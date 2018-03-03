CNN: Пхеньян совершенствовал ракетную программу во время Олимпиады-2018

Северная Корея работает над совершенствованием ракетных двигателей, а также подвижных пусковых установок и производству ядерных боеголовок. Прогресс был достигнут в то время, когда внешне был продемонстрирован спад напряжённости на фоне Олимпийских игр 2018.

Телеканал CNN , ссылаясь на источник в разведке США, выходит с материалом о том, что зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане якобы дали возможность Северной Корее продвинуться в вопросе разработок ракетных вооружений. Заявлено, что КНДР «добилась новых результатов в совершенствовании управления ракетами, но при этом продолжает сталкиваться с технологическими проблемами».Из материала:В материале CNN заявлено, что США оставляет центральным дипломатическое решение «северокорейской проблемы» и при этом рассматривает «все варианты противодействия» дальнейшему развитию ядерной программы КНДР.Напомним, что ранее в ООН заявили о якобы поставках Пхеньяном компонентов химического оружия Дамаску в период с 2012 по 2017 годы. В ответ на это заявление, прозвучавшее в докладе представителя ООН, власти КНДР заявил, что это очередная американская дезинформационная провокация, похожая на все предыдущие, связанные с темой химоружия. Пхеньян напомнил, что никогда КНДР не производила и не направляла в третьи страны компоненты для создания химоружия, что подтверждено многочисленными контролирующими международными комиссиями.