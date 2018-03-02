18:50 02 марта
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Нардепа Тетерука оскорбила инфографика ООН о происхождении мовы

Депутат Верховной Рады Андрей Тетерук обвинил ООН в «антиукраинской пропаганде» из-за инфографики, на которой украинский язык значится производным от русского.

Речь идет об изображении, выложенном на официальной странице ООН в Facebook еще в январе 2018 года, передает "Взгляд"

Нардепа Тетерука оскорбила инфографика ООН о происхождении мовы



На нем изображено дерево, ветви которого отражают связи и родство между языками мира. На иллюстрации показано, что украинский язык произошел от русского.

Украинский язык подан якобы как позднее ответвление от русского и как начавший формироваться значительно позже русского и белорусского. На этот лживый факт не обращать внимание мы не можем, поскольку это утверждение укладывается в ряд целенаправленных шагов по оценкам украинского языка, а соответственно украинского народа
– возмутился Тетерук.

Тетерук подчеркнул, что на это должны обратить внимание в Верховной Раде и министерстве иностранных дел Украины.

Депутат заявил также, что представление украинского языка как ответвления от русского является одним из инструментов давления Кремля на Украину, причем Россия, по мнению Тетерука, «пытается втянуть мировое сообщество» в «захватническую войну против Украины» и даже «сделать ООН инструментом игнорирования верховенства международного права».

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/UnitedNationsRussian/
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Комментарии 44

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  1. ul_vitalii Сегодня, 14:59
    Самородки какие-то smile
    ul_vitalii
    1. Дормидонт Сегодня, 15:08
      Скорее не самородки, а самовыродки
      Дормидонт
      1. reservist Сегодня, 15:31
        Цитата: Дормидонт
        самовыродки

        И для этого потребовалась всего-то прожить сотню лет под поляками ...
        Вот наверно основатель Москвы удивился бы такому повороту ...

        reservist
      2. словак Сегодня, 15:54
        Цитата: Дормидонт
        Скорее не самородки, а самовыродки

        Это тот пенек слева? Несостоявшаяся древнеукрская цивилизация? Мова, это скорее та сова- гадит, ухает, по ночам ворует
        словак
      3. антивирус Сегодня, 16:25
        если не нравится " от русского.." пусть будет " от змеиного шипения.."
        змеи уж точно древнее любых славян
        антивирус
    2. Андрей К Сегодня, 15:19
      Цитата: ul_vitalii
      ...Самородки какие-то...

      Не оскорбляй протоукров laughing
      Андрей К
      1. ul_vitalii Сегодня, 15:25
        Приветствую, Андрей hi Да я легонечко, чтобы не обидеть. smile Так против шерсти.
        ul_vitalii
        1. Андрей К Сегодня, 16:41
          Цитата: ul_vitalii
          ...Да я легонечко, чтобы не обидеть. smile Так против шерсти...

          Будь здрав Виталий hi
          Ты с шерстью аккуратнее, руки помой.
          А то "гiдность" какую-нибудь зацепишь laughing
          Андрей К
      2. Николай Грек Сегодня, 16:13
        Цитата: Андрей К
        Не оскорбляй протоукров

        щас их шумерами стали называть!!! what what laughing laughing laughing честно говоря, я упустил тему, с чего они приобрели теперь такое название!! wassat wassat lol lol lol
        Николай Грек
      3. mig29mks Сегодня, 16:41
        так с шумерами еще не кто не обращался!!!)))))
        mig29mks
    3. Svarog Сегодня, 15:21
      Цитата: ul_vitalii
      Самородки какие-то smile

      Вот именно! Выкопали чёрное море, создали язык, письменность, кормили весь мир, древний украинец - предок всех наций.. laughing
      Svarog
  2. svp67 Сегодня, 14:59
    Ну сейчас МИД Украины побежит в Нью Йорк, погреться, а заодно "строго указать" ООНовским функционерам на "зраду"
    svp67
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:48
      пусть историю учит, Великое княжество литвское не о каких украинцах не слышало и близко
      После присоединения Киевщины и других земель современной Украины правитель титуловался как «король литвинов и многих русинов»

      Angel_and_Demon
      1. revnagan Сегодня, 17:16
        Справедливости ради-там ничего не было слышно и о белорусах.Не так ли.То есть-нет никаких белорусов и языка белорусского тоже нет.А поляки то хоть есть?
        revnagan
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:26
          Цитата: revnagan
          Справедливости ради-там ничего не было слышно и о белорусах

