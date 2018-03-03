19:33 03 марта
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Американский генерал: русские нас не боятся

Генерал-лейтенант Пол Накасоне, которого Дональд Трамп выдвинул на пост главы АНБ, заявил, что ответные меры Вашингтона на вмешательство России в выборы 2016 года в США не оказали никакого сдерживающего эффекта, сообщает ABC News, материал предоставлен ИноTV.

Американский генерал: русские нас не боятся


Я бы сказал, что прямо сейчас они (русские) думают, что ничего серьезного с ними не произойдет. Они нас не боятся
— заявил генерал на слушаниях в сенате.


Он также назвал Россию наиболее технологически развитым противником США в киберпространстве.

Он сообщил сенаторам, что согласен с нынешним главой АНБ адмиралом Майком Роджерсом, заявившим во вторник, что Россия «агрессивно» пытается повлиять на выборы 2018 года в США и что ответные меры Вашингтона на вмешательство в выборы 2016 года не оказали никакого сдерживающего эффекта.

В условиях отсутствия национальной стратегии по борьбе с киберугрозами и без прямых приказов со стороны президента Трампа использовать военные кибервозможности для нанесения ответного удара по России единственным реальным последствием для Москвы за вмешательство в американские выборы стали обвинения, выдвинутые спецпрокурором Робертом Мюллером против 13 россиян, отмечает ABC News

Использованы фотографии: Reuters
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 88

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:26
    Американский генерал: русские нас не боятся
    Надо же .Заметил laughingВо голова! Этот генерал
    Он также назвал Россию наиболее технологически развитым противником США в киберпространстве
    Американцы прокляли тот день когда сделали PC. Одни наши форумчане чего только стоят теперь wassat laughing
    Наблюдатель2014
    1. Dashout Сегодня, 10:29
      laughing Завыли, собаки ...
      Dashout
      1. МИХАН Сегодня, 10:33
        Мы себя прежде всего боимся...(если нашу историю почитать) А эти шавки , тьфу.. hi
        МИХАН
        1. Владимир16 Сегодня, 10:36
          Во блин, они реально больные. При чем на голову. Таких не бояться, таких пускать в общество нельзя. Полный карантин и изоляция.

          Самый главный вопрос - какой смысл нам вмешиваться? Что трамп, что бабушка один хрен. Они же как пауки. Сами себя в банку посадили и стали жрать друг дружку.

          Тут не вмешиваться нужно, тут наблюдать нужно и делать выводы.

          А генерал реально тупой. Как и говорил Задорнов. Царство ему небесное.
          Владимир16
          1. МойВрач Сегодня, 12:34
            Цитата: Владимир16
            Во блин, они реально больные. При чем на голову. Таких не бояться, таких пускать в общество нельзя. Полный карантин и изоляция.

            Изоляция? В какое общество?
            МойВрач
            1. Татьяна Сегодня, 13:50
              Владимир16
              А генерал реально тупой. Как и говорил Задорнов.
              Это точно! Всё, как говорил о командовании ВС США Михаил Задорнов! Светлая и не забываемая ему память от нас!

              Переговоры между испанцами и американцами на частоте "Экстремальные ситуации в море" Опубликовано: 6 апр. 2014 г.
              Татьяна
          2. Orionvit Сегодня, 14:05
            Цитата: Владимир16
            Сами себя в банку посадили и стали жрать друг дружку.

            Если бы в банке, но в том то и дело, что они на свободе. Опять таки, как показывает история, пока пауки станут жрать друг друга, они успевают пожрать многих вокруг. А остальных изрядно покусать. lol
            Orionvit
          3. Ныробский Сегодня, 17:42
            Цитата: Владимир16
            Тут не вмешиваться нужно, тут наблюдать нужно и делать выводы.

            И всё таки вмешаться придётся. Медикам...
            Ныробский
        2. taiga2018 Сегодня, 10:36
          Цитата: МИХАН
          Мы себя прежде всего боимся

          я бы добавил что не очень верим в себя,в свои возможности...
          taiga2018
          1. Sovetskiy Сегодня, 11:32
            Цитата: taiga2018
            Цитата: МИХАН
            Мы себя прежде всего боимся

            я бы добавил что не очень верим в себя,в свои возможности...

