Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
США намерены развернуть у границ РФ 400 ракет глобальной системы ПРО
Соединённые Штаты планируют развернуть порядка 400 ракет системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Фомин подчеркнул, что Москва приглашала Вашингтон к политическому диалогу, однако предложения были проигнорированы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия долго уговаривала американскую сторону не нарушать договор по противоракетной обороне, передает РИА Новости
В общей сложности будет развёрнуто около 400 антиракет, что значительно снижает потенциал ядерного сдерживания России— сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Сейчас широким фронтом идет большая работа по окольцеванию России кольцом противоракетной обороны. Уже на территории США созданы районы противоракетной обороны в Калифорнии и на Аляске. Далее созданы (районы ПРО. — Прим. ред.) в Румынии и странах Балтии, вот-вот уже будет создан район ПРО в Польше. Подключатся к этому кольцу и будут вовлечены районы противоракетной обороны в Корее и Японии— сказал он.
Фомин подчеркнул, что Москва приглашала Вашингтон к политическому диалогу, однако предложения были проигнорированы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия долго уговаривала американскую сторону не нарушать договор по противоракетной обороне, передает РИА Новости
Использованы фотографии: https://militaryarms.ru/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти