...Der Spiegel утверждает, что ему известны подробности гибели россиян в Дейр-эз-Зоре...

В боестолкновении принимали участие два проправительственных отряда, в которых были граждане не только Сирии, но также Ирана, Афганистана и Ирака. Россиян в этих отрядах не было. Бои завязались у селения Табия (нефтяные поля Коноко). Неподалёку от этого населённого пункта и находилась группа российских граждан.

По словам сотрудника госпиталя в Дейр-эз-Зоре, в медучреждение было доставлено около десяти тел наёмников. Оказалось, что это россияне. Потом тела отправили в город Эль-Камышлы.

Очередная публикация о бое с участием российских граждан, не являвшихся представителями Вооружённых сил РФ, появилась в зарубежных СМИ. Напомним, что речь идёт о бое, который зарубежные издания ранее успели окрестить «гибельным для сотен россиян». На волне фейков появлялись даже такие материалы, в которых объявлялось о гибели чуть ли не 750 «вагнеровцев».Материал, в котором утверждается, что «стали известны подробности боя в долине Евфрата», теперь публикует немецкий журнал Der Spiegel. Немецкое издание пишет о том, что граждане РФ не принимали участия в боестолкновении и стали случайными жертвами.В материале говорится о том, что россияне попали под обстрел.Из статьи:В немецком журнале утверждается, что всего при обстреле под Табией погибли «до 20 россиян».Напомним, что ранее в МИД РФ подтвердили информацию о гибели "четырёх-пяти граждан России" в провинции Дейр-эз-Зор, отметив, что они не входили в структуры министерства обороны России.