19:30 03 марта
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США намерены развернуть у границ РФ 400 ракет глобальной системы ПРО

Соединённые Штаты планируют развернуть порядка 400 ракет системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

США намерены развернуть у границ РФ 400 ракет глобальной системы ПРО


В общей сложности будет развёрнуто около 400 антиракет, что значительно снижает потенциал ядерного сдерживания России
— сказал он в эфире телеканала «Россия 24».


Сейчас широким фронтом идет большая работа по окольцеванию России кольцом противоракетной обороны. Уже на территории США созданы районы противоракетной обороны в Калифорнии и на Аляске. Далее созданы (районы ПРО. — Прим. ред.) в Румынии и странах Балтии, вот-вот уже будет создан район ПРО в Польше. Подключатся к этому кольцу и будут вовлечены районы противоракетной обороны в Корее и Японии
— сказал он.

Фомин подчеркнул, что Москва приглашала Вашингтон к политическому диалогу, однако предложения были проигнорированы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия долго уговаривала американскую сторону не нарушать договор по противоракетной обороне, передает РИА Новости

Использованы фотографии: https://militaryarms.ru/
36

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Комментарии 138

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  1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:02
    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия долго уговаривала американскую сторону не нарушать договор по противоракетной обороне, передает РИА Новости
    ну и? не уговорила, а надо было сразу глайдером по кумполу
    Angel_and_Demon
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:10
      США намерены развернуть у границ РФ 400 ракет глобальной системы ПРО

      Пока США развёртывают свои 400 "противоракет", может случиться так, что эти ракеты не смогут взлететь - в России оружие на новых физических принципах разрабатываются очень быстро и главное: незаметно!
      СРЦ П-15
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:12
        Цитата: СРЦ П-15
        и главное: незаметно!

        может это и главное, но хотелось бы что бы это оружие сделало всего один фокус - что бы незаметными стали сами полосатые
        Angel_and_Demon
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:16
          Цитата: Angel_and_Demon
          может это и главное, но хотелось бы что бы это оружие сделало всего один фокус - что бы незаметными стали сами полосатые

          Чтобы незаметными стали полосатые, нужно сделать лишь одно: чтобы Россия была независима от США экономически! В военном плане мы уже давно от них независимы.
          СРЦ П-15
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:19
            Цитата: СРЦ П-15
            чтобы Россия была независима от США экономически!

            и что мешает? наши либерасты?
            Angel_and_Demon
            1. Владимир16 Сегодня, 10:19
              Мешает айфончик со товарищи, которые живу под девизом - делать ничего ненужно, всё можно купить на западе, пенсию встретим на лазурном берегу.
              Владимир16
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:27
                Цитата: Владимир16
                Мешает айфончик со товарищи

                ну значит надо отправить обратно к производителю
                Angel_and_Demon
                1. Татьяна Сегодня, 10:35
                  То, что Вашингтону (Лондону) - а именно мировой финансовой олигархии ФРС США - нужна ТМВ война для списания долгов и переформатирования в мире своей наднациональной долларовой финансовой системы, говорили уже давно.
                  То, что финансовые олигархи при этом мыслят оставить себя в живых, эффективно биологически "утилизировав" в свою пользу значительные нерентабельные для них излишки т.н. "лишнего" населения на планете Земля, (приватизация ими всей планеты) - это вполне понятно и в принципе вполне логично для их менталитета.
                  Так что, ТМВ - т.е. ядерная мировая война - не просто вполне устраивает мировых финансовых олигархов, но они к ней целеустремлённо шли, идут и придут обязательно! Поэтому для защиты от внешнего нападения России к ТМВ нужно оперативно готовиться!
                  А вот все страны НАТО - союзники Вашингтона по НАТО - это для Вашингтона всего лишь РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ в ТМВ. Если все эти страны - союзники Вашингтона по НАТО - этого не понимают и продолжают двигаться в упряжке Вашингтона, то им же от этого только хуже!
                  Татьяна
                  1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:39
                    Татьяна hi вы шаман? я только что отвечал на него в другом месте request
                    Angel_and_Demon
                    1. Татьяна Сегодня, 10:57
                      Примечательно, что в СССР понимали прекрасно, кто именно является зачинщиками всех войн вообще и ядерной войны, в частности. Поэтому, вместо того чтобы уговаривать США и коллективный Запад, СССР в своё время якобы просто провёл секретную спецоперацию по уничтожению некоторых персональных противоядерных убежищ самих этих финансовых олигархов в США, лишив их на время безопасности от ядерного удара. Но сейчас они, видимо, обзавелись новыми персональными противоядерными бомбоубежищами – и на остальной мир им абсолютно наплевать! (Хорошо было бы такую операцию вновь повторить, если она действительно была.)
                      Поэтому уговоры Россией Вашингтона, за которым стоит финансовый олигархат ФРС США, против развязывания Соединёнными Штатами Америки ТМВ –а именно ядерной – никакого действия на них не имеют и иметь не будут! ИТОГО. Поэтому "милости" персонально от Вашингтона России ждать не приходится. США - это страна, которая уже давно приватизирована банкирами-ростовщиками ФРС США и их тайными обществами. Именно они и являются главными военными преступниками для всего человечества, развязывающими все войны. Именно их всему миру и нужно судить.

                      Приказ Обамы - апокалипсис. Подводные города и бункеры США. Опубликовано: 7 июл. 2015 г.
                      Татьяна
                  2. krops777 Сегодня, 11:26
                    То, что финансовые олигархи при этом мыслят оставить себя в живых, эффективно биологически "утилизировав" в свою пользу значительные нерентабельные для них излишки т.н. "лишнего" населения на планете Земля, (приватизация ими всей планеты) - это вполне понятно и в принципе вполне логично для их менталитета.