            Да вот как раз возможности у нас многократно возрастают когда народ доводят до белого каления что свои, что чужие.
            Sovetskiy
          2. МИХАН Сегодня, 14:20
            Цитата: taiga2018
            Цитата: МИХАН
            Мы себя прежде всего боимся

            я бы добавил что не очень верим в себя,в свои возможности...

            Да верим ! Но просто нас так унижают и гнобят всякая либерастня и грабят....
            Иногда и веришь прям . к зеркалу подойдешь посмотришь на себя ))))
            Чего они все боятся русских то..хе хе

            Я РУССКИЙ и горжусь этим!
            МИХАН
        3. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:42
          МИХАН Виталий Доброе утро hi Вас лично в этих кибер войнах как минимум к тяжёлой артиллерии приравнять можно.Если не к РВСН laughing Раньше по кухням шушукались.Вот и было легко тогда всякую дрянь подрывную распространять в народе.А теперь ! Бояться мы их должны.Ага щаззз.Всё бросили и бояться начали laughing
          Наблюдатель2014
        4. Охотовед 2 Сегодня, 11:13
          Цитата: МИХАН
          Мы себя прежде всего боимся...(если нашу историю почитать) А эти шавки , тьфу.. hi

          Себя Мы боимся - потому, что уважаем Себя (Свою историю, культуру, литературу с языком), а также к сожалению - свою бесшабашность и инертность. Ну а как можно боятся тех - кого Мы, ну совсем не уважаем и даже презираем? Где нет - не истории, не культуры, не языка.
          Учите Русский фальклер «Боится - значит Уважает!» tongue
          Охотовед 2
          1. Охотовед 2 Сегодня, 12:34
            История, имеет сущьность - повторяться!
            Так стоит ли Нам, Хенерал - тебя бояться?
            Таких как ты - в России было много.
            Мы жили и трудились - веря в Бога!
            Вы приходили с запада , с востока.
            Конец - один, закопаны глубоко.
            Войну Мы ненавидим и боимся!
            Но... Смертью Мы за Родину - Гордимся!
            Мы многого не знаем, догоняем...
            Но кто с войной пришёл к нам - Истребляем!
            За нас воюет, каждая травинка
            Скамейка возле дома и тропинка...
            Солдаты, старики и у окошка
            Старушка сидя обнимая кошку!
            Бросают вызов, все кто понаглее...
            Но.... не Воюют Так Как Мы Умеем!

            Не судите строго, набросал за пять минут ! hi
            С уважением А.А
            Охотовед 2
        5. Громобой Сегодня, 11:14
          Цитата: МИХАН
          Мы себя прежде всего боимся...(если нашу историю почитать) А эти шавки , тьфу..

          Виталий,снимаю свой черный берет специалиста войсковой ПВО перед твоими словами hi ,все твои прошлые комментарии просто вносили позитив в мой скорбный разум,заставляли всегда улыбнуться,но здесь ты как настоящий Чапай или даже мастер Дзен,просто сделал стальное движение своим словесным мечом и отсёк ВСЁ ЛИШНЕЕ.............Пон7имаешь...ты та там в степях Оренбургских(бывал у вас) ,я здесь на берегу Волжском,но думки то всё об одном,о ней,о России-матушке и такие перематушки конфигурируются когда видишь каждый день лиходейство чинуш и всей этой прослойки(со счетами за кордоном),которые определяют порядок внутри нашей Империи.С большой буквы империи,потому-что люди её населяющие это предки бойцов остановивших танковые дивизии нацистов у стен нашей вседержимой столицы,Берлин брали...а об чём гуторят внутри пехотных цепей,которые сейчас увидят крас.ракету и пойдут брать рейхстаг...?Оли8гархи как политруки,взмахнут своими золотыми Наганами и поведуут нас в бой....Виталь,дай нам идею,идеи у нас нет,а техотставание мы с ней легко сможем наверстать.
          Громобой
          1. МИХАН Сегодня, 15:03
            Цитата: Громобой
            Виталий,снимаю свой черный берет специалиста войсковой ПВО перед твоими словами

            Это не мои слова ..Это всех касается в России! пишу, что чувствую ДУШОЙ и все!
            Спасибо конечно всем мужики.. soldier
            МИХАН
        6. амирбек Сегодня, 11:24
          Цитата: МИХАН
          А эти шавки , тьфу..

