20:09 04 марта
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США и Израиль начинают масштабное учение ПРО

Вооруженные силы США и Израиля начинают совместное учение сил ПВО-ПРО с участием нескольких тысяч военнослужащих, передает РИА Новости.



Как отметили в пресс-службе армии Израиля, маневры «Можжевеловая кобра» носят плановый характер и «не связаны с какими-либо конкретными геополитическими событиями, но позволят отработать "бесшовное взаимодействие" в противостоянии всему спектру ракетных угроз».


В учении примут участие свыше 2,5 тысячи американских военных, которые на постоянной основе размещены в Европе, вместе с двумя тысячами израильских военнослужащих из сил ПВО, логистических, медицинских и других подразделений,
говорится в релизе.

Союзники намерены задействовать все основные системы, которые есть в распоряжении Израиля, – Patriot, «Хец», «Железный купол» и «Пращу Давида».

«В основу маневров положен сценарий, при котором силы США перебрасываются в Израиль в помощь израильской ПВО. Вместе они отработают компьютеризированные симуляции разнообразных ракетных угроз на различных театрах военных действий», – добавили в пресс-службе.

Основная часть тренировок пройдет с 4 по 15 марта, но отдельные совместные мероприятия продлятся до конца месяца.

Командующий третьей воздушной армией США Ричард Кларк:

Военных Соединенных Штатов и Израиля связывает прочное партнерство, которое построено на доверии, ставшем результатом десятилетий сотрудничества. Учения "Можжевеловая кобра" продолжают укреплять эти отношения, дают нам возможность развивать способность к взаимодействию и бесшовной интеграции с нашими израильскими партнерами.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 149

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  1. sxfRipper Сегодня, 14:51
    Можжевеловая кобра
    Змейку в джине утопили? Во садюги!
    sxfRipper
    1. сибиралт Сегодня, 15:02
      Ну, если у них "праща Двида", тоды Ой! belay Теперь все их системы ПРО разве что для туарегов помеха? lol
      сибиралт
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:10
        Вместе они отработают компьютеризированные симуляции разнообразных ракетных угроз на различных театрах военных действий», – добавили в пресс-службе.

        Симулируйте и дальше, что вам остаётся делать после заявления Путина о новых гиперзