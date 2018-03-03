МИД, кокаин и «танцы гиен»
Турция – Аргентина – далее везде…
Вся страна активно обсуждает аргентинский скандал с кокаином. «Военное обозрение» обратилось в соответствующий департамент – с целью получить официальный комментарий. Нам его, как и следовало ожидать, никто не дал. Но один из работников департамента на условиях анонимности согласился прокомментировать случившееся. Назвался он Русланом Арефьевым.
– Руслан, что скажете по поводу аргентинского кокаина?
– Спасибо, не нюхаю…
– Я не про это. Откуда был кокс?
– «С Аргенты, вестимо. Завхоз, слышишь, рубит, а я отвожу». Ну а если серьезно, эта история началась гораздо раньше – сразу после убийства российского посла в Турции. В Аргентине гнойник прорвался окончательно. Тлеющая взаимная неприязнь между спецслужбами и МИДОм полыхнула наконец кокаиновой радугой. Если бы после турецкого провала спецслужбы сделали соответствующие выводы – не было бы Аргентины. Но они, видимо, решили «закрепить успех». Закрепили. И путь к повторным граблям был густо посыпан кокаиновой дорожкой.
– А вот с этого момента подробней, пожалуйста.
– Небольшой ликбез. В каждом российском посольстве за рубежом работают два специалиста по безопасности: так называемый официальный представитель ФСБ и офицер посольской безопасности. Первая должность – чистой воды синекура перед пенсией. Обычно на нее катапультируется махровый «пенс» (пенсионер на мидовском жаргоне – И.М.) либо «предпенс» из «конторы глубокого бурения». По жизни это свадебный генерал, господин «Нет-никогда-ни в коем случае-забудьте», от одного вида которого все посольские испытывают острую идиосинкразию. По их мнению, от этого персонажа, обсыпанного нафталином, словно конфетти, кроме вреда, никакой пользы. Ни о какой оперативной работе речи здесь идти не может.
Работа же офицера безопасности разбивается на две составляющие. Первая – контакты с местными спецслужбами «по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес». Перекрестный криминал и вообще какой-либо криминал входят сюда в полном объеме. Эта работа как раз требует оперативных навыков, дерзости мысли и полета фантазии. Второе направление – безопасность зданий и сооружений дипмиссии. Охраной самого посольства занимается группа «Заслон» – пограничный спецназ. А теперь – вишенка на торте: ни в одном положении, ни в одном уставе у этих структур не прописано, кто же конкретно и каким образом должен заниматься охраной посольских лиц. То есть у трех нянек дитя без глазу, а посол – без догляду. В Турции накануне убийства Карлова сложилась такая ситуация, когда и «свадебный пенс», и безопасник, и «заслоновец» разругались с посольскими вдрызг. За годы «дружной совместной работы» они регулярно накидывали посольским полный подол дерьма, и те только и ждали момента, чтобы ответить на это взаимностью. И тут случилось непоправимое – бывший охранник Эрдогана убил посла Андрея Карлова.
Тотчас из Москвы на всех парусах, словно ангелы мести, слетелись в Стамбул несколько комиссий – из МИДа, СВР, ФСБ и далее по тексту. Придя в себя после ледяного душа и слегка приободрившись, посольские почувствовали запах легкой наживы. И стали топить всю эту «безопасную» братию оптом, надеясь, что всех трех гениев охранки начальство начнет поджаривать на медленном огне.
Увы. Их ожидания не сбылись ни на йоту. Инстинкт самосохранения у несвятой троицы оказался безупречным. «Пенс-фсбэшник» технично сымитировал инфаркт. Пружинисто соскочил с начальственных вил «заслоновец». Но самый уникальный мастер-класс продемонстрировал безопасник. Не придумав ничего более умного, он обвинил во всем случившемся… самого посла. Что удивительно – это прокатило. Посольские взвыли от бессилия и негодования. Тем не менее безопасника убрали от греха подальше из Турции и перевели – сами догадаетесь куда?
– Неужели в Аргентину?
– Пятерка за сообразительность. И назвали этот перевод – ссылкой. За такие подвиги Иван Грозный смолу в глотку заливал, а героя «турецкого фиаско» еще и в звании повысили. Негодованию турецких посольских не было предела. Отношения между МИДом и спецслужбами вошли в клинч. А я тогда еще предупреждал, что этот герой турецкого провала нам аукнется. Что и произошло.
Посол, завхоз и «дяди Бакенбарды»
– Так что все-таки произошло в Аргентине?
– Доподлинно неизвестно. По версии спецслужб, «особо одаренный» завхоз нарыл где-то несколько сот килограммов кокаина. Каким образом – самый насущный вопрос дня. Вообще-то Аргентина – не Колумбия. Но, видно, для наркобаронов расстояния – не помеха. А в Аргентине аккурат к тому времени состоялась генеральная чистка в правоохранительных органах. Головы продажных копов, связанных с наркотрафиком, полетели горохом. И один из тех, кому подпалили хвост, возможно, решил на время скинуть партию товара на хранение в надежное место – от греха подальше. Школа посольства России показалась ему настоящим островком безопасности. В этом была своя логика. «Дяди Бакенбарды» (так в Аргентине называют копов) никогда бы не рискнули сунуться в посольство России без соответствующей санкции.
Но тут случилась незадача – завхоз дембельнулся чуть раньше положенного срока. Новый завхоз оказался дотошным малым и к своему несказанному удивлению обнаружил наркотический склад на территории школы. И тут же доложил об этом по инстанции. Посол Коронелли сообщил безопаснику. Тот доложил наверх и стал ждать приказа. Пауза затянулась подозрительно надолго. За это время у посла к безопаснику возник целый букет скользких вопросов. Но тот в ответ молчал, как пень, а глаза у него при этом лучились, как у сектанта. А тут, как черти из аргентинской табакерки, выскочили местные «дяди Бакенбарды» с санкциями от местного МВД: «Извольте дать указание осмотреть помещение. У нас есть все основания подозревать, что искомый кокс пригрелся где-то на вашей территории». Посол изготовился вести долгие переговоры. Пускать чужих правоохранителей на свою территорию – это никак не комильфо, но и портить с ними отношения тоже не хотелось. Тем более что кокс действительно покоился под лестничными пролетами школы. Хорошо, что не гексоген.
Коронелли планировал измотать «аргентов» переговорами, не доводя дело до дипломатического скандала. Да и самим «бакам» нужен был не наркотик, а оперативная информация. Но тут в дело вмешался герой турецкого провала. И на прекрасном испанском послал оперов «к», «в» и «на». Оскорбленные в лучших чувствах мачо распахнули ему навстречу свои объятия, и в каждой руке у них было по нокауту. Испанцы вообще болезненно щепетильны в вопросах чести. И мстительны чрезвычайно. Но турецкий мастер провалов этого, судя по всему, не знал. Озлобленные «бакенбарды» спустили с цепи прессу. В результате провальщик не только сам оказался в густом дерьме, но еще и послу подсуропил. И именно в Коронелли полетели все стрелы.
– А можно поподробнее о завхозах и технических работниках. Говорят, что технические и временные сотрудники посольств – извечная головная боль…
– Да ничего подобного! Формально подборкой персонала в МИДе занимается предприятие с интересным названием «Фирма «Инпредкадры». Она является структурным подразделением Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса. Оно на конкурсной основе распределяет по вакансиям российских граждан, претендующих на работу в иностранных миссиях. Конкурс там – как в ГИТИС в застойные времена. Оно и понятно: вожделенная загранка, прекрасная зарплата, шоколадные перспективы. На самом же деле всех желающих пропускает через тройное сито ФСБ. И зачастую пропихивает своих – тех, кто согласен выполнять любой каприз безопасников и без устали стучать на посольских, как дятел в трухлявую березу. Этого завхоза нам тоже навязала «контора». Что только усугубило посольские подозрения после обнаружения кокса.
– Но ведь для того, чтобы обслужить и реализовать такую партию, нужен целый цех работников. Перевезти кокс, складировать, расфасовать, распространить… Плюс всякие непредвиденные расходы.
– Вот об этом Коронелли хотел с глазу на глаз побеседовать с безопасником. Тот продолжал смотреть на него, как китобой на кильку. А в это время уже вовсю неистовствовали аргентинские СМИ. Вслед за ними, по принципу домино, пошли вразнос российские. И пока контора хранила кладбищенское молчание, они ей припомнили все – английский полоний, олимпийский мельдоний, аргентинское танго с коксом и прочие запахи, шалости и звуки. Ну и нас не обошли вниманием.
«Танцы с гиенами»
– Кто виноват – примерно понятно. А что теперь делать?
