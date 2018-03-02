18:47 02 марта
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В РВСН пройдет конкурс «Макияж под камуфляж»

В пятницу в учебном центре РВСН, дислоцированном в Ярославской области состоялся отбор участниц конкурса профессионального мастерства «Макияж под камуфляж», передает РИА Новости сообщение пресс-службы Минобороны.

В РВСН пройдет конкурс «Макияж под камуфляж»


Отборочный этап конкурса состоится 2 марта 2018 года в учебном центре связи РВСН в Переславле-Залесском Ярославской области. С 3 по 4 марта будут проведены спортивная эстафета, конкурсы строевой песни и красоты. Финальный этап пройдет 5-6 марта и завершится балом с награждением победительниц, которые получат ценные подарки к Международному женскому дню,
говорится в релизе.


Сообщается, что «Боевой» макияж «является одним из элементов состязаний: участницы должны нанести его не более чем за одну минуту».

В программе конкурса также предусмотрены «состязания по огневой подготовке (стрельба из автомата Калашникова, сборка-разборка оружия); преодолению огненно-штурмовой полосы; скоростной радиотелеграфии; радиационной, химической и биологической защите; инженерной подготовке», добавили в пресс-службе.

Впервые в рамках конкурса пройдут соревнования по биатлоны и лыжные гонки.

А в ходе «кулинарного этапа» участницам предстоит из ограниченного набора продуктов приготовить «не менее трех низкокалорийных праздничных блюд».

Всего в конкурсе примут участие 60 красавиц в погонах из частей РВСН, дислоцированных в разных регионах Российской Федерации.

Использованы фотографии: https://m.tvzvezda.ru
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Комментарии 12

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  1. Охотовед 2 Сегодня, 15:11
    belay Чудны - дела твои Господь!
    Охотовед 2
    1. Сибирь55 Сегодня, 15:14
      Лучше девушки,чем гомики с трансгендерами laughing
      Сибирь55
    2. Диванный Хенераль Сегодня, 15:34
      Пусть так соревнуются, чем подражают европе с ее феминизмом и всякими прости господи трансгендерами
      Диванный Хенераль
    3. Хагалаз Сегодня, 15:44
      Помимо всего прочего, что написали уже, Господь тут ни причем).
      Хагалаз
    4. SmokeR 47RU Сегодня, 17:52
      У нас на входе в ЗКД стоят ВВшницы с таким маникюром, что они не только затвор ПМ не передёрнут, а даже на курок нажать не смогут. Я уже не говорю про макияж и золотые украшения.
      SmokeR 47RU
      1. SmokeR 47RU Сегодня, 17:54
        Если бородатые захотели бы жахнуть АЭС , сделали бы это без проблем!
        SmokeR 47RU
  2. bazzbazz Сегодня, 15:27
    Родственницы Гарри Поттера))
    Красавицы в армии, приятно посмотреть!
    bazzbazz
  3. Черный Джо Сегодня, 15:34
    Девушки хороши
    Остальное так себе
    Черный Джо
  4. юра харламов Сегодня, 16:40
    Плохо что мужики на эти должности не идут .зарплата обидна для мужика.женьщинам не место в армии.только когда мужиков не хватает
    юра харламов
  5. Orionvit Сегодня, 17:01
    из ограниченного набора продуктов приготовить «не менее трех низкокалорийных праздничных блюд».
    Это после прохождения "огненно-штурмовой" полосы и эстафеты? Может они в армию и худеть пришли, но любой солдат с подобным положением вещей (низкокалорийные блюда), категорически не согласится. laughing
    Orionvit
    1. Простой Сегодня, 17:19
      Своеобразный триатлон.
      Простой
  6. Салют Сегодня, 17:11
    а мужчины будут участвовать? для равноправия оба пола должны присутствовать
    Салют
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