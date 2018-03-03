07:07 03 марта
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CNN: Пхеньян совершенствовал ракетную программу во время Олимпиады-2018

Телеканал CNN, ссылаясь на источник в разведке США, выходит с материалом о том, что зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане якобы дали возможность Северной Корее продвинуться в вопросе разработок ракетных вооружений. Заявлено, что КНДР «добилась новых результатов в совершенствовании управления ракетами, но при этом продолжает сталкиваться с технологическими проблемами».

Из материала:
Северная Корея работает над совершенствованием ракетных двигателей, а также подвижных пусковых установок и производству ядерных боеголовок. Прогресс был достигнут в то время, когда внешне был продемонстрирован спад напряжённости на фоне Олимпийских игр 2018.





В материале CNN заявлено, что США оставляет центральным дипломатическое решение «северокорейской проблемы» и при этом рассматривает «все варианты противодействия» дальнейшему развитию ядерной программы КНДР.

Напомним, что ранее в ООН заявили о якобы поставках Пхеньяном компонентов химического оружия Дамаску в период с 2012 по 2017 годы. В ответ на это заявление, прозвучавшее в докладе представителя ООН, власти КНДР заявил, что это очередная американская дезинформационная провокация, похожая на все предыдущие, связанные с темой химоружия. Пхеньян напомнил, что никогда КНДР не производила и не направляла в третьи страны компоненты для создания химоружия, что подтверждено многочисленными контролирующими международными комиссиями.

Использованы фотографии: KCNA
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Комментарии 13

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  1. Vard Сегодня, 05:23
    И что.. Мухи отдельно... Котлеты отдельно... Те кто ракетами занимается... Они олимпиадой не занимались.. И слава богу...
    Vard
    1. андрей юрьевич Сегодня, 05:25
      CNN: Пхеньян совершенствовал ракетную программу во время Олимпиады-2018
      успел Ын,за три недели... небось тоже ядерныйминидвигатель сделали?
      андрей юрьевич
    2. сибиралт Сегодня, 06:43
      Во время пекинской олимпиады Саакашвили развязал гражданскую войну и убивал из артиллерии мирных граждан Южной Осетии. Но тогда США молчали, как воды в рот набрали. winked
      сибиралт
  2. ul_vitalii Сегодня, 05:29
    Процесс не остановить. Приоритеты расставлены. Портрет врага на каждом углу.
    ul_vitalii
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:33
      Прогресс был достигнут в то время, когда внешне был продемонстрирован спад напряжённости на фоне Олимпийских игр 2018.

      Откуда узнали то smile ...тут у Ына секретность на каждом шагу а американцы рапортуют о прогрессе у Ына в области ракетных разработок чуть ли не каждый день...
      похоже целый отдел ЦРУ прячется за столом Ына и читает доклады ученных и инженеров вместе с ним.
      Тот же ЛЕХА
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 05:50
        hi !
        сиэнэнщики делают себе рейтинг - типа мывсёзнаем! Но ВСЕ знают что это самый фейковый и лживый аппарат в СМИ.
        a.s.zzz888
  3. Горный стрелок Сегодня, 05:32
    Америкосы действительно считают, что все кроме них - клинические ? И они могут нести любой бред, а весь мир будет с открытым ртом слушать этот бред? И аплодировать, и нести им свои ресурсы в обмен на зеленые бусы?
    Горный стрелок
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 05:48
    CNN: Пхеньян совершенствовал ракетную программу во время Олимпиады-2018

    Да уж, за две недели северяне точно успели усовершенствовать! lol Кто нибудь в мире, кроме их самих, верит этой фейковой помоечной конторе? bully
    a.s.zzz888
  5. Alex-a832 Сегодня, 06:03
    Как же изощряются в брехливости матрасные СМИ. При чем здесь прогресс в разработке МБР корейцами и спад напряжённости. Это в реалии вообще не связано. Как посмотришь и послушаешь матрасные СМИ, то диву даёшься - насколько они маргинализировали свой народ, чтобы те хавали совершенно нелогичное враньё. В госдепе такие же - легче заткнуть рот нашим журналистам, чтобы не обделаться с отаетом на логичный вопрос.
    Alex-a832
  6. andrewkor Сегодня, 06:18
    Я CNNну верю как себе,но зачастую и себе уж не верю!
    andrewkor
  7. Masya Masya Сегодня, 06:19
    Пхеньян напомнил, что никогда КНДР не производила и не направляла в третьи страны компоненты для создания химоружия, что подтверждено многочисленными контролирующими международными комиссиями.

    а штатам ни одна комиссия не указ, даже международная...
    Masya Masya
    1. Дормидонт Сегодня, 06:28
      Высшее, неоспоримое и самодостаточное доказательство - пробирка кольки пауэлла
      Дормидонт
  8. rotmistr60 Сегодня, 06:47
    ссылаясь на источник в разведке США
    Последний год показал какие у CNN "надежные и информированные" источники, а тем более в разведке. С другой стороны почему ОИ должны были повлиять на работу корейских ядерщиков и ракетчиков? По всей видимости Трамп никогда не простит Ыну своего унижения, а значит конфликт неизбежен.
    rotmistr60
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