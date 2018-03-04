20:02 04 марта
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В РФ создадут танк на колесной платформе

Танк на колесной платформе "Бумеранг" будет разработан в ближайшее время, это будет российское ноу-хау, передает РИА Новости сообщение гендиректора Военно-промышленной компании (ВПК) Александра Красовицкого.

В РФ создадут танк на колесной платформе


В наших планах есть сегодня сделать колесный танк,
сказал глава ВПК в эфире канала «Звезда».


Об этом мы сможем поговорить в самое ближайшее время,
добавил он.

Ранее Красовицкий заявлял агентству, что сегодня нет прямых конкурентов российскому бронетранспортеру «Бумеранг», разработанному конструкторами ВПК и впервые продемонстрированному на параде 9 мая 2015 года. Эта платформа – «прорыв инженерной мысли», отмечал он.

Перспективные боевые машины пехоты на платформе «Бумеранг» были показаны в прошлом году во время военного парада на Красной площади в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Использованы фотографии: https://super-orujie.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 143

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  1. Kars Сегодня, 12:19
    Нда)зачем спрашивается?
    А если прям так надо поставьте на шасси бумеранг башню от спрута и каз.
    Kars
    1. seti Сегодня, 12:22
      Там орудие 125мм. Думаете так легко ?
      seti
      1. bulvas Сегодня, 12:23
        Интересно, для каких ТВД?

        Ближний восток?
        Будем закрепляться?
        bulvas
        1. Arzoo Сегодня, 14:20
          Да, скорее всего, БВ и Африка.
          Arzoo
      2. Лопатов Сегодня, 12:40
        Цитата: seti
        Там орудие 125мм. Думаете так легко ?

        Нелегко. Бронекорпус придётся делать новый, с меньшей высотой.
        Лопатов
        1. Монос Сегодня, 13:54
          Цитата: Лопатов
          Нелегко. Бронекорпус придётся делать новый, с меньшей высотой.

          Не предполагается.
          Монос
          1. Лопатов Сегодня, 16:18
            Цитата: Монос
            Не предполагается.

            Тогда это феерическая глупость. И попытка удаления гланд через задний проход.
            Лопатов
      3. Котище Сегодня, 13:46
        Цитата: seti
        Там орудие 125мм. Думаете так легко ?

        В современных условиях орудие меньшего калибра для колесного танка не преспективно. Хотя так и так колесный танк на платформе "бумеранга" будет просто огромным и днозначно больше и выше "Т90". К слову история повторяется в свое время в СССР был принят на вооружение разведподразделений ПТ-76, который был на порядок объемней чем линейный Т-54.
        Котище
        1. Blackgrifon Сегодня, 13:56
          Цитата: Котище
          ыл принят на вооружение разведподразделений ПТ-76

          Судя по источникам, была проблема, куда встроить ПТ-76 в структуру дивизии. А раз машина не боялась рек и могла с ходу переправляться и сопровождать ряд подразделений - их и включили к разведчикам.
          Blackgrifon
          1. Герман 4223 Сегодня, 18:15
            Что у вас за источники? По их мнению сначала лепят технику ,а потом думают что с ней делать?Обычно наоборот ,дают задание :нужна такая-то техника с такими то характеристиками,для таких то подразделений,а потом делают.
            Герман 4223
            1. Blackgrifon Сегодня, 19:23
              Цитата: Герман 4223
              Что у вас за источники?

              В том-то и дело, что ПТ-76 не лепили исключительно для разведчиков. Это должен был быть именно легкий плавающий танк, а не развед.машина. Из источников в данном случае относительно хорош Михаил Барятинский.
              Blackgrifon
          2. NKT Сегодня, 19:08
            ПТ-76 были в разведбатах (танковая рота) дивизий и в танковых полках (разведрота)
            NKT
        2. moskowit Сегодня, 14:57
          ПТ-76, который был на порядок объемней чем линейный Т-54.

          Что за "мода" пошла. К месту и не к месту использовать математический термин "порядок"....
          "На порядок"- это значит в десять раз больше или меньше, на два, соответственно, в сто и т.д.
          По Вашему, уважаемый, ПТ-76 был в 10 раз объёмней, чем Т-54???
          moskowit
        3. seti Сегодня, 14:59
          Почему не перспективно ? Смотря для каких целей. Модульность еще никто не отменял. Если на экспорт а это подразумевается то орудие скорее всего выберет заказчик.
          seti
      4. seti Сегодня, 15:12
        По этой же теме http://tass.ru/armiya-i-opk/5006657
        seti
      5. Kars Сегодня, 16:17
        Тут должно быть фото юаровского Бисмарка,и японская кракозябра с башней от тип 90
        Kars
    2. ratfly Сегодня, 12:23
      Так вот те и танк!
      ratfly
    3. san4es Сегодня, 12:23
      Цитата: Kars
      Нда)зачем спрашивается?.

      ...Для пустыни и дорог (Европы)
      san4es
      1. Vlad.by Сегодня, 12:46
        А чем Вас ЗЕ не устраивает? Прекрасная дорожная сеть...
        Vlad.by
        1. К-50 Сегодня, 13:19
          Цитата: Vlad.by
          А чем Вас ЗЕ не устраивает? Прекрасная дорожная сеть...

          А зачем? Лучше там до пепла всё подчистить, чтобы ещё очень долго оттуда никто на Россию не гавкал. А то знаете надоело уже. Их спасут, а через десяток другой лет начинается вой из-за буга. А так стерилизовали территорию и тишина... ( Здесь надо картинку из "Неуловимых" с Савелием Крамаровым в папахе) laughing
          К-50
          1. андрей юрьевич Сегодня, 13:47
            Цитата: К-50
            А зачем? Лучше там до пепла всё подчистить,

            drinks
            андрей юрьевич
      2. Blackgrifon Сегодня, 13:59
        Цитата: san4es
        Для пустыни и дорог (Европы)

        Если учесть, что основная масса БД проходит сейчас в городской застройке, где колесной технике не всегда удобно, то не факт. Да и для наших просторов лучше что-нибудь гусеничное. Здесь лучше Спрут-СД или БМП-3-125 подойдут.
        Скорее, КТ предлагают как заменитель ОБТ в легких бригадах, в которых колесный транспорт обладает большей скоростью перемещения.
        Blackgrifon
        1. просто экспл Сегодня, 14:22
          это для бригад быстрого реагирования .
          наши потому к итальянскому кентавру и присматривались .
          просто экспл
          1. igordok Сегодня, 17:16
            Цитата: просто экспл
            это для бригад быстрого реагирования .
            наши потому к итальянскому кентавру и присматривались .

            Колесные танки это оружие блицкрига. А в моем понимание: Россия и блицкриг - понятия несовместимые.
            igordok
            1. Ил-18 Сегодня, 18:09
              С чего бы это несовместимые? Попросят, и блицкриг организуем. Зависит все от ГШ, там решат, как с супостатом поступить.
              Ил-18
    4. Квадратный Сегодня, 12:24
      Может чтоб дороги не портить?
      Леклерки вон с этой целью перевозят на особых платформах
      Хотя
      Какие у нас дороги?) А проходимость на колесном ходу наверное будет ниже...
      Квадратный
      1. Андрей из Челябинска Сегодня, 12:28
        Цитата: Квадратный
        Может чтоб дороги не портить?

        Это во Франции танки дороги портят. У нас - прокладывают
        Андрей из Челябинска
        1. Монос Сегодня, 13:12
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Это во Франции танки дороги портят. У нас - прокладывают

          laughing good Да, такая уж у нас традиция.
          Монос
          1. Arzoo Сегодня, 14:27
            Цитата: Андрей из Челябинска
            Это во Франции танки дороги портят. У нас - прокладывают

            Ну, Украину тоже в учет берут, зачем инфраструктуру портить, чтоюы потом её восстанавливать? Но в целом скорее всего для БВ и Африки.
            Arzoo
        2. К-50 Сегодня, 13:21
          Цитата: Андрей из Челябинска
          Это во Франции танки дороги портят. У нас - прокладывают

          На наших дорогах и танки бывает тонут. laughing
          К-50
      2. Piramidon Сегодня, 12:33
        Цитата: Квадратный
        Может чтоб дороги не портить?

        Забыли уточнить - "европейские дороги".
        Piramidon
      3. Alexx40in Сегодня, 12:36
        Аналог Страйкер-бригад, для унификации базы в рамках одного подразделения. Будут бтр с пелеметом, мбп с автоматической пушкой 30мм или 57мм) и, возможно, колесные танки. Какими они будут еще не ясно. Пушки 100мм высокой баллистики у нас вроде не, 125мм вряд ли подойдет.
        Alexx40in
        1. Genry Сегодня, 13:11
          Цитата: Alexx40in
          Пушки 100мм высокой баллистики у нас вроде не, 125мм вряд ли подойдет.

          Ну в 100 мм есть гладкоствольная "Рапира". Самая оптимальная пушка для уничтожения укреплённых огневых точек и основной массы бронетехники. Её сирийцы очень уважают... Ну не любят они стрелять с математическими расчетами, им прямой наводкой подавай.
          Это и самый крупный унитарный снаряд, с которым, без перенапряжения, может справляться нормальный человек.
          Если бы был автомат заряжания, с высоким темпом стрельбы, то этот боевой модуль стал бы хитом колёсной бронетехники.
          Genry
        2. vorobey Сегодня, 13:20
          Цитата: Alexx40in
          Аналог Страйкер-бригад, для унификации базы в рамках одного подразделения. Будут бтр с пелеметом, мбп с автоматической пушкой 30мм или 57мм) и, возможно, колесные танки. Какими они будут еще не ясно. Пушки 100мм высокой баллистики у нас вроде не, 125мм вряд ли подойдет.


          Сирия реинкарнировала 57 мм от С60 но тгогда и сирийский камаз с 57 мм пушкой можно назвать танком laughing
          vorobey
        3. Setrac Сегодня, 13:40
          Цитата: Alexx40in
          Пушки 100мм высокой баллистики у нас вроде не, 125мм вряд ли подойдет.

          НОНУ поставят для поддержки пехоты.
          Setrac
      4. ДЕДПИХТО Сегодня, 12:49
        Цитата: Квадратный
        Может чтоб дороги не портить?

        Ну да,на бортах сделать надписи ,,Росгвардия,, а наверх можно всяких ,,демократизаторов,, пришпандорить - и дороги целы и народ...ээээ...бабы еще нарожают..
        ДЕДПИХТО
        1. Genry Сегодня, 13:33
          Цитата: ДЕДПИХТО
          и народ...ээээ...бабы еще нарожают..

          Ну в России природный процесс населения нормальный. Это у вас, (на конкретно вашей территории), всё в стиле пи..(хто его знает)...асы.
          Genry
          1. ДЕДПИХТО Сегодня, 14:30
            Цитата: Genry
            Цитата: ДЕДПИХТО
            и народ...ээээ...бабы еще нарожают..

            Ну в России природный процесс населения нормальный. Это у вас, (на конкретно вашей территории), всё в стиле пи..(хто его знает)...асы.

            Настоящий росгвардеец! good laughing Что ни строчка-то перл!..-природный процесс населения нормальный- what request lol
            ДЕДПИХТО
            1. Genry Сегодня, 15:08
              Цитата: ДЕДПИХТО
              Настоящий росгвардеец!

              А вы настоящий русофоб ! Очень страшно?