– Собирать камни. И полностью пересматривать всю концепцию отношений МИДа и спецслужб. Никому не нравится, когда его используют «втемную». Вдвойне не нравится, когда это делается топорно. А если от этого страдает твой репутационный имидж на международном уровне, это не устраивает десятикратно. Мало того, в МИДе радикально недовольны тем фактом, что ФСБ делегированы обширные полномочия по инкорпорированию своих людей в дипмиссии за рубежом. Причем проталкивают они тех, кто соглашается быть их глазами и ушами. Мы их называем «шоколадными задницами». Таким макаром рыцари плаща и кинжала буквально отравили своими горькими «шоколадками» одну из подконтрольных нам структур – федеральное агентство «Россотрудничество», накачав ее лояльными «пенсами». Эти старцы, оказавшись с подачи конторы на посту руководителей, думают уже не о государевых интересах, а о том, как продлить свое существование в режиме расслабленной синекуры. Но молодежь-то наступает на пятки. И в каждом из молодых «пенсы» видят потенциального сменщика. Призрак травоядного дачного существования на родине настолько их пугает, что они пускаются во все тяжкие, вплоть до уголовщины, чтобы вышвырнуть с позором потенциального сменщика обратно в Россию. А сама конторская молодежь так говорит о работе с «пенсами»: «Приезжаешь в соплях, в соплях и уезжаешь». О каком-то креативе и реализации прорывных идей на ниве «мягкой силы» (на чем специализируется Россотрудничество) при таком формате взаимоотношений говорить не приходится.
«Монгольский мясник»
– И где теперь в МИДе может рвануть – после Турции и Аргентины?
– Я думаю, в Монголии. Руководитель местного РЦНК (Российского центра науки и культуры) способен составить достойную конкуренцию аргентинскому безопаснику. В МИДе его называют «монгольским мясником». Он прошел насыщенный, тернистый путь, усыпанный не розами, а поломанными судьбами молодых дипломатов, в каждом из которых этот «пенс» видел потенциального конкурента. На всех сотрудников «мясник» с кроличьей неутомимостью постоянно строчил докладные. А потом вообще опустился до уровня банальной уголовщины. Для того чтобы удержаться в кресле директора центра, он возбудил против потенциального сменщика в монгольском УВД несколько уголовных дел. Все они, правда, благополучно умерли на стадии дознания. Что характерно – служба безопасности посольства взирала на все эти «танцы гиены» равнодушно – как и на проделки аргентинского завхоза. Таким макаром «мясник» зачистил все пространство вокруг себя и сидит в Монголии уже шестой год. И, похоже, будет сидеть и дальше. И ничего с ним МИД сделать не может – срабатывает турецко-аргентинский фактор.
Но мы надеемся, что после аргентинского скандала в отношениях наших структур наступят все-таки новые времена.
Вся страна активно обсуждает аргентинский скандал с кокаином. «Военное обозрение» обратилось в соответствующий департамент – с целью получить официальный комментарий. Нам его, как и следовало ожидать, никто не дал. Но один из работников департамента на условиях анонимности согласился прокомментировать случившееся. Назвался он Русланом Арефьевым.
– Руслан, что скажете по поводу аргентинского кокаина?
– Спасибо, не нюхаю…
– Я не про это. Откуда был кокс?
– «С Аргенты, вестимо. Завхоз, слышишь, рубит, а я отвожу». Ну а если серьезно, эта история началась гораздо раньше – сразу после убийства российского посла в Турции. В Аргентине гнойник прорвался окончательно. Тлеющая взаимная неприязнь между спецслужбами и МИДОм полыхнула наконец кокаиновой радугой. Если бы после турецкого провала спецслужбы сделали соответствующие выводы – не было бы Аргентины. Но они, видимо, решили «закрепить успех». Закрепили. И путь к повторным граблям был густо посыпан кокаиновой дорожкой.
– А вот с этого момента подробней, пожалуйста.
– Небольшой ликбез. В каждом российском посольстве за рубежом работают два специалиста по безопасности: так называемый официальный представитель ФСБ и офицер посольской безопасности. Первая должность – чистой воды синекура перед пенсией. Обычно на нее катапультируется махровый «пенс» (пенсионер на мидовском жаргоне – И.М.) либо «предпенс» из «конторы глубокого бурения». По жизни это свадебный генерал, господин «Нет-никогда-ни в коем случае-забудьте», от одного вида которого все посольские испытывают острую идиосинкразию. По их мнению, от этого персонажа, обсыпанного нафталином, словно конфетти, кроме вреда, никакой пользы. Ни о какой оперативной работе речи здесь идти не может.
