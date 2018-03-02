Украина и Россия обменялись задержанными пограничниками

В Кремле удовлетворены в связи с тем, что удалось завершить обмен двух российских пограничников — Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба — на двоих украинских пограничников — Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака

Во многом благодаря его усилиям и основываясь на политической воле, которую обе стороны продемонстрировали, удалось выйти на обмен пограничников

Мы рады, что наши российские пограничники вернулись домой

Москва передала Киеву двух украинских пограничников в обмен на двух российских, заявили в ФСБ.Обмен состоялся в районе пункта пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области. Украинская сторона передала России пограничников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба, содержавшихся в херсонском СИЗО с июня прошлого года.Киеву передали офицеров Государственной пограничной службы Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, задержанных в прошлом октябре за незаконное пересечение российской границы.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле удовлетворены тем, что удалось завершить обмен пограничниками с Украиной.— заявил Песков.Он отметил, что представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук, был в Москве 22 февраля, а также осуществлял контакты в Киеве.— подчеркнул пресс-секретарь.— добавил он.