              Насчет "чешится в нескромных местах". Вы забыли вынуть вибратор...
              Genry
      5. KCA Сегодня, 13:10
        Вообще-то и у нас танки и САУ перевозят в мирное время на особых платформах, раньше был МАЗ-537, сейчас не знаю, может БАЗ основной
        KCA
        1. Doliva63 Сегодня, 14:58
          Раньше обычным делом был марш до ближайшей рампы - и поездом, поездом wassat
          Doliva63
    5. МИХАН Сегодня, 12:24
      Цитата: Kars
      Нда)зачем спрашивается?
      А если прям так надо поставьте на шасси бумеранг башню от спрута и каз.

      Вот и Карс появился из Германии хе хе
      Пусть пробуют разное , главное золотую середину пусть найдут...
      МИХАН
    6. Наблюдатель2014 Сегодня, 12:32
      Kars
      Нда)зачем спрашивается?
      Канибалов по степям гонять чтобы удобней было.,временно оккупировавших земли Киевской Руси.
      Наблюдатель2014
    7. poquello Сегодня, 12:50
      Цитата: Kars
      Нда)зачем спрашивается?
      А если прям так надо поставьте на шасси бумеранг башню от спрута и каз.

      от арматы
      poquello
      1. vorobey Сегодня, 13:17
        Цитата: poquello
        Цитата: Kars
        Нда)зачем спрашивается?
        А если прям так надо поставьте на шасси бумеранг башню от спрута и каз.

        от арматы


        Вспомнился анекдот.. про самолет с бассейном, кинозалом футбольным полем и тенисным кортом... а теперь со всей этой хх...й попытаемся взлететь... так и здесь... двухэтажный сарай получится... я предлагаю дождаться хотя бы приблизительных характеристик чтобы понять а танк ли это будет..
        vorobey
        1. злой партизан Сегодня, 16:44
          Цитата: vorobey
          я предлагаю дождаться хотя бы приблизительных характеристик чтобы понять а танк ли это будет.

          Зовёте попа, оплачиваете ему по прейскуранту обряд крещения данного изделия в танк и вуаля!-танк перед Вами! Всё учить надо, сами никак request ...Эх, молодёжь... fool
          Привет, перелётный! drinks
          злой партизан
          1. vorobey Сегодня, 20:00
            Цитата: злой партизан
            Привет, перелётный


            здорово... drinks
            vorobey
    8. Alex_Rarog Сегодня, 13:06
      Я так понимаю автор ЗВЕЗДУ раньше меня посмотрел)))))
      Alex_Rarog
    9. vorobey Сегодня, 13:09
      Цитата: Kars
      Нда)зачем спрашивается?
      А если прям так надо поставьте на шасси бумеранг башню от спрута и каз.


      Андрюха привет, рад видеть снова... drinks флажок не родной почему?

      Скорее это эксперементы с модулями... сеии не будет... вспомни ломали уже копья обсуждая кентавров laughing
      vorobey
      1. Kars Сегодня, 13:30
        Так и я про то)кентавры обсуждались и как они себя в Ираке где пустыня и хорошие дороги плохо себя показали.

        Флажок из за анонимайзера
        Kars
        1. vorobey Сегодня, 13:34
          Цитата: Kars
          Так и я про то)кентавры обсуждались и как они себя в Ираке где пустыня и хорошие дороги плохо себя показали.

          Флажок из за анонимайзера



          понятно... winked
          vorobey
      2. AUL Сегодня, 13:32
        Мне было бы интереснее узнать мнение МО по этому вопросу(нужен - не нужен), чем читать сомнительные потуги на остроумие от местных "экспертов".
        AUL
        1. Анти-Корр. Сегодня, 13:40
          Цитата: AUL
          Мне было бы интереснее узнать мнение МО по этому вопросу(нужен - не нужен), чем читать сомнительные потуги на остроумие от местных "экспертов".

          Вспоминаются кадры с заглохшей посреди Красной площади "Арматой" и МО проголосовало рублём за выпуск советской модернизации Т-72.
          Очевидно , что даже если подобный проект будет рассматриваться, то это просто малость "попилить". .
          Анти-Корр.
          1. vorobey Сегодня, 13:56
            Цитата: Анти-Корр.
            Цитата: AUL
            Мне было бы интереснее узнать мнение МО по этому вопросу(нужен - не нужен), чем читать сомнительные потуги на остроумие от местных "экспертов".

            Вспоминаются кадры с заглохшей посреди Красной площади "Арматой" и МО проголосовало рублём за выпуск советской модернизации Т-72.
            Очевидно , что даже если подобный проект будет рассматриваться, то это просто малость "попилить". .


            Лучше бы Вы молчали... или покопались в архивах ВО тогда бы может и нашли объяснение почему проголосовали за модернизацию 72.. А насчет 14 армат которые испытания сейчас проходят.. высказывал смелое предположение что они так и останутся промежуточным вариантом для полностью роботизированного комплекса..
            vorobey
            1. Анти-Корр. Сегодня, 14:04
              Цитата: vorobey
              Лучше бы Вы молчали... или покопались в архивах ВО тогда бы может и нашли объяснение почему проголосовали за модернизацию 72.

              Объяснения дало МО тем , что Армата очень дорогой танк для нынешних условий.И второй момент, под пушку Арматы нет боеприпаса, вернее их выпускать негде, завода нет.
              Но это не по теме, а по теме коротко надо сказать, что для РФ колёсный танк не нужен,совсем.
              Анти-Корр.
              1. vorobey Сегодня, 14:08
                И Армата пока не нужна... с оборонительной доктриной Т72Б3 и Т90 успешно задачи в обороне решают... повторюсь ИМХО армата останется в 14 экземплярах как производная робота... (вот как облик ее предсказал так и это чуствую) hi

                и насчет колесных танков согласен с Вами... разве что для экспортной копилки?
                vorobey
                1. Анти-Корр. Сегодня, 14:25
                  Цитата: vorobey
                  И Армата пока не нужна...

