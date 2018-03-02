18:53 02 марта
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Украина и Россия обменялись задержанными пограничниками

Москва передала Киеву двух украинских пограничников в обмен на двух российских, заявили в ФСБ.

Обмен состоялся в районе пункта пропуска "Нехотеевка" в Белгородской области. Украинская сторона передала России пограничников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба, содержавшихся в херсонском СИЗО с июня прошлого года.

Украина и Россия обменялись задержанными пограничниками



Киеву передали офицеров Государственной пограничной службы Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, задержанных в прошлом октябре за незаконное пересечение российской границы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле удовлетворены тем, что удалось завершить обмен пограничниками с Украиной.

В Кремле удовлетворены в связи с тем, что удалось завершить обмен двух российских пограничников — Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба — на двоих украинских пограничников — Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака
— заявил Песков.

Он отметил, что представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — Право народа" Виктор Медведчук, был в Москве 22 февраля, а также осуществлял контакты в Киеве.

Во многом благодаря его усилиям и основываясь на политической воле, которую обе стороны продемонстрировали, удалось выйти на обмен пограничников
— подчеркнул пресс-секретарь.

Мы рады, что наши российские пограничники вернулись домой
— добавил он.




Использованы фотографии: страница Петра Порошенко в Facebook
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Комментарии 21

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  1. svp67 Сегодня, 14:18
    Ура. Осталось теперь остальных из тюрем Украины вытащить....
    svp67
    1. Uncle Lee Сегодня, 14:21
      Цитата: svp67
      из тюрем Украины вытащить..

      А это будет самое трудное !
      Uncle Lee
      1. Чёрный Сегодня, 14:24
        Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака ждет судьба полковника Безъязыкова, которому Парашенко дал орден а потом кинул в застенки киевского Гестапо
        Чёрный
        1. Андрей К Сегодня, 14:29
          Цитата: Чёрный
          ...Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака ждет судьба полковника Безъязыкова, которому Парашенко дал орден а потом кинул в застенки киевского Гестапо...

          Вас волнует судьбинушка присягнувших палачам?
          Совершенно параллельно - пусть хоть на фарш пустят, может у других свидомых глядя на это, что-нибудь в остатках холодца промелькнёт.
          Андрей К
      2. svp67 Сегодня, 14:25
        Цитата: Uncle Lee
        А это будет самое трудное !

        А кто то рассчитывал, что будет легко? Так "добро пожаловать в реальный мир." Ну и даже если будет АРХИ ТРУДНО, но наших людей спасать НАДО!
        svp67
    2. Андрей К Сегодня, 14:25
      Цитата: svp67
      ...Ура. Осталось теперь остальных из тюрем Украины вытащить...

      Чтоб не возникал вопрос об остальных, необходимо, чтоб наши иногда мозг тоже включали, а не ломились за "дипломами".
      Хотя если посмотреть каких "диверсантов" задерживают в/на б/у дуркаине, то остаётся стойкое ощущение, что полоумное СБУ обменивает украинцев на украинцев.
      Одних своих граждан по "липе" хватают фактически в заложники, чтоб других правильных изморозей выторговать.
      Стадо гопников.
      Андрей К
      1. svp67 Сегодня, 14:30
        Чтоб не возникал вопрос об остальных, необходимо, чтоб наши иногда мозг тоже включали, а не ломились за "дипломами".
        Ну не от хорошей жизни они на это пошли. Да и многие не верили, что Украина способна на такие провокации, сейчас уже верят.
        Но я не только про этих ребят, там еще есть наши добровольцы, попавшие в плен и не обменянные в последнем обмене.
        svp67
        1. Андрей К Сегодня, 14:39
          svp67
          ...Ну не от хорошей жизни они на это пошли. Да и многие не верили, что Украина способна на такие провокации, сейчас уже верят...

          С этим не согласен, есть порядок, устав. Должно быть банальное чувство самосохранения, а там какая-то лажа - "дипломы". Потом вытаскивали их.
          ...Но я не только про этих ребят, там еще есть наши добровольцы, попавшие в плен и не обменянные в последнем обмене...

          Согласен, за этих надо зубами рвать, выкручивать руки этим недоноскам, вынуждать вернуть, обменять.
          Насколько я знаю - фактура уже есть. Там очередные грамадяне в ЛДНР, тёпленькими попали.
          Андрей К
    3. Spartanez300 Сегодня, 15:40
      Факт в том что нам ихние не нужны и им тоже , а за наших всегда нужно бороться .
      Spartanez300
  2. seti Сегодня, 14:19
    Слишком мы мягкие - слишком мы добрые.
    seti
    1. Vard Сегодня, 14:22
      Лица у ребят... умученные... Похоже хлебнули лиха...
      Vard
      1. svp67 Сегодня, 14:27
        Цитата: Vard
        Лица у ребят... умученные... Похоже хлебнули лиха...

        Не на курорте чай были. Это ж только Савченко в "застенках" ФСБ, во время "голодовки" вес набирать умудрялась. В тюрьмах СБУ этот фокус не проходит.
        svp67
        1. FalconD Сегодня, 14:34
          Сколько отсидели, если не секрет?
          FalconD
      2. LiSiCyn Сегодня, 14:46
        Цитата: Vard
        Лица у ребят... умученные... Похоже хлебнули лиха...

        Фото, сразу после захвата...
        Укровских погранцов, ходил слух, заманили ... ВББ- водка, баня,бабы..
        LiSiCyn
        1. svp67 Сегодня, 15:43
          Цитата: LiSiCyn
          Укровских погранцов, ходил слух, заманили ...

          Бедные они НЕСЧАСТНЫЕ....
          Цитата: LiSiCyn
          ВББ- водка, баня,бабы..

          Можно подумать, что этого добра на Украине не хватает.
          svp67
          1. LiSiCyn Сегодня, 17:44
            Так, там же на халяву !!! laughing
            Цитата: svp67
            Бедные они НЕСЧАСТНЫЕ....

            Мне их, не капельки не жаль...
            Жалею, что мало... am
            Надо было, еще после Изварино, "заготовочку" сделать...
            LiSiCyn
  3. FalconD Сегодня, 14:32
    Сказал бы кто-нибудь лет 10-15 назад, что Россия и Украина пленными будет обмениваться, не поверил бы
    FalconD
    1. citlstar Сегодня, 15:06
      Я бы тоже не поверил, что мои родственники по ту сторону баррикад окажутся.
      citlstar
    2. сибиралт Сегодня, 15:15
      Пленных берут на войне. А здесь незаконное пересечение границы. Деталей мы не знаем, о чем можно говорить то? Помнится как на крымской границе несколько украинских погранцов пришли к нашим с салом и горилкой на предмет поговорить с коллегами. Их тоже задержали, но потом выпустили.
      сибиралт
  4. samarin1969 Сегодня, 14:58
    Хорошая новость...Но вытаскивать надо всех!!
    samarin1969
  5. Александр War Сегодня, 15:12
    Наших вернули ,и хорошо!
    Александр War
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