в долине Евфрата», теперь публикует немецкий журнал Der Spiegel. Немецкое издание пишет о том, что граждане РФ не принимали участия в боестолкновении и стали случайными жертвами.

Der Spiegel:
В боестолкновении принимали участие два проправительственных отряда, в которых были граждане не только Сирии, но также Ирана, Афганистана и Ирака. Россиян в этих отрядах не было. Бои завязались у селения Табия (нефтяные поля Коноко). Неподалёку от этого населённого пункта и находилась группа российских граждан.


Der Spiegel утверждает, что ему известны подробности гибели россиян в Дейр-эз-Зоре


В материале говорится о том, что россияне попали под обстрел.

Из статьи:
По словам сотрудника госпиталя в Дейр-эз-Зоре, в медучреждение было доставлено около десяти тел наёмников. Оказалось, что это россияне. Потом тела отправили в город Эль-Камышлы.


В немецком журнале утверждается, что всего при обстреле под Табией погибли «до 20 россиян».

Напомним, что ранее в МИД РФ подтвердили информацию о гибели "четырёх-пяти граждан России" в провинции Дейр-эз-Зор, отметив, что они не входили в структуры министерства обороны России.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 40

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  1. Vard Сегодня, 14:08
    Была там какая то история... Толи он пальто украл... толи у него украли... Число жертв от четырёх до семисот... то ЧВК... то гражданские... Хоть бы врали согласованно, а то кто в лес, кто по дрова...
    Vard
    1. Uncle Lee Сегодня, 14:11
      Коалицией была разгромлена колонна.... И утверждают, что там погибли бойцы из ЧВК. Количество неизвестно.
      Uncle Lee
    2. Vladimir 5 Сегодня, 14:24
      В СМИ возможно покупать печатание статей сторонними лицами. Вот и проплатили отпечатать остатью с дезой. А теперь можно утверждать , что это данное издание провело расследование и утверждает. Старый приём по дезе,-похожее у тут просвечивает......
      Vladimir 5
    3. stalkerwalker Сегодня, 15:04
      Цитата: Vard
      Была там какая то история.

      У армянского радио спросили :"Правда ли, что Гогечкория выиграл 200 тысяч в казино?"
      "Правда" - отвечает армянское радио. - "Только не Гогечкория, а Андранян, и не 200 тысяч, а только 20. И не выиграл, а проиграл, И не в казино, а в преферанс".
      stalkerwalker
  2. Андрей К Сегодня, 14:09
    ...Der Spiegel утверждает, что ему известны подробности гибели россиян в Дейр-эз-Зоре...

    Наковыряли козявок.
    Уж писали бы, что мерины возмущаются - выборы в России на носу, а гнусь на нет сходить начала.
    Никому ничего не известно, а немчура выяснила.
    ...Неподалёку от этого населённого пункта и находилась группа российских граждан...

    И тут же, уже утверждение основанное на словах "сотрудника госпиталя", о погибших россиянах-"наёмниках":
    ...По словам сотрудника госпиталя в Дейр-эз-Зоре, в медучреждение было доставлено около десяти тел наёмников. Оказалось, что это россияне...

    Сейчас начнут смаковать, перепечатывая друг у друга и ссылаясь друг на друга.
    Андрей К
    1. штрафбат Сегодня, 14:23
      Уж помолчали бы вояки.....
      штрафбат
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:33
        love
        Цитата: штрафбат
        Уж помолчали бы вояки...

        Так не молчится им - прёт гнусь изо всех технологических отверстий . negative
        bouncyhunter
      2. iouris Сегодня, 14:40
        Германские хоккеисты плачут в финале Олимпийских игр, потому что реально могли победить русских, но им просто не повезло. Это есть ещё один показатель унижения советского хоккея. Вообще, нацизм победила Россия-СССР, которая разгромлена, а сборной РФ на этой Олимпиаде не было.
        iouris
        1. Андрей К Сегодня, 14:54
          Цитата: iouris
          ...Германские хоккеисты плачут в финале Олимпийских игр, потому что реально могли победить русских, но им просто не повезло. Это есть ещё один показатель унижения советского хоккея. Вообще, нацизм победила Россия-СССР, которая разгромлена, а сборной РФ на этой Олимпиаде не было...

          Мой мозг не успевает за полётом Вашей фантазии.
          Вы немцам сочувствуете, советский хоккей вспоминаете или злорадствуете о каком-то "разгроме" СССР.
          Кто кого разгромил?
          Убедительно прошу, оформите свои мысли в удобоваримый вариант. Может я чего-то между строк не увидел?
          Андрей К
      3. rumpeljschtizhen Сегодня, 16:27
        К этот бред...относится к статье???? (он и к спорту не относится)
        rumpeljschtizhen
    2. bouncyhunter Сегодня, 14:37
      Андрей , салют ! hi
      Цитата: Андрей К
      Сейчас начнут смаковать, перепечатывая друг у друга и ссылаясь друг на друга.

      Мне тут сегодня коллега Лелёк скинул интересную инфу :
      Цитата: Лелёк


      bouncyhunter
      1. Андрей К Сегодня, 14:44
        Цитата: bouncyhunter
        ...Мне тут сегодня коллега Лелёк скинул интересную инфу...

        Будь здрав Паш hi
        Наши тоже, как насвистят - насвистят fellow
        Информация душу греющая. Если правда - то земля им стекловатой negative
        Андрей К
        1. Vlad.by Сегодня, 16:48
          Там душманов меньше, чем убитых "наемников-инструкторов" :-)
          Но, больше - лучше чем меньше.
          Опять же с волками жить... Если они пишут 700 вагнеровцев, то нам надо писать про 100500 полосатых.
          "Вилочки" потом может и найдутся, а осадочек останется
          Vlad.by
    3. Angel_and_Demon Сегодня, 16:29
      Цитата: Андрей К
      перепечатывая друг у друга и ссылаясь друг на друга.

      фантастика, как не странно - пользуется спросом request гарри потер - пример laughing
      Angel_and_Demon
    4. Вас Влад Сегодня, 17:06
      Цитата: Андрей К
      Сейчас начнут смаковать, перепечатывая друг у друга и ссылаясь друг на друга.

      Главное уже сделано,фэйк разнесли по сети ,народ употребил!А правда это, не правда,не важно!Главное громко,народ впитал и отложил в голове и для многих это уже данность recourse
      Вас Влад
  3. loki565 Сегодня, 14:11
    У ЧВК нет ПВО в этом основная проблема
    loki565
  4. Серый брат Сегодня, 14:11
    Шпигель продался Путину. Куда смотрит Штази?
    Серый брат
    1. Alexey-74 Сегодня, 15:19
      Штази помагает Путину, ведь это "дочка" КГБ.....из далекого ГДР
      Alexey-74
  5. Alex-a832 Сегодня, 14:15
    Громкое название о подробностях. Самих подробностей - ноль целых хрен десятых. Источник информации - ОБС (одна бабка сказала). В топку!
    Alex-a832
    1. Серый брат Сегодня, 14:22
      Цитата: Alex-a832
      В топку!

      Действительно. Все пишут что 300/500/700 россиян погибло, а продажный Шпигель 20 написал.
      Неправильно это, а ну - кто первый даст тысячу!!!?
      Серый брат
      1. Alex-a832 Сегодня, 17:46
        Правильная цифирь - это 100500 ... правильных болтов на брехливую прессу. Предлгаю ориентироваться на информацию МИДа России. Будут новые цифры отнаших официальных источников - будем на них ориентироваться.
        Остальное от ОБС - в топку!
        Alex-a832
        1. Серый брат Сегодня, 17:51
          Цитата: Alex-a832
          Будут новые цифры отнаших официальных источников - будем на них ориентироваться.

          Официальные источники никогда не дадут никаких цифр по российским гражданам присутствующим в Сирии неофициально.
          Серый брат
          1. Alex-a832 Сегодня, 18:01
            Значит так и надо. Компндир сказал: "Разгружаем люминий, а кто не соглсен...". Вопрос доверия нашей внешней политике. Я пока доверяю.
            Alex-a832
            1. Серый брат Сегодня, 18:08
              Цитата: Alex-a832
              Значит так и надо. Компндир сказал

              Никаких "командир сказал", просто сирийское или российское правительство или компания заключает контракт с компанией обладающей соответствующим персоналом и все их взаимоотношения протекают исключительно в рамках контракта.
              Поэтому вся статистика по потерям остаётся внутри компании, нанимателя она не касается.
              Серый брат
  6. сталевар Сегодня, 14:20
    По открытой информации, которую слышал из разных источников, погибло 7 чел. потом увеличили до 14. Но не было информации, что это был обстрел. Говорили о погибших.
    сталевар
  7. svp67 Сегодня, 14:23
    По словам сотрудника госпиталя в Дейр-эз-Зоре, в медучреждение было доставлено около десяти тел наёмников. Оказалось, что это россияне.
    Подождите, только недавно самые "правдивые" западные СМИ, просто кричали о СОТНЯХ погибших русских, да так громко, что и у нас, некоторые неустойчивые стали кричать, что "всё пропало".... Вот это вот сообщение "Шпигеля", это ж просто "зрада" какая то...таку "перемогу" сгубили.
    svp67
    1. IGOR GORDEEV Сегодня, 14:37
      Цитата: svp67
      ...так громко, что и у нас, некоторые неустойчивые стали кричать, что "всё пропало"....

      хотелось бы этих товарищей послушать сейчас, что они скажут.
      IGOR GORDEEV
      1. svp67 Сегодня, 14:43
        Цитата: IGOR GORDEEV
        хотелось бы этих товарищей послушать сейчас, что они скажут.