          а на кинжале камеры нет которая записывала бы полет ...?
          помню, как то я, года 2 назад на крыше своего дома шифер менял ...
          ничо не видел ... но услышал точно, что чёто пролетело с интервалом в секунду и потом проследовал небольшой толчок ... и звук был четкий ... в небо посморел ни следа ничо ... тогда я подумал на небольшое землетресение ... теперь подозреваю что чето все таки пролетело ... и у этого проле_тела масса думаю была приличная
          амирбек
        7. Тикси-3 Сегодня, 15:58
          Цитата: МИХАН
          А эти шавки , тьфу..

          да ладно Виталька....не ври....давай мы тебя в Сент-Луис отправим...тебя сразу повяжут в аэропорту и дадут 7 пожизненных...ты испугаешься и станешь вымаливать свободу ...продашь Родину....Сталина...Путина....
          Тикси-3
          1. faridg7 Сегодня, 16:20
            Вы уверены, что соединеные штаты переживут хотябы один пожизненый срок, когда замахиваетесь на семь? Вам ов не жаль?
            faridg7
            1. Тикси-3 Сегодня, 16:45
              Цитата: faridg7
              Вы уверены,

              да уверен ....миру-мир!
              Тикси-3
          2. МИХАН Сегодня, 16:23
            Цитата: Тикси-3
            Цитата: МИХАН
            А эти шавки , тьфу..

            да ладно Виталька....не ври....давай мы тебя в Сент-Луис отправим...тебя сразу повяжут в аэропорту и дадут 7 пожизненных...ты испугаешься и станешь вымаливать свободу ...продашь Родину....Сталина...Путина....

            Ты сперва отправь хе хе
            давай мы тебя в Сент-Луис отправим

            Где это, хотя какая разница.. Где править! drinks
            МИХАН
      2. vovanpain Сегодня, 10:41
        Цитата: Dashout
        laughing Завыли, собаки ...

        Воют ушлепки,истерика знатная. fellow
        vovanpain
        1. амирбек Сегодня, 11:38
          Цитата: vovanpain
          Воют ушлепки,истерика знатная

          это пока инерционная истерика ... до них ещё пока не дошло ... не осознали неумные люди ... последствий !!!
          вот вы сами тока подумайте если такая энергетическая установка есть которая создает такую тягу - это значит что можно свалить не тока америку ... но при необходимости и всю капиталистическую систему ...
          - думаю ... что прибегут гады договариваться ... если нет ... то скоро будем перемещаться в пространстве на других видах транспорта и топлива
          амирбек
          1. dauria Сегодня, 12:06
            это значит что можно свалить не тока америку ... но при необходимости и всю капиталистическую систему ...


            Да в России тоже вроде как капитализм. belay Вы уж Госдуму -то не спугните , а то убегут .
            dauria
      3. сибиралт Сегодня, 10:52
        Представляю, сколько сейчас у Трампа возникло возможностей для зачистки неугодных, особенно в службе разведки. Да и послание Путина шло в направлении отставки престарелых сенаторов с замшелыми мозгами. Опять же скажут, что Россия вмешивается в их внутреннюю политику. Таки долг платежом красен. winked
        сибиралт
      4. Лелёк Сегодня, 12:08
        Цитата: Dashout
        Завыли, собаки .

        hi
        Интересны комменты на выступления Путина в американских соцсетях (переводы):

        Естественно, негативных воплей в разы больше, но... . yes
        Лелёк
      5. Scoun Сегодня, 17:03
        Цитата: Dashout
        laughing Завыли, собаки ...

        Нет не завыли, наоборот звучит скрытая угроза.

        они (русские) думают, что ничего серьезного с ними не произойдет.

        А матрасники считают что "должно" произойти и они должны НАЙТИ решение, что бы произошло.

        Они не понимают что если их города начнут рушиться и страдать начнут ИХ родные и близкие а не "далёкие" аборигены... то это больно!
        Scoun
    2. 210окв Сегодня, 10:39
      Ну так предупреждайте,когда вас надо бояться.. crying fool
      210окв
    3. предки с Дона Сегодня, 10:40
      Разве можно бояться придурков из "полицейской академии" ?, можно только смеяться.
      предки с Дона
      1. Владимир16 Сегодня, 10:44
        На самом деле похож laughing
        Владимир16
        1. Dashout Сегодня, 12:43
          Нее, в нем что-то от Макрона есть..., вернее, макрон похож на этого представителя клуба ясных голов
          Dashout
      2. Лелёк Сегодня, 18:06
        Цитата: предки с Дона
        Разве можно бояться придурков из "полицейской академии" ?, можно только смеяться.

        hi
        Вообще-то всякое утверждение требует реального подтверждения. Я постараюсь на одном примере подтвердить, мягко говоря, неумность политики "исключительных". На всех саммитах, форумах и площадках США отрицают свою принадлежность к кровавым событиям в/на Руине. "ОК". Тогда как понять ситуацию с "советниками" на Банковской, с тренерами "мастер-класса" в лагерях западенщины, с организацией военных баз на левобережье Днепра и самое последнее - поставку летального оружия киевскому режиму. Всё это делает сша не только участником гражданской войны на территории бывшей Украины, но и закопёрщиком этих кровавых событий, а это в свою очередь даёт право РФ на активное вмешательство (почти полная аналогия с событиями в Сирии).
        Лелёк
    4. Angel_and_Demon Сегодня, 10:42
      Цитата: Наблюдатель2014
      Американцы прокляли тот день когда сделали PC.

      знай наших laughing
      Angel_and_Demon
    5. ul_vitalii Сегодня, 11:07
      Взрослые люди, а такую лабуду друг другу впаривают, где же у них начинается серьезная аналитика и для чьих ушей и ума она рассчитана request
      ul_vitalii
      1. Alex-a832 Сегодня, 11:55
        Цитата: ul_vitalii
        Взрослые люди, а такую лабуду друг другу впаривают, где же у них начинается серьезная аналитика и для чьих ушей и ума она рассчитана request

        Хозяева США не позволяют большинству своих граждан подниматься выше маргинального уровня. Этим обеспечивается хорошая управляемость, стабиььно высокий потребительский спрос, участие своего контингента в самых бессовестных войнах. Но... Уровень маргиализации захлестнул и высшие матрасные эшелоны власти в отсутствие таких достойных конкурентов, как СССР. Это быстро не лечится. Итог - большинство американцев поражены инфантилизмом. Помните, как от Обамы звучали заявления, что американцы - нация исключительных, про российскую экономику "в клочья" и т.д. Он даже не догоняет, что смешон, как и его аудитория. У Задорнова этому было вполне подходящее определение...
        Alex-a832
    6. volodya Сегодня, 11:22
      Цитата: Наблюдатель2014
      Американский генерал: русские нас не боятся

      А мы должны боятся? Извините, мы незнали!
      volodya
    7. Hanokem Сегодня, 13:31
      Ничего удивительного. За 8 лет импотента Обамы с Америкой перестали считаться. Но ЦРУ традиционно сильно своей финансовой разведкой. Если захотят- опубликуют все данные о десятках миллиардов ВВП и его окружения. Впрочем и тогда ничего не произойдёт. Очередная маленькая победоносная война - и народ простит ВВП все финансовые прегрешения. Так что нет у них приема против Кости Сапрыкина
      Hanokem
      1. ML-334 Сегодня, 13:45
        Что же не публикуют? ЦРУ-Кремлёвские агенты?
        ML-334
  2. Васян1971 Сегодня, 10:32
    " Я бы сказал, что прямо сейчас они (русские) думают, что ничего серьезного с ними не произойдет. Они нас не боятся." — заявил генерал на слушаниях в сенате.
    Не боимся, а значит - не уважаем! А если, вдруг, напугаете, то ещё больше неуважать будем. Гегемон в исключительном шоке.
    Васян1971
    1. Офицер запаса Сегодня, 11:47
      Да уж, просто вся жизнь прожита зря - не боятся их русские. Печалька.
      Даже пожалеть убогих хочется. Дескать - не плачь, маленький! Тебя все-равно кто-то испугается. Ты же в-о-о-о-н какой страшный...
      Офицер запаса
    2. Лелёк Сегодня, 12:26
      Цитата: Васян1971
      Не боимся, а значит - не уважаем!

