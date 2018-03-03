Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
75-летие со дня освобождения Ржева
3 марта 2018 года празднуется 75-я годовщина освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков. В городе прошёл митинг посвящённый знаменательной дате. Участники митинга собрались у стелы «Ржев – город воинской славы». Торжественным маршем под знаменем Победы прошли военнослужащие Ржевского гарнизона, курсанты, кадеты и представители военно-патриотических клубов.
В честь 75-летия освобождения города Ржевский гарнизон ПВО проводит день открытых дверей. Сегодня же в городе проходит межрегиональный фестиваль военной и патриотической песни «Эта песня, дружище, твоя и моя». В 20:00 во Ржеве ожидается праздничный салют.
Пресс-служба правительства Тверской области цитирует ветерана Великой Отечественной войны Евгения Книги, высказанные в ходе торжественного митинга:
Губернатор Тверской области Игорь Руденя:
Для справки: Бои подо Ржевом продолжались с января 1942 по март 1943 года. В Ржевской битве сошлись огромные силы: около 1,4 млн - советские войска, около 1,1 млн - гитлеровские формирования. По официальным данным, безвозвратные советские потери подо Ржевом составили около 390 тыс., безвозвратные потери немецко-фашистских войск до сих пор не нашли однозначной оценки среди историков - от 370 до 500 с лишним тысяч. Операция по освобождению Ржева завершилась ликвидацией Ржевско-Вяземского выступа и перегруппировкой советских войск для дальнейшего наступления.
В честь 75-летия освобождения города Ржевский гарнизон ПВО проводит день открытых дверей. Сегодня же в городе проходит межрегиональный фестиваль военной и патриотической песни «Эта песня, дружище, твоя и моя». В 20:00 во Ржеве ожидается праздничный салют.
Пресс-служба правительства Тверской области цитирует ветерана Великой Отечественной войны Евгения Книги, высказанные в ходе торжественного митинга:
Ржев — это тверской Сталинград. Мы отдаём дань уважения и благодарности всем павшим воинам, которые защищали город, и тем, кто восстанавливал его после войны.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя:
Сегодня особый день в истории города воинской славы Ржева. Семнадцать трудных месяцев войны здесь решалась судьба нашей Родины. Наши воины, партизаны и мирные жители стояли насмерть за каждую пядь нашей земли. Невиданной стойкостью, жертвенностью, силой духа они преградили путь фашистской армии на Москву. Бои подо Ржевом имели особое значение для прорыва блокады Ленинграда и для победы под Сталинградом. Мы сердечно благодарим ветеранов войны, тружеников тыла за великий подвиг ради свободы и независимости нашей Родины.
Для справки: Бои подо Ржевом продолжались с января 1942 по март 1943 года. В Ржевской битве сошлись огромные силы: около 1,4 млн - советские войска, около 1,1 млн - гитлеровские формирования. По официальным данным, безвозвратные советские потери подо Ржевом составили около 390 тыс., безвозвратные потери немецко-фашистских войск до сих пор не нашли однозначной оценки среди историков - от 370 до 500 с лишним тысяч. Операция по освобождению Ржева завершилась ликвидацией Ржевско-Вяземского выступа и перегруппировкой советских войск для дальнейшего наступления.
Использованы фотографии: http://тверскаяобласть.рф
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти