18:56 02 марта
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Вернутся ли российские инженеры к разработке «лазерного танка»?

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Успехи в создании лазерного оружия, о которых упомянул Владимир Путин, позволяют говорить о том, что Россия в ближайшие годы получит мобильные наземные, морские и воздушные комплексы с подобными средствами поражения, пишет Вестник Мордовии.

Вернутся ли российские инженеры к разработке «лазерного танка»?


Издание напоминает, что в 1990-е годы в России на базе самоходки «Мста С» был создан «лазерный танк» 1К17 «Сжатие», ТТХ которого до сих пор остаются засекреченными. Правда, внешний вид этой машины хорошо известен тем, кто интересуется историей отечественного танкостроения.


Разработка успешно прошла испытания и была рекомендована к серийному производству, однако из-за недостатка средств Минобороны ограничилось закупкой минимальной партии.

«Военные эксперты считают, что теперь ничего не мешает вернуться к данной теме, уже в совершенно новом качестве. С учетом развития технологий, подобная система уже не должна быть громоздкой, и вместо "Мсты" ее можно будет разместить, например, на шасси "Арматы" или даже "Бумеранга" или "Каганца -25"», – пишет автор материала Дмитрий Лемешко.

Он отмечает, что даже сегодня лазерному лучу не по силам пробить танковую броню, «но полностью вывести из строя оптику, поразить беспилотник, атакующую ракету – вполне».

Одновременно с сухопутными системами можно ожидать и морские варианты лазерных систем. Это направление считается не менее актуальным. В США уже давно работают над такими установками.

Также в 1990-е сообщалось о планах установки лазерный системы на многофункциональный фронтовой истребитель пятого поколения 1.42.

Но и в этом случае проект был закрыт из-за финансовых систем. Однако сам замысел создания подобного вооружения, способного уничтожать ракеты класса «воздух-воздух», не устарел, и «всё указывает на то, что в ближайшее десятилетие над этим будут активно работать во всех развитых в военном отношении государствах, в том числе и России», заключает автор.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru
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Комментарии 44
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  1. Rusland Сегодня, 14:43 Новый
    Мы не против, лишь бы не было войны.
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    Rusland
  2. svp67 Сегодня, 14:48 Новый
    Он отмечает, что даже сегодня лазерному лучу не по силам пробить танковую броню, «но полностью вывести из строя оптику, поразить беспилотник, атакующую ракету – вполне».
    В том числе и выжечь ГСН "Джавелина" и "Хелфаера" и оптику БПЛА, в этом отношении очень интересен "Стилет", вернее его потомки
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    svp67
    1. Самаритянин Сегодня, 14:58 Новый
      Цитата: svp67
      "Стилет"

      Можно посмотреть тут кратенько про все системы:
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      Самаритянин
      1. Ierarh Сегодня, 15:18 Новый
        Чёт Путин в этом пункте фуфло говорит. Как решён "блок питания" сей вундервафли? Или это фонарь почти или там реактор от АЭС на гигаватт...
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        Ierarh
        1. Серый брат Сегодня, 15:42 Новый
          Цитата: Ierarh
          ? Или это фонарь почти или там реактор от АЭС на гигаватт...

          Для ослепления оптики реактор не нужен, достаточно генератора.
          И при чём здесь Путин? Это ещё советская разработка.
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          Серый брат
          1. Ierarh Сегодня, 16:32 Новый
            Цитата: Серый брат


            И при чём здесь Путин? Это ещё советская разработка.

            Ну что Вы, Путин сказал что Российская... hi
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            Ierarh
            1. Серый брат Сегодня, 17:36 Новый
              Цитата: Ierarh
              Ну что Вы, Путин сказал что Российская...

              "Сжатие", под которой вы свой комментарий написали, советская, а тот комплекс который Путин презентовал - российская да, там лазер боевой уже.
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              Серый брат
        2. Hammerlock Сегодня, 16:03 Новый
          фуфло ты здесь пишешь
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          Hammerlock
          1. Ierarh Сегодня, 16:26 Новый
            Ну что вы, это Вы хам... hi
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            Ierarh
        3. SanichSan Сегодня, 17:40 Новый
          то есть, что рельсотрон американский что лазер для тебя все едино? laughing ну что, норм.
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          SanichSan
          1. Ierarh Сегодня, 17:45 Новый
            Проблемы лазеров и рельсотронов несколько пересекаются. Вам это непонятно?
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            Ierarh
  3. Комментарий был удален.
  4. Alexey-74 Сегодня, 14:57 Новый
    Думаю наши темнят.....козыря скорее всего еще остались, и не исключаю именно на новых физических принципах. Возможно наши конструкторы и инженеры сделали прорыв в лазерной теме....и через какое то время мы увидим революцию в сфере вооружения
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    Alexey-74
    1. samarin1969 Сегодня, 15:09 Новый
      Обычно противник узнает про "армейские нанотехнологии" на поле боя, а не из "Вестника Мордовии"...Действительно "темнят"....Остается догадаться: кого дурят - избирателей или "условного противника".
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      samarin1969
      1. Хагалаз Сегодня, 15:40 Новый
        Если действительно темнят, то одно другому не помеха laughing hi . Избирателю спокойней, противнику наоборот.
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        Хагалаз
    2. Incvizitor Сегодня, 15:28 Новый
      Если взялись за лазерное оружие после такого долгого молчания, значит прорыв безусловно есть.
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      Incvizitor
    3. san4es Сегодня, 15:37 Новый
      Цитата: Alexey-74
      ... именно на новых физических принципах.,

      ...Или на забытых старых soldier

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      san4es
  5. alta Сегодня, 15:11 Новый
    Комментируя информацию о подводных дронах в речи президента , журналист НГ Андрей Рискин : "подводная лодка не может иметь скорость больше, чем у торпеды или, к примеру, у современного надводного корабля. Это просто противоречит законам физики .... есть подозрение, что военные главу государства просто подставили"
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    alta
    1. RedFox11 Сегодня, 15:26 Новый
      Евреи весь либерный шлак собирают и постя тут,этот редактор нг вообще никакого отношения к военной отрасли не имеет.Этот подводный дрон даже в последней американской ядерной доктрине отображён,может по скорости и приврали чутка, а может и нет.
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      RedFox11
    2. Incvizitor Сегодня, 15:33 Новый
      Про всё советское и российское оружие фшисты и их болонки всегда говорят что такого быть не может, что это нарушение законов физики а в итоге оружие есть и воюет. laughing
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      Incvizitor
    3. просто экспл Сегодня, 15:40 Новый
      ваш андрюша рискен тупой шо валенок , а уже иксперд .
      каг бэ иму объяснить что подводный дрон это аналог не ПЛ , а как раз торпеды , только с более мощным движком , в котором энергия берется не из тяжелых аккумуляторов , а от намного более легкого реактора , при чем намного больше энергии чем из аккумуляторов , намного больше .
      а значит и больше энергии на двигатель можно подать. а если связь между скоростью аппарата и мощностью двигателя ? спросите об этом у андрюши рискена .
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      просто экспл
    4. Данила75 Сегодня, 16:01 Новый
      Цитата: alta
      Комментируя информацию о подводных дронах в речи президента , журналист НГ Андрей Рискин : "подводная лодка не может иметь скорость больше, чем у торпеды или, к примеру, у современного надводного корабля.

      Ну да...вот Шквал он тоже не мог...однако и был создан в железе, и пущен в серию...а вы продолжайте Рискиным верить и себя успокаивать.
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      Данила75
    5. Alexey RA Сегодня, 16:30 Новый
      Цитата: alta
      Комментируя информацию о подводных дронах в речи президента , журналист НГ Андрей Рискин : "подводная лодка не может иметь скорость больше, чем у торпеды или, к примеру, у современного надводного корабля. Это просто противоречит законам физики ....

      То есть, "анчар" и "лира", по мнению Рискина, физически невозможны? belay
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      Alexey RA
      1. SanichSan Сегодня, 17:46 Новый
        Цитата: Alexey RA
        То есть, "анчар" и "лира", по мнению Рискина, физически невозможны?

        таки да hi
        вот видите как все просто! если во что-то не верить то этого типа нет laughing
        однако, раз в дело пошли тезисы человека до сих пор верящего что если он закроет глаза то от всех спрячется, значит у наших израильских партнеров дела совсем швах. да и нервы не к черту laughing
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        SanichSan
    6. AUL Сегодня, 17:33 Новый
      Цитата: alta
      Комментируя информацию о подводных дронах в речи президента , журналист НГ Андрей Рискин : "подводная лодка не может иметь скорость больше, чем у торпеды или, к примеру, у современного надводного корабля. Это просто противоречит законам физики .... есть подозрение, что военные главу государства просто подставили"
      Ну да , конечно... А этот Андрей никогда не слышал про "Шквал"? А вы?
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      AUL
  6. HMR333 Сегодня, 15:13 Новый
    Для подобного детища необходим малый но мощный источник питания ! на данный момент единственный это атомный но при таком варианте нахождение экипажа противопоказаны! только беспилотный апарат и то зависит от возможности лазера его свойствах и целесообразности размещать на подобной тяжёлой платформе !
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    HMR333
    1. Данила75 Сегодня, 16:05 Новый
      Цитата: HMR333
      Для подобного детища необходим малый но мощный источник питания ! на данный момент единственный это атомный но при таком варианте нахождение экипажа противопоказаны!

      Видимо вы не в курсе,что работы по созданию мобильной АЭС в Союзе велись...
      Работы по созданию передвижных атомных электростанции (ПАЭС) в БССР начались в 1973 году, когда в составе ИЯЭ АН БССР было создано специальное конструкторское бюро (СКБ) с опытным производством. Тогда же начались научно-исследовательские и проектные работы по созданию будущего реактора для ПАЭС. Проектируемая институтом ПАЭС «Памир» предназначалась в первую очередь для использования в качестве автономного источника электрической энергии передвижных и стационарных объектов, находящихся в труднодоступных районах. В результате многолетней работы в 1985 году была создана и пущена первая в мире передвижная атомная электростанция «Памир-630Д»

      Реакторный и турбогенераторные блоки размещались на двух специальных полуприцепах, в качестве основного тягача для установки использовался автомобиль МАЗ-7960, специально разработанный на основе тягача МАЗ-537. Реакторный блок, являющийся самым тяжелым элементом всей установки, был смонтирован на специальном полуприцепе МАЗ-9994 грузоподъемностью 65 тонн. Помимо реактора с биозащитой в реакторном блоке размещались система аварийного расхолаживания, шкаф распределительного устройства собственных нужд и два автономных дизель-генератора по 16 кВт. Турбогенераторный блок, в котором размещалось оборудование электростанции, так же был смонтирован на аналогичном полуприцепе. Элементы системы автоматизированного управления защиты и контроля, а также вспомогательный энергоблок с двумя резервными дизель-генераторами по 100 кВт, располагались в кузовах двух вспомогательных автомобилей. Всего станцию обслуживало порядка 28 человек. Установка была рассчитана на перевозку железнодорожным, морским и авиационным транспортом.

      Установка была оснащена реактором типа «Памир-630Д» с диссоциирующим теплоносителем на основе тетраоксида диазота. Тетраоксиду диазота свойственна крайне высокая коррозийная агрессивность, особенно при кипении и конденсации, что повышало шанс прорыва контура турбогенератора. Добавление в теплоноситель монооксида азота позволило несколько снизить коррозийность. Такой раствор получил название «нитрин». Тем не менее, проблема оставалась актуальной. Более того, в случае нарушения герметичности контура с теплоносителем, его утечка представляла высокую опасность для персонала. Тетраоксид диазота моментально реагировал с водой (например, в легких при вдыхании) и превращался в азотную кислоту. Вследствие прорыва трубопровода с теплоносителем при испытания погиб один из сотрудников КБ, случайно вдохнувший пары ядовитой жидкости.

      Тепловая мощность реакторной установки составляла 10 МВт, электрическая мощность — 630 кВт.

      И это 70-е,80-е годы...
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      Данила75
  7. Zlyden.Zlo Сегодня, 15:13 Новый
    Да здравствует всепогодное оружие Лазер
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    Zlyden.Zlo
  8. Монархист Сегодня, 15:19 Новый
    В принципе возможно и такое
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    Монархист
  9. Ierarh Сегодня, 15:21 Новый
    Цитата: HMR333
    Для подобного детища необходим малый но мощный источник питания ! на данный момент единственный это атомный но при таком варианте нахождение экипажа противопоказаны! только беспилотный апарат и то зависит от возможности лазера его свойствах и целесообразности размещать на подобной тяжёлой платформе !
    Атомный не тянет. Он не только реактор но и турбины и "динамы". В жидкометаллический МГД слабо верится...
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    Ierarh
    1. Данила75 Сегодня, 16:07 Новый
      Цитата: Ierarh
      В жидкометаллический МГД слабо верится...