      hi
      Ну, почему же? Уважаем - Америка сильная страна, только вот руководство этой страны серьёзно и неизлечимо больно вседозволенностью, манией исключительности и "клептоманией". Основой этих болезней являются безоговорочная вера в силу доллара и наличие печатного станка, тиражирующего тоннами эть зелёные фантики. Пропадёт вера во всесилие бакса, и сдуется исключительность. А симптомы к этому множатся вот уже десятилетие подряд.
      Лелёк
      1. Dashout Сегодня, 12:46
        Хорошо..., хорошо...
        Dashout
  3. helmi8 Сегодня, 10:33
    Я бы сказал, что прямо сейчас они (русские) думают, что ничего серьезного с ними не произойдет. Они нас не боятся

    Пришло время вам бояться... Начинайте потихоньку выпрыгивать в окна, пока совсем башни не снесло.
    helmi8
  4. Berkut154 Сегодня, 10:35
    Открыл Америку..капитан очевидность)))
    Berkut154
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 10:36
    Я бы сказал, что прямо сейчас они (русские) думают, что ничего серьезного с ними не произойдет. Они нас не боятся — заявил генерал на слушаниях в сенате.

    Ну прямо ясновидец! laughing
    a.s.zzz888
  6. mavrus Сегодня, 10:37
    Цитата: МИХАН
    Мы себя прежде всего боимся...(если нашу историю почитать) А эти шавки , тьфу.. hi

    Да тут и читать не надо, достаточно 90-е вспомнить. Такое сами над собой сотворили...
    mavrus
  7. irbis0373 Сегодня, 10:38
    Похоже что " партнеры" за лужей просто ищут лишний повод для наращивания своей военной силы.
    irbis0373
  8. san4es Сегодня, 10:42
    прямо сейчас они (русские) думают, что ничего серьезного с ними не произойдет.

    san4es
  9. taiga2018 Сегодня, 10:44
    а я тут вспомнил вдруг про старину Маккейна,из столь "любимой" им России приходят такие новости,а он молчит,видать совсем плох дедуля...
    taiga2018
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:48
      taiga2018 Сегодня, 10:44
      а я тут вспомнил вдруг про старину Маккейна,из столь "любимой" им России приходят такие новости,а он молчит,видать совсем плох дедуля...

      По ходу бушлат примеряет... Деревянный...
      a.s.zzz888
      1. mig29mks Сегодня, 11:36
        Скоро в его доме будет играть музыка но он её не услышыт!!!
        mig29mks
      2. Dashout Сегодня, 12:49
        Цитата: a.s.zzz888
        По ходу бушлат примеряет... Деревянный...

        Какое "горе", какое "горе".... wink
        Dashout
    2. san4es Сегодня, 10:53
      Цитата: taiga2018
      а я тут вспомнил вдруг про старину Маккейна...
      yes
      san4es
  10. Курсант Сегодня, 10:48
    Странные они, а почему мы их должны боятся ?
    Курсант
    1. Винни76 Сегодня, 12:04

      Напугайте его, умники
      Винни76
    2. sabakina Сегодня, 13:12
      Цитата: Курсант
      Странные они, а почему мы их должны боятся ?