                    А где гарантия что после ЯМВ они выживут? Где гарантия что после начала ЯМВ не произойдет тектонический сдвиг и Йеллоустонский вулкан не бабахнет и не добьет все живое? Думаю они это прекрасно понимают, посему обойдутся малой кровью, сольются потихоньку в Китай.
                    krops777
                    1. Татьяна Сегодня, 11:36
                      krops777
                      Где гарантия что после начала ЯМВ не произойдет тектонический сдвиг и Йеллоустонский вулкан не бабахнет и не добьет все живое? Думаю они это прекрасно понимают, посему обойдутся малой кровью, сольются потихоньку в Китай.
                      Вы абсолютно правы! Они уже потаённо сливаются через скупку земель через подставные фирмы и подставные персоны во все укромные уголки планеты. В этом плане была информация, например, о Новой Зеландии.
                      Татьяна
                      1. krops777 Сегодня, 11:49
                        например, о Новой Зеландии.


                        Про Н. Зеландию тоже слышал, что страна поставляет экологически чистые продукты на стол богатеев, но наш СВР думаю тоже в курсе.
                        krops777
                  3. Aqr009 Сегодня, 11:41
                    Интересно, а нельзя эти самые долги переформатировать как-то по другому, без ТМВ? Население тоже, наверное, можно не утилизировать, а как-то использовать для развития, ведь, по расчётам учёных, Земля может содержать, без перенапряжения, до 30 млрд. человек, и это без учёта подводных территорий. Также заселять можно околоземное пространство, Марс пустует. Есть же перспективы развития, нужно только мировой строй перевести с "пара" на "электричество".
                    Aqr009
                    1. Татьяна Сегодня, 13:05
                      Цитата: Aqr009
                      Интересно, а нельзя эти самые долги переформатировать как-то по другому, без ТМВ? Население тоже, наверное, можно не утилизировать, а как-то использовать для развития, ведь, по расчётам учёных, Земля может содержать, без перенапряжения, до 30 млрд. человек, и это без учёта подводных территорий.

                      Иного пути у мирового финансового олигархаиа нет, ибо всё упирается в именно их монитаристскую экономическую систему, господствующую ныне во всём мире после распада СССР и стран социалистического лагеря.

                      Господствующая на сегодня в мире монетаристская модель развития экономики с её идеологией т.н. "свободного» рынка капиталов, товаров и рабочей силы такой возможности человечеству не предоставляет, ибо монетаристская экономическая модель заточена именно на получение финансовой прибыли со всего мира! При этом деньги перетекают из карманов бедных тружеников со всего мира - через долларизацию всех стран - к богатым мировым глобалистам-финансистам – т.е. к банкирам-ростовщикам ФРС США, в основании исторического менталитета которых лежит, в частности, радикальный иудаизм. Т.е. все богатства финансово оккупированного ими простого народа в каждой стране перетекают, в конце концов, именно к ним. В результате этого - при такой монетаристской системе и «свободном» рынке - народ становится экономически просто абсолютным банкротом по отношению к внешним средствам своего существования в окружающей его социальной и природной среде.
                      Более доходчиво и выразительно об этом высказался и это разъснил, например, украинский сионист Игорь Беркут. Говорил он про Украину, но касается это и России, и в принципе всех других стран.

                      Украине хватит 5 миллионов жителей, остальных утилизировать Игорь Беркут. Опубликовано: 1 окт. 2014 г.
                      Татьяна
          2. сибиралт Сегодня, 09:41
            При глобальной экономике никакой полной независимости от неё не предвидится, да и не требуется. Тем более, что Россия напросилась стать членом ВТО. С волками жить, по-волчьи выть. Таков закон капитала. winked
            сибиралт
            1. taiga2018 Сегодня, 10:32
              Цитата: сибиралт
              то Россия напросилась стать членом ВТО

              напросилась то думая,что это поможет в том числе и избежать экономических санкций,ан нет,оказывается для запада это не преграда...
              taiga2018
          3. фрезер Сегодня, 09:48
            Цитата: СРЦ П-15
            Цитата: Angel_and_Demon
            может это и главное, но хотелось бы что бы это оружие сделало всего один фокус - что бы незаметными стали сами полосатые

            Чтобы незаметными стали полосатые, нужно сделать лишь одно: чтобы Россия была независима от США экономически! В военном плане мы уже давно от них независимы.

            Ну так покажите пример. Выкинте в окно американский компьютер, телефон с иней же ОС и купите наше. Или ... -
            не мешки ворочать.
            фрезер
            1. vovanpain Сегодня, 10:07
              Цитата: фрезер
              так покажите пример. Выкинте в окно американский компьютер, телефон с иней же ОС и купите наше. Или ... -

              Хорошо язычком поработал laughing Сразу видно ни одного мешка не ворочал. tongue Компьюторы запомни чадушко давно уже китайские laughing лижи дальше
              vovanpain
              1. фрезер Сегодня, 10:20
                Цитата: vovanpain
                Цитата: фрезер
                так покажите пример. Выкинте в окно американский компьютер, телефон с иней же ОС и купите наше. Или ... -

                Хорошо язычком поработал laughing Сразу видно ни одного мешка не ворочал. tongue Компьюторы запомни чадушко давно уже китайские laughing лижи дальше

                Не позортесь. Интел, амд, нвидиа, сеагейт и т. д.. ОС виндовс, ios, андроид.
                Я понимаю, что в вашем колхозе, компьютер - это название на мониторе и он у вас, видимо, китайский.
                фрезер
                1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:29
                  Цитата: фрезер
                  Не позортесь. Интел, амд, нвидиа, сеагейт и т. д.. ОС виндовс, ios, андроид.

                  всезнающий о просвети, почему цены на процессоры выросли после цунами, которое до америки не дошло?
                  Angel_and_Demon
                  1. фрезер Сегодня, 11:03
                    Цитата: Angel_and_Demon
                    Цитата: фрезер
                    Не позортесь. Интел, амд, нвидиа, сеагейт и т. д.. ОС виндовс, ios, андроид.

                    всезнающий о просвети, почему цены на процессоры выросли после цунами, которое до америки не дошло?

                    Я вас удивлю, но цены на комп. комплектующие выросли аккурат после поедания рубля.
                    И ещё, если вы хотите сказать, что проц., вид. карта и т. д. произведены на TSMC, то это автоматом делает эти комплектующие тайваньскими-китайскими?
                    Тогда получается, что процессор эльбрус 8с и выше - это китайский проц.
                    фрезер
                2. vovanpain Сегодня, 10:34
                  Цитата: фрезер
                  что в вашем колхозе

                  Ну да мой колхоз Россия,куда уж нам до светоча демократии вяликой америги. tongue
                  Цитата: фрезер
                  компьютер - это название на мониторе

                  Истинно так о вяликий. laughing Лижи дальше. tongue
                  vovanpain
          4. Bosch Сегодня, 09:53
            Это не получится, пока у нас давятся за айфонами, кадиллаками и кока-колой.
            Bosch
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:17
              Цитата: Bosch
              Это не получится, пока у нас давятся за айфонами, кадиллаками и кока-колой.