Работа же офицера безопасности разбивается на две составляющие. Первая – контакты с местными спецслужбами «по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес». Перекрестный криминал и вообще какой-либо криминал входят сюда в полном объеме. Эта работа как раз требует оперативных навыков, дерзости мысли и полета фантазии. Второе направление – безопасность зданий и сооружений дипмиссии. Охраной самого посольства занимается группа «Заслон» – пограничный спецназ. А теперь – вишенка на торте: ни в одном положении, ни в одном уставе у этих структур не прописано, кто же конкретно и каким образом должен заниматься охраной посольских лиц. То есть у трех нянек дитя без глазу, а посол – без догляду. В Турции накануне убийства Карлова сложилась такая ситуация, когда и «свадебный пенс», и безопасник, и «заслоновец» разругались с посольскими вдрызг. За годы «дружной совместной работы» они регулярно накидывали посольским полный подол дерьма, и те только и ждали момента, чтобы ответить на это взаимностью. И тут случилось непоправимое – бывший охранник Эрдогана убил посла Андрея Карлова.
Тотчас из Москвы на всех парусах, словно ангелы мести, слетелись в Стамбул несколько комиссий – из МИДа, СВР, ФСБ и далее по тексту. Придя в себя после ледяного душа и слегка приободрившись, посольские почувствовали запах легкой наживы. И стали топить всю эту «безопасную» братию оптом, надеясь, что всех трех гениев охранки начальство начнет поджаривать на медленном огне.
Увы. Их ожидания не сбылись ни на йоту. Инстинкт самосохранения у несвятой троицы оказался безупречным. «Пенс-фсбэшник» технично сымитировал инфаркт. Пружинисто соскочил с начальственных вил «заслоновец». Но самый уникальный мастер-класс продемонстрировал безопасник. Не придумав ничего более умного, он обвинил во всем случившемся… самого посла. Что удивительно – это прокатило. Посольские взвыли от бессилия и негодования. Тем не менее безопасника убрали от греха подальше из Турции и перевели – сами догадаетесь куда?
– Неужели в Аргентину?
– Пятерка за сообразительность. И назвали этот перевод – ссылкой. За такие подвиги Иван Грозный смолу в глотку заливал, а героя «турецкого фиаско» еще и в звании повысили. Негодованию турецких посольских не было предела. Отношения между МИДом и спецслужбами вошли в клинч. А я тогда еще предупреждал, что этот герой турецкого провала нам аукнется. Что и произошло.
Посол, завхоз и «дяди Бакенбарды»
– Так что все-таки произошло в Аргентине?
– Доподлинно неизвестно. По версии спецслужб, «особо одаренный» завхоз нарыл где-то несколько сот килограммов кокаина. Каким образом – самый насущный вопрос дня. Вообще-то Аргентина – не Колумбия. Но, видно, для наркобаронов расстояния – не помеха. А в Аргентине аккурат к тому времени состоялась генеральная чистка в правоохранительных органах. Головы продажных копов, связанных с наркотрафиком, полетели горохом. И один из тех, кому подпалили хвост, возможно, решил на время скинуть партию товара на хранение в надежное место – от греха подальше. Школа посольства России показалась ему настоящим островком безопасности. В этом была своя логика. «Дяди Бакенбарды» (так в Аргентине называют копов) никогда бы не рискнули сунуться в посольство России без соответствующей санкции.
Но тут случилась незадача – завхоз дембельнулся чуть раньше положенного срока. Новый завхоз оказался дотошным малым и к своему несказанному удивлению обнаружил наркотический склад на территории школы. И тут же доложил об этом по инстанции. Посол Коронелли сообщил безопаснику. Тот доложил наверх и стал ждать приказа. Пауза затянулась подозрительно надолго. За это время у посла к безопаснику возник целый букет скользких вопросов. Но тот в ответ молчал, как пень, а глаза у него при этом лучились, как у сектанта. А тут, как черти из аргентинской табакерки, выскочили местные «дяди Бакенбарды» с санкциями от местного МВД: «Извольте дать указание осмотреть помещение. У нас есть все основания подозревать, что искомый кокс пригрелся где-то на вашей территории». Посол изготовился вести долгие переговоры. Пускать чужих правоохранителей на свою территорию – это никак не комильфо, но и портить с ними отношения тоже не хотелось. Тем более что кокс действительно покоился под лестничными пролетами школы. Хорошо, что не гексоген.
Коронелли планировал измотать «аргентов» переговорами, не доводя дело до дипломатического скандала. Да и самим «бакам» нужен был не наркотик, а оперативная информация. Но тут в дело вмешался герой турецкого провала. И на прекрасном испанском послал оперов «к», «в» и «на». Оскорбленные в лучших чувствах мачо распахнули ему навстречу свои объятия, и в каждой руке у них было по нокауту. Испанцы вообще болезненно щепетильны в вопросах чести. И мстительны чрезвычайно. Но турецкий мастер провалов этого, судя по всему, не знал. Озлобленные «бакенбарды» спустили с цепи прессу. В результате провальщик не только сам оказался в густом дерьме, но еще и послу подсуропил. И именно в Коронелли полетели все стрелы.
