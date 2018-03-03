МИД, кокаин и «танцы гиен»

Вся страна активно обсуждает аргентинский скандал с кокаином. «Военное обозрение» обратилось в соответствующий департамент – с целью получить официальный комментарий. Нам его, как и следовало ожидать, никто не дал. Но один из работников департамента на условиях анонимности согласился прокомментировать случившееся. Назвался он Русланом Арефьевым.– Спасибо, не нюхаю…– «С Аргенты, вестимо. Завхоз, слышишь, рубит, а я отвожу». Ну а если серьезно, эта история началась гораздо раньше – сразу после убийства российского посла в Турции. В Аргентине гнойник прорвался окончательно. Тлеющая взаимная неприязнь между спецслужбами и МИДОм полыхнула наконец кокаиновой радугой. Если бы после турецкого провала спецслужбы сделали соответствующие выводы – не было бы Аргентины. Но они, видимо, решили «закрепить успех». Закрепили. И путь к повторным граблям был густо посыпан кокаиновой дорожкой.– Небольшой ликбез. В каждом российском посольстве за рубежом работают два специалиста по безопасности: так называемый официальный представитель ФСБ и офицер посольской безопасности. Первая должность – чистой воды синекура перед пенсией. Обычно на нее катапультируется махровый «пенс» (пенсионер на мидовском жаргоне – И.М.) либо «предпенс» из «конторы глубокого бурения». По жизни это свадебный генерал, господин «Нет-никогда-ни в коем случае-забудьте», от одного вида которого все посольские испытывают острую идиосинкразию. По их мнению, от этого персонажа, обсыпанного нафталином, словно конфетти, кроме вреда, никакой пользы. Ни о какой оперативной работе речи здесь идти не может.Работа же офицера безопасности разбивается на две составляющие. Первая – контакты с местными спецслужбами «по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес». Перекрестный криминал и вообще какой-либо криминал входят сюда в полном объеме. Эта работа как раз требует оперативных навыков, дерзости мысли и полета фантазии. Второе направление – безопасность зданий и сооружений дипмиссии. Охраной самого посольства занимается группа «Заслон» – пограничный спецназ. А теперь – вишенка на торте: ни в одном положении, ни в одном уставе у этих структур не прописано, кто же конкретно и каким образом должен заниматься охраной посольских лиц. То есть у трех нянек дитя без глазу, а посол – без догляду. В Турции накануне убийства Карлова сложилась такая ситуация, когда и «свадебный пенс», и безопасник, и «заслоновец» разругались с посольскими вдрызг. За годы «дружной совместной работы» они регулярно накидывали посольским полный подол дерьма, и те только и ждали момента, чтобы ответить на это взаимностью. И тут случилось непоправимое – бывший охранник Эрдогана убил посла Андрея Карлова.Тотчас из Москвы на всех парусах, словно ангелы мести, слетелись в Стамбул несколько комиссий – из МИДа, СВР, ФСБ и далее по тексту. Придя в себя после ледяного душа и слегка приободрившись, посольские почувствовали запах легкой наживы. И стали топить всю эту «безопасную» братию оптом, надеясь, что всех трех гениев охранки начальство начнет поджаривать на медленном огне.Увы. Их ожидания не сбылись ни на йоту. Инстинкт самосохранения у несвятой троицы оказался безупречным. «Пенс-фсбэшник» технично сымитировал инфаркт. Пружинисто соскочил с начальственных вил «заслоновец». Но самый уникальный мастер-класс продемонстрировал безопасник. Не придумав ничего более умного, он обвинил во всем случившемся… самого посла. Что удивительно – это прокатило. Посольские взвыли от бессилия и негодования. Тем не менее безопасника убрали от греха подальше из Турции и перевели – сами догадаетесь куда?– Пятерка за сообразительность. И назвали этот перевод – ссылкой. За такие подвиги Иван Грозный смолу в глотку заливал, а героя «турецкого фиаско» еще и в звании повысили. Негодованию турецких посольских не было предела. Отношения между МИДом и спецслужбами вошли в клинч. А я тогда еще предупреждал, что этот герой турецкого провала нам аукнется. Что и произошло.Посол, завхоз и «дяди Бакенбарды»– Доподлинно неизвестно. По версии спецслужб, «особо одаренный» завхоз нарыл где-то несколько сот килограммов кокаина. Каким образом – самый насущный вопрос дня. Вообще-то Аргентина – не Колумбия. Но, видно, для наркобаронов расстояния – не помеха. А в Аргентине аккурат к тому времени состоялась генеральная чистка в правоохранительных органах. Головы продажных копов, связанных с наркотрафиком, полетели горохом. И один из тех, кому подпалили хвост, возможно, решил на время скинуть партию товара на хранение в надежное место – от греха подальше. Школа посольства России показалась ему настоящим островком безопасности. В этом была своя логика. «Дяди Бакенбарды» (так в Аргентине называют копов) никогда бы не рискнули сунуться в посольство России без соответствующей санкции.