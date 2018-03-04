США и Израиль начинают масштабное учение ПРО

В учении примут участие свыше 2,5 тысячи американских военных, которые на постоянной основе размещены в Европе, вместе с двумя тысячами израильских военнослужащих из сил ПВО, логистических, медицинских и других подразделений,

Военных Соединенных Штатов и Израиля связывает прочное партнерство, которое построено на доверии, ставшем результатом десятилетий сотрудничества. Учения "Можжевеловая кобра" продолжают укреплять эти отношения, дают нам возможность развивать способность к взаимодействию и бесшовной интеграции с нашими израильскими партнерами.