19:29 03 марта
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75-летие со дня освобождения Ржева

3 марта 2018 года празднуется 75-я годовщина освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков. В городе прошёл митинг посвящённый знаменательной дате. Участники митинга собрались у стелы «Ржев – город воинской славы». Торжественным маршем под знаменем Победы прошли военнослужащие Ржевского гарнизона, курсанты, кадеты и представители военно-патриотических клубов.

75-летие со дня освобождения Ржева


В честь 75-летия освобождения города Ржевский гарнизон ПВО проводит день открытых дверей. Сегодня же в городе проходит межрегиональный фестиваль военной и патриотической песни «Эта песня, дружище, твоя и моя». В 20:00 во Ржеве ожидается праздничный салют.


Пресс-служба правительства Тверской области цитирует ветерана Великой Отечественной войны Евгения Книги, высказанные в ходе торжественного митинга:
Ржев — это тверской Сталинград. Мы отдаём дань уважения и благодарности всем павшим воинам, которые защищали город, и тем, кто восстанавливал его после войны.


Губернатор Тверской области Игорь Руденя:
Сегодня особый день в истории города воинской славы Ржева. Семнадцать трудных месяцев войны здесь решалась судьба нашей Родины. Наши воины, партизаны и мирные жители стояли насмерть за каждую пядь нашей земли. Невиданной стойкостью, жертвенностью, силой духа они преградили путь фашистской армии на Москву. Бои подо Ржевом имели особое значение для прорыва блокады Ленинграда и для победы под Сталинградом. Мы сердечно благодарим ветеранов войны, тружеников тыла за великий подвиг ради свободы и независимости нашей Родины.


Для справки: Бои подо Ржевом продолжались с января 1942 по март 1943 года. В Ржевской битве сошлись огромные силы: около 1,4 млн - советские войска, около 1,1 млн - гитлеровские формирования. По официальным данным, безвозвратные советские потери подо Ржевом составили около 390 тыс., безвозвратные потери немецко-фашистских войск до сих пор не нашли однозначной оценки среди историков - от 370 до 500 с лишним тысяч. Операция по освобождению Ржева завершилась ликвидацией Ржевско-Вяземского выступа и перегруппировкой советских войск для дальнейшего наступления.

Использованы фотографии: http://тверскаяобласть.рф
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Комментарии 18

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  1. 210окв Сегодня, 13:47
    Поздравляю жителей Города Русской Славы ветеранов и участников Великой Отечественной..
    210окв
    1. Чёрный Сегодня, 13:50
      "Я убит подо Ржевом, В безымянном болоте, В пятой роте, на левом, При жестоком налёт"..
      Чёрный
      1. 210окв Сегодня, 13:55
        Я родом почти из этих мест.Потери ужасные конечно.Там по лесам до сих пор следы той трагедии и героизма.Через несколько месяцев после освобождения Ржева начнется операция "Суворов".О этой операции не так много говорится,полностью ведь не удалось завершить разгромом в Белоруссии,это уже было достигнуто в следующем году.
        210окв
        1. МИХАН Сегодня, 14:03
          Вечная память солдатам ..! soldier