Но тут случилась незадача – завхоз дембельнулся чуть раньше положенного срока. Новый завхоз оказался дотошным малым и к своему несказанному удивлению обнаружил наркотический склад на территории школы. И тут же доложил об этом по инстанции. Посол Коронелли сообщил безопаснику. Тот доложил наверх и стал ждать приказа. Пауза затянулась подозрительно надолго. За это время у посла к безопаснику возник целый букет скользких вопросов. Но тот в ответ молчал, как пень, а глаза у него при этом лучились, как у сектанта. А тут, как черти из аргентинской табакерки, выскочили местные «дяди Бакенбарды» с санкциями от местного МВД: «Извольте дать указание осмотреть помещение. У нас есть все основания подозревать, что искомый кокс пригрелся где-то на вашей территории». Посол изготовился вести долгие переговоры. Пускать чужих правоохранителей на свою территорию – это никак не комильфо, но и портить с ними отношения тоже не хотелось. Тем более что кокс действительно покоился под лестничными пролетами школы. Хорошо, что не гексоген.Коронелли планировал измотать «аргентов» переговорами, не доводя дело до дипломатического скандала. Да и самим «бакам» нужен был не наркотик, а оперативная информация. Но тут в дело вмешался герой турецкого провала. И на прекрасном испанском послал оперов «к», «в» и «на». Оскорбленные в лучших чувствах мачо распахнули ему навстречу свои объятия, и в каждой руке у них было по нокауту. Испанцы вообще болезненно щепетильны в вопросах чести. И мстительны чрезвычайно. Но турецкий мастер провалов этого, судя по всему, не знал. Озлобленные «бакенбарды» спустили с цепи прессу. В результате провальщик не только сам оказался в густом дерьме, но еще и послу подсуропил. И именно в Коронелли полетели все стрелы.– Да ничего подобного! Формально подборкой персонала в МИДе занимается предприятие с интересным названием «Фирма «Инпредкадры». Она является структурным подразделением Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса. Оно на конкурсной основе распределяет по вакансиям российских граждан, претендующих на работу в иностранных миссиях. Конкурс там – как в ГИТИС в застойные времена. Оно и понятно: вожделенная загранка, прекрасная зарплата, шоколадные перспективы. На самом же деле всех желающих пропускает через тройное сито ФСБ. И зачастую пропихивает своих – тех, кто согласен выполнять любой каприз безопасников и без устали стучать на посольских, как дятел в трухлявую березу. Этого завхоза нам тоже навязала «контора». Что только усугубило посольские подозрения после обнаружения кокса.– Вот об этом Коронелли хотел с глазу на глаз побеседовать с безопасником. Тот продолжал смотреть на него, как китобой на кильку. А в это время уже вовсю неистовствовали аргентинские СМИ. Вслед за ними, по принципу домино, пошли вразнос российские. И пока контора хранила кладбищенское молчание, они ей припомнили все – английский полоний, олимпийский мельдоний, аргентинское танго с коксом и прочие запахи, шалости и звуки. Ну и нас не обошли вниманием.– Собирать камни. И полностью пересматривать всю концепцию отношений МИДа и спецслужб. Никому не нравится, когда его используют «втемную». Вдвойне не нравится, когда это делается топорно. А если от этого страдает твой репутационный имидж на международном уровне, это не устраивает десятикратно. Мало того, в МИДе радикально недовольны тем фактом, что ФСБ делегированы обширные полномочия по инкорпорированию своих людей в дипмиссии за рубежом. Причем проталкивают они тех, кто соглашается быть их глазами и ушами. Мы их называем «шоколадными задницами». Таким макаром рыцари плаща и кинжала буквально отравили своими горькими «шоколадками» одну из подконтрольных нам структур – федеральное агентство «Россотрудничество», накачав ее лояльными «пенсами». Эти старцы, оказавшись с подачи конторы на посту руководителей, думают уже не о государевых интересах, а о том, как продлить свое существование в режиме расслабленной синекуры. Но молодежь-то наступает на пятки. И в каждом из молодых «пенсы» видят потенциального сменщика. Призрак травоядного дачного существования на родине настолько их пугает, что они пускаются во все тяжкие, вплоть до уголовщины, чтобы вышвырнуть с позором потенциального сменщика обратно в Россию. А сама конторская молодежь так говорит о работе с «пенсами»: «Приезжаешь в соплях, в соплях и уезжаешь». О каком-то креативе и реализации прорывных идей на ниве «мягкой силы» (на чем специализируется Россотрудничество) при таком формате взаимоотношений говорить не приходится.– Я думаю, в Монголии. Руководитель местного РЦНК (Российского центра науки и культуры) способен составить достойную конкуренцию аргентинскому безопаснику. В МИДе его называют «монгольским мясником». Он прошел насыщенный, тернистый путь, усыпанный не розами, а поломанными судьбами молодых дипломатов, в каждом из которых этот «пенс» видел потенциального конкурента. На всех сотрудников «мясник» с кроличьей неутомимостью постоянно строчил докладные. А потом вообще опустился до уровня банальной уголовщины. Для того чтобы удержаться в кресле директора центра, он возбудил против потенциального сменщика в монгольском УВД несколько уголовных дел. Все они, правда, благополучно умерли на стадии дознания. Что характерно – служба безопасности посольства взирала на все эти «танцы гиены» равнодушно – как и на проделки аргентинского завхоза. Таким макаром «мясник» зачистил все пространство вокруг себя и сидит в Монголии уже шестой год. И, похоже, будет сидеть и дальше. И ничего с ним МИД сделать не может – срабатывает турецко-аргентинский фактор.Но мы надеемся, что после аргентинского скандала в отношениях наших структур наступят все-таки новые времена.