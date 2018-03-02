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Курды заявили, что вывели из строя вертолёт ВВС Турции на севере Сирии
Сирийские вооружённые отряды сообщают о том, что им удалось подбить вертолёт ВВС Турции на севере Сирии. Отмечается, что вертолёт в результате попадания с земли загорелся, однако успел вылететь на сопредельную территорию, где, по последней информации, совершил жёсткую посадку. О жертвах не сообщается. Также нет данных о том, с помощью какого средства курдским отрядам YPG удалось нанести ущерб турецкому вертолёту.
Напомним, что несколькими днями ранее курдам удалось сбить турецкий беспилотник, который находился в воздушном пространстве Турции – над провинцией Хаккяри.
На этом фоне турецкое информационное агентство Анадолу сообщает о том, операция «Оливковая ветвь» не ограничится территорией кантона Африн на севере Сирии. ИА ссылается на заявление председателя турецкого правительства Бинали Йылдырыма, который также добавил, что операцию «Оливковая ветвь» поддерживает «каждый из 81 миллионов граждан Турции». На это заявление уже ответили курды, заявив, что Йылдырым лукавит. Дело в том, что в Турции проживают около 17 млн курдов, большинство из которых, мягко говоря, не в восторге о того, что турецкая армия ведёт боевые действия против курдских отрядов в соседнем государстве.
Напомним, что несколькими днями ранее курдам удалось сбить турецкий беспилотник, который находился в воздушном пространстве Турции – над провинцией Хаккяри.
На этом фоне турецкое информационное агентство Анадолу сообщает о том, операция «Оливковая ветвь» не ограничится территорией кантона Африн на севере Сирии. ИА ссылается на заявление председателя турецкого правительства Бинали Йылдырыма, который также добавил, что операцию «Оливковая ветвь» поддерживает «каждый из 81 миллионов граждан Турции». На это заявление уже ответили курды, заявив, что Йылдырым лукавит. Дело в том, что в Турции проживают около 17 млн курдов, большинство из которых, мягко говоря, не в восторге о того, что турецкая армия ведёт боевые действия против курдских отрядов в соседнем государстве.
Использованы фотографии: www.facebook.com
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