          Они все с нами в наших душах сейчас....
          МИХАН
        2. vovanpain Сегодня, 14:48
          Город Ржев,Город Воинской Славы с Праздником Вас. soldier
          vovanpain
      2. NKT Сегодня, 15:02
        Фронт горел, не стихая,
        Как на теле рубец.
        Я убит и не знаю -
        Наш ли Ржев наконец?
        NKT
    2. Фракийский воин Сегодня, 14:36
      На самом деле ржевская битва- ничья.
      Фракийский воин
  2. FalconD Сегодня, 13:49
    ПОЗДРАВЛЯЮ! УРА!
    FalconD
  3. Комментарий был удален.
  4. taiga2018 Сегодня, 14:00
    какие всё таки у нас были героические отцы,деды,прадеды,как они всё это вынесли,выдержали и победили.
    taiga2018
  5. Denis Obukhov Сегодня, 14:00
    Сражения за Ржевский плацдарм в 1941 - 1942 годах, одни из самых серьёзных неудач Советской Армии. Большие потери советских войск и техники в самом начале войны, сказались при проведении наступательных операций подо Ржевом. У Советской Армии не хватало танков, поэтому не было крупных танковых соединений Дивизии были укомплектованы не полностью. Где-то не хватало трети бойцов, где-то половины. С нашей стороны наступали Калининский фронт - командующий генерал Иван Конев, Западный фронт - командующий генерал Георгий Жуков. Им противостояли: группа армий " Центр " - командующий генерал-фельдмаршал Гюнтер фон Клюге, и командующий 9-ой армией генерал Вальтер Модель. Битва продолжалась с переменным успехом весь 1942 год. Иногда советские войска прорывали немецкую оборону, иногда немцы блокировали, окружали и уничтожали наши войска. В 1941 - 1942 годах немцы были очень сильны, поэтому одолеть их не получалось.Также опытные и грамотные командующие Клюге и Модель, срывали планы наших войск. Советские армии только набирались опыта, учились воевать. На этот участок фронта, в помощь немецким войскам командование Вермахта перебросило дивизии " Великая Германия" , и танковую дивизию СС " Дас Райх ". Захватывая населённые пункты , фашисты не щадили местное население, расстреливали, сжигали живьём. Зимой 1943 года на Ржевском выступе, который удерживали немцы - для них сложилось угрожающее положение, то есть окружение и разгром советскими войсками. Но Гитлер разрешение на отступление не давал. И только в феврале, после окружения и потери в Сталинграде армии Паулюса, приказ на отступление был получен. План отступления немцев,получил название " Бюффель" . Сразу же начался террор против местного населения. Рассказывал ефрейтор Ганс Вайгель из 4-ой танковой дивизии: " Наш патруль задержал старика и шестилетнего мальчика, с запасом картошки и соли. Они заявили, что собираются ловить рыбу, но думали наверняка что-то иное - доставить продукты партизанам. Мы не стали их долго держать, и почти сразу отпустили - на небеса". Модель приказал эвакуировать всё мужское население ( ржевского выступа) призывного возраста. Конфисковать все запасы продовольствия, отравить колодцы, и сжечь дотла многие деревни. Именно по итогам этой операции, он был объявлен военным преступником. Расстреляв все запасы, гитлеровцы отходили на запад, уничтожая всё, до чего могли дотянуться.Город Вязьма, советские войска нашли полностью уничтоженным. Немцы разрушили все мосты и мостики , спилили телеграфные столбы, искорёжили стрелки на железнодорожных путях, подорвали семафоры. С немецкой педантичностью они прострелили даже баки и бочки для горючего. Фашист Вальтер Модель до суда не дожил. Он покончил жизнь самоубийством, в апреле 1945 года. В марте 1943 года, ржевский выступ был ликвидирован. В результате тяжёлых боёв с января 1942 года по март 1943 года, безвозвратные потери Советской Армии составили - 392 554 человек. С учётом раненых - 1 161 000 человек. Но погибшие бойцы не являлись напрасными жертвами. Ржевские сражения выбивали и немецких солдат и немецкую технику. Те резервы, которые просили и фельдмаршал Паулюс и фельдмаршал Манштейн в Сталинграде, были скованы советскими войсками в районе Ржева. Если бы не было сражений за Ржев, ситуация на юге - в Сталинграде и на Кавказе, могла развиваться по негативному сценарию для Советского Союза.
