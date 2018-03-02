В РВСН пройдет конкурс «Макияж под камуфляж»

Отборочный этап конкурса состоится 2 марта 2018 года в учебном центре связи РВСН в Переславле-Залесском Ярославской области. С 3 по 4 марта будут проведены спортивная эстафета, конкурсы строевой песни и красоты. Финальный этап пройдет 5-6 марта и завершится балом с награждением победительниц, которые получат ценные подарки к Международному женскому дню,

В пятницу в учебном центре РВСН, дислоцированном в Ярославской области состоялся отбор участниц конкурса профессионального мастерства «Макияж под камуфляж», передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны.говорится в релизе.Сообщается, что «Боевой» макияж «является одним из элементов состязаний: участницы должны нанести его не более чем за одну минуту».В программе конкурса также предусмотрены «состязания по огневой подготовке (стрельба из автомата Калашникова, сборка-разборка оружия); преодолению огненно-штурмовой полосы; скоростной радиотелеграфии; радиационной, химической и биологической защите; инженерной подготовке», добавили в пресс-службе.Впервые в рамках конкурса пройдут соревнования по биатлоны и лыжные гонки.А в ходе «кулинарного этапа» участницам предстоит из ограниченного набора продуктов приготовить «не менее трех низкокалорийных праздничных блюд».Всего в конкурсе примут участие 60 красавиц в погонах из частей РВСН, дислоцированных в разных регионах Российской Федерации.