      Про ПАЭС «Памир» почитайте и обратите внимание на год разработки.
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      Данила75
      1. Ierarh Сегодня, 16:19 Новый
        Хоть понимаете о чём пишете? Это 2 тягача. Не слишком ли? И это 630 кВт. Ну предпложим лазер на полупроводниках (если не расплавится) и предположим КПД 10 процентов (мечта а-ля фантастика). И того 63 киловатта в луче. Беспилотничек сбить можно. Но Панцирь с Тором дешевле выйдут...
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        Ierarh
        1. Данила75 Сегодня, 16:35 Новый
          Цитата: Ierarh
          Хоть понимаете о чём пишете?

          Я то понимаю,а вы понимаете? Гляньте на тоже видео с лазером...там один маленький джип или и другая техника рядом?
          Цитата: Ierarh
          Ну предпложим лазер на полупроводниках (если не расплавится) и предположим КПД 10 процентов (мечта а-ля фантастика).

          Электрический пуск первого реактора ПАЭС «Памир» состоялся 24 ноября 1985 года, испытания продолжались до сентября 1986 года. Экспериментальный образец отработал в общей сложности на разных режимах нагрузки порядка 3 500 часов. Установку дважды выводили на проектную мощность.

          Вопросы?
          Цитата: Ierarh
          Беспилотничек сбить можно. Но Панцирь с Тором дешевле выйдут...

          Я ведь не зря обратил ваше внимание на год разработки...это пол века назад было! Не уже ли вы думаете,что за пол века ничего в этой области в России не делалось и не открывалось? Так кто у нас фантастикой увлекся я или вы?
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          Данила75
          1. Ierarh Сегодня, 16:49 Новый
            Я знаю что успехи в этой области минимальны. У амеров не получилось. Если получилось у нас то я хочу знать как? А все мультяхи и домыслы это малоинтересно. Случись война ними не навоюешь...
            А "воросы" изложены. 63 киловатта в луче при памире (и тех не будет, потому что не 10%) и отвод 580 кВт от активной зоны лазера тоже задача ещё та. А то дыму даст... И два тягача не многовато? Вы знаете пути уменьшения установки при росте мощности?
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            Ierarh
            1. Данила75 Сегодня, 17:19 Новый
              Цитата: Ierarh
              Если получилось у нас то я хочу знать как?

              Вам всю документацию предоставить?
              Цитата: Ierarh
              И два тягача не многовато? Вы знаете пути уменьшения установки при росте мощности?

              Повторюсь-БЛЕФ РАНО ИЛИ ПОЗДНО РАСКРЫВАЕТСЯ,поэтому не имеет смысла городить огород враньем,дабы на время постращать Запад.Это полный идиотизм! При этом еще и конкурс обьявлять на название этому оружию. Вы утверждаете безапеляционно-этого не может быть,потому что не может быть в принципе. А теперь вспоминаем историю с Арматой,Калибром,тем же РД-180,который ,как говорили матрассы не может быть вообще в природе...и что?
              При это несколько лет говорилось об оружии на новых физ.принципах для того,чтоб блефануть сейчас ,испугав Запад на 5 минут,пока это вранье разведка их не вскрыла?Где здравомыслие и логика?
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              Данила75
              1. Ierarh Сегодня, 17:22 Новый
                Конечно раскроется. Только вона у "Звёздных Войн" раскрылся поздновато...
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                Ierarh
                1. Данила75 Сегодня, 17:34 Новый
                  Цитата: Ierarh
                  Конечно раскроется. Только вона у "Звёздных Войн" раскрылся поздновато...