      Потому что они страшные. Особенно в Хеллоуин.
      sabakina
      1. Курсант Сегодня, 14:51
        с тыквой на голове , огородное чучело
        Курсант
  11. rotmistr60 Сегодня, 10:49
    Они нас не боятся
    А был период когда боялись? Противодействовали во времена СССР - да, лебезили при Горбачеве-ЕБН - да, но не боялись. Выродились и деградировали настоящие генералы и политики в Сша полностью. Поэтому и не можем договориться ни по одному вопросу с этой напыженной и раздутой от собственной "мощи" братвой.
    rotmistr60
    1. sabakina Сегодня, 13:05
      rotmistr60 , не примазывайтесь к СССР. В этом вся ваша сущность:
      sabakina
      1. rotmistr60 Сегодня, 13:11
        Вячеслав, я не понял как это воспринимать? Как оскорбление или как неудачную шутку? Правда три ошибки в нескольких словах могут говорить о том, что вы "немного отдыхаете".
        rotmistr60
        1. sabakina Сегодня, 13:17
          Геннадий, про ошибки- вопросы к клавиатуре. Про остальное....Вы ненавидите СССР и всё, что с ним связано. Вам бы шашку, да коня, да на вольные хлеба...Ген, извини, если чем задел, но я рождён в лохматом 67-ом...
          sabakina
          1. rotmistr60 Сегодня, 13:21
            Вы почитайте хотя бы несколько моих комментариев на различную тематику и поймете за что я.
            но я рождён в лохматом 67-ом...
            Когда вы родились я уже в седьмом классе учился. Вот такие дела. hi
            rotmistr60
            1. sabakina Сегодня, 13:23
              Гена, я это учту. Но потом на меня не обижайтесь. Если буду не прав-бутыль с меня.
              sabakina
              1. rotmistr60 Сегодня, 13:25
                Так вы уже задолжали только за это
                Вы ненавидите СССР и всё, что с ним связано
                rotmistr60
                1. sabakina Сегодня, 13:27
                  Геннадий, предлагаю дружить домами!
                  sabakina
  12. котовский Сегодня, 10:51
    России единственным реальным последствием для Москвы за вмешательство в американские выборы стали обвинения, выдвинутые спецпрокурором Робертом Мюллером против 13 россиян, отмечает ABC News
    Какая разница кто выбрал,все равно не за что не отвечает,даже за свою голову..
    котовский
  13. Ivan.A Сегодня, 10:52
    Что, пол накасоне, удивление пришло? Ну ничего , это только начало. Дальше будет интереснее, мы тебя и твое ната сраться научим smile
    Ivan.A
  14. HAM Сегодня, 10:57
    Вспомните мультик из детства про дракона "Бойся Бой"--чем больше его боятся,тем больше и страшнее он становится,а если его никто не боится,то он становится всё меньше и меньше пока не лопнул.
    HAM
  15. Govorun Сегодня, 10:58
    Американский генерал: русские нас не боятся
    А ДОЛЖНЫ??? А МЫ ТО И НЕ ЗНАЛИ...
    Govorun
  16. igor1981 Сегодня, 11:01
    Мы не просто вас не боимся, мы вас презираем.
    igor1981
  17. Горный стрелок Сегодня, 11:06
    А вы нас напугайте. Если пугалка не сломается...
    Горный стрелок
  18. Дормидонт Сегодня, 11:16
    В литературно-художественном переводе этот пассаж звучит как "Нам русские вращенье придают, а осью служит их детородный орган"
    Дормидонт
  19. 16112014nk Сегодня, 11:29
    "Они нас не боятся"
    "Шеф, всё пропало - гипс снимают, клиент уезжает !" ©
    16112014nk
  20. Beltasir Matyagu Сегодня, 11:30
    Генерал без лычек как п...а без смычек
    Beltasir Matyagu
  21. turbris Сегодня, 11:43
    Американцы так возбудили всех вмешательством России в свои выборы, что забыли о главном - президент в США сам ничего не решает и абсолютно все равно кого они выбрали - это ничего не изменит ни во внешней, ни во внутренней политике. США руководят не президенты и даже не конгресс и не сенат, руководят совершенно другие личности не имеющие ничего общего с хваленой американской демократией, но простые избиратели пока этого не понимают и ведутся на эту чепуху.
    turbris
  22. skomfit Сегодня, 12:08
    Хотят ли русские войны?
    Спросите вы у тишины
    над ширью пашен и полей
    и у берез и тополей.
    Спросите вы у тех солдат,
    что под березами лежат,
    и пусть вам скажут их сыны,
    хотят ли русские войны.

    Не только за свою страну
    солдаты гибли в ту войну,
    а чтобы люди всей земли
    спокойно видеть сны могли.
    Под шелест листьев и афиш
    ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж.
    Пусть вам ответят ваши сны,
    хотят ли русские войны.