                  Оставим Армату на потеху пиар-"миханам", но наработки безусловно пригодятся , то же можно сказать и про Бумеранг. А вот тема танка-робота(некий "белый тигр" с искусственным интилектом) очень актуальна сейчас, а завтра -это будет уже реальность. Главное не опоздать . hi
                  Анти-Корр.
                  1. vorobey Сегодня, 14:30
                    Цитата: Анти-Корр.
                    А вот тема танка-робота очень актуальна сейчас, а завтра -это будет уже реальность.


                    поэтому я и не удивлюсь что сейчас (гипотетически) на всех арматах стоит дополнительный бортовой компьютер который сканирует и анализирует все действия экипажа начиная от обнаружения цели. приоритета цели выбора вооружения и боеприпаса, целеуказание и наводку учитывая уязвимые места и упреждения.. а экипажи для них уже в ворлд оф танкс готовятся laughing laughing laughing
                    vorobey
                    1. Анти-Корр. Сегодня, 14:32
                      Цитата: vorobey
                      а экипажи для них уже в ворлд оф танкс готовятся

                      Это точно! drinks laughing
                      Анти-Корр.
                      1. vorobey Сегодня, 14:42
                        Цитата: Анти-Корр.
                        Цитата: vorobey
                        а экипажи для них уже в ворлд оф танкс готовятся

                        Это точно! drinks laughing


                        смех смехом а ведь это реальный пример сетецентрической войны. кроме одного элемента - управления..
                        vorobey
          2. Blackgrifon Сегодня, 14:02
            Цитата: Анти-Корр.
            Вспоминаются кадры с заглохшей посреди Красной площади "Арматой"

            А кадры как она потом сама поехала не вспоминаются, товарищ тонколюк?
            Blackgrifon
      3. poquello Сегодня, 13:58
        Цитата: vorobey
        Скорее это эксперементы с модулями

        во во
        poquello
    10. Red_Hamer Сегодня, 13:23
      Нда)зачем спрашивается?
      Как зачем, так на всякий случай, для туристической езды по автобанам! laughing
      Red_Hamer
    11. макс702 Сегодня, 13:44
      Смысла нет ни малейшего! Сегодня основная угроза не БТ противника , а пехота массово оснащенная ПТ средствами. для борьбы с оной как раз таки нужно орудие с максимально эффективным ОФ снарядом.. для этих целей давно все есть , а именно САУ "Вена" ( со снарядом близким по эффективности к 152мм) и как золотая середина тройчатка " Бахча-У".. Единственное на что направить усилия это совершенствование СУО и боеприпасов.. и что особо необходимо защитить эти системы танковой броней для боевой устойчивости.. А колесные танки как и поделка в стиле "Спрут" это тупиковые решения с очень сомнительной надобностью..
      рс: "Генералы готовятся к прошедшим войнам.."
      макс702
    12. Владыка Ситх Сегодня, 14:01
      Это он сказал в эфире программы "Военная приемка".
      Владыка Ситх
    13. Hammerlock Сегодня, 15:28
      ну да в КБ одни дурни сидят, вашего совета спросить забыли
      Hammerlock
    14. Geksagena Сегодня, 17:42
      Скорость, мобильность. Джихад мобили это новая тактика. Значит нужны такие же мобильные танковые соединения, это повысит эффективность молниеносных операций, охват, операции в тылу и т.п. и т.д.
      Geksagena
    15. Усатый Кок Сегодня, 18:57
      Ну, возможно для усиления группировок войск где преобладают открытые пространства с твёрдоё поверхностью (степи и пустыни) и регионов с развитой сетью дорог и шоссе (Европейское направление). Так же стоит отметить что такие машины хорошо себя показывают в контр-террористических операциях, в независимости он климата и географии. Так что может пойти на продажу в другие страны.
      Усатый Кок
    16. Маз Сегодня, 19:17
      Несомненно, если и туда воткнуть ядерный двигатель то можно будет его сделать размером с авианосец wassat laughing
      Маз
  2. 210окв Сегодня, 12:21
    Я так понимаю что "Бумеранг" надо ставить в серию.Ну а танк разве что на экспорт.Да и кстати,в чем прорыв?Аналогичные системы давно уже выпускаются у заштатников,лягушатников и макаронников
    210окв
    1. Paranoid50 Сегодня, 13:33
      Цитата: 210окв
      Аналогичные системы давно уже выпускаются у заштатников,лягушатников и макаронников

      У последних в нулевые даже приобрели пару единиц, "на пробу". Собирались всерьёз закупаться "Кентаврами" . К счастью, отпустило. yes
      Paranoid50
    2. Анти-Корр. Сегодня, 16:48
      Цитата: 210окв
      Я так понимаю что "Бумеранг" надо ставить в серию
      Для чего и где? Этот "Бумеранг" дороже вертолёта и при этом очень комфортабельный одиннадцати местный гроб.
      Анти-Корр.
  3. Квадратный Сегодня, 12:22
    Только о броневиках читал))
    Прикольно)
    Квадратный
  4. котовский Сегодня, 12:22
    Ноу хау...нет конкурентов..
    Этой статьей решили вернуть на сайт сынов израилевых?.. laughing
    котовский
  5. Izotovp Сегодня, 12:23
    Очередной неимеющийаналоговвмире ?!
    Izotovp
    1. donavi49 Сегодня, 13:11
      Нет. У всех давно в серии. Причем в активных БД уже лет как 20. Те же АМХ-10RC - колонии в кулаке держат.