                  Разница между звездными войнами и скажем тем же Статусом-6,что первое не осуществимо в силу дороговизны и технологичекого потенциала,а второе ,создать можно ,что и было сделано. Что до Сармата,или Ю-71 ,видимо для вас это тоже блеф и сказки...
                  Не надо притягивать за одно место одно к другому и приравнивать. Торпеду с ЯБЧ создать реально и бюджетно,и это будет стоить куда дешевле,чем создание новой МБР. Лазер тоже уже давно не фантастика. Тут матрассы рельсотрон собирались ставить на Зумволт и что-то я не слышал,что апологеты матрассовского оружия верещали,что это фантастика и такого не может быть. Проснитесь,мы уже давно живем в 21 веке.
                  Те разработки,которые велись в СССР и не были воплощены в серийные изделия,в силу прекращения финансирования,несовершенства тех.базы и недостатка каких то знаний,спустя ПОЛ ВЕКА вполне себе реализуемы. Напомню-100 лет назад был первый полет Братьев Райт,60 лет назад был Гагарин(это спустя 16 лет после войны,разрухи и голода)! А ваши утверждения попахивают тем,что за последние пол века ну нифига не делалось и не открывалось вообще.
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                  Данила75
                  1. Ierarh Сегодня, 17:39 Новый
                    Лазер конеччно не фантастика. Но только если обойти фундаментальные препятствия. Это если и можно то не даром. А может и нельзя.

                    Но ладно, у вас уровень гуманитарный в этом вопросе. Посему - Честь Имею... hi
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                    Ierarh
        2. Alexey RA Сегодня, 16:46 Новый
          А если работать не непрерывно, а в импульсном режиме - как "Сжатие"? Заряд - импульс (разряд) - опять заряд. При относительно небольшой средней мощности можно дать неплохую мощность в импульсе.
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          Alexey RA
          1. Ierarh Сегодня, 17:01 Новый
            Можно. Только мощность в импульс закачивается накопленная. И если не 1 выстрел в день то всё остаётся так же. Кроме того почти вся - 9/10 мощность останется в активной зоне лазера. И должна быть очччень быстро рассеяна. Иначе это взрыв АЗ лазера. Кроме того мощность прокачивемая через АЗ лазера в единицу времени ограничена. Тем что количество атомов в ней ограничено. Надеюсь я понятно...
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            Ierarh
            1. Alexey RA Сегодня, 18:17 Новый
              Цитата: Ierarh
              Кроме того почти вся - 9/10 мощность останется в активной зоне лазера. И должна быть очччень быстро рассеяна. Иначе это взрыв АЗ лазера. Кроме того мощность прокачивемая через АЗ лазера в единицу времени ограничена. Тем что количество атомов в ней ограничено.

              То есть, главная проблема - питание - вроде бы решилась. Следующий вопрос - активное тело и его охлаждение.
              Цитата: Ierarh
              Надеюсь я понятно...

              Более чем. В альма-матер (Политех, фак радиорфизики, кафедра квантовой электроники) обожали перед такими объяснениями поставить скромную формулу на полстраницы, сопровождавшуюся словами "из чего очевидно следует, что". smile
              Правда я в те времена занимался не вопросами генерации когерентного излучения, а его использованием для записи и обработки информации.
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              Alexey RA
              1. Ierarh Сегодня, 18:54 Новый
                А можно спросить как решилась проблема питания?
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                Ierarh
  10. viralig Сегодня, 15:44 Новый
    Ну помнится в СССР по лазерам хорошо были продвинули науку. А сейчас появились новые материалы, технологии электроника, оптика. То что создали в США вполне логично повторить и превзойти здесь. Да и в финале а кто сказал, что для работы установки нужна мощная электростанция - принципы накачки и работы рабочего тела множество( твердотельные, жидкостные полупроводниковые, газовые ..... рабочие тела - накачка может быть электрической, электро разряд в газе, мощные лампы вспышки, хим реакция, энергия взрыва и т.д.). Так что не зная более конкретной информации о действующей установке говорить о не возможности преждевременно.
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    viralig
  11. gukoyan Сегодня, 15:45 Новый
    "на шасси "Арматы" или даже "Бумеранга" или "Каганца -25"»"
    Каганца-25?? Это что за такой неведомый зверь?
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    gukoyan
    1. Alexey RA Сегодня, 16:32 Новый
      Цитата: gukoyan
      Каганца-25?? Это что за такой неведомый зверь?

      Машина "Имени 25-го кагана Ордуси". smile
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      Alexey RA
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