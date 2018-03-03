19:28 03 марта

МИД, кокаин и «танцы гиен»

Турция – Аргентина – далее везде…

Вся страна активно обсуждает аргентинский скандал с кокаином. «Военное обозрение» обратилось в соответствующий департамент – с целью получить официальный комментарий. Нам его, как и следовало ожидать, никто не дал. Но один из работников департамента на условиях анонимности согласился прокомментировать случившееся. Назвался он Русланом Арефьевым.




– Руслан, что скажете по поводу аргентинского кокаина?

– Спасибо, не нюхаю…

– Я не про это. Откуда был кокс?

– «С Аргенты, вестимо. Завхоз, слышишь, рубит, а я отвожу». Ну а если серьезно, эта история началась гораздо раньше – сразу после убийства российского посла в Турции. В Аргентине гнойник прорвался окончательно. Тлеющая взаимная неприязнь между спецслужбами и МИДОм полыхнула наконец кокаиновой радугой. Если бы после турецкого провала спецслужбы сделали соответствующие выводы – не было бы Аргентины. Но они, видимо, решили «закрепить успех». Закрепили. И путь к повторным граблям был густо посыпан кокаиновой дорожкой.

– А вот с этого момента подробней, пожалуйста.

– Небольшой ликбез. В каждом российском посольстве за рубежом работают два специалиста по безопасности: так называемый официальный представитель ФСБ и офицер посольской безопасности. Первая должность – чистой воды синекура перед пенсией. Обычно на нее катапультируется махровый «пенс» (пенсионер на мидовском жаргоне – И.М.) либо «предпенс» из «конторы глубокого бурения». По жизни это свадебный генерал, господин «Нет-никогда-ни в коем случае-забудьте», от одного вида которого все посольские испытывают острую идиосинкразию. По их мнению, от этого персонажа, обсыпанного нафталином, словно конфетти, кроме вреда, никакой пользы. Ни о какой оперативной работе речи здесь идти не может.

Работа же офицера безопасности разбивается на две составляющие. Первая – контакты с местными спецслужбами «по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес». Перекрестный криминал и вообще какой-либо криминал входят сюда в полном объеме. Эта работа как раз требует оперативных навыков, дерзости мысли и полета фантазии. Второе направление – безопасность зданий и сооружений дипмиссии. Охраной самого посольства занимается группа «Заслон» – пограничный спецназ. А теперь – вишенка на торте: ни в одном положении, ни в одном уставе у этих структур не прописано, кто же конкретно и каким образом должен заниматься охраной посольских лиц. То есть у трех нянек дитя без глазу, а посол – без догляду. В Турции накануне убийства Карлова сложилась такая ситуация, когда и «свадебный пенс», и безопасник, и «заслоновец» разругались с посольскими вдрызг. За годы «дружной совместной работы» они регулярно накидывали посольским полный подол дерьма, и те только и ждали момента, чтобы ответить на это взаимностью. И тут случилось непоправимое – бывший охранник Эрдогана убил посла Андрея Карлова.



Тотчас из Москвы на всех парусах, словно ангелы мести, слетелись в Стамбул несколько комиссий – из МИДа, СВР, ФСБ и далее по тексту. Придя в себя после ледяного душа и слегка приободрившись, посольские почувствовали запах легкой наживы. И стали топить всю эту «безопасную» братию оптом, надеясь, что всех трех гениев охранки начальство начнет поджаривать на медленном огне.

Увы. Их ожидания не сбылись ни на йоту. Инстинкт самосохранения у несвятой троицы оказался безупречным. «Пенс-фсбэшник» технично сымитировал инфаркт. Пружинисто соскочил с начальственных вил «заслоновец». Но самый уникальный мастер-класс продемонстрировал безопасник. Не придумав ничего более умного, он обвинил во всем случившемся… самого посла. Что удивительно – это прокатило. Посольские взвыли от бессилия и негодования. Тем не менее безопасника убрали от греха подальше из Турции и перевели – сами догадаетесь куда?

– Неужели в Аргентину?

– Пятерка за сообразительность. И назвали этот перевод – ссылкой. За такие подвиги Иван Грозный смолу в глотку заливал, а героя «турецкого фиаско» еще и в звании повысили. Негодованию турецких посольских не было предела. Отношения между МИДом и спецслужбами вошли в клинч. А я тогда еще предупреждал, что этот герой турецкого провала нам аукнется. Что и произошло.
Посол, завхоз и «дяди Бакенбарды»

– Так что все-таки произошло в Аргентине?

– Доподлинно неизвестно. По версии спецслужб, «особо одаренный» завхоз нарыл где-то несколько сот килограммов кокаина. Каким образом – самый насущный вопрос дня. Вообще-то Аргентина – не Колумбия. Но, видно, для наркобаронов расстояния – не помеха. А в Аргентине аккурат к тому времени состоялась генеральная чистка в правоохранительных органах. Головы продажных копов, связанных с наркотрафиком, полетели горохом. И один из тех, кому подпалили хвост, возможно, решил на время скинуть партию товара на хранение в надежное место – от греха подальше. Школа посольства России показалась ему настоящим островком безопасности. В этом была своя логика. «Дяди Бакенбарды» (так в Аргентине называют копов) никогда бы не рискнули сунуться в посольство России без соответствующей санкции.
Но тут случилась незадача – завхоз дембельнулся чуть раньше положенного срока. Новый завхоз оказался дотошным малым и к своему несказанному удивлению обнаружил наркотический склад на территории школы. И тут же доложил об этом по инстанции. Посол Коронелли сообщил безопаснику. Тот доложил наверх и стал ждать приказа. Пауза затянулась подозрительно надолго. За это время у посла к безопаснику возник целый букет скользких вопросов. Но тот в ответ молчал, как пень, а глаза у него при этом лучились, как у сектанта. А тут, как черти из аргентинской табакерки, выскочили местные «дяди Бакенбарды» с санкциями от местного МВД: «Извольте дать указание осмотреть помещение. У нас есть все основания подозревать, что искомый кокс пригрелся где-то на вашей территории». Посол изготовился вести долгие переговоры. Пускать чужих правоохранителей на свою территорию – это никак не комильфо, но и портить с ними отношения тоже не хотелось. Тем более что кокс действительно покоился под лестничными пролетами школы. Хорошо, что не гексоген.

Коронелли планировал измотать «аргентов» переговорами, не доводя дело до дипломатического скандала. Да и самим «бакам» нужен был не наркотик, а оперативная информация. Но тут в дело вмешался герой турецкого провала. И на прекрасном испанском послал оперов «к», «в» и «на». Оскорбленные в лучших чувствах мачо распахнули ему навстречу свои объятия, и в каждой руке у них было по нокауту. Испанцы вообще болезненно щепетильны в вопросах чести. И мстительны чрезвычайно. Но турецкий мастер провалов этого, судя по всему, не знал. Озлобленные «бакенбарды» спустили с цепи прессу. В результате провальщик не только сам оказался в густом дерьме, но еще и послу подсуропил. И именно в Коронелли полетели все стрелы.

– А можно поподробнее о завхозах и технических работниках. Говорят, что технические и временные сотрудники посольств – извечная головная боль…

– Да ничего подобного! Формально подборкой персонала в МИДе занимается предприятие с интересным названием «Фирма «Инпредкадры». Она является структурным подразделением Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса. Оно на конкурсной основе распределяет по вакансиям российских граждан, претендующих на работу в иностранных миссиях. Конкурс там – как в ГИТИС в застойные времена. Оно и понятно: вожделенная загранка, прекрасная зарплата, шоколадные перспективы. На самом же деле всех желающих пропускает через тройное сито ФСБ. И зачастую пропихивает своих – тех, кто согласен выполнять любой каприз безопасников и без устали стучать на посольских, как дятел в трухлявую березу. Этого завхоза нам тоже навязала «контора». Что только усугубило посольские подозрения после обнаружения кокса.

– Но ведь для того, чтобы обслужить и реализовать такую партию, нужен целый цех работников. Перевезти кокс, складировать, расфасовать, распространить… Плюс всякие непредвиденные расходы.

– Вот об этом Коронелли хотел с глазу на глаз побеседовать с безопасником. Тот продолжал смотреть на него, как китобой на кильку. А в это время уже вовсю неистовствовали аргентинские СМИ. Вслед за ними, по принципу домино, пошли вразнос российские. И пока контора хранила кладбищенское молчание, они ей припомнили все – английский полоний, олимпийский мельдоний, аргентинское танго с коксом и прочие запахи, шалости и звуки. Ну и нас не обошли вниманием.

«Танцы с гиенами»

– Кто виноват – примерно понятно. А что теперь делать?

– Собирать камни. И полностью пересматривать всю концепцию отношений МИДа и спецслужб. Никому не нравится, когда его используют «втемную». Вдвойне не нравится, когда это делается топорно. А если от этого страдает твой репутационный имидж на международном уровне, это не устраивает десятикратно. Мало того, в МИДе радикально недовольны тем фактом, что ФСБ делегированы обширные полномочия по инкорпорированию своих людей в дипмиссии за рубежом. Причем проталкивают они тех, кто соглашается быть их глазами и ушами. Мы их называем «шоколадными задницами». Таким макаром рыцари плаща и кинжала буквально отравили своими горькими «шоколадками» одну из подконтрольных нам структур – федеральное агентство «Россотрудничество», накачав ее лояльными «пенсами». Эти старцы, оказавшись с подачи конторы на посту руководителей, думают уже не о государевых интересах, а о том, как продлить свое существование в режиме расслабленной синекуры. Но молодежь-то наступает на пятки. И в каждом из молодых «пенсы» видят потенциального сменщика. Призрак травоядного дачного существования на родине настолько их пугает, что они пускаются во все тяжкие, вплоть до уголовщины, чтобы вышвырнуть с позором потенциального сменщика обратно в Россию. А сама конторская молодежь так говорит о работе с «пенсами»: «Приезжаешь в соплях, в соплях и уезжаешь». О каком-то креативе и реализации прорывных идей на ниве «мягкой силы» (на чем специализируется Россотрудничество) при таком формате взаимоотношений говорить не приходится.