    Да, мы умеем воевать,
    но не хотим, чтобы опять
    солдаты падали в бою
    на землю грустную свою.
    Спросите вы у матерей,
    спросите у жены моей,
    и вы тогда понять должны,
    хотят ли русские войны.
    1961
    Евгений Евтушенко.
    skomfit
  23. Rostislav Сегодня, 12:08
    Они нас не боятся

    Когда это русские кого-то боялись?
    Rostislav
  24. Влад5307 Сегодня, 12:10
    Цитата: turbris
    Американцы так возбудили всех вмешательством России в свои выборы, что забыли о главном - президент в США сам ничего не решает и абсолютно все равно кого они выбрали - это ничего не изменит ни во внешней, ни во внутренней политике. США руководят не президенты и даже не конгресс и не сенат, руководят совершенно другие личности не имеющие ничего общего с хваленой американской демократией, но простые избиратели пока этого не понимают и ведутся на эту чепуху.

    И будут вестись, пока не осознают в какую бойню их втягивают и сколько гробов надо будет использовать на похоронах амерзской "дерьмократии"! Тоько тогда до них дойдет, что эти гробы для них и их детей! Вот только после этого и можно будет договариваться о чем либо с "партнерами"!
    Влад5307
  25. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 12:20
    Американский генерал: русские нас не боятся


    А что должны? Ха!
    Генерал Песчаных Карьеров
  26. Incvizitor Сегодня, 12:22
    Все действия фшистов против России только сплотили народ вокруг президента и повысили градус ненависти к ФШе после "дружбы" в 90х тут никого ничем не напугать а вообще тактика геноцида, террора и запугивания для запада давно нормой стала.
    Incvizitor
  27. Лена Петрова Сегодня, 12:27
    Ну вот вмешались в выборы, поставили "своего" Трампа. Почему же он санкции то вводит? Неблагодарный какой. Как-то не сходится задача с результатом.
    Лена Петрова
  28. sabakina Сегодня, 12:54
    главой АНБ адмиралом Майком Роджерсом, заявившим во вторник, что Россия «агрессивно» пытается повлиять на выборы 2018 года в США
    На месте В.В.Путина, я бы отрубил на время выборов интернет с выходом за границу и пускай они потом доказывают про русских хакеров.
    sabakina
  29. рус-5819 Сегодня, 13:12
    Цитата: Владимир16
    Во блин, они реально больные. При чем на голову. Таких не бояться, таких пускать в общество нельзя. Полный карантин и изоляция.

    .. Они же как пауки. Сами себя в банку посадили и стали жрать друг дружку.

    Ну так их не так просто в своё время на остров отселили! Прокажённые, теперь на весь мир смердят и их все боятся! Один только выход есть: когда-нибудь им "русскую баню" устроить.
    рус-5819
  30. pafegosoff Сегодня, 13:14
    АНБ и ЦРУ гонят "дуру", перекладывая свои проделки (там триллионный бюджет, сотни тысяч диверсантов-хакеров). Молодцы, пусть дальше засоряют головы своим полудубильным соотечественникам.
    pafegosoff
  31. КОТ БАЮН Сегодня, 13:17
    русские нас не боятся

    А что? Обязаны бояться? Да и не боялись всю дорогу...
    КОТ БАЮН
  32. Denis Obukhov Сегодня, 13:45
    ы в несознанке что ли? Ну предположим они загнали Россию в угол, нам стало нечего терять. И что? Да мы просто бабахнем всеми ракетами по США да и всё. Терять-то уже будет нечего.
    США должны радоваться и молиться, что не смогли серьезно навредить России. Если бы смогли, то возможно США бы уже не было. Неужели они до того деградировали, что неспособны этого понять?
    Они живы только потому что им не удалось сколь-либо серьезно навредить России.
    Это же элементарный логический вывод.
    Denis Obukhov
  33. Hard Rock Сегодня, 14:53
    Ну, как их назвать? Попугаи из палаты номер шесть. Трещат об одном и том же. Как говорится - ни чести, ни совести, ни морали. Это наверное очень тяжело посмотреть на себя из нутри, самокритика очень неудобная и тяжёлая вещь, особенно, когда надо признать себя виноватым. Гораздо легче обвинить всех вокруг в своих грехах. Если ты лгун от рождения, и врешь всю свою жизнь, то, как правило не веришь никому, потому что всех судишь по себе. Ну, как то так.
    Hard Rock
  34. Простой Сегодня, 16:50
    [quot=из статьи][quote]Я бы сказал, что прямо сейчас они (русские) думают, что ничего серьезного с ними не произойдет. Они нас не боятся[/quote][/quote]

    Простой
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