              я тоже за кока-колой - лучшее средство от ржавчины и накипи в чайнике
              Angel_and_Demon
            2. Deck Сегодня, 10:19
              Это не получится, пока у нас давятся за айфонами, кадиллаками и кока-колой.


              А заем давится, за ракетами? Или нанофонами и емобилями?
              Deck
          5. амирбек Сегодня, 12:04
            Цитата: СРЦ П-15
            чтобы Россия была независима от США экономически!

            всему свое время ... да, это игра в карты ... плохая игра ... игра на деньги bully ... вас этому в школе не учили ... пришлось учится после школы... но у вас есть козырные карты и еще два тупых игрока в команде ... это дает хороший шанс для выигрыша smile
            амирбек
          6. Комментарий был удален.
      2. Кент0001 Сегодня, 09:15
        Это не противоракеты, это ракеты нападения, именно таковыми надо их и считать.
        Кент0001
      3. роман66 Сегодня, 09:17
        да и вообще, как испытания показали
        роман66
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:22
          Цитата: роман66
          да и вообще, как испытания показали

          нормально показали
          Angel_and_Demon
      4. donavi49 Сегодня, 09:23
        Тут ведь что - основные ударные возможности - классические системы.

        У кого горизонт готовности будет выше - у того появится соблазн ударить.

        1) Если ПРО смогут форсировать и развернуть раньше, чем вундервафли зайдут в значимом количестве, то будет соблазн ударить. СЯС ополовинят и уже в принципе переживут (Европа нет, но они вассалы и им не привыкать каждые 50-100 лет отстраиваться).

        2) Если вундервафли успеют поставить ранее чем ПРО развернут и ранее чем американцы свои вундервафли смогут довести - то появится соблазн ударить, пока есть ощутимое преимущество, ибо потом задавят.
        donavi49
        1. Incvizitor Сегодня, 12:28
          1) Если ПРО смогут форсировать и развернуть раньше, чем вундервафли зайдут в значимом количестве, то будет соблазн ударить.

          У нас уже вундервафлей хватает те же ярсы
          Европа нет, но они вассалы и им не привыкать каждые 50-100 лет отстраиваться

          Некому будет и нечего отстраивать после Ярсов.
          Incvizitor
        2. Morrrow Сегодня, 15:56
          ПРО бесполезно против российских ракет и создается не против России.
          Morrrow
      5. красноярск Сегодня, 11:18
        Цитата: СРЦ П-15
        США намерены развернуть у границ РФ 400 ракет глобальной системы ПРО

        Пока США развёртывают свои 400 "противоракет", может случиться так, что эти ракеты не смогут взлететь - в России оружие на новых физических принципах разрабатываются очень быстро и главное: незаметно!

        К сожалению, - на каждую хитрую опу есть хрен с винтом, и на каждый хрен с винтом, есть опа с закоулками. И так до бесконечности. На первый взгляд это какое-то безумие. На самом деле - железная логика. Мы погибнем если не будем сильными и это исторический опыт. А они, США, погибнут если не будут доминировать. Ведь для США отсутствие доминирования это снижение жизненного уровня. За этим - бунты, дробление, - гибель.
        красноярск
      6. Каштан Сегодня, 14:10
        Цитата: СРЦ П-15
        США намерены развернуть у границ РФ 400 ракет глобальной системы ПРО

        Пока США развёртывают свои 400 "противоракет", может случиться так, что эти ракеты не смогут взлететь - в России оружие на новых физических принципах разрабатываются очень быстро и главное: незаметно!

        Еще один купившийся на красивые картинки Путина, что ж вы такие наивные.
        Покажите мне хоть что то, из обращения Путина, что имеется на вооружении.Нет ничего.
        400 ракет реальны, а не находится в разработке.
        Каштан
    2. МИХАН Сегодня, 09:14
      После заявления Путина, имеют право..Хотя и без заявления обложили Россию по полной уже давно !!!
      Как у нас говорят , война фигня, главное маневры..хе хе
      МИХАН
      1. 210окв Сегодня, 09:18
        Виталий,фото незачетное.Лучше был бы "Ярс" на фоне коттеджей...А так да,кто то что то получает-а большинство как то выживает..
        Цитата: МИХАН
        После заявления Путина, имеют право..Хотя и без заявления обложили Россию по полной уже давно !!!
        Как у нас говорят , война фигня, главное маневры..хе хе
        210окв
        1. alstr Сегодня, 09:56
          А если посмотреть с другой стороны, что у нас в каждой занюханной деревне по МБР? Штатам худо от этого не станет ?
          alstr
          1. МИХАН Сегодня, 13:52
            Цитата: alstr
            А если посмотреть с другой стороны, что у нас в каждой занюханной деревне по МБР? Штатам худо от этого не станет ?

            Понимаете уважаемый суть русской души..Вот когда Москвы не будет и России , вот этот офицер крынку молока выпьет , перекрестится и отдаст приказ Цель такая то и мочить за ВСЕХ НАС пацанов! soldier
            МИХАН
            1. alstr Сегодня, 14:03
              На надо срочно песню переделать про бронепоезд на запасной пути.
              "Мы - мирные люди, но наша Сатана
              Стоит в сарае дровяном!"
              alstr
        2. sabakina Сегодня, 11:38
          210окв , зачем? Чтоб кошельки сразу повыкладывали месторасположение аппарата в соцсети?
          sabakina
        3. МИХАН Сегодня, 13:45
          Цитата: 210окв
          Виталий,фото незачетное.Лучше был бы "Ярс" на фоне коттеджей...А так да,кто то что то получает-а большинство как то выживает..

          Дело не в фото Дело в сути русской души, ваш ярс и т.д. не стучит никуда ..Думайте что пишите..!
          МИХАН
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 09:34
        Цитата: МИХАН
        главное маневры..хе хе

        ну ты и заманеврировал, или это - замаскировался? не, понял - по случаю получения пенсии прикупил по сходной цене good drinks
        Angel_and_Demon
        1. sabakina Сегодня, 11:40
          У Михана дорог нет вааще, Камазы вязнут, а на рыбалку/охоту то хочется... wink
          sabakina
          1. МИХАН Сегодня, 13:48
            Цитата: sabakina
            У Михана дорог нет вааще, Камазы вязнут, а на рыбалку/охоту то хочется... wink

            Казахских ментов шугать на озерах..хе хе Там обычно целая боевая операция ..! (без жертв , но шума много)))
            МИХАН
        2. Николай Фёдоров Сегодня, 13:18
          Цитата: Angel_and_Demon
          Цитата: МИХАН
          главное маневры..хе хе

          ну ты и заманеврировал, или это - замаскировался? не, понял - по случаю получения пенсии прикупил по сходной цене good drinks

          Когда хочется выпить, военнослужащие едут в ближайшую деревню. Танкисты - на танке, пехота - на БМП или автомобилях, а ракетчики - на своих тягачах-монстрах. Кто на кого учился. как говаривал мой замполит... laughing
          Николай Фёдоров
          1. МИХАН Сегодня, 14:11
            Цитата: Николай Фёдоров
            Цитата: Angel_and_Demon
            Цитата: МИХАН
            главное маневры..хе хе

            ну ты и заманеврировал, или это - замаскировался? не, понял - по случаю получения пенсии прикупил по сходной цене good drinks

            Когда хочется выпить, военнослужащие едут в ближайшую деревню. Танкисты - на танке, пехота - на БМП или автомобилях, а ракетчики - на своих тягачах-монстрах. Кто на кого учился. как говаривал мой замполит... laughing

            Душевный замполит у вас был ..! bully Такие редкость..обычно
            МИХАН
    3. сибиралт Сегодня, 09:29
      А пусть вассалы США теперь подумают за какое фуфло они должны им платить! Теперь вся эта ПРО - ночной горшок под надобности гегемона.lol
      сибиралт
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:32
        Цитата: сибиралт
        они должны платить США!

        они должны платить США! - вот и все, по жизни должны
        Angel_and_Demon
      2. Alex-a832 Сегодня, 10:34
        Цитата: сибиралт
        А пусть вассалы США теперь подумают за какое фуфло они должны им платить! Теперь вся эта ПРО - ночной горшок под надобности гегемона.lol

        Вассалам, которые принимают размещение на своей территории комплексов ПРО надо доходчиво объяснить, что в случае развязывания их сюзереном войны, они прекратят своё существование в яднрном огне, не за свои национальные интересы, а как жертвенная пешка за "национальные" интересы США!
        Властям этих вассалов пофиг - они кормятся с матрасных рук, а вот народу этих стран-вассалов не помешает знать правду, за чей интерес их смертниками назначают.
        Alex-a832
    4. Комментарий был удален.
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:36
        Цитата: Татьяна
        То, что финансовые олигархи при этом мыслят оставить себя в живых,

        как говорил мой знакомый снайпер - надежда умирает последней
        Angel_and_Demon
    5. штрафбат Сегодня, 11:47
      не уговорила, а надо было сразу глайдером по кумполу

      Зачем сразу? Полосатый в шашечку "Сармат" на старте хороший намек матрасно-полосатым...
      Посыл сделан - ваш поезд ушел, 400 ракет не спасут отца американской демократии....
      штрафбат
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:03
    США намерены развернуть у границ РФ 400 ракет глобальной системы ПРО
    В свете последних новостей.Ну пусть размещают. feel Кстати вспомните в прошлом году визжали на Западе что в атмосфере были обнаружены микро дозы радиоактивного элемента.Точно не помню какой элемент.А не были ли это испытания нашей крылатой ракеты на ядерном реакторе? bully
    Кстати "Кинжал" прям заточен на уничтожение этого ПРО
    Наблюдатель2014
    1. Muvka Сегодня, 09:04
      Вряд ли. На Новой Земле испытывали.
      Muvka
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:07
        Muvka
        Вряд ли. На Новой Земле испытывали.
        А визжали в основном скандинавы.Воздушные массы передвигаются и тд.
        Наблюдатель2014
        1. Muvka Сегодня, 09:24
          Вроде Французы, нет?
          Muvka
    2. donavi49 Сегодня, 09:20
      Ну Польша, Прибалтика, Украина, Румыния с улыбками на лицах умрут, во славу США. Тут без вариантов.
      donavi49
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:38
        donavi49
        Ну Польша, Прибалтика, Украина, Румыния с улыбками на лицах умрут, во славу США. Тут без вариантов.
        Аминь
        Наблюдатель2014
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:21
          Цитата: Наблюдатель2014
          Аминь

          а может сразу и помянем?
          Angel_and_Demon
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:23
            Angel_and_Demon
            а может сразу и помянем?
            laughing drinks good Ага .Тем более ещё и суббота feel
            Наблюдатель2014
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:32
              Цитата: Наблюдатель2014
              Ага .Тем более ещё и суббота

              ну за упокой их души drinks
              Angel_and_Demon
            2. Комментарий был удален.
          2. Николай Фёдоров Сегодня, 13:54
            Цитата: Angel_and_Demon
            Цитата: Наблюдатель2014
            Аминь

            а может сразу и помянем?

            Поминают лишь близких, но не врагов. На смерть врагов баяны рвут. Не помню, чтоб мой дед немцев водкой поминал...
            Николай Фёдоров
    3. Ierarh Сегодня, 09:57
      >> вспомните в прошлом году визжали на Западе что в атмосфере были обнаружены микро дозы радиоактивного элемента.Точно не помню какой элемент.А не были ли это испытания нашей крылатой ракеты на ядерном реакторе?

