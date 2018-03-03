75-летие со дня освобождения Ржева

Ржев — это тверской Сталинград. Мы отдаём дань уважения и благодарности всем павшим воинам, которые защищали город, и тем, кто восстанавливал его после войны.

Сегодня особый день в истории города воинской славы Ржева. Семнадцать трудных месяцев войны здесь решалась судьба нашей Родины. Наши воины, партизаны и мирные жители стояли насмерть за каждую пядь нашей земли. Невиданной стойкостью, жертвенностью, силой духа они преградили путь фашистской армии на Москву. Бои подо Ржевом имели особое значение для прорыва блокады Ленинграда и для победы под Сталинградом. Мы сердечно благодарим ветеранов войны, тружеников тыла за великий подвиг ради свободы и независимости нашей Родины.