          белорусы - это и есть литвины, к вопросу о справедливости,
          Название «Литва» (Litua) в форме косвенного падежа Lituaе впервые встречается в Кведлинбургских анналах под 1009 годом при описании смерти миссионера Бруно Кверфуртского, который был убит «на границе Руси и Литвы». В русских летописях первое датированное упоминание Литвы относится к 1040 году, когда состоялся поход Ярослава Мудрого и была начата постройка новогрудской крепости.
          а теперешня столица литвы - Вильнус, это исконный город Вильно, который был передан для создания столицы, ну не на хуторе же было делать,
          Бурные события конца 1230-х — начала 1240-х годов (монгольское нашествие, экспансия крестоносцев) не позволяют с точностью установить детали образования Великого княжества Литовского. По одной из гипотез, создание Великого княжества Литовского относится к 1240-м годам, когда Миндовг был приглашён на княжение боярами Новогрудка, ставшего центром владений Миндовга
          не будете же вы отрицать что столица ВКЛ Новогрудок - это Литва?
          и еще исконное название города Брест, чтобы не путать с французским - Брест-Литовск
          Angel_and_Demon
  3. bazzbazz Сегодня, 15:01
    Бесятся, бесы!!! Но мы должны признать факт что их язык появился еще до появления людей, что Украинцы вырыли черное море, и начали копать средиземное, Колумб был украинцем, так же как и Энштейн, а собачек звали Бiлка и Стрiлка. Весь мир перед ними в долгу!
    bazzbazz
    1. Аскет Сегодня, 15:30
      Цитата: bazzbazz
      Но мы должны признать факт что их язык появился еще до появления людей

      Мова произошла от древнешумерского языка

      Узнав от певицы Русланы, что украинцы произошли от шумеров, Правый сектор кинул боевой клич "Взяли Межигорье - возьмём и Междуречье" ["Взяли Межигор"я - возьмемо Межириччя"] и объявил всеобщую мобилизацию.

      Срочно разучивают новые строевые песни "Ще не вмер Шумер" и "Реве та стогне Тигр широкий".

      На жовто-блакитных стягах клинописью пишут "Украина - це Шумер", на черно-красных - "Гильгамеш прийде - порядок наведе". laughing
      Аскет
      1. LiSiCyn Сегодня, 16:40
        Цитата: Аскет
        На жовто-блакитных стягах клинописью пишут "Украина - це Шумер", на черно-красных - "Гильгамеш прийде - порядок наведе".

        Наберите в ютубе: " путешествие к вселенскому тризубу"... Я просто, в тех краях жил.. wink Если честно, просто офигел.. belay Это, уже не "голословные" утверждения... Там уже, экспедиции отправляют... Как третий рейх, на Тибет.. wassat
        LiSiCyn
        1. NKT Сегодня, 17:00
          Вот-вот, украинский институт памяти - это бандеровское аненербе. Осталось еще начать черепа настоящих свидомитых коллекционировать и обмерками заниматься.
          NKT
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 16:02
      Цитата: bazzbazz
      Весь мир перед ними в долгу!

      сплюнте, и не говорите так громко - пока только побираются - а так требовать начнут
      Angel_and_Demon
  4. Дормидонт Сегодня, 15:07
    По мнению учёных свидомитов, мовно древнее окаменевшего мовна мамонтов
    Дормидонт
    1. ul_vitalii Сегодня, 15:11
      С задней стороны мамонта. smile
      ul_vitalii
  5. sir_obs Сегодня, 15:10
    ну всем же извесно, что украинцы были первыми, от них произошли обезбяны, а от тех уже все остальные.
    sir_obs
    1. bazzbazz Сегодня, 15:22


      Точно первые!
      bazzbazz
      1. Vlad.by Сегодня, 16:16
        Вообще, я бы на Вашем месте издал бы эту марку.
        ограниченным тиражом - тыс. 50 шт.
        Наварились бы сильно!
        Vlad.by
  6. Masya Masya Сегодня, 15:10
    всё ООН сепаратисты! мова- корни этого древа! wink
    Masya Masya
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:03
      Цитата: Masya Masya
      мова- корни этого древа!

