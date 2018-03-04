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В РФ создадут танк на колесной платформе
Танк на колесной платформе "Бумеранг" будет разработан в ближайшее время, это будет российское ноу-хау, передает РИА Новости сообщение гендиректора Военно-промышленной компании (ВПК) Александра Красовицкого.
Ранее Красовицкий заявлял агентству, что сегодня нет прямых конкурентов российскому бронетранспортеру «Бумеранг», разработанному конструкторами ВПК и впервые продемонстрированному на параде 9 мая 2015 года. Эта платформа – «прорыв инженерной мысли», отмечал он.
Перспективные боевые машины пехоты на платформе «Бумеранг» были показаны в прошлом году во время военного парада на Красной площади в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
В наших планах есть сегодня сделать колесный танк,сказал глава ВПК в эфире канала «Звезда».
Об этом мы сможем поговорить в самое ближайшее время,добавил он.
Ранее Красовицкий заявлял агентству, что сегодня нет прямых конкурентов российскому бронетранспортеру «Бумеранг», разработанному конструкторами ВПК и впервые продемонстрированному на параде 9 мая 2015 года. Эта платформа – «прорыв инженерной мысли», отмечал он.
Перспективные боевые машины пехоты на платформе «Бумеранг» были показаны в прошлом году во время военного парада на Красной площади в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Использованы фотографии: https://super-orujie.ru
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