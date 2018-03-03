19:26 03 марта
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В центре Донецка прогремел взрыв

В Донецке прогремел взрыв, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщает корреспондент РИА Новости.

В центре Донецка прогремел взрыв


Инцидент произошел около 15:00 в одном из дворов в центре города.


Пострадал молодой парень, его госпитализировали. Это очень густонаселенный квартал, самый центр города
— заявил глава Ворошиловского района Донецка Владислав Латынцев. Он уточнил, что источник взрыва находился между автомобилями, после него на асфальте осталась воронка.

Журналисты поинтересовались, есть ли уже версия, кто и зачем устроил взрыв, но на это Латынцев ответил, что у него такой информации пока нет.

Причины взрыва устанавливаются. На месте работают сотрудники МЧС и МВД, передает "Интерфакс".



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Комментарии 29

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  1. МИХАН Сегодня, 16:15
    Кто то заработал из свидомых (пару сотен баксов))!
    МИХАН
    1. Владыка Ситх Сегодня, 16:20
      Взрыв произошел в 14:59 ранено 4 человека.

      Вчера писал здесь, что обострение будет 3 и 4 марта.

      Фото к новости

      Владыка Ситх
      1. Partyzan Сегодня, 16:49
        Цитата: Владыка Ситх
        Вчера писал здесь, что обострение будет 3 и 4 марта.

        а это не криминал? взрывное устройство заложено на стоянке, и по всей вероятности он всегда там машину ставит, просто на этот раз сместилось место стоянки автомобиля, если бы взорвалось под автомобилем - было бы гораздо хуже
        Partyzan
        1. Владыка Ситх Сегодня, 16:51
          Если пострадали военные, то теракт, если коммерсанты, то криминал.
          Владыка Ситх
          1. Partyzan Сегодня, 16:54
            Цитата: Владыка Ситх
            Если военные, то теракт, если пострадали коммерсанты то криминал.

            если бы был детонатор нажимного типа, тогда на кого бог пошлет, а здесь, по всей вероятности, ждали кого-то конкретного
            Partyzan
            1. Владыка Ситх Сегодня, 17:00
              Согласен полностью.
              Владыка Ситх
              1. Partyzan Сегодня, 17:24
                неизвестно кто был пострадавший?
                Partyzan
                1. Владыка Ситх Сегодня, 19:04
                  Новое видео
                  Владыка Ситх
              2. karish Сегодня, 19:06
                Цитата: Partyzan
                по всей вероятности, ждали кого-то конкретного

                Цитата: Владыка Ситх
                Согласен полностью.

                Думаю это работа ДРГ ВСУ.
                karish
      2. Лелёк Сегодня, 17:00
        Цитата: Владыка Ситх
        Вчера писал здесь, что обострение будет 3 и 4 марта.


        Привет, Владыка.
        Вроде бы в Минске договорились о "тотальном" прекращении огня с 00.00 часов 5.03.18 ? Верится с трудом. К тому же сегодня появилось сообщение о результатах допроса пленного ВСУ В.Жемелинского, который рассказал о подготовке ВСУ к атаке на ЛДНР в марте (вероятно приурочено к выборам в РФ).
        Лелёк
        1. Владыка Ситх Сегодня, 19:25
          Привет, думаю прекращения обстрелов думаю не будет, а уменьшение будет.
          Владыка Ситх
      3. Фракийский воин Сегодня, 17:05
        Владыка Ситх,
        беги убивать ато шникам, не отвлекайся на ВО
        Фракийский воин
        1. Partyzan Сегодня, 17:27
          Цитата: Фракийский воин
          Владыка Ситх,
          беги убивать ато шникам, не отвлекайся на ВО

          возвращайся на огород - житель страны вечно зеленого горошка
          Partyzan
        2. stalkerwalker Сегодня, 17:40
          Воин.... пониженной социальной ответственности...
          stalkerwalker
          1. vovanpain Сегодня, 17:51
            Цитата: stalkerwalker
            Воин.... пониженной социальной ответственности...

            Он не воин,это тело воен картонный,языком хорошо работает только.
            vovanpain
        3. Андрей К Сегодня, 17:52
          Цитата: Фракийский воин
          Владыка Ситх,
          беги убивать ато шникам, не отвлекайся на ВО

          Вы хто, чадушко?
          Мамка не учила не хамить?
          Тыкать взрослым дядькам?
          Андрей К
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:30
            Андрей К hi
            Мамка не учила не хамить?
            Они по другому не умеют.Он тут целый день фигню разную несёт. Как в той поговорке "Сгорел сарай.Гори и хата" laughing
            Наблюдатель2014
          2. Владыка Ситх Сегодня, 19:08
            Да ради Бога, чем больше, я таких чудил на себя оттяну, тем легче будет на других участках информ войны.
            Владыка Ситх
            1. sabakina Сегодня, 19:25
              Сергей, hi . Гады ползучие были всегда, даже в раю, так что надо смотреть на это с философской точки зрения.
              sabakina
        4. Svarog51 Сегодня, 18:35
          беги убивать ато шникам

          Выучил бы Русский язык, прежде чем свой распускать. negative
          Svarog51
  2. 210окв Сегодня, 16:17
    По моему Донецк это фронтовой город и взрывы в нем это не то что обычное дело,но просто вписываются в общую обстановку.Только надо учитывать что есть два Донецка и один в Ростовской области.
    210окв
    1. taiga2018 Сегодня, 16:29
      Цитата: 210окв
      Донецк это фронтовой город

      поэтому наверно теракт это основная версия,но возможно и криминальная разборка...жизнь то продолжается...
      taiga2018
  3. Стройбат запаса Сегодня, 16:20
    — заявил глава Ворошиловского района Донецка Владислава Латынцева. Он уточнил, что источник взрыва находился между автомобилями, после него на асфальте осталась воронка.
    Так "ОН" или "ОНА"?
    Стройбат запаса
    1. сибиралт Сегодня, 16:44
      Выходит, что Латынцева - он. А что вы хотите, война! И не такое бывает. belay
      сибиралт
  4. Фракийский воин Сегодня, 16:53
    крупная криминальная разборка донецких авторитетов и воров в законе, закончилась взрывом. все. ;)
    Фракийский воин
    1. Svarog51 Сегодня, 18:43
      крупная криминальная разборка донецких авторитетов и воров в законе, закончилась взрывом. все

      Круто! good Сразу видно "знающего" человека, владеющего "достоверной" информацией. Стелишься?
      Svarog51
  5. fif21 Сегодня, 17:59
    Неосторожное обращение с ВУ ? what
    fif21
  6. Дормидонт Сегодня, 18:14
    Нашим западным и ближневосточным партнёрам нужна русская кровь
    Дормидонт
  7. Dashout Сегодня, 18:48
    Цитата: Фракийский воин
    крупная криминальная разборка донецких авторитетов и воров в законе, закончилась взрывом. все. ;)

    Засланный казачек то оказался... Украинское воюющее и пишущее перо?
    Dashout
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