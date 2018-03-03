19:31 03 марта
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Республика Казахстан подписала договор о запрещении ядерного оружия

Республика Казахстана решила присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия. Документ подписан постоянным представителем Республики Казахстан при ООН Кайратом Умаровым.



Речь идёт о документе, который был принят в июле прошлого года. Изначально о готовности поддержать «безъядерную» инициативу высказались около 130 стран мира, но в итоге оказалось, что документ подписали 56 государств. Ратификация договора проведена на данный момент лишь в пяти странах мира.


Пресс-служба МИД Республики Казахстан:
Президент (Казахстана) отметил, что ядерные державы несут высочайшую ответственность перед человечеством по предотвращению ядерной катастрофы. Именно крупнейшие ядерные державы должны быть во главе борьбы за безъядерный мир, показать пример сокращения ОМУ. Это не означает, что остальные страны должны оставаться в стороне, и что от них мало что зависит. С другой стороны, если великие ядерные державы будут настаивать на сохранении своего ядерного статуса и совершенствовать свои вооружения, при этом запрещая приобретать ядерное оружие другим странам, это не приведет к положительным результатам. Поэтому я призываю прилагать совместные усилия в этом направлении.


Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя инициативу о запрещении ядерного оружия, отметил, что Российская Федерация разделяет задачу по построению безъядерного мира, но подчёркивает, что разделять эту задачи должны все члены «ядерного» клуба. Пока такое единство позиций не просматривается.

В экспертном сообществе сам договор о запрещении ядерного оружия назвали популизмом - на уровне запрещения любого оружия в целях "мира во всём мире".

Использованы фотографии: http://www.mfa.kz
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Комментарии 40

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  1. хрыч Сегодня, 14:15
    Ну и правильно присоединился Елбасы, потому, что никогда ему не решать этот вопрос. laughing
    хрыч
    1. Тралл Сегодня, 14:16
      На латинице подпись поставил? smile
      Тралл
      1. Татьяна Сегодня, 14:23
        Прогибистым под США популизмом от лидеров Казахстана несёт, аж, за километр.
        В экспертном сообществе сам договор о запрещении ядерного оружия назвали популизмом - на уровне запрещения любого оружия в целях "мира во всём мире".
        Татьяна
        1. хрыч Сегодня, 15:14
          Обычная попытка усидеть на двух, а у Елбасы на трех стульях, там рядом китайские маоисты, которые без РФ сожрут РК и не поперхнутся, но в латинице, этом демарше и пр. выражается ревность к новому космодрому, транспортному пути из Европы в АТР в обход Казахстана, как ЖД, Авто и Севморпути, Силе Сибири, что настроил Путин. Однако Казахстан таки в ОДКБ, с общим небом ПВО, т.е. под защитой того самого ядерного зонта laughing который обеспечивает государственность РК. Поэтому Елбасы можно критиковать, но главное он понимает и делает, что выгодно РК и РФ. Также он не позволил сделать цветную революцию в республике и остается старейшим и единственным правителем периода распада СССР. А латиница ... ну да разве это принципиально.
          хрыч
          1. Владимир16 Сегодня, 15:19
            KazakhstanЦЫ могут подписать договор о запрещении кумыса. good
            Толку больше будет.

            Когда они себе имя латинское придумают?
            Коли перешли на латиницу, так уж пора себя как нить по латински назвать. Негоже русским словом "стан" страну латинскую называть laughing .
            Так и тем паче, что нет там сейчас ни казаков ни стана казачьего ни остановки казацкой. Всё это в прошлом. love
            Владимир16
            1. Владимир16 Сегодня, 16:04
              И еще вопрос. Когда Киргизы потребуют у казаХов вернуть "свои" земли?
              После 17 года эти территории "казахские" назывались КиргизСтаном. Про турок и ТуркеСтан умолчу. lol
              И если бы в 36 Сталин не принял решение о создании союзной республики Казахстан, то мы сейчас слушали рассказы бы какого нибудь киргизского президента о древности киргизского государства и многомилионных годах владения киргизами этими землями.

              А вот, что бы не возникало подобных вопросов у "коренного" населения нужно изменить алфавит. В результате через пару поколений "истинный казаХ" не сможет читать литературу маскальскую. И будет знать о стотыЩлетнем казахстане.

              Слава Богу, что Оренбург в РСФСР "перевели". Иначе песня которую пела Зыкина "Оренбургский пуховый платок" был бы древним казахским эпосом. wassat

              А вот ежели бы все эти территории оставались автономными републиками в составе РСФСР, то поболее страны была бы наша сейчас.
              Вот такие "древности".

              Как тут не вступить в безядерный клуб?
              Владимир16
              1. андрей юрьевич Сегодня, 17:10
                Цитата: Владимир16
                И еще вопрос. Когда Киргизы потребуют у казаХов вернуть "свои" земли?

                нам оно надо? ещё один шаящий костёр...
                андрей юрьевич
          2. Vita VKO Сегодня, 15:43
            Цитата: хрыч
            попытка усидеть на двух, а у Елбасы на трех стульях,

            А что ему еще остается делать? Объективно он удерживает власть только благодаря тому, что в приоритете всегда отстаивает интересы иностранных инвесторов из США, Китая и России, которым очень выгодно иметь огромные ресурсы, коррумпированную власть и нищую рабочую силу. В России до санкций ситуация была аналогичной. Только с ужесточение западных санкций и выборы Президента заставляют политиков что то делать для народа. Жаль, что через месяц уже все забудут о своих предвыборных обещаниях. Казахстанский народ тоже перед выборами полгода или даже год как "сыр в масле катался" за счет искусственного удержания курса валют.
            Vita VKO
          3. 97110 Сегодня, 15:57
            Цитата: хрыч
            А латиница ... ну да разве это принципиально.

            Там кто-то из соратников Корейко "Геркулес" на латиницу переводил, если память не изменяет. Этим ходом Елбасы разрешил всякие непонятки по сравнению его с Корейко по поводу перевода РК как и "Геркулеса" на латиницу. Наверняка сочинения Ильфа с Петровым на казахский в латинице переведены не будут.
            97110
        2. Комментарий был удален.
      2. 210окв Сегодня, 14:28
        У них в 90- е на предприятиях был введены переводчики с русского на казахский..Там не все казахи то казахский знали..Ну теперь прогиб будет засчитан,Может Ватикан посольство откроет..
        Цитата: Тралл
        На латинице подпись поставил? smile
        210окв
        1. Partyzan Сегодня, 14:54
          Цитата: 210окв
          Может Ватикан посольство откроет..

          а может даже и папуасы laughing
          Partyzan
      3. Дормидонт Сегодня, 15:17
        Возможно на литиннице "елбасы" звучит не так матерно
        Дормидонт
    2. dorz Сегодня, 14:17
      Ядерное оружие - самая лучшая гарантия мира на Земле.
      dorz
      1. kapitan92 Сегодня, 14:25
        Цитата: dorz
        Ядерное оружие - самая лучшая гарантия мира на Земле.

        И это правильно! hi
        В экспертном сообществе сам договор о запрещении ядерного оружия назвали популизмом - на уровне запрещения любого оружия в целях "мира во всём мире".
        kapitan92
    3. предки с Дона Сегодня, 14:25
      Казахстан себя еще покажет "во всей красе" противником России, они добро не помнят. Великая Россия сохранила эти этносы, создала им промышленность и подарила земли.
      предки с Дона
      1. МИХАН Сегодня, 14:30
        Цитата: предки с Дона
        Казахстан себя еще покажет "во всей красе" противником России, они добро не помнят. Великая Россия сохранила эти этносы, создала им промышленность и подарила земли.

        Чувак Тони им в этом уже давно помогает .. Ну казахи!

        Назарбаев кит тык и все начнется мужики! soldier
        МИХАН
        1. shans2 Сегодня, 14:57
          И Семипалатинск с Байконуром вернутся в родную гавань!) drinks
          shans2
    4. сибиралт Сегодня, 14:33
      А кто бы не подписал такой, у кого ЯО нет? Однако, сами ураном за бугор приторговывают. winked
      сибиралт
      1. Partyzan Сегодня, 14:55
        Цитата: сибиралт
        Однако, сами ураном за бугор приторговывают.

        так это ж для мирного атома laughing
        Partyzan
      2. МИХАН Сегодня, 15:23
        Цитата: сибиралт
        А кто бы не подписал такой, у кого ЯО нет? Однако, сами ураном за бугор приторговывают. winked