      вооооо, и я про тоже - закапать нафиг
      Angel_and_Demon
  7. Перейра Сегодня, 15:11
    Никакого дерева языков,применительно к мойве,не может быть по определению, ибо мойва - язык трилобитов.
    Перейра
    1. Vlad.by Сегодня, 16:17
      Зачем нехорошими словами ругаешься?
      Vlad.by
  8. Злой 55 Сегодня, 15:11

    Петух гамбургский...
    Злой 55
  9. 30 вис Сегодня, 15:18
    Цитата: bazzbazz
    Но мы должны признать факт что их язык появился еще до появления людей,

    Теперь понятно кто такие свидомые .
    30 вис
  10. Сибирский цирюльник Сегодня, 15:21
    От того, что ты назвал себя "дедом", дедом ты не станешь, пока не родишь сына, не вырастешь его, не воспитатешь.. И может быть, Когда-то.. Он родит тебе внуков... И то, это биологически.. Дед- это квинтэссенция любви к своим потомкам..
    Для начала, пусть этот господин полюбит" Свой" язык, искренне, чтобы что-то утверждать... А тут, на "науку давит"...
    Сибирский цирюльник
  11. Curious Сегодня, 15:26
    Странно, в Украине это "мегасобытие" прошло совершенно незамеченным, а в России такое внимание. Неужели такая важная новость?
    Curious
    1. bazzbazz Сегодня, 15:29
      Мы же за правду. Не нужно никого обижать! Каждый верит во что хочет.
      bazzbazz
  12. Proton Сегодня, 15:29
    А что делае мовав восточно-ностратческом отделе языков,она ж древнешумерская laughing
    Пусть потребуют украинцы себе отделный языковой сук laughing
    Proton
    1. Сибирский цирюльник Сегодня, 15:34
      Кайло, молоток, и стену гранитную)))
      Пусть пишут иски в Стокгольм!))
      Клинописью, исконной...
      Сибирский цирюльник
  13. изя топ Сегодня, 15:34
    феерично(с)
    изя топ
  14. gukoyan Сегодня, 15:38
    Обиделись... Эх, ну это же понятно что все языки произошли от древнехохлошумерского языка, зачем так древних то оскорблять!??)))
    gukoyan
  15. К-50 Сегодня, 15:49
    Депутат Верховной Рады Андрей Тетерук обвинил ООН в «антиукраинской пропаганде» из-за инфографики, на которой украинский язык значится производным от русского.

    Узнать что твой язык произошёл от "языка агрессора" это как получить дубиной по лбу. Были мозги вытекли бы от ужаса. laughing
    Самое обидное наверное: "а что протоукры немые были?" belay
    Или они позднее организовались? what laughing
    К-50
    1. revnagan Сегодня, 17:22
      Но ведь действительно-чушь.Русский, украинский и белорусский языки формировались параллельно,от одного общего праязыка.Хотя это не принципиально.Хочется вам считать,что даже язык украинцы получили от России , а до этого разговаривали на идише-ну и Яхве с вами.
      revnagan
      1. К-50 Сегодня, 17:52
        Цитата: revnagan
        Но ведь действительно-чушь.Русский, украинский и белорусский языки формировались параллельно,от одного общего праязыка.

        А это и был один язык с неизбежными для больших расстояний местными оборотами, местечковыми диалектами.
        Просто понятие "Украина" появилось только в 18-м или 19-м веке. До этого было МАЛОРОССИЯ. Как таковой Украины просто НЕ СУЩЕСТВОВАЛО. request yes
        Нынешний суржик - это смесь того малоросского языка с польским, чьими вассалами/рабами они были, да и сейчас ещё по сути остаются
        К-50
  16. МИХАН Сегодня, 17:15
    Я уже давно насмеялся о высказываниях наших бывших " братьев и т.д." по СССР ...Ну что поделаешь с ними? Пусть выражаются , а за кровь пролитую все же ответить придется ..
    Вот еще "шедевр" братьев киргизов ..))))) Старый ,но ржу не могу.. laughing crying
    МИХАН
  17. faterdom Сегодня, 17:44
    Вообще на эту картинку как-то обижаться нелепо. По ней французский язык - прародитель молдавского, а японский -тюркского.
    faterdom
  18. Оператор Сегодня, 18:11
    В природе отсутствует такой язык как "индоевропейский": основой всех европейских языков (кроме басского, албанского, финского и венгерского) является санскрит - язык ариев. Также санскрит является основой азиатских языков фарси и хинди.

    Санскрит является родным языком для великороссов, белорусов, малороссов, поляков, чехов, словаков, словенцев, таджиков и пуштун (прямых потомков ариев), но заимствованным для остальных европейцев (кельтов и хамитов по происхождению), персов и индийцев (семитов и дравидов по происхождению)
    Оператор
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