      Пока ТВЭлы в реакторе целы - выделения не будет...
      Ierarh
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:08
        Ierarh
        Пока ТВЭлы в реакторе целы - выделения не будет...
        Мы вообще-то про ядерный двигатель к крылатой ракете.
        Наблюдатель2014
        1. Ierarh Сегодня, 10:24
          Уважаемый, а я про что? Этот "ядерный двигатель к крылатой ракете" есть турбореактивный или турбовентиляторный двигатель у которого вместо камеры сгорания открытая активная зона реактора. Всё.
          Может быть прямоточный для гиперзвука. Там вообще одна АЗ в "профильной трубе".
          Об чём ко мне замечания?
          Ierarh
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:19
            Ierarh
            Этот "ядерный двигатель к крылатой ракете" есть турбореактивный или турбовентиляторный двигатель у которого вместо камеры сгорания открытая активная зона реактора. Всё.
            Может быть прямоточный для гиперзвука. Там вообще одна АЗ в "профильной трубе".
            hi Однако убедили.Плюс исправит надеюсь кратковременное недопонимание? feel
            Наблюдатель2014
  3. prior Сегодня, 09:06
    Очень хочется поздравить страны, позволившие разместить на своей территории американскую ПРО. Любой, даже ошибочный пуск в сторону России, и эти страны - гарантированный радиоактивный пепел!
    За что! За зелёные резанные бумажки?
    prior
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:12
      prior
      Очень хочется поздравить страны, позволившие разместить на своей территории американскую ПРО.
      Им не привыкать.Мазохисты laughing
      Наблюдатель2014
      1. ul_vitalii Сегодня, 09:36
        Привет, Сергей hi Это почему то их способ существования.
        ul_vitalii
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:48
          ul_vitalii Доброе утро Виталий hi
          Это почему то их способ существования.
          Весь прикол что народ в основной своей массе прекрасно понимат чем им это всё грозит.Элиты их творят что хотят.Подставляя своих под удар.Но нам от этого ни холодно, не жарко.Совершат ошибку.Умрут в ядерном пепле.Жуть конечно.Но другого выхода нет.Наши кстати скромничают как всегда.С такими новинками могут и первыми нанести упреждающий обезоруживающий удар.По всем европейским центрам ПРО для начало.
          Наблюдатель2014
          1. Ст.пропорщик Сегодня, 10:07
            При крайнем варианте развития событий на Земле останется "золотой миллиард", но есть подозрения , без рабочего быдла. Прикиньте - Ротшильды ЭНД Рокфеллеры копают огород под маис и картошку! САМИ!!!
            Ст.пропорщик
            1. karish Сегодня, 10:12
              Цитата: Ст.пропорщик
              При крайнем варианте развития событий на Земле останется "золотой миллиард", но есть подозрения , без рабочего быдла. Прикиньте - Ротшильды ЭНД Рокфеллеры копают огород под маис и картошку! САМИ!!!

              Интересно , а где лично Вы в это момент будете ? wink
              Что то мне подсказывает , что если Вы себя отнесли к золотому миллиарду -- то картошку и маис вы для них продолжите сажать ( как и сажали до сих пор ) -- а если не отнесли -- то в общем какая уже для Вас разница ? laughing
              karish
              1. ланс Сегодня, 10:32
                не надейтесь. мы не зря осваиваем арктический пояс. там амеров и их друзей ждут многие разочарования, в т.ч. и стратегических
                ланс
              2. vovanpain Сегодня, 10:49
                Цитата: karish
                Интересно , а где лично Вы в это момент будете ?

                Саня! drinks hi Здрав Будь!Вот интересно где будет в случае замеса планета Земля в случае столкновения США и России? request Тут хоть мильярд,хоть мильон,хоть золотой,хоть оловянный,планеты может не стать. drinks hi
                vovanpain
                1. karish Сегодня, 17:11
                  Цитата: vovanpain
                  Саня! Здрав Будь!

                  Привет , Володя drinks

                  Цитата: vovanpain
                  Вот интересно где будет в случае замеса планета Земля в случае столкновения США и России?

                  Вот и я про то , войны не будет , столько бабла на ветер.
                  karish
                  1. vovanpain Сегодня, 18:28
                    Цитата: karish
                    Вот и я про то , войны не будет , столько бабла на ветер.

                    Ну почему Саня на ветер wink Войны не будет только потому что мир и держится на страхе быть уничтоженным,а вооружение дело очень дорогое. drinks
                    Цитата: karish
                    ну мы то выкрутимся

                    Саня а мы и не сомневаемся. good laughing drinks
                    vovanpain
                    1. karish Сегодня, 18:39
                      Цитата: vovanpain
                      Ну почему Саня на ветер Войны не будет только потому что мир и держится на страхе быть уничтоженным,а вооружение дело очень дорогое

                      Володь , достаточно его уже что бы всех в страхе держать.
                      Цитата: vovanpain
                      Саня а мы и не сомневаемся.

                      Ну ты то знаешь , пачнётся заварушка , Хайфа для тебя всегда открыта.
                      Посидим вечерком на балконе , на закат полюбуемся над средиземным морем . Пивка попьём -- по телеку посмотрим как ракеты туда- сюда летают wink
                      karish
                      1. vovanpain Сегодня, 19:27
                        Цитата: karish
                        Посидим вечерком на балконе , на закат полюбуемся над средиземным морем . Пивка попьём -- по телеку посмотрим как ракеты туда- сюда летают

                        Саня заметано wink С меня коньячелло пятизвездночный. drinks hi
                        vovanpain
              3. sabakina Сегодня, 11:49
                Цитата: karish
                Интересно , а где лично Вы в это момент будете ? wink
                :
                Очевидно, там же, где и Вы, да и все мы. Кариш, ваша богоизбранность вам не поможет.
                sabakina
                1. karish Сегодня, 17:12
                  Цитата: sabakina
                  Цитата: karish
                  Интересно , а где лично Вы в это момент будете ? wink
                  :
                  Очевидно, там же, где и Вы, да и все мы. Кариш, ваша богоизбранность вам не поможет.

                  ну мы то выкрутимся . wink
                  karish
              4. Ст.пропорщик Сегодня, 12:54
                Вы не внимательны, я с намеком что меня тоже не будет, фамилия у меня не подходящая, для млрд.
                Ст.пропорщик
          2. ul_vitalii Сегодня, 10:17
            Сергей (Наблюдатель 2014), полностью согласен, они это явно осознают, но действуют по энерции, злоба и ненависть зашкаливают, не готовы морально нам уступить. drinks
            ul_vitalii
    2. Кент0001 Сегодня, 09:17
      Круг ясен: Польша, Румыния, Германия (причем Германияпо-любому). Та чет-та Чехи размещать собирались из систем ПРО. ДБ. Просто ДБ.
      Кент0001
  4. КОТ БАЮН Сегодня, 09:06
    Решили обложить медведя... Вряд ли что-то хорошее выйдет из этой затеи.
    Ну и опять же: США чего-то там решили, а получат звездюлей при кипеше те страны, в которых размещены все эти ракеты... Штатам достанется - слов нет, но эти то карлики на что надеятся. Для них история может закончится .. От слова совсем...
    КОТ БАЮН
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 09:17
      Цитата: КОТ БАЮН
      Решили обложить медведя...

      ну будет что на привале рассказывать
      Angel_and_Demon
      1. sabakina Сегодня, 11:56
        Виктор, поддерживаю.
        sabakina
  5. Гильятон Сегодня, 09:13
    Понятно уже всем, что уговаривать бесполезно! no Нужно провести показательные пуски гиперзвукового оружия, только так можно охладить их пыл ! angry Товарищь Ын тому пример ! hi Если и это не поможет - раз...ть базу захватчиков, так называемой коалиции, в Эт-Танфе ! soldier
    Так что, давление на матрасию нужно только увеличивать, только так - по нарастающей ! yes
    Гильятон
    1. Комментарий был удален.
  6. Temson71 Сегодня, 09:17
    Кто к нам с мечом... request
    Temson71
  7. Горный стрелок Сегодня, 09:20
    Однако, опоздали wassat это надо было делать лет 10 назад. А сейчас то что? Что 400 ракет, что 1400 - от ответного удара - все равно не спасут... Просто наши миролюбивые посылы полосатоухие принимали за слабость.
    Горный стрелок
  8. серафимамурский Сегодня, 09:30
    А на Северном полюсе тоже будут ставить своё ПРО?
    серафимамурский
  9. Хаос Сегодня, 09:31
    Первый пуск 400 наших ракет- пустышек. Второй эшелон, уже ракеты с ЯО, беспрепятственно проходит ПВО врага. У них ракеты ПВО закончились )) Вот и весь коленкор ))
    Хаос
    1. donavi49 Сегодня, 09:42
      Только вот беда про СНВ-3 только 523 развернутых носителя (это и самолеты, и ПЛАРБ и МБР) у РФ.
      donavi49
      1. Bosch Сегодня, 09:58
        Спасибо Горбачеву за это.
        Bosch
        1. vovanpain Сегодня, 10:12
          Цитата: Bosch
          Спасибо Горбачеву за это.

          Медведеву спасибо, Медведев с Обамой заключали СНВ3. hi
          vovanpain
          1. Mestny Сегодня, 12:03
            Есть мнение, что по мере приближения часа Х на СНВ-3 будет положен известный предмет, как и на остальные договоры.
            Mestny
      2. КОСМОС Сегодня, 10:03
        Цитата: donavi49
        Первый пуск 400 наших ракет- пустышек. Второй эшелон, уже ракеты с ЯО, беспрепятственно проходит ПВО врага. У них ракеты ПВО закончились )) Вот и весь коленкор ))

        Цитата: donavi49
        Только вот беда про СНВ-3 только 523 развернутых

        А зачем пустышки, для этого есть Искандеры, вторым эшелонам Тополя. Хотя лететь в Америку лучше через тихий океан и через северный полюс, поэтому евро ПРО это не ПРО это оружие первого удара Европы по России, США надеються остаться в стороне.
        КОСМОС
      3. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:17
        donavi49
        Только вот беда про СНВ-3 только 523 развернутых носителя (это и самолеты, и ПЛАРБ и МБР) у РФ.
        Наши пару лет назад заявили о увеличении мощностей боеголовок с килотоннго класса до мегатонного.Так что "кина не будет" laughing .
        Наблюдатель2014
      4. ланс Сегодня, 10:42
        вы забыли уточнить- стратегических носителей. крылатые ракеты по просьбе сша к ним не относятся, статуса тогда не было, а эскандеров можно наделать на каждую установку по одному.
        ланс
      5. sabakina Сегодня, 11:59
        Цитата: donavi49
        Только вот беда про СНВ-3 только 523 развернутых носителя (это и самолеты, и ПЛАРБ и МБР) у РФ.

        Я так понимаю, речь шла о БОЕВЫХ развернутых носителях. Причём тут кружок космонавтики?
        sabakina
    2. Incvizitor Сегодня, 12:31
      Первый пуск 400 наших ракет- пустышек.