      Даже китайцы в Джибути отправили свои колесные танки.
      donavi49
    2. cariperpaint Сегодня, 13:27
      не имеет аналогов это обычное дело. у нас вот пока нет аналогов подобной колесной техники. и что то не ржет ни кто.
      cariperpaint
  6. Васян1971 Сегодня, 12:23
    Шо, опять неимеющееаналоговвмире российское ноу-хау? Нау-хау, спрашивается? Армату, Курганец, Су-57 и прочие уже СУЩЕСТВУЮЩИЕ ништяки осилить бы.
    Васян1971
  7. tchoni Сегодня, 12:23
    Опять "будет" (а может и не будет...), опять "российское ноу-хау" (можно подумать разного рода"руикаты", "кентавры", " саге" и АМХы это не то же самое).... hi
    tchoni
  8. LASVEGAS Сегодня, 12:23
    " в наших планах есть сегодня .." Кличко , что ли брата скрывал ?!
    LASVEGAS
  9. Комментарий был удален.
    1. Piramidon Сегодня, 12:38
      Цитата: Николай Прохожий
      Танк на колёсной платформе - это ноу-хау ?... Однако !

      Под "ноу-хау", видимо, подразумевается сама платформа "Бумеранг", а не то, что танк на колесном шасси будет.
      Piramidon
  10. Клаус Сегодня, 12:32
    lol Надо же... как показательно, буквально в шапке ресурса вижу рядом друг с другом:
    - Китай модернизирует свои ударные беспилотники.
    - РФ создает танк на колесной платформе
    ... Занавес!
    В РФ создают мишени для ударных беспилотников
    Это как в анекдоте: что бы ни придумывали на ВАЗе - в итоге всегда получается "Жигуленок"
    Так же и тут: какие бы высокие технологии не приходили в ВПК - в итоге всегда получится танк или бмп
    Клаус
    1. ML-334 Сегодня, 12:59
      Представь себе-бах и нет связи,электроника в хлам и только танки с насосом высокого давления на двигателях гордо пылят по просторам Европы.
      ML-334
    2. donavi49 Сегодня, 13:15
      У Китая уже есть свой колесный танк.

      Это немного разное.
      По современным выкладкам - колесные подразделения (БТР+МРАП, Страйкер бригады и т.п.) - должны иметь эффективные средства поражения и подавления огневых точек, которые бы следовали одним темпом. Танки обычные не могут держать темп особенно на развитой местности (дороги). Поэтому или тормозят подразделение или как в 8.8.8 - колесные группы на БТР-80 укатывают в рейд без поддержки чего-то серьезного, на свой страх и риск.
      donavi49
  11. Ураган70 Сегодня, 12:34
    Очень разумно! Гуска и песок- это не есть гуд!
    Ураган70
  12. КВУ-НСвД Сегодня, 12:37
    В наших планах есть сегодня сделать колесный танк,
    Бумеранг готовят к серии в ВС РФ . Вот и делают экспортные наработки для финансового облегчения "своей" серии . Хотя и в своей армии наверное ограниченная ниша найдётся - тот же Туркестан скоро полыхнёт наверное..
    КВУ-НСвД
  13. prodi Сегодня, 12:37
    ох попил... техника на колёсной базе должна быть только лёгкой, маневренной и плавающей
    prodi
    1. Genry Сегодня, 13:41
      А в вашей методичке не написано, что бумеранг - это плавающая платформа! Плюс ещё навешиваются на борта, увеличивающие плавучесть, элементы
      Genry
      1. prodi Сегодня, 13:56
        я, конечно, согласен, что семейство БТР-90 - 70 надо менять, но на это чудовище? recourse
        prodi
  14. Ураган70 Сегодня, 12:37
    Цитата: Квадратный
    Может чтоб дороги не портить?
    Леклерки вон с этой целью перевозят на особых платформах
    Хотя
    Какие у нас дороги?) А проходимость на колесном ходу наверное будет ниже...

    На счет проходимости: на Крайнем Севере, в тундре...там где лазит пневмат ни один на гусеницах не пройдет, разве что на резиновых, что у техники на горнолыжках...
    Ураган70
    1. Васян1971 Сегодня, 13:07
      Цитата: Ураган70
      На счет проходимости: на Крайнем Севере, в тундре...там где лазит пневмат ни один на гусеницах не пройдет, разве что на резиновых, что у техники на горнолыжках...

      Танковые клинья в тундре? Наверное покруче, чем п/л в степи.
      Васян1971
    2. sabakina Сегодня, 13:41
      Егорка с бугорка, мне кажется, на крайнем севере и тундре пневма не поможет. Тут надо другое...
      sabakina
    3. Genry Сегодня, 13:51
      Цитата: Ураган70
      На счет проходимости: на Крайнем Севере, в тундре...там где лазит пневмат ни один на гусеницах не пройдет, разве что на резиновых, что у техники на горнолыжках...

      Вы явно не в курсе, что гусеничная техника имеет гораздо меньшее давление на грунт, чем колёсная.
      Колёсная проще и дешевле. Вот и мучаются с огромными и тяжелыми колёсами, которые от слабого внутреннего давления, сильно деформируются и быстрее выходят из строя. Но они дают преимущество на дорогах общего применения, где подняв давление, можно ехать на приемлемой скорости около 60 км.ч. (такие колёса не могут сильнее разгоняться из-за ограничений конструкции).
      Genry
  15. Геркулесыч Сегодня, 12:38
    Что следующие -АПЛ на гусеничном ходу? МБР бегающие по земле на тысяче маленьких ножек?
    Геркулесыч
    1. Васян1971 Сегодня, 13:09
      Цитата: Геркулесыч
      Что следующие -АПЛ на гусеничном ходу?

      А что? Тихонечко подкрасться к супостату по дну, окопаться и спокойненько ждать дня "Д" и часа "Ч".
      Васян1971
    2. Genry Сегодня, 13:57
      Цитата: Геркулесыч
      Что следующие -АПЛ на гусеничном ходу? МБР бегающие по земле на тысяче маленьких ножек?

