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Американский генерал: русские нас не боятся
Генерал-лейтенант Пол Накасоне, которого Дональд Трамп выдвинул на пост главы АНБ, заявил, что ответные меры Вашингтона на вмешательство России в выборы 2016 года в США не оказали никакого сдерживающего эффекта, сообщает ABC News, материал предоставлен ИноTV.
Он также назвал Россию наиболее технологически развитым противником США в киберпространстве.
Он сообщил сенаторам, что согласен с нынешним главой АНБ адмиралом Майком Роджерсом, заявившим во вторник, что Россия «агрессивно» пытается повлиять на выборы 2018 года в США и что ответные меры Вашингтона на вмешательство в выборы 2016 года не оказали никакого сдерживающего эффекта.
В условиях отсутствия национальной стратегии по борьбе с киберугрозами и без прямых приказов со стороны президента Трампа использовать военные кибервозможности для нанесения ответного удара по России единственным реальным последствием для Москвы за вмешательство в американские выборы стали обвинения, выдвинутые спецпрокурором Робертом Мюллером против 13 россиян, отмечает ABC News
Я бы сказал, что прямо сейчас они (русские) думают, что ничего серьезного с ними не произойдет. Они нас не боятся— заявил генерал на слушаниях в сенате.
Он также назвал Россию наиболее технологически развитым противником США в киберпространстве.
Он сообщил сенаторам, что согласен с нынешним главой АНБ адмиралом Майком Роджерсом, заявившим во вторник, что Россия «агрессивно» пытается повлиять на выборы 2018 года в США и что ответные меры Вашингтона на вмешательство в выборы 2016 года не оказали никакого сдерживающего эффекта.
В условиях отсутствия национальной стратегии по борьбе с киберугрозами и без прямых приказов со стороны президента Трампа использовать военные кибервозможности для нанесения ответного удара по России единственным реальным последствием для Москвы за вмешательство в американские выборы стали обвинения, выдвинутые спецпрокурором Робертом Мюллером против 13 россиян, отмечает ABC News
Использованы фотографии: Reuters
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