      Сейчас у ракет полно "ложных целей" - пустышек и так...
      Incvizitor
  10. Langf Сегодня, 09:38
    Нормально: паровоз одномоментно ещё никто не останавливал, разве что только партизан или встречный паровоз. Даже если в этом шапито йеллоустон рванет, они все также будут трудиться на этом "огороде" – сажать ракеты как картошку. Мышечная память-с. Макаки, сэр.
    Langf
  11. Vard Сегодня, 09:40
    Учитывая что наши ракеты полетят через северный полюс и сбить боеголовку, когда она падает... пока из области научной фантастики... Ну пускай, если им деньги больше девать некуда...
    Vard
  12. APASUS Сегодня, 09:45
    Эти ракеты будут не направлены против России .
    И прибывающие в Восточную Европу войска НАТО будут стоять спинами к российской границе laughing laughing laughing laughing
    APASUS
    1. sabakina Сегодня, 12:07
      Pavo, войска НАТО будут защищать нас. От нас. drinks
      sabakina
  13. Machete Сегодня, 09:57
    Толку с них?
    Даже если не брать в расчёт новые гиперракеты, то мы всегда может делать пуски из глубины нашей немаленькой страны. И как они их перехватят?
    Возня какая-то беспонтовая? Или они хотят сегодня-завтра начать мировую войну, пока мы всё не развернули?
    Machete
    1. Morrrow Сегодня, 16:04
      Спросите у саудовцев, нужно ли защищаться от иранских ракет?
      Morrrow
  14. Ст.пропорщик Сегодня, 09:58
    ФША планируют развернуть 400 противоракет, по их утверждениям не направленных против России. Получается, для обороны нашего государства от внешнего врага??? Просто альтруисты и меценаты какие то.
    Ст.пропорщик
  15. Влад Морозов Сегодня, 10:00
    Одного ядерного Искандера по точке ПРО США и вся Европа в оцепенении, и тишина! А кому этот подарочек прилетит - пусть гадают.
    Влад Морозов
    1. Ст.пропорщик Сегодня, 12:59
      Представил один ядерный , маленький, взрыв в Гейропе. Для начала это вызовет транспортный коллапс, а потом двинутся амеровские танки и всё это раскатают в блин.
      Ст.пропорщик
  16. Самара_63 Сегодня, 10:01
    Уже не актуально.КР с ядерным двигателем летать может неограниченно.А скорость новой ракеты просто запредельна...США уже проиграли
    Самара_63
    1. Morrrow Сегодня, 16:05
      Вот и замечательно. Нечего волноваться. У нас есть вундерваффе.
      Morrrow
  17. polkovnik manuch Сегодня, 10:12
    Заигрались пацаны (США с сателитами ) в однополярный мир, разозлили ВОВАНА , а зря , я так думаю !
    polkovnik manuch
  18. andrew 07 Сегодня, 10:16
    Вот поэтому и надо срочно выходить из договора по СНВ. Именно сокращенное количество ракет они смогут перехватить.
    andrew 07
    1. ланс Сегодня, 10:49
      вы их пуски по перехвату смотрите?. в лучшем случаи 10%, а остальные? и их любимый вулкан ни кто не отменил- 1самрат и все. рф так не уничтожить.
      ланс
  19. Strashila Сегодня, 10:23
    "Сейчас широким фронтом идет большая работа по окольцеванию России кольцом противоракетной обороны.".. что это такое...??? это ответ американцев на речь Горабачева в конце 80-х... что типа не чего нас пугать СОИ и Звездными войнами... у нас достаточно оружия не выходящего за атмосферу, чтоб вас всех ушатать... они сделали вывод и работали все эти десятилетия над решением этого вопроса.
    Strashila
  20. voyaka uh Сегодня, 10:37
    Особенно занятно прочитать, как ракеты ПРО в Калифорнии "окольцевали" Россию.
    Самое время американцам заявить, что ПРО города Москвы "окольцевало" Америку. laughing
    voyaka uh
    1. идунавы Сегодня, 10:48
      Не ерничайте.Вы прекрасно понимаете что это за про.
      идунавы
    2. 11черный Сегодня, 10:52
      Цитата: voyaka uh
      Особенно занятно прочитать, как ракеты ПРО в Калифорнии "окольцевали" Россию.
      Самое время американцам заявить, что ПРО города Москвы "окольцевало" Америку.

      Ладно, так и быть - вычеркните Калифорнию из списка laughing
      11черный
    3. sabakina Сегодня, 12:13
      Цитата: voyaka uh
      Особенно занятно прочитать, как ракеты ПРО в Калифорнии "окольцевали" Россию.
      Самое время американцам заявить, что ПРО города Москвы "окольцевало" Америку. laughing

      Лёха, ползучий, ты заголовок статьи читал? "у границ России" Ещё подобное выдашь, лишишься пейсов.
      sabakina
  21. Изя Сегодня, 10:48
    Цитата: СРЦ П-15
    США намерены развернуть у границ РФ 400 ракет глобальной системы ПРО

    Пока США развёртывают свои 400 "противоракет", может случиться так, что эти ракеты не смогут взлететь - в России оружие на новых физических принципах разрабатываются очень быстро и главное: незаметно!


    Поэтому с Восточного не могут взлететь ? тестируют новое оружие ?
    Изя
    1. Mestny Сегодня, 12:05
      Почему не могут? Взлетают.
      Что не так?
      Mestny
  22. Комментарий был удален.
    1. sabakina Сегодня, 12:15
      Изя, у нас будет выбор?
      sabakina
  23. К-50 Сегодня, 10:54
    Надо поступить так.
    Указать все цели на американской земле, города, инфраструктуру, базы и "вывесить" список куда, чего и в скольких мегатоннах прилетит в случае чего, или пусть убирают свои ракетки или пускай готовят саваны сразу, так как потом не успеют.
    Они боятся, вот и надо УЖАСА на них наслать, раз они по-хорошему не понимают. am
    К-50
    1. мерцание Сегодня, 11:55
      Они боятся, вот и надо УЖАСА на них наслать, раз они по-хорошему не понимают.
      У них (у богатых, до бедных им дела нет, а это около трети населения США) сейчас модно строить бомбоубежища yes наивно полагая, что там отсидятся request
      мерцание
  24. мерцание Сегодня, 11:51
    США намерены развернуть у границ РФ 400 ракет глобальной системы ПРО
    Все это называется инерцией мышления, до амеров (точнее до "глубинного государства") еще не дошло, что они уже не в той ситуации, когда могут продолжать разговаривать с Россией с позиции силы.
    мерцание
  25. Александр War Сегодня, 11:52
    Добавлю видео кто не видел!
    Александр War
  26. Dzafdet Сегодня, 12:00
    Цитата: donavi49
    Тут ведь что - основные ударные возможности - классические системы.

    У кого горизонт готовности будет выше - у того появится соблазн ударить.

    1) Если ПРО смогут форсировать и развернуть раньше, чем вундервафли зайдут в значимом количестве, то будет соблазн ударить. СЯС ополовинят и уже в принципе переживут (Европа нет, но они вассалы и им не привыкать каждые 50-100 лет отстраиваться).

    2) Если вундервафли успеют поставить ранее чем ПРО развернут и ранее чем американцы свои вундервафли смогут довести - то появится соблазн ударить, пока есть ощутимое преимущество, ибо потом задавят.

