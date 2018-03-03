Республика Казахстан подписала договор о запрещении ядерного оружия

Президент (Казахстана) отметил, что ядерные державы несут высочайшую ответственность перед человечеством по предотвращению ядерной катастрофы. Именно крупнейшие ядерные державы должны быть во главе борьбы за безъядерный мир, показать пример сокращения ОМУ. Это не означает, что остальные страны должны оставаться в стороне, и что от них мало что зависит. С другой стороны, если великие ядерные державы будут настаивать на сохранении своего ядерного статуса и совершенствовать свои вооружения, при этом запрещая приобретать ядерное оружие другим странам, это не приведет к положительным результатам. Поэтому я призываю прилагать совместные усилия в этом направлении.

Республика Казахстана решила присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия. Документ подписан постоянным представителем Республики Казахстан при ООН Кайратом Умаровым.Речь идёт о документе, который был принят в июле прошлого года. Изначально о готовности поддержать «безъядерную» инициативу высказались около 130 стран мира, но в итоге оказалось, что документ подписали 56 государств. Ратификация договора проведена на данный момент лишь в пяти странах мира. Пресс-служба МИД Республики Казахстан:Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя инициативу о запрещении ядерного оружия, отметил, что Российская Федерация разделяет задачу по построению безъядерного мира, но подчёркивает, что разделять эту задачи должны все члены «ядерного» клуба. Пока такое единство позиций не просматривается.В экспертном сообществе сам договор о запрещении ядерного оружия назвали популизмом - на уровне запрещения любого оружия в целях "мира во всём мире".