      Нет! Только не гусениц!
      Лучше откормить на геркулесе огромных червяков, насадить их на крючки и пусть тащат - тащат...
      Genry
  16. Ураган70 Сегодня, 12:40
    Цитата: Izotovp
    Очередной неимеющийаналоговвмире ?!

    Очередной всепропалодосталоврутнагловец?
    Ураган70
  17. Ураган70 Сегодня, 12:40
    Цитата: prodi
    ох попил... техника на колёсной базе должна быть только лёгкой, маневренной и плавающей

    Попил-закуси!
    Ураган70
  18. Berkut24 Сегодня, 12:42
    В наших планах есть сегодня сделать колесный танк

    Чёт я не понял. Это заказ Минобороны, или очередная самодеятельность завода с последующим выклянчиванием у МО денег за то, что не просили?
    Berkut24
  19. Ураган70 Сегодня, 12:42
    Цитата: Николай Прохожий
    Танк на колёсной платформе - это ноу-хау ?... Однако !

    А подумать?
    Ураган70
    1. Николай Прохожий Сегодня, 13:17
      Цитата: Ураган70
      А подумать

      Подумай... Это дело полезное.
      Николай Прохожий
  20. armourer Сегодня, 12:42
    Маневры имеют значение, + быстрая переброска. Это универсальный танк-бмп
    armourer
  21. ЗВО Сегодня, 12:43
    Опять Ноу-Хау...
    Ну теперь понятно, какая глубокая ж..па происходит в нашей оборонной отрасли..
    Производством БТР занимается ООО "Военно-промышленная компания"
    если блин генеральный директор компании, занимающейся производством бронетехники не знает, что одному из лучших образцов серийного удачного колесного танка уже исполнилось 43 года.
    Что он родился даже раньше. чем родился Красовицкий..
    зачем?
    Тупой топ-менеджмент во всей оборонке.
    Просто тупой...
    Сплошное кумовство.
    ЗВО
    1. Васян1971 Сегодня, 13:12
      Цитата: ЗВО
      Опять Ноу-Хау...

      Ну, так там вроде речь идёт о "российском" хау-ноу. Типа никогда такого небыло, а щас - нате, полюбуйтесь.
      Васян1971
    2. Mestny Сегодня, 13:46
      Ничего, не переживайте.
      Грудинин ( из гранотомёта выстрелил - сапоги полетели) придёт - порядок наведёт.
      Mestny
  22. mavrus Сегодня, 12:54
    Цитата: san4es
    Цитата: Kars
    Нда)зачем спрашивается?.

    ...Для пустыни и дорог (Европы)

    Ну а ЮАР-то тут причем, они партизан по Намибийской пустыне на этих танках гоняют.
    mavrus
  23. unignm Сегодня, 13:04
    какой в нём толк? какие преимущества?
    unignm
    1. donavi49 Сегодня, 13:20
      По логике если будут делать колесные подразделения (как американцы или китайцы). То они должны идти в одном темпе и поддерживать БТРы огнем, подавлять огневые точки и т.п.

      То что не могут сделать классические танки, так как они отстанут (либо колесная группа будет двигаться со скоростью самой медленной единицы - тогда вопрос, а зачем вообще нужна колесная техника?).
      donavi49
      1. donavi49 Сегодня, 13:23
        Также в Мали например активно используется тактика мобильных групп усиления. 1-2 АМХ-10RC + несколько броневичков/грузовиков со взводом-двумя французов фактически держат 20-30км участок, находясь в тылу, относительно безопасно. Но если на блоки местных правительственных сил идет атака - они обеспечивают оперативное прибытие на место боя.
        donavi49
      2. Setrac Сегодня, 13:45
        Цитата: donavi49
        То что не могут сделать классические танки, так как они отстанут

        Танками они называются лишь по наличию пушки танкового калибра, а по сути - колесные самоходки.
        Setrac
        1. donavi49 Сегодня, 13:59
          Так в этом и смысл. Это мобильные огневые платформы с танковыми пушками. Которые имеют взрослую номенклатуру снарядов. И могут эффективно поддержать высокомобильное колесное соединение в составе БТР/бронеавтомобилей, грузовиков МРАП - в бою. Подавить выявляемые огневые точки. Да и с танками не первой свежести, за счет продвинутого СУО у них вполне хорошие шансы, по крайней мере заставить их уйти с угрожаемых позиций.
          donavi49
  24. Dietmar Сегодня, 13:07
    Танки, в Париже танки,
    Опять в Ламанше тонут янки...
    Dietmar
  25. Bosch Сегодня, 13:12
    Такие машины тоже найдут себе применение.
    Bosch
  26. К-50 Сегодня, 13:15
    Танк на колесной платформе "Бумеранг" будет разработан в ближайшее время

    Если только на экспорт. Было же при Табуреткине, проводились исследования, которые показали, что в условиях нашей страны, колёсные ББМ проигрывают по надёжности в условияз боя и проходимости гусеничным. И опять на те же "грабли"? what
    К-50
  27. hiller Сегодня, 13:17
    "меня терзают смутные сомнения".....а нафига козе баян?...мотострелковые полки на БТР, такие же на БМП - это понятно, они есть. Колесные танки и гусеничные "Терминаторы" при тех же мотострелках?....Похоже на выклянчивание и распил бюджетных денег.. То модернизация техники .находящейся на хранении Т-72, Т-80. То "Армата", "Бумеранг", "Курганец". "Терминатор"....Вы определитесь уже как-то....карман-то не резиновый...да и время - дорого. "Одной рукой за сисю и ...всё остальное не схватить". Экипажи то ещё учить надо. Да и вопросы боевого применения и технического обеспечения решать...
    hiller
  28. Incvizitor Сегодня, 13:19
    С 30 мм орудием скорее на БМП похоже, если танк делать то и пушку танковую надо.
    Incvizitor
  29. Lesorub Сегодня, 13:23
    Колесный танк - молодцы, давно пора! Подходит для разных ТВД, для оперативных соединений.
    Lesorub
  30. loginovich Сегодня, 13:24
    Танк на колесной платформе "Бумеранг" будет разработан в ближайшее время, это будет российское ноу-хау, передает РИА Новости сообщение гендиректора Военно-промышленной компании (ВПК) Александра Красовицкого.


    И в каких местах российское ноу хау?
    loginovich
  31. pafegosoff Сегодня, 13:24
    Задумано продавать врагам, надо полагать...
    pafegosoff
    1. donavi49 Сегодня, 13:30
      Враги и даже союзники сами экспортеры колесных танков если что. Поэтому не купят.
      donavi49
  32. pafegosoff Сегодня, 13:35
    Сейчас приватизируют банки и будут они принадлежать США... Какой там банк у нас (приватизированный ) в 2017 году отказал финансировать ВПК. И что? Американцы будут финансировать все эти заводы и КБ, которые создают оружие? Разбежались! А планы на этот год - слить все банки в частные руки. Вполне вероятно, что станут хозяевами Ахметов, Коломойский, Порошенко...
    И будут они создавать ракеты, танки самолёты для России?
    pafegosoff
  33. Злой 55 Сегодня, 13:44
    Судя по установленным автошинам, явно не для российских условий эта игрушка..
    Злой 55
  34. APASUS Сегодня, 14:00
    Что касаемо колесного танка для ВС России,то какие цели можно решать такой машиной? Машина больше предназначена для экспедиционных корпусов ,захвата больших территорий .Насколько они нам нужна? Есть только одна мысль у меня.Скорее всего хотят побороться за место под солнцем ,все для продажи.
    А для закупки в ВС все опять упрется в финансовые возможности,наши конечно создадут классную машину,но МО выберет бюджетный вариант
    APASUS
  35. Николай Петров Сегодня, 14:06
    Колёсный?! У нас?! Да ну на ***! Неужели у "великих" танкостроителей лягушатников научились? Или безумие "фельдмаршала" Табуреткина воспряло?! (про макаронного Кентавра). Не мешало бы этим "проектом" заняться соответствующим органам.
    Николай Петров
  36. XXXIII Сегодня, 14:14
    Начальник Главного автобронетанкового управления ведомства
    Александр Шевченко;
    «Каждая машина рождается на фоне требований, а требования задаются формами и способами применения боевой техники. Если такая машина будет нужна, у меня нет сомнений, что наши танкостроители ее сделают».
    «У американцев есть проблемы по этой машине, наибольших успехов достигли итальянцы. Мы их машину изучали: создание колесного танка — это очень высокотехнологичный процесс. Необходимо решить вопросы огневой мощи и подвески — тут не все так просто», — подчеркнул генерал-лейтенант. «Кроме того, такие машины имеют довольно узкую сферу применения», — добавил он.
    https://defendingrussia.ru/a/kolesnyje_tanki_armi
    i_rossii_poka_ne_nuzhny-6278/
    Тоже не вижу проблем в создание этой машины, если надо, значит надо..... laughing

    XXXIII
  37. Xscorpion Сегодня, 14:18
    Цитата: Котище
    Цитата: seti
    Там орудие 125мм. Думаете так легко ?

    В современных условиях орудие меньшего калибра для колесного танка не преспективно. Хотя так и так колесный танк на платформе "бумеранга" будет просто огромным и днозначно больше и выше "Т90". К слову история повторяется в свое время в СССР был принят на вооружение разведподразделений ПТ-76, который был на порядок объемней чем линейный Т-54.


    Когда то и 30 мм автомат было нереально разместить на колесной платформе,так что вопрос времени это.По габаритам не спорю,но просто танк на колесной платформе однозначно будет болен мобилен.Не в плане проходимости,а в возможности добраться до нужного места своим ходом,а не на трале или жд платформе.А вся гусеничная техника перебрасывается только так.Не спорю,что недостатков у такого танка будет много,в плане уязвимости в основном,но хотя бы несколько батальонов на таких танках нам бы не помешало,в виду их большей мобильности на случай возникновения внезапных ситуаций,где в короткое время потребуется усиление огневой мощи.Да и не стоит сравнивать их с ОБТ.Это будет просто легкий колесный танк,с высокой мобильностью, способностью переправы через водные преграды вплавь и с боевыми характеристиками выше ,чем у современных БМП.
    Xscorpion
  38. Самара_63 Сегодня, 14:26
    А купить лицензию?
    Самара_63
  39. Radikal Сегодня, 14:41
    Как я понял, эта 30-ти тонная железяка не плавает? winked
    Radikal
    1. donavi49 Сегодня, 14:48
      Плавает, как и вся современная техника в легкой (скорей всего стандартной для заказа МО) модификации.

      К ней идут дополнительные комплекты бронирования, которые можно прикрутить в войсках, перед боевым выходом. С ними она уже плавает как топор.
      donavi49
  40. Xscorpion Сегодня, 14:51
    Цитата: Злой 55
    Судя по установленным автошинам, явно не для российских условий эта игрушка..


