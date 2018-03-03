//США намерены развернуть у границ РФ 400 ракет глобальной системы ПРО//

В общей сложности будет развёрнуто около 400 антиракет, что значительно снижает потенциал ядерного сдерживания России

Сейчас широким фронтом идет большая работа по окольцеванию России кольцом противоракетной обороны. Уже на территории США созданы районы противоракетной обороны в Калифорнии и на Аляске. Далее созданы (районы ПРО. — Прим. ред.) в Румынии и странах Балтии, вот-вот уже будет создан район ПРО в Польше. Подключатся к этому кольцу и будут вовлечены районы противоракетной обороны в Корее и Японии