        Они промолчат, так как им "стыдно"
        svp67
  8. 16112014nk Сегодня, 14:45
    Когда наши власти о чём то говорят, эту информацию надо делить либо умножать на 2. Захарова говорила о 5 погибших - значит их 10. Так что Шпигель, говоря о 10 погибших - прав.
    Последние новости в СМИ: канал Skynewsarabia сообщает, что в Сирии сбит ещё один Су-25, к сожалению.
    Похоже, никакие выводы после предыдущей трагедии не сделаны. am
    16112014nk
    1. seal78 Сегодня, 15:01
      Когда наши власти о чём то говорят, эту информацию надо делить либо умножать на 2.

      Так. Кстати, а ваши - это чьи ?
      Захарова говорила о 5 погибших - значит их 10.
      Стоп. Вы же сами выше пишете "делить либо умножать". Почему в данном случае умножаете, а не делите ?
      seal78
      1. Вас Влад Сегодня, 17:09
        Цитата: seal78
        Стоп. Вы же сами выше пишете "делить либо умножать". Почему в данном случае умножаете, а не делите ?

        Так если разделить, так меньше на вентилятор накидаешь yes Эти парни своего не упустят..
        Вас Влад
      2. 16112014nk Сегодня, 17:11
        Цитата: seal78
        Почему в данном случае умножаете, а не делите ?

        Потому, что все нелицеприятные факты наши власти стараются преуменьшить или вообще замолчать.
        16112014nk
        1. Андрей К Сегодня, 17:39
          Цитата: 16112014nk
          ...Потому, что все нелицеприятные факты наши власти стараются преуменьшить или вообще замолчать...

          С какого перепуга, напечатанное немцами для Вас истина, а то что говорится нашей законной властью, ставится под сомнение?
          Андрей К
    2. Андрей К Сегодня, 17:52
      Цитата: 16112014nk
      ...Когда наши власти о чём то говорят, эту информацию надо делить либо умножать на 2. Захарова говорила о 5 погибших - значит их 10. Так что Шпигель, говоря о 10 погибших - прав.
      Последние новости в СМИ: канал Skynewsarabia сообщает, что в Сирии сбит ещё один Су-25, к сожалению.
      Похоже, никакие выводы после предыдущей трагедии не сделаны. am...

      Вывод здесь один - Вы с плясками на костях остановиться никак не можете.
      Будьте любезны ссылочку, на распространяемую Вами "новость".
      Вы же не лжёте, правда ведь?
      Андрей К
  9. ALEXalex Сегодня, 14:54
    Цитата: штрафбат
    Уж помолчали бы вояки.....

    не надо приплетать хоккей ...
    ALEXalex
    1. LASVEGAS Сегодня, 17:18
      Реально немцы были близки к победе. Наши вытянули. Спасибо за интересную игру.
      LASVEGAS
  10. unignm Сегодня, 17:04
    а что эта брехня ещё актуальна или другой нет а врать нужно
    unignm
  11. LASVEGAS Сегодня, 17:15
    Потери врагов умножают на ДВА все - и протоукры, и сирийцы, и корейцы, и днр и все-все-все :)
    Свои потери делят на ТРИ, тоже все-все :)
    Пропаганда она такая :)
    LASVEGAS
  12. Улиточник N9 Сегодня, 18:15
    "Шпигель" оказывается все знает,....а от российских официальных лиц все та же "песня"-"ихтамнет". Кстати читали статью из "шпигеля"? Версия "Шпигеля" тех событий "в корне" отличается от того, что рассказывалось в российских СМИ.
    Улиточник N9
  13. iaroslav.mudryi Сегодня, 18:45
    [/quote]Под огонь попал сводный отряд из сирийских ополченцев (набор из местных племен), сирийского спецподразделения «Охотники на ИГИЛ» (интернациональный состав бойцов) и русских «частников», которые могли входить в вышеназванное подразделение либо состоять в отдельной боевой группе. Достоверно подтвердить принадлежность сотрудников ЧВК к «отряду Вагнера» вряд ли возможно. Общие потери, подсчитанные по данным косвенных источников, приближаются к заявленной американцами цифре в «около 100 убитых»: минимум 60 местных, 20 «охотников» и пять граждан Российской Федерации (наши потери признал официально МИД России).
    источник: http://expert.ru/expert/2018/08/amerikantsev-budu
    t-davit/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.co
    m
    «Это вам за пацанов!»: ВКС России за неделю уничтожили до 2000 американских наёмников из ЧВК
    источник: http://maxpark.com/community/4109/content/6227615
    [quote]
    Принуждение к миру: СУ-57 разгромил наемников из американской ЧВК и помог американцам стать сговорчивей в ООН
    источник: http://x-true.info/66987-prinuzhdenie-k-miru-su-5
    7-razgromil-naemnikov-iz-amerikanskoy-chvk-i-pomo
    g-amerikancam-stat-sgovorchivey-v-oon.html
    iaroslav.mudryi
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