«Монгольский мясник»

– И где теперь в МИДе может рвануть – после Турции и Аргентины?

– Я думаю, в Монголии. Руководитель местного РЦНК (Российского центра науки и культуры) способен составить достойную конкуренцию аргентинскому безопаснику. В МИДе его называют «монгольским мясником». Он прошел насыщенный, тернистый путь, усыпанный не розами, а поломанными судьбами молодых дипломатов, в каждом из которых этот «пенс» видел потенциального конкурента. На всех сотрудников «мясник» с кроличьей неутомимостью постоянно строчил докладные. А потом вообще опустился до уровня банальной уголовщины. Для того чтобы удержаться в кресле директора центра, он возбудил против потенциального сменщика в монгольском УВД несколько уголовных дел. Все они, правда, благополучно умерли на стадии дознания. Что характерно – служба безопасности посольства взирала на все эти «танцы гиены» равнодушно – как и на проделки аргентинского завхоза. Таким макаром «мясник» зачистил все пространство вокруг себя и сидит в Монголии уже шестой год. И, похоже, будет сидеть и дальше. И ничего с ним МИД сделать не может – срабатывает турецко-аргентинский фактор.

Но мы надеемся, что после аргентинского скандала в отношениях наших структур наступят все-таки новые времена.
Автор: Игорь Моисеев

Использованы фотографии: Из открытых источников
41

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 50

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
    2. sxfRipper Сегодня, 08:29
      А про иностранные спецслужбы его и не спрашивали.
      sxfRipper
      1. vovanpain Сегодня, 14:43
        Но мы надеемся, что после аргентинского скандала в отношениях наших структур наступят все-таки новые времена.

        Ну да ну да какой скандал
        Спецслужбы России и Аргентины провели крупную операцию совместную спецоперацию по пресечению поставок наркотиков, сообщил источник агентства ТАСС в МИД РФ. Между тем СМИ раскрывают интересные детали операции: оказывается, преступники планировали переправить в Европу и в РФ 389 кг кокаина посредством дипломатической почты.Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич опубликовала фотографии этих чемоданов в посольстве России в Буэнос-Айресе. По ее словам, в преступной схеме были задействованы шесть человек — они задержаны. Груз наркотиков оценивается в 50 миллионов евро.Между тем, издание El Clarin пишет, что в российскую дипмисссию пришли не настоящие наркотики, а мука. Все благодаря бдительности российских дипломатов, которые еще несколько лет назад заподозрили неладное: посол РФ в декабре 2016 года рассказал правоохранителям, что нашел наркотики в помещении школы при посольстве.Тогда и началось расследование. Спецслужбы России и Аргентины провернули операцию с прослушкой телефонных разговоров всех причастных к попытке переправить партию кокаина. В чемоданы поместили gps-трекеры, содержимое заменили.СМИ уже назвало имена нескольких задержанных — это Ивапн Близнюк из управления полиции Буэнос-Айреса, нередко бывавший в России по делам образовательных программ для силовиков, работавший с ним Александр Чикало. Упоминается бухгалтер Али Абыянов, работавший в посольстве. Некто «мистер К» находится в бегах. Известно ,что преступники рассматривали несколько вариантов отправки чемоданов с наркотиком, дипломатической почтой, частным самолетом, при поездке в РФ аргентинских полицейских.www.mk.ru/incident/2018/02/22/chemoda
        ny-s-kokainom-v-rossiyskom-posolstve-v-argentine-
        specsluzhby-razoblachili-skhemu.html

        Вот эти чемоданы,никак вам завидно товарищ аноним
        Назвался он Русланом Арефьевым.