        Уран у казахов есть ..Вот это и настораживает ! negative
        МИХАН
      3. Офицер запаса Сегодня, 15:39
        Как упомянуто в статье - "в экспертном сообществе сам договор о запрещении ядерного оружия назвали популизмом". В данном случае абсолютно правильная формулировка.
        Да и по поводу самого понятия "договор" тоже не все ясно. Договор или все-таки декларация? Договор должен быть с кем-то. Кто там стороны договора? Кто эти великие стороны - Казахстан, Нигерия и Латвия? С кем они договорились, между собой?
        Что-то типа договора о запрете китам заплывать на территорию Монголии.
        Офицер запаса
    5. Zubr Сегодня, 15:58
      А зачем ему это, Казахстан входит в ОДКБ, прекрасно понимают, под чьим ядерным зонтиком они находятся.
      Zubr
  2. 210окв Сегодня, 14:16
    Ну,это их решение.Я так считаю что без'ядерный статус в случае заварушки не спасет никого.
    210окв
  3. Александр 3 Сегодня, 14:18
    Все это хорошо если бы да ВСЕ,но это из разряда утопии.
    Александр 3
  4. Горный стрелок Сегодня, 14:18
    За все хорошее против всего плохого wassat После того, как ВВП сказал о ЗАЩИТЕ СОЮЗНИКОВ, Казахстан осмелел и подписал договор о запрещении ЯО. Да Бог им судья... Время покажет, к чему все это приведёт.
    Горный стрелок
    1. woron333444 Сегодня, 15:13
      Мы то за союзников, только союзники и нашим и вашим.
      woron333444
  5. лысова Сегодня, 14:27
    Подписали и правильно, только бы не получилось, размещения оного "доброжелателями" из за океана - с них станется.
    лысова
  6. romandostalo Сегодня, 14:31
    Ну почему бы не подписать неосуществимый договор, который ни к чему не обязывает? За то какой важный международный шаг совершает независимая и демократическая страна!!!!! laughing
    romandostalo
  7. Комментарий был удален.
    1. Partyzan Сегодня, 14:55
      Цитата: Фракийский воин
      Путин подписал?

      не дождетесь
      Partyzan
  8. Moskovit Сегодня, 14:54
    Кадаффи и Саддам передают приветы всем тем, кто против ядерного оружия.
    Moskovit
  9. Чебуратор Сегодня, 15:17
    Республика Казахстан подписала договор о запрещении ядерного оружия

    тогда последует судьбе Украины
    Чебуратор
  10. Alexxsander Сегодня, 15:22
    дааа....если всякие игил, и тп. попрут с Афгана, где они сейчас мобилизуются, кто Казахов защищать будет. Подписание сиё, в этот момент когда требуется поддержка соседа....прогибом пахнет. Мочят сейчас всех тех,у кого ЯО нет
    Alexxsander
  11. dgonni Сегодня, 15:26
    Подписал под нажимом, факт. Только вопрос нажимом кого. Надеюсь совместным России и матрасов. За невзорвавшийся пробный заряд в подземке гор в 90е годы не писал только ленивый. А на тактические заряды им там реально хватит.
    dgonni
  12. МИХАН Сегодня, 15:29
    По ходу дела рыбалкой и охотой уже не отделаются казахи..!
    Я давно чуял , что Тони не зря казахов окучивает...
    Назарбаев все уже подписывает хе хе
    Власть там менять нужно и срочно !
    МИХАН
  13. Azazelo Сегодня, 15:35
    индейцы проголосовали о запрещении револьверов и пушек....
    Azazelo
  14. Житель Урала Сегодня, 15:49
    Это означает, что в случае обострения внешнеполитической ситуации, но при развитии ОДКБ, Россия не сможет размещать ядерное оружие на дальних подступах в ответ на развертывание американского. а вот американцы свое смогут.
    Житель Урала
  15. МИХАН Сегодня, 15:53
    Ну где форумчане казахи ..? Болот ты где ...
    МИХАН
  16. медведик Сегодня, 16:14
    Подписывают те, кому не светит играть в этой песочнице.
    медведик
  17. lopvlad Сегодня, 17:04
    Республика Казахстана решила присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия


    когда не имеешь ни ядерного оружия,ни науку способную когда-либо его создать а самое главное стальных яиц чтобы чтобы задуманное довести до реальности,можно подписывать всё что угодно.
    Кроме попытки властей Казахстана лизнуть этим подписанием "цивилизационный" западный зад это подписание не имеет никакого смысла.
    Запад к народам Восточной Европы относится как к людям второго сорта которые годятся на роль пушечного мяса а азиаты для них на уровне грязи под ногтями.И чем больше лижешь американский зад тем более они убеждаются что правильно считают вас грязью.
    lopvlad
    1. Касым Сегодня, 18:00
      БН-350 в Актау. Вообще-то в КЗ 5 научно-исследовательских реакторов. Тот что под Алма-Атой сейчас работает на медицину, промышленность и науку. Есть еще в Курчатове.
      В РК организован центр ядерного топлива. Занимает 1 место в мире по добыче урана (по запасом входит в первую тройку). Переработанное сырье- хек - продаем в РФ и КНР например. В РФ обогащается и возвращается на Ульбинский мет. комбинат. Получаем таблетки и отправляем в РФ, где делают ТВЭЛы. Казатомпром владеет долей в американском Вестингауз, и российских обогатит. предприятиях. Доходы Казатомпрома были выше 2 млрд. дол.. hi
      Касым
  18. Василенко Владимир Сегодня, 19:13
    Республика Казахстан подписала договор о запрещении ядерного оружия

    Василенко Владимир
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