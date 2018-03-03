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В центре Донецка прогремел взрыв
В Донецке прогремел взрыв, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщает корреспондент РИА Новости.
Инцидент произошел около 15:00 в одном из дворов в центре города.
Журналисты поинтересовались, есть ли уже версия, кто и зачем устроил взрыв, но на это Латынцев ответил, что у него такой информации пока нет.
Причины взрыва устанавливаются. На месте работают сотрудники МЧС и МВД, передает "Интерфакс".
Инцидент произошел около 15:00 в одном из дворов в центре города.
Пострадал молодой парень, его госпитализировали. Это очень густонаселенный квартал, самый центр города— заявил глава Ворошиловского района Донецка Владислав Латынцев. Он уточнил, что источник взрыва находился между автомобилями, после него на асфальте осталась воронка.
Журналисты поинтересовались, есть ли уже версия, кто и зачем устроил взрыв, но на это Латынцев ответил, что у него такой информации пока нет.
Причины взрыва устанавливаются. На месте работают сотрудники МЧС и МВД, передает "Интерфакс".
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