        Али обида и жаба задушила.Тухлая статеечка. request
        vovanpain
    3. Комментарий был удален.
  2. rotmistr60 Сегодня, 07:53
    Прочитал с интересом. Но! Во-первых, смутило дежурное
    один из работников департамента на условиях анонимности согласился прокомментировать случившееся.
    ,во-вторых статья пронизана нескрываемой ненавистью к обозначенным "анонимом Русланом Арефьевым" "пенсам", с которыми у него наверное не сложились межличностные отношения. А по сему запашок от статьи чувствуется. И кто в этом случае "гиена" под большим вопросом?
    rotmistr60
    1. sxfRipper Сегодня, 08:30
      А Вы не допускаете, что анониму пенсы судьбу сломали? Я - вполне допускаю.
      sxfRipper
      1. 210окв Сегодня, 08:40
        А Вы не допускаете что ВСЕ "пенсы" во ВСЕХ областях кому то судьбу ломают.Сидят,не дают продвигаться..и все такое.А когда есть амбиции,да и еще и душонка карьериста,то надо всех под одну гребенку грести?
        Цитата: sxfRipper
        А Вы не допускаете, что анониму пенсы судьбу сломали? Я - вполне допускаю.
        210окв
        1. sxfRipper Сегодня, 13:54
          Не-а. Лично я очень многим обязан как раз пенсионеру. Он продолжал работать и воспитывал нас, пацанву со свеженькими дипломами. Ипполит Ильич Куксин, огромное ему спасибо и вечная память! И не только от меня.
          sxfRipper
      2. Spez Сегодня, 12:11
        А вы не думаете, что более квалифицированный и опытный сотрудник просто поставил на место бесталанного выскочку? Ну, так, в качестве исключения допустите возможность. Слишком уж последний абзац интервью походит на личную месть.
        Spez
        1. 210окв Сегодня, 12:25
          Я вот о этом как раз и подумал.Хотя вот кадровые решения в МИДе,да и не только там вызывают недоумение.
          Цитата: Spez
          А вы не думаете, что более квалифицированный и опытный сотрудник просто поставил на место бесталанного выскочку? Ну, так, в качестве исключения допустите возможность. Слишком уж последний абзац интервью походит на личную месть.
          210окв
    2. 210окв Сегодня, 08:36
      Да,статейка странная.Аноним явно топит кого то с кем не сложились отношения.Развязать войну со всеми "пенсионерами"?И вышвырнуть одного врага своего.Хотя что там говорить-история крайне некрасивая .И главное заметьте-подоспела к сроку!Хотя это могло быть еще раскручено раньше.А судя по словам анонима и позже.Но именно-СЕЙЧАС.
      Цитата: rotmistr60
      Прочитал с интересом. Но! Во-первых, смутило дежурное
      один из работников департамента на условиях анонимности согласился прокомментировать случившееся.
      ,во-вторых статья пронизана нескрываемой ненавистью к обозначенным "анонимом Русланом Арефьевым" "пенсам", с которыми у него наверное не сложились межличностные отношения. А по сему запашок от статьи чувствуется. И кто в этом случае "гиена" под большим вопросом?
      210окв
      1. ШУРУМ -БУРУМ Сегодня, 09:42
        Да,статейка странная.Аноним явно топит кого то с кем не сложились отношения
        Причем здесь топит? Статья о неподсудности тех, с кого следовало снять погоны за убийство Посла в Турции. И второе, - с чьего молчаливого согласия завезли на территорию школы столько ящиков коки, это количество невозможно перенести в частном порядке за колючую проволоку (в школу) в кармане, чтобы наполнить этакое количество чемоданов. Регулярное шмыганье в одно и тоже место обязательно привлечет к себе внимание. И трасса носителя коки находилась под колпаком безопасников, а не посольских.
        ШУРУМ -БУРУМ
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 10:10
        Цитата: 210окв
        И главное заметьте-подоспела к сроку!Хотя это могло быть еще раскручено раньше.А судя по словам анонима и позже.Но именно-СЕЙЧАС.

        а главное знали все, но ликвидировать кокс ни кто не стал, а почему? унитазы засорились?
        Angel_and_Demon
      3. Околоточный Сегодня, 11:33
        Дима, она не странная, а как говорили старые опера ТРИ П - пол, потолок, палец. Дочитал только, что «Заслон» пограничный спецназ и дальше не стал. «Заслон» СПЕЦНАЗ Службы Внешней Разведки. Дальше можно не читать, плод больного воображения.
        Околоточный
  3. sxfRipper Сегодня, 08:32
    старцы, оказавшись с подачи конторы на посту руководителей, думают уже не о государевых интересах, а о том, как продлить свое существование в режиме расслабленной синекуры
    Каба только в этой отдельно взятой конторе. Каждый день таких старцев на работе вижу.
    sxfRipper
  4. Улиточник N9 Сегодня, 08:33
    Ой, как все забавненько, чудненько описано-читал прямо как "криминальную новеллу"-виноваты, ну прямо все: "завхоз", "охранник", охранное агенство, агенство по подбору персонала... а вот "царь"-посол не при делах-"белый и пушистый", да и вся дипломатическая цепочка наверх-в Москву-тоже не при делах. А тогда вопрос можно? А чего, если сообщили "наверх", то "оттуда" ("сверху") был только один "молчек"-"тишина" до тех пор, пока уже пресса на весь мир вой не подняла? А? "Павлины говоришь... ну-ну..." wink
    Улиточник N9
    1. уже москвич Сегодня, 08:59
      Цитата: Улиточник N9
      пресса на весь мир вой не подняла

      Вот-вот ... Хотелось бы взглянуть на этот "на весь мир вой" в прессе , особенно в местной...Там временной промежуток в целый год. Из Аргентины новости до сих пор , что ли на каравеллах и боливарах доставляют??
      уже москвич
      1. cariperpaint Сегодня, 14:35
        не было там ничего. воя уж тем более. специально сидел с гугл переводчиком искал хоть что то. сами попробуйте. есть только озвучивание событий в их прессе с именами даже судей которые ордера подписывали. и все как один говорили что началось все со звока посла. все остальное это вранье и домыслы. а тем кто статью написал совет-найдите носителя испанского языка и найдите этот вой . тогда хоть какие то слова этого источника можно будет воспринимать.а то все рассуждения и обвинения по какой то странной причине есть всюду кроме самой Аргентины. прям странно.
        cariperpaint
  5. Korsar4 Сегодня, 08:41
    А что им до страны? Ее интересов и Ее репутации?
    Korsar4
  6. groks Сегодня, 08:43
    Службы отбиваются от ответственности. Брехня редкая. Завхоз шёл себе, шёл, никого не трогал, наркоторговцы ему вручили наркоту и сгинули. Завхоз тоже сгинул.
    Вообще-то чтоб получить такую партию просто даже на хранение, надо иметь очень хорошую репутацию, наработанную репутацию.
    Полицейские тоже мимо проходили. И вдруг решили проверить посольство. А чего бы не проверить, если никогда такого не делали.
    Ерунда в общем. Нет у автора никакого источника, сочинил он эту историю. Спонсор истории - МИД.
    groks
  7. уже москвич Сегодня, 08:49
    Чё-то , как-то...Слог хорош , обороты интересные но...
    Руководитель местного РЦНК (Российского центра науки и культуры)

    Михайлов Евгений Георгиевич
    Родился 2 апреля 1953 года.
    В 1971-1973 гг. проходил срочную службу в Армии. В 1974 году поступил на дневное отделение, а в 1979 г. окончил исторический факультет Московского государственного областного университета.
    С 1979 по 1982 гг. работал ст. инспектором, заместителем начальника отдела по работе с иностранными учащимися Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР.
    С 1982 по 1989 гг. – ответственный секретарь Общества советско-монгольской дружбы, Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами (ССОД). С 1989 по 1992 гг. – директор филиала ДСНК в г. Дархан (Монголия).
    С 1993 по 2006 гг. избирался вице-президентом, ответственным секретарем РОО «Общество друзей Монголии».
    С 2006 по 2010 гг. - исполнительный директор туристического агентства ООО «Новый Вояж».
    С ноября 2010 г. по настоящее время - руководитель представительства Россотрудничества в Монголии.
    Если это он "мясник" , то героев страна должна знать в лицо...Только это на поверхности лежит... Уж больно смахивает на заказуху....
    Да и про турецкого безопасника было бы интересно узнать побольше...
    уже москвич
    1. krops777 Сегодня, 11:43
      Да и про турецкого безопасника было бы интересно узнать побольше...


      Вот тоже бы поподробнее на тему безопасника, ему если не зона то разжалование и увольнение со службы точно светило, а его в Аргентину бред.
      krops777
  8. Anyone Сегодня, 09:00
    Сюжет заметки кратко: МИДовцы - хорошие и бдительные, ФСБэшники - плохие и их протеже толкают кокс. Ни о чем статья, короче.
    Anyone
  9. Strashila Сегодня, 09:10
    Согласиться можно только водном... аргентинский кокс сродни белорусским креветкам.
    Strashila
  10. Radikal Сегодня, 09:36
    Цитата: Улиточник N9
    Ой, как все забавненько, чудненько описано-читал прямо как "криминальную новеллу"-виноваты, ну прямо все: "завхоз", "охранник", охранное агенство, агенство по подбору персонала... а вот "царь"-посол не при делах-"белый и пушистый", да и вся дипломатическая цепочка наверх-в Москву-тоже не при делах. А тогда вопрос можно? А чего, если сообщили "наверх", то "оттуда" ("сверху") был только один "молчек"-"тишина" до тех пор, пока уже пресса на весь мир вой не подняла? А? "Павлины говоришь... ну-ну..." wink