    Блин, писатели. овская ПРО может перехватить ракеты, стартующие с суши , и то не все, а вот с БРПЛ нет. Одной лодки хватит, чтобы отправить матрасников на кладбище. Есть ещё КР наземного и воздушного базирования..Матрасия будет гарантированно уничтожена 100-150 раз...
    Dzafdet
  27. Gnefredov Сегодня, 12:17
    Четыреста ракет... Смешно. Пока печатный станок работает, у наших границ (кроме Северного Полюса) могут разместить тысячи ракет. Здесь, вообще ограничений нет.
    ВВП молодец, конечно. Намекнул ребятам за лужей, что пора и честь знать. Не им одним, бумагу нарезать.
    Gnefredov
  28. Влад5307 Сегодня, 12:42
    Цитата: К-50
    Надо поступить так.
    Указать все цели на американской земле, города, инфраструктуру, базы и "вывесить" список куда, чего и в скольких мегатоннах прилетит в случае чего, или пусть убирают свои ракетки или пускай готовят саваны сразу, так как потом не успеют.
    Они боятся, вот и надо УЖАСА на них наслать, раз они по-хорошему не понимают. am

    Да у них давно уже заготовлены пластиковые гробы на миллионы трупов, так что осталось только убрать Россию со своего пути. В 90-е думали что все - взяли малой деньгой, но просчитались и теперь решили задавить экономически - тоже не получается, поэтому решили сильно напугать ПРОшками, но и тут облом. Будем смотреть что придумают на сей раз. Думаю будут усиленно подрывать изнутри, используя своих политических"кукол-проституток" финансируемых жадными олигофренами, коим обещано будет райская жизнь в числе пресловутого миллиарда!
    Влад5307
    1. engenius Сегодня, 13:04
      Это не гробы, а вкладыши под гробы, чтобы останки не просачивались в грунтовые воды. А с учётом того, что хоронить во многих штатах и кладбищах можно только так, то это объясняет и их количество.
      engenius
    2. Ст.пропорщик Сегодня, 13:07
      Докладываю: гробов у амеров заготовлено недостаточно. Точно не помню, около 2-х млн на четверть млрд населения. Может секретятся - на всех хватит? Остальным райская жизнь в погребе, изредка прогулки под радиоактивными дождиками и солнышко лет через 50. После этого какая необходимость в золоте и зеленой резаной бумаге.
      Ст.пропорщик
  29. Silvestr Сегодня, 12:45
    крути- не крути, а гонка вооружений идет полным ходом.
    Silvestr
  30. Silvestr Сегодня, 12:54
    Цитата: СРЦ П-15
    Цитата: Angel_and_Demon
    .

    нужно сделать лишь одно: чтобы Россия была независима от США экономически! В военном плане мы уже давно от них независимы.

    кто заставляется инвестировать наши рубли в американскую экономику?
    В военном плане : от Америки мы независимы, но от американской валюты- очень даже зависимы.
    Для того, чтобы удерживать технологическое мировое первенство, необходимо иметь рынок, в который вовлечено не менее полумиллиарда человек. Такие рынки есть у США, Евросоюза и Китая. Именно эти государственные образования, как мы видим, и являются лидирующими в технологическом плане. Все остальные страны, так или иначе, зависимы от этих трёх глобальных проектов. Та же Япония, которая в 20-м веке ещё смогла выбиться в лидеры со своими ста миллионами населения, в конце 80-х годов прошлого века начала сдавать. И все попытки японцев создать компьютеры пятого поколения закончились тем, что в итоге созданы они были в США.
    В некоторых отраслях Россия продолжает удерживать технологическое лидерство. Это — военные технологии и атомная промышленность. Отчасти мы сохраняем передовые позиции в космической отрасли. Но и там накапливается отставание.
    То есть, странам, претендующим на технологическое лидерство, необходимо создавать свои союзы, свои цепи экономической кооперации.
    У России здесь вариантов для союза немного — Китай или, возможно, Индия. Правда, Индия, пока проблемный партнёр, поскольку довольно небольшая часть её огромного населения может быть отнесена к экономически активной. Остальные индусы живут за чертой бедности и заняты низкопроизводительным трудом.
    Китай для нас, конечно, более предпочтительный союзник. Но надо понимать, что с ним мы можем создать не российско-китайский союз, а китайско-российский. Россия в этом союзе будет второй.
    Китай может попросить эксклюзивных условий в рамках пресловутых соглашений по разделу продукции. Речь о добыче полезных ископаемых.
    Так же он добивается от нас выгодных для себя концессий для того, чтобы проложить через Россию часть Нового шёлкового пути. В современном мире утрата суверенитета носит преимущественно экономический характер. В какой-то мере, это произошло уже в нашей авиационной отрасли. Да, мы возобновили производство своих гражданских самолётов, но большая часть авионики в них уже производится на Западе.
    Silvestr
  31. engenius Сегодня, 13:02
    Пупок то у США лопнет, закапывать на каждом "районе" по нескольку десятку миллиардов долларов. За эти деньги можно обновить и флот и в ВВС закупить одни F22. Толку от этой ПРО - только прикрытие же американских баз в ЕС.
    engenius
  32. behemot Сегодня, 13:16
    ненене, штовыштовы, это не против РФ, это против стран-изгоев.
    behemot
  33. pafegosoff Сегодня, 13:48
    Может, разорятся американцы, наконец? Хотя, конечно, тянут деньги со всего мира, включая Россию...
    А Кита7 Что - Китай? Он на крючку США с 1970-х... Остальноой мир, правда, пораньше - с 1940-х.
    Так что, если ВВП в следующем сроке правления не закрутит гаек по-сталинскки, сожрут Россию с потрохами. Каковы бы ни были ракеты, а деньги - сильнее!
    pafegosoff
  34. Zomanus Сегодня, 15:24
    Ну лично я один ответ этому вижу-развернуть позиционный район в Якутии или на Чукотке.
    Думаю что что все работы МО, направленные в том регионе к этому идут.
    Zomanus
  35. Zina389 Сегодня, 17:38
    //США намерены развернуть у границ РФ 400 ракет глобальной системы ПРО//
    Cкучная старая байка. Польша, Румыния, Чехия уже лет 10 идет рассказ. Теперь прибавилась Корее и Япония, тоже ясно почему. Теперь началась новая сказка, типа ПРО это наступательые вооружения. Тогда любые ракеты ПВО это тоже наступательне вооружения. К ним можно прилепить жеваным сникерсом тактическую боеголовку и пускать по странной траектории.
    Zina389
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