    Denis Obukhov
    1. dgonni Сегодня, 15:10
      Что за бред? Тупо и бездарно были использованы резервы и людской потенциал в лобовых атаках на оборудованные позиции. Полегла оставшаяся по факту последняя чать кадровой армии РККА. Тупые лобовые наступления на оборудованные позиции. Почитайте книгу Ванька ротный. Она об боях в тех местах. И книга свидетеля всех тех событий из передового окопа.
      dgonni
      1. Андрей ВОВ Сегодня, 15:47
        А Вы абсолютно талантливый полководец?Сейчас 75 лет спустя легко сидя на диване писать о тупых и бездарных,коих ,судя по флагу,в Вашей стране не убавилось,и регулярно входящих в лобовые атаки
        Андрей ВОВ
  6. dgonni Сегодня, 14:03
    Если кто хочет восстановить картину этих боёв. То просто забиваем в поисковике Ванька ротный. Это воспоминания непосредственного учасника тех боёв. От начала и до освобождения. Размер потерь просто потрясает. А уровень командывания советских войск так и подавно.
    dgonni
    1. sxfRipper Сегодня, 15:17
      Выражение "Жуковская трёхрядка" - тоже оттуда.
      ...всем живым ощутимая польза от тел,
      Как прикрытье используем павших... © В.С.Высоцкий
      sxfRipper
  7. кедр Сегодня, 14:36
    Твардовский, будучи военным корреспондентом газеты "Красная звезда" был отправлен редакцией газеты для сбора материалов подо Ржев. Он был настолько потрясён увиденным, что не нашёл слов для описания реальности и статью так и не смог написать.
    Вечная память войнам погибшим за свободу Родины.
    Упокой, Господи, их души.
    кедр
  8. мичман Сегодня, 16:35
    Жители Ржева с праздником вас!
    Часто в 80-х годах приходилось бывать в Твери. Там было одно из предприятий моего ГУ. Один раз директор попросил съездить меня в район боев. Побывали, низко поклонились нашим отцам и дедам. Написал в "ВО" статью, связанную с этим эпизодом "Забытые письма". Какие герои были наши отцы. Честь имею.
    мичман
  9. Bosch Сегодня, 17:15
    Ржев был вторым Сталинградом. Народа положили там не меньше, а немцев разбить там не удалось. Поэтому 50 лет об этом молчали.
    Bosch
  10. Тестов Сегодня, 18:04
    В июне 1978 года в лесах Плесецкого района Архангельской области судьба свела меня с Алексеем Михайловичем Лебедевым. Был он уже на пенсии и вместе с братом - Георгием Михайловичем летом заготавливал рыбу на озёрах и делал сущик (печь для сушки рыбы стояла на берегу озера под навесом из горбыля). А зимой добывали белку, куницу и лосей, в чём им помогал молодой кобелёк корело-финской лайки и переделанный мотороллер "Муравей", у которого вместо задних колёс была сделана самодельная гусеница, ползал он по тайге не быстро, но лося в кузове к избе вывозил исправно (называли его братья: "Мотокутька"). В то лето построили Лебедевы новую просторную промысловую избу, сбили в ней из глины печь, в печь вмазали змеевик из стальной трубы, который был вварен в обычную молочную флягу, так решили проблему нагрева воды зимой для мытья посуды и умывания... От Алексея Михайловича я тогда вживую впервые услышал про "Матильду" и "Валентина", про бои подо Ржевом. А Георгий Михайлович начинал воевать механиком-водителем на аэросанях против финнов, а закончил в Восточной Пруссии в полку САУ, где служил Александр Космодемьянский...Давно нет братьев в живых, спасибо интернету, на "Подвиг народа" нашёл документы: Алексей Михайлович: http://podvignaroda.ru/?#id=46491459&tab=navD
    etailManAward Георгий Михайлович: http://podvignaroda.ru/?#id=25608696&tab=navD
    etailManAward ... По интернету поползал и оказалось, что Георгий Михайлович Лебедев штурмовал те же форты в Кёнигсберге, что и один из братьев моей бабушки - Тестов Иван Георгиевич ...Помяните, мужики, тех, благодарю кому мы есть на земле... Вечная им память...
    Тестов
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