    yes good
    Radikal
  11. Strashila Сегодня, 09:38
    В статье произошло упоминание кокс и мельдоний... в этом что то есть общее. Собственно 400 кг кокаинИума само по себе не пакетик с анашой... в карман не подбросишь, здесь явно не происки аргентино-колумбийской разведки... они так мелкие соучастники в этой пакости... пусть меня упрекнут в паранойе... но видится еще Карабас-Барабас дергающий за ниточки. Само по себе 400 кг наркотика ни кто просто так не даст... в этом бизнесе явно на слово не верят, кто плательщик и гарант сделки... их надо было доставить на территорию Аргентины из Колумбии как минимум, кто у нас главный борец с наркотиками в Колумбии последние не одно десятилетие...???, хранить где то и перемещать по территории страны, потом доставить на территорию посольства, охраняемый объект... там они пролежали не известно сколько... тихо и спокойно. Опять в сплывает Карабас-Барабас... он дает отмашку аргентинским копам ломиться в посольство, еще раз подтверждая что он в курсе всех дел... включая и территорию посольства России... и все аккурат к выборам... или еще каким то событиям не афишируемым в стране, что тоже возможно.
    Strashila
    1. Anyone Сегодня, 09:43
      Хотите сказать, что ряд работников посольства РФ в Аргентине трудились на ЦРУ?
      Anyone
      1. Strashila Сегодня, 10:01
        Явно... и конкретно в службе безопасности, как минимум... даже если предположить...ну чисто гипотетически... что доставляли спец багажом... то есть он весь номерной и имеет конкретного получателя... то он вскрывается под опись в присутствии нескольких лиц... типа пломбы целы, повреждений тары нет, количество мест столько-то... и проверка содержимого... корова рыжая - одна штука... согласно описи, подтверждаем. Теперь... если не спец груз... проверка на въезде в любом случае., кто владелец... там сколько чемоданов...??? режим антитерора на взрывчатку,как минимум и котразведки на закладки ни кто не отменял... не проверили... по чему...??? если сговор... то с кем, или кто дал команду на провоз, а её может дать только кто-то старший и обладающий такими полномочиями не проверять ввозимый груз.
        Strashila
        1. Anyone Сегодня, 10:29
          Вы все усложняете. Для того, чтобы нарушать в группе лиц по предварительному сговору все те правила и предписания, о которых Вы пишите, совсем не обязательно быть агентом ЦРУ. Достаточно быть банальным наркоторговцем.
          Anyone
  12. Rakti-Kali Сегодня, 09:45

    Больше это ни как не прокоментировать...
    Rakti-Kali
  13. Kontur Сегодня, 10:02
    Статья написана в соответствующем духе детектива. Проработав некоторое количество времени в Системах могу согласиться с его тезисами. У постоянных работников Систем после 45-50 лет включаются необратимые механизмы деградации личности. Это выражается в различных выработанных стереотипах и комплексах от вахтёра общежития до Наполеона. Особенно негативно на работе сказывается придуманная в голове конкуренция с людьми другой Системы. А хождение по головам коллег по "сладкой" работе это вообще святое.
    Поэтому талантливые и принципиальные если и попадают оказией, то вылетают в самый кратчайший срок службы. Их жизнь становится как картошка: или сожрут или посадят.
    Соглашусь с sxfRipper. Стилистика текста образованного и интеллектуально развитого человека, работавшего ранее в Системе.
    Kontur
  14. Strashila Сегодня, 10:13
    Ладно, пусть лучше будет какоинИум... по чему лучше... при сложившейся ситуации там могла быть и взрывчатка... 400 кг. Убийство посла в Турции стало бы ни чем, по сравнению с воронкой на месте посольства в Аргентине и гибелью всех на его и близ лежащих территориях.
    Strashila
  15. Кэптен45 Сегодня, 10:17
    Что-то не впечатлило меня это интервью. Слишком много всего использовано, что ставит под сомнение, а был ли мальчик т.е. сам Руслан. Уровень его информированности, как минимум уровень руководителя отдела МИД или "направленца" из СВР. Знает всё и за всех, но такие люди не дают интервью. Опять же использование образных выражений, как у Майкла нашего Бома, несомненно придает реальности интервью, но "шоколадные задницы" это...это.... Наш человек сказал бы "тихушники", "молчи-молчи", но "задница" это типично американское выражение. Посмотрите любой голливудский фильм "задница" просто проходит красной нитью.Ну и много чего ещё,всё перечислять,честно говоря, нет желания. Как говорится "имеющий глаза,да увидит". Основной завуалированный посыл статьи - " ФСБшники барыжат коксом и их крышует руководство. Сами знаете кто."
    Кэптен45
  16. afrikanez Сегодня, 10:28
    Откровенная "подковёрная" борьба за счет имиджа России, с которым ни кто не считается (только личные амбиции).
    afrikanez
  17. lis-ik Сегодня, 10:36
    А я со своими принципами не смотреть ТВ вообще проспал весь скандал и на ВО тоже не заметил.
    lis-ik
  18. kamski Сегодня, 11:02
    Не нужно быть специалистом но ЖИРНОЙ строкой видны личные обиды. Статью можно обозначить бред очередного сумасшедшего
    kamski
  19. dgonni Сегодня, 11:03
    Я что то не понял, посол получается не при делах? Но ЕМНИП он как капитан на корабле отвечает за всё! И таки и да, 400 кг кокса так скинули знакомому на хранение :). Бред.
    dgonni
  20. Ольгович Сегодня, 11:07
    Но один из работников департамента на условиях анонимности согласился прокомментировать случившееся. Назвался он Русланом Арефьевым.