    У нас приличное количество военных баз за рубежом.В парках боевых машин находится только колесная техника,потому что передвижение гусеничной техники по автомобильным дорогам в неугрожаемый период запрещено,а паралелльных грунтовых дорог практически нет,это не Россия с ее просторами.Гусеничная техника находится в отдельных полевых парках вне населенных пунктов и охраняется немногочисленным караулом, иногда за десятки км от расположения воинских частей.В случае тревоги личный состав подразделений гусеничной техники(танки,бмп,сау,а это сотни бойцов) выдвигается к месту расположения техники на Уралах.Это занимает несколько часов.На учениях в принципе вроде укладываются во все нормативы и не приводит к срыву боевой готовности.Но это на учениях в мирный период.В случае реальной обстановки,к примеру возьмем Таджикистан,началась гражданская война или тонны боевиков Игил хлынули в наступление из за границы,в городах беспорядки,стрельба,улицы заблокированы брошенными и сгоревшими автомобилями,в населенных пунктах и за их пределами хозяйничают ДРГ противника,в этих условиях нашим парням нужно пробится к своей технике на обычных тентованных Уралах,из оружия будут только личное,то есть автоматы и минимум Б/к,да,возможно колонну будет прикрывать бронегруппа из БТР,но даже мотострелковая рота на 10 БТР не сможет прикрыть колонну из нескольких десятков Уралов,которые растянутся на несколько км.Я уж молчу о том ,что немногочисленные караулы,которые охраняют технику,скорее всего будут сразу уничтожены и всей броней завладеет противник.Так что такие колесные танки нужны как минимум в военные базы за рубежом,где служат десятки тысяч наших солдат.
    Xscorpion
  41. Doliva63 Сегодня, 15:01
    Цитата: AUL
    Мне было бы интереснее узнать мнение МО по этому вопросу(нужен - не нужен), чем читать сомнительные потуги на остроумие от местных "экспертов".

    Как с Терминатором было: УВЗ - мы докажем МО, что он им нужен! laughing
    Doliva63
  42. Анти-Корр. Сегодня, 15:03
    vorobey,
    Цитата: vorobey
    смех смехом а ведь это реальный пример сетецентрической войны. кроме одного элемента - управления..

    Я тоже уже давно об этом подумал, ведь это некое моделирование достаточно реалистичных действий, некий симулятор- имитатор. То же можно сказать и об авиации, ведь для человека, в скором будущем, перегрузки станут запредельными,а вот здесь уже напрашивается необитаемый ЛА.
    Анти-Корр.
  43. wer2 Сегодня, 15:32
    В РФ создадут танк на колесной платформе

    И это в то время, когда весь мир отказывается от выпуска и использования этих самоходных мишеней.
    wer2
  44. k_ply Сегодня, 15:36
    Экспортный, скорее. Нам высоченный "Бумеранг" то со сравнительно легким ДУБМ нужен как амфибия морской пехоты (остойчивость при 3 баллах волнения моря - обычное требование), а с 105-125-мм пушкой он всякую мореходность напрочь утратит.
    Кстати, снова машины страдают отвратительными отрицательными углами вертикального наведения оружия из-за высоты корпуса и сильного смещения ДУБМ к корме (имхо).
    Т.н. "колесный танк" все-таки предполагает силовой блок в корме ("Руикат"), классическая компоновка.
    k_ply
    1. k_ply Сегодня, 19:25
      Добавлю. Есть ОБТ и "Спрут-СД" ВДВ с пушками высокой баллистики (маневренные, способные развернуться на месте, эксплуатация всяко дешевле "Абрамс" и "Леклерк"), достаточно создать 120-мм САО "Нона"/"Вена" (8х8), и можно не страдать франко-итало-испано-юаровской бронекавалерийской фигней. Те же амер. бригады "Страйкер" (новейший тип формирований их СВ) cформированы только благодаря аэротранспортабельности БМ "Страйкер" основными ВТС С-130 "Геркулес", т.е. благодаря, кроме тактической, ещё стратегической и оперативной мобильности данных частей, т.к. воздушно-десантные формирования США (легкие пехотные по сути) даже после посадочного способа десантирования не обладают достаточной боевой устойчивостью в силу отсутствия бронетехники и мобильных/самоходных огневых ср-в, сравнительно с отечественными ВДВ.
      k_ply
  45. Dikson Сегодня, 15:48
    Молодой и энергичный генеральный директор предприятия по производству бронетехники в сюжете про колёсный танк : "будет использована пушка бОльшего диаметра.." Пушка. Большего Диаметра. Великолепно.
    Dikson
  46. Jovanni Сегодня, 16:19
    В наших планах есть сегодня сделать колесный танк,
    сказал глава ВПК в эфире канала «Звезда».

    Уж чего - чего, а планов громадьё, оно у нас завсегда! БэТэРы, танки там разные. Калейдоскоп! С реализацией как-то поунылее..
    Jovanni
  47. Radikal Сегодня, 17:06
    Цитата: Dikson
    Молодой и энергичный генеральный директор предприятия по производству бронетехники в сюжете про колёсный танк : "будет использована пушка бОльшего диаметра.." Пушка. Большего Диаметра. Великолепно.

    yes wassat
    Radikal
  48. Vadim851 Сегодня, 17:11
    Идея интересная, но как с откатом бороться при калибре 125мм и на колесном ходу? Или стрелять только в продольной оси +-15 градусов как у некоторых САУ. Вот 100мм более реалистично, но опять же. Есть БМП-3 с этой пушкой. Вместо этого состредоточиться бы на машине с 57мм автоматической пушкой.
    Vadim851
  49. РУСС Сегодня, 17:25
    Наши не так давно закупили у итальянцев колесный танк Centauro для испытания и анализа для собственных нужд, но по итогам отказались от данной идеи, а сейчас значит возвращаемся к данной теме.
    РУСС
  50. sgapich Сегодня, 18:13
    ЗАЧЕМ?????
    sgapich
  51. sgapich Сегодня, 18:18
    Южноафриканцы в своё время попытались.

    Да и французы тоже.

    Насколько я в курсе - толкового ничего так и не получилось.....

    Неправ - поправьте
    sgapich
  52. Труд Сегодня, 19:36
    Видать не хотим автобаны попортить, на гражданке пригодятся.
    Труд
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