– А можно поподробнее о завхозах и технических работниках. Говорят, что технические и временные сотрудники посольств – извечная головная боль…
– Да ничего подобного! Формально подборкой персонала в МИДе занимается предприятие с интересным названием «Фирма «Инпредкадры». Она является структурным подразделением Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса. Оно на конкурсной основе распределяет по вакансиям российских граждан, претендующих на работу в иностранных миссиях. Конкурс там – как в ГИТИС в застойные времена. Оно и понятно: вожделенная загранка, прекрасная зарплата, шоколадные перспективы. На самом же деле всех желающих пропускает через тройное сито ФСБ. И зачастую пропихивает своих – тех, кто согласен выполнять любой каприз безопасников и без устали стучать на посольских, как дятел в трухлявую березу. Этого завхоза нам тоже навязала «контора». Что только усугубило посольские подозрения после обнаружения кокса.
– Но ведь для того, чтобы обслужить и реализовать такую партию, нужен целый цех работников. Перевезти кокс, складировать, расфасовать, распространить… Плюс всякие непредвиденные расходы.
– Вот об этом Коронелли хотел с глазу на глаз побеседовать с безопасником. Тот продолжал смотреть на него, как китобой на кильку. А в это время уже вовсю неистовствовали аргентинские СМИ. Вслед за ними, по принципу домино, пошли вразнос российские. И пока контора хранила кладбищенское молчание, они ей припомнили все – английский полоний, олимпийский мельдоний, аргентинское танго с коксом и прочие запахи, шалости и звуки. Ну и нас не обошли вниманием.
«Танцы с гиенами»
– Кто виноват – примерно понятно. А что теперь делать?
– Собирать камни. И полностью пересматривать всю концепцию отношений МИДа и спецслужб. Никому не нравится, когда его используют «втемную». Вдвойне не нравится, когда это делается топорно. А если от этого страдает твой репутационный имидж на международном уровне, это не устраивает десятикратно. Мало того, в МИДе радикально недовольны тем фактом, что ФСБ делегированы обширные полномочия по инкорпорированию своих людей в дипмиссии за рубежом. Причем проталкивают они тех, кто соглашается быть их глазами и ушами. Мы их называем «шоколадными задницами». Таким макаром рыцари плаща и кинжала буквально отравили своими горькими «шоколадками» одну из подконтрольных нам структур – федеральное агентство «Россотрудничество», накачав ее лояльными «пенсами». Эти старцы, оказавшись с подачи конторы на посту руководителей, думают уже не о государевых интересах, а о том, как продлить свое существование в режиме расслабленной синекуры. Но молодежь-то наступает на пятки. И в каждом из молодых «пенсы» видят потенциального сменщика. Призрак травоядного дачного существования на родине настолько их пугает, что они пускаются во все тяжкие, вплоть до уголовщины, чтобы вышвырнуть с позором потенциального сменщика обратно в Россию. А сама конторская молодежь так говорит о работе с «пенсами»: «Приезжаешь в соплях, в соплях и уезжаешь». О каком-то креативе и реализации прорывных идей на ниве «мягкой силы» (на чем специализируется Россотрудничество) при таком формате взаимоотношений говорить не приходится.
«Монгольский мясник»
– И где теперь в МИДе может рвануть – после Турции и Аргентины?
– Я думаю, в Монголии. Руководитель местного РЦНК (Российского центра науки и культуры) способен составить достойную конкуренцию аргентинскому безопаснику. В МИДе его называют «монгольским мясником». Он прошел насыщенный, тернистый путь, усыпанный не розами, а поломанными судьбами молодых дипломатов, в каждом из которых этот «пенс» видел потенциального конкурента. На всех сотрудников «мясник» с кроличьей неутомимостью постоянно строчил докладные. А потом вообще опустился до уровня банальной уголовщины. Для того чтобы удержаться в кресле директора центра, он возбудил против потенциального сменщика в монгольском УВД несколько уголовных дел. Все они, правда, благополучно умерли на стадии дознания. Что характерно – служба безопасности посольства взирала на все эти «танцы гиены» равнодушно – как и на проделки аргентинского завхоза. Таким макаром «мясник» зачистил все пространство вокруг себя и сидит в Монголии уже шестой год. И, похоже, будет сидеть и дальше. И ничего с ним МИД сделать не может – срабатывает турецко-аргентинский фактор.
Но мы надеемся, что после аргентинского скандала в отношениях наших структур наступят все-таки новые времена.
Автор: Игорь Моисеев
Использованы фотографии: Из открытых источников
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