    Это-как?! belay
    Руслан пытался блеснуть "остроумием" , но у него-явно не получилось.
    КТО виноват-так и осталось неясным.
    А для объективности-надо было выслушать и ФСБ. Например, с чего бы безопасник ДОЛГО молчал при таком животрепещущем вопросе, как утвердает Руслан? Странно и не похоже на ФСБ recourse
    Ольгович
  21. Улиточник N9 Сегодня, 11:11
    Частое упоминание (с брезгливостью)слова "пенсы", об их("пенсов") "беспределе", а так же сетованиями о "зажиме" "молодых кадров" наводит на размышления о том, что статья писалась "по обиженке", каким-то "молодым дарованием", обделенным должностями и званиями.... Чувак, видно- "со стороны", не имеет "ни руки", "ни крыши", а МИД-это "семейная контора"- там "человек с улицы" по жизни "будет пресмыкаться в грязи", увы, но таковы "реалити"....
    Улиточник N9
  22. Xscorpion Сегодня, 11:15
    Этого типа,который интервью давал,скорее всего ранее с треском вышибли из Мида за длинный язык,вот он и обиделся.Про допуск на территорию посольства полицейских,да еще под таким нелепым поводом это полный бред.Даже если бы на территории посольства оказался бы преступник с российским гражданством,за которым гналась бы вся местная служба безопасности в обнимку с полицией и армией,то хрен бы они попали внутрь посольства.Максимум,что они могли бы сделать,то это вызвать посла на ковер и предьяву там ему кинуть.А он бы уже доложил в министерство,и решение о выдаче преступника или его возвращения на родину принималось бы там,то есть в Москве.А тут какой то бред,подошли полицейские с вопросом,а можно ли нам посмотреть,не лежит ли у вас где кокаин,а то мы его потеряли и нам кажется что он у вас.И их сразу же запустили внутрь,типа чтоб не портить отношения.Какие к черту отношения?
    Xscorpion
    1. groks Сегодня, 12:58
      А теперь этого типа закопают. Если он хоть в чём попал в реальность, то закопают 146%.
      groks
  23. akudr48 Сегодня, 12:50
    1. Удивительно точно, хотя и мягких тонах, нарисована эпическая картина перманентной битвы добра со злом, посольских с конторскими, мастеров стучания и писания.

    2. В этих боях интересы страны ни разу никого из воинов не волновали, а с ними и такие глупости, как честь, достоинство страны, бремя государева человека, ответы на загадки вроде, что такое хорошо и что такое плохо, пусть этим занимаются преподаватели в МГИМО.

    3. Синекурой в современном понимании, жизнь в посольстве не является, но там, где люди не загружены, когда есть лишние штаты и свободное время, появляются возможности сделать свой небольшой гешефт, не забыть и не обидеть себя, чтобы не было мучительно больно. Хотя 20 чемоданов - это не такой уж маленький гешефт, который в одиночку не провернешь, поскольку требуется железная спайка посольских и конторских. И затевался этот проект явно не завхозом...

    4. Системной причиной того, мягко сказать, подобного малого сабантуя в загранучреждениях, является наличие отсутствия внешнеполитического целеполагания, которое задается (не подумайте, что МИДом), Кремлем, который должен быть над схваткой и интегрировать, дифференцировать, активировать и контролировать всю внешнеполитическую деятельность страны. А - некому, одному поручили, так он на олигархической яхте с рыбкой под запись и видео все слил. Такой же по качеству субъект, как аргентинские герои, только на карман имеет в 1 000 000 раз побольше, чем эти бедолаги.

    5. Вывод невеселый, это провал не только МИДа, не только конторы, это провал страны на самых высоких уровнях государственного управления, которое по факту захвачено и приватизировано бессменно малой кучкой широких лиц, собирающихся править вместе с гарантом сколько получиться. Необходимо переосмысление всех внутри и внешне политических задач и новое целеполагание, и затем уже чистка и деприватизация всех структур госаппарата.

    Но это уже только с новым президентом, поэтому - все на выборы
    akudr48
    1. CT-55_11-9009 Сегодня, 16:21
      Цитата: akudr48
      Но это уже только с новым президентом, поэтому - все на выборы

      ЙЙЙЕСТЬ!!! Наконец-то это всплыло! Всё на Кремль и лично Главного валим. Абсолютно всё!. Умно, хорошо навоза на вентилятор набросил. Вот только ничего более нет в комментарии.
      CT-55_11-9009
  24. Серж Горелый Сегодня, 12:59
    Судя по забористому, хабальному стилю речи ( базара ) " сотрудник" посольства- очередная дочурка крымского офицера
    Серж Горелый
  25. Earnest Сегодня, 13:39
    Первая мысль: "Эт чё за хрень я прочитал?". Вторая:"А кому эта хрень понадобилась?". Опять кгховавая гэбня гхаботатьне даёт во благо Гходины? Да никогда ни одна страна не даст воли никаким мидовцам поперёк безопасников, хоть ты гений красноречия, хоть с каким дипломом мгимо закончил. И не "стучать" будешь, а "уведомлять" и "сообщать". И во время, и по графику, а рассуждаешь иначе - значит, нечего тебе делать на таких должностях. Любой офицер, который с подозрением смотрит на своего особиста, к нему же и побежит при НАСТОЯЩИХ проблемах, и вместе с ним вражину душить станет. А мидовцу значит зассь... Безопасники Карлова не уберегли, ага... Его охранник Президента страны убил, как бы к сведению. Так и президента могли шлёпнуть, причём любого.
    Earnest
  26. лис Сегодня, 13:51
    прочёл и подумалось:ля,как на службе побывал...как это всё знакомо...было подобное,один -в один.только были,"герыч,"боевики и прочая хрень...видно не только в МВД все фекалии вверх всплывают.
    лис
  27. Vittt Сегодня, 14:07
    А может хватит прикрывать мразей. А то комментарий удалён, комментарий удалён, комментарий удалён.Российское посольство было "крышей" наркотраффика - и это факт (по каким бы то ни было причинам).
    Vittt
    1. cariperpaint Сегодня, 14:28
      да ладно))) а чего так скромно? допинг у нас государство продвигает. наркоту теперь тоже скажите. чего стесняться то?! сидеть фигню пороть с умным видом дело то не сложное.
      cariperpaint
  28. cariperpaint Сегодня, 14:25
    Внутреннюю охрану посольств осуществляют сами россияне. Согласно законодательству России в "мероприятиях по обеспечению безопасности учреждений" и "дипломатических представительств за границей" участвуют Служба внешней разведки (СВР) , Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Федеральная пограничная служба (с 2003 г. в составе ФСБ) , а также Департамент безопасности МИД.
    Департамент безопасности МИД выполняет:
    координирующие и инспекционные функции,
    а также обеспечивает посольство техническими средствами защиты общего назначения: бронированными автомобилями, аппаратурой сигнализации, камерами слежения и видеозаписи, системами допуска и контроля.
    Представители ФСБ отвечают:
    за охрану государственных секретов в рамках деятельности посольства. Это в частности включает в себя защиту связи и пресечение попыток внедрения прослушивающей аппаратуры (до 2003 г. эти функции выполняло Федеральное агентство правительственной связи) .
    Сотрудники пограничной службы ФСБ отвечают:
    за обеспечение физической защиты посольства и его персонала.
    И наконец самая важная роль в обеспечении безопасности диппредставительства, особенно в условиях военного времени, отводится "Управлению К" внешней контрразведки СВР, доставшейся этой службе от Первого главного управления (ПГУ) КГБ СССР. в 2013 году стали спецназ привлекать по словам Лаврова.

    че он несет...
    cariperpaint
  29. Earnest Сегодня, 16:07
    Цитата: cariperpaint
    ... че он несет...

    У меня в одной из бригад ГРУ до сих пор служат несколько бывших подчинённых, с которыми, естессно, контакт поддерживаю. Так от них таких вот сведений самой первой свежести и 1000% достоверности пачками слушаю и читаю, и видео в ватсаппах/вайберах шлют, и скрины/фото чуть ли не секретных документов показывают, а вот только 99% этих всамделишных мнений и событий потом в пух и прах сами же и разносят laughing Все мы люди, все мы человеки. Главное, не вестись на подобную ерунду, в которой жирным подчёркнутым курсивом показана озлобленность на контроль со стороны спецслужб и не приведено ни одного, НИ ОДНОГО ведь факта, значимого с точки зрения специалиста по безопасности (в любом проявлении, хоть контрразведчика, хоть спеца по режиму, хоть по охране). Одни голые эмоции студента третьего курса второсортного вузика: "Ах, да они, да вот как так, да почему нельзя, ведь так хочется свободы"... Одна цитата: "... разругались с посольскими вдрызг", - только она чего стоит? Да отозвали бы на Родину всех "разругавшихся" в пять секунд. Слишком круто? Да пожалуйста попроще: приостановить "на время проверки" доступ к гостайне, лишить права выхода за контролируемую территорию "в связи с террористической угрозой", ещё чего бы действенного с точки зрения бюрократии бы включили и всё!
    Earnest
  30. Petr petrov Сегодня, 16:31
    Где то читал, что кокаин в Европе странным образом дешевле чем в США!!!
    Petr petrov
  31. tihonmarine Сегодня, 18:05
    Пауки в банке, как было 30 лет назад, так и сейчас. Ничего не меняется.
    tihonmarine
Картина дня