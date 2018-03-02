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Вернутся ли российские инженеры к разработке «лазерного танка»?
Успехи в создании лазерного оружия, о которых упомянул Владимир Путин, позволяют говорить о том, что Россия в ближайшие годы получит мобильные наземные, морские и воздушные комплексы с подобными средствами поражения, пишет Вестник Мордовии.
Издание напоминает, что в 1990-е годы в России на базе самоходки «Мста С» был создан «лазерный танк» 1К17 «Сжатие», ТТХ которого до сих пор остаются засекреченными. Правда, внешний вид этой машины хорошо известен тем, кто интересуется историей отечественного танкостроения.
Разработка успешно прошла испытания и была рекомендована к серийному производству, однако из-за недостатка средств Минобороны ограничилось закупкой минимальной партии.
«Военные эксперты считают, что теперь ничего не мешает вернуться к данной теме, уже в совершенно новом качестве. С учетом развития технологий, подобная система уже не должна быть громоздкой, и вместо "Мсты" ее можно будет разместить, например, на шасси "Арматы" или даже "Бумеранга" или "Каганца -25"», – пишет автор материала Дмитрий Лемешко.
Он отмечает, что даже сегодня лазерному лучу не по силам пробить танковую броню, «но полностью вывести из строя оптику, поразить беспилотник, атакующую ракету – вполне».
Одновременно с сухопутными системами можно ожидать и морские варианты лазерных систем. Это направление считается не менее актуальным. В США уже давно работают над такими установками.
Также в 1990-е сообщалось о планах установки лазерный системы на многофункциональный фронтовой истребитель пятого поколения 1.42.
Но и в этом случае проект был закрыт из-за финансовых систем. Однако сам замысел создания подобного вооружения, способного уничтожать ракеты класса «воздух-воздух», не устарел, и «всё указывает на то, что в ближайшее десятилетие над этим будут активно работать во всех развитых в военном отношении государствах, в том числе и России», заключает автор.
Издание напоминает, что в 1990-е годы в России на базе самоходки «Мста С» был создан «лазерный танк» 1К17 «Сжатие», ТТХ которого до сих пор остаются засекреченными. Правда, внешний вид этой машины хорошо известен тем, кто интересуется историей отечественного танкостроения.
Разработка успешно прошла испытания и была рекомендована к серийному производству, однако из-за недостатка средств Минобороны ограничилось закупкой минимальной партии.
«Военные эксперты считают, что теперь ничего не мешает вернуться к данной теме, уже в совершенно новом качестве. С учетом развития технологий, подобная система уже не должна быть громоздкой, и вместо "Мсты" ее можно будет разместить, например, на шасси "Арматы" или даже "Бумеранга" или "Каганца -25"», – пишет автор материала Дмитрий Лемешко.
Он отмечает, что даже сегодня лазерному лучу не по силам пробить танковую броню, «но полностью вывести из строя оптику, поразить беспилотник, атакующую ракету – вполне».
Одновременно с сухопутными системами можно ожидать и морские варианты лазерных систем. Это направление считается не менее актуальным. В США уже давно работают над такими установками.
Также в 1990-е сообщалось о планах установки лазерный системы на многофункциональный фронтовой истребитель пятого поколения 1.42.
Но и в этом случае проект был закрыт из-за финансовых систем. Однако сам замысел создания подобного вооружения, способного уничтожать ракеты класса «воздух-воздух», не устарел, и «всё указывает на то, что в ближайшее десятилетие над этим будут активно работать во всех развитых в военном отношении государствах, в том числе и России», заключает автор.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru