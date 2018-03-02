18:51 02 марта
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Курды заявили, что вывели из строя вертолёт ВВС Турции на севере Сирии

Сирийские вооружённые отряды сообщают о том, что им удалось подбить вертолёт ВВС Турции на севере Сирии. Отмечается, что вертолёт в результате попадания с земли загорелся, однако успел вылететь на сопредельную территорию, где, по последней информации, совершил жёсткую посадку. О жертвах не сообщается. Также нет данных о том, с помощью какого средства курдским отрядам YPG удалось нанести ущерб турецкому вертолёту.

Напомним, что несколькими днями ранее курдам удалось сбить турецкий беспилотник, который находился в воздушном пространстве Турции – над провинцией Хаккяри.




На этом фоне турецкое информационное агентство Анадолу сообщает о том, операция «Оливковая ветвь» не ограничится территорией кантона Африн на севере Сирии. ИА ссылается на заявление председателя турецкого правительства Бинали Йылдырыма, который также добавил, что операцию «Оливковая ветвь» поддерживает «каждый из 81 миллионов граждан Турции». На это заявление уже ответили курды, заявив, что Йылдырым лукавит. Дело в том, что в Турции проживают около 17 млн курдов, большинство из которых, мягко говоря, не в восторге о того, что турецкая армия ведёт боевые действия против курдских отрядов в соседнем государстве.

Использованы фотографии: www.facebook.com
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Комментарии 10

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  1. Spartanez300 Сегодня, 15:47
    Это противостояние в Сирии уже как "Гордиев узел" .
    Spartanez300
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:59
      Цитата: Spartanez300
      Это противостояние в Сирии уже как "Гордиев узел" .

      вот кто в роли Македонского выступит?
      Angel_and_Demon
      1. Hanokem Сегодня, 16:14
        Очень надеюсь в правдивость курдских новостей. Очень сочувствую курдам и испытываю «очень сильную неприязнь» к Пердогану
        Hanokem
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:16
          Цитата: Hanokem
          испытываю «очень сильную неприязнь» к Пердогану

          так вам любить его и не предлагают, но он, так же как и вы, защищает свою страну hi
          Angel_and_Demon
        2. МИХАН Сегодня, 16:57
          Цитата: Hanokem
          Очень надеюсь в правдивость курдских новостей. Очень сочувствую курдам и испытываю «очень сильную неприязнь» к Пердогану

          А к ИГИЛ как относитесь..? Карту территории чертей игил до того как туда русские пришли надеюсь показывать не нужно..? И что сейчас с ними всеми стало..хе хе..
          А курды , продались США -Израилю..Я за Турцию в этот раз, хоть России и Сирии передышку дали..
          Мочи их Эрдоган и учи уму разуму..!
          МИХАН
  2. Арберес Сегодня, 15:57
    Перемалывают друг-дружку.
    Арберес
  3. изя топ Сегодня, 16:01
    как же хочется,чтоб курды с турками дрались на ТУРЕЦКОЙ территории...
    изя топ
    1. Арберес Сегодня, 16:05
      Цитата: изя топ
      как же хочется,чтоб курды с турками дрались на ТУРЕЦКОЙ территории...

      Американским же оружием.
      Приветик! hi
      Арберес
      1. изя топ Сегодня, 16:13
        Цитата: Арберес
        Приветик!

        drinks
        изя топ
    2. МИХАН Сегодня, 17:00
      Цитата: изя топ
      как же хочется,чтоб курды с турками дрались на ТУРЕЦКОЙ территории...

      Не вы один такой ..))) Лишь бы не на территории Сирии, поможем и тем и тем..хе хе
      МИХАН
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