Нардепа Тетерука оскорбила инфографика ООН о происхождении мовы

Украинский язык подан якобы как позднее ответвление от русского и как начавший формироваться значительно позже русского и белорусского. На этот лживый факт не обращать внимание мы не можем, поскольку это утверждение укладывается в ряд целенаправленных шагов по оценкам украинского языка, а соответственно украинского народа

Депутат Верховной Рады Андрей Тетерук обвинил ООН в «антиукраинской пропаганде» из-за инфографики, на которой украинский язык значится производным от русского.Речь идет об изображении, выложенном на официальной странице ООН в Facebook еще в январе 2018 года, передает "Взгляд"На нем изображено дерево, ветви которого отражают связи и родство между языками мира. На иллюстрации показано, что украинский язык произошел от русского.– возмутился Тетерук.Тетерук подчеркнул, что на это должны обратить внимание в Верховной Раде и министерстве иностранных дел Украины.Депутат заявил также, что представление украинского языка как ответвления от русского является одним из инструментов давления Кремля на Украину, причем Россия, по мнению Тетерука, «пытается втянуть мировое сообщество» в «захватническую войну против Украины» и даже «сделать ООН инструментом игнорирования верховенства международного права».