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Украина и Россия обменялись задержанными пограничниками
Москва передала Киеву двух украинских пограничников в обмен на двух российских, заявили в ФСБ.
Обмен состоялся в районе пункта пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области. Украинская сторона передала России пограничников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба, содержавшихся в херсонском СИЗО с июня прошлого года.
Киеву передали офицеров Государственной пограничной службы Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, задержанных в прошлом октябре за незаконное пересечение российской границы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле удовлетворены тем, что удалось завершить обмен пограничниками с Украиной.
Он отметил, что представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук, был в Москве 22 февраля, а также осуществлял контакты в Киеве.
Обмен состоялся в районе пункта пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области. Украинская сторона передала России пограничников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба, содержавшихся в херсонском СИЗО с июня прошлого года.
Киеву передали офицеров Государственной пограничной службы Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, задержанных в прошлом октябре за незаконное пересечение российской границы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле удовлетворены тем, что удалось завершить обмен пограничниками с Украиной.
В Кремле удовлетворены в связи с тем, что удалось завершить обмен двух российских пограничников — Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба — на двоих украинских пограничников — Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака— заявил Песков.
Он отметил, что представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук, был в Москве 22 февраля, а также осуществлял контакты в Киеве.
Во многом благодаря его усилиям и основываясь на политической воле, которую обе стороны продемонстрировали, удалось выйти на обмен пограничников— подчеркнул пресс-секретарь.
Мы рады, что наши российские пограничники вернулись домой— добавил он.
Использованы фотографии: страница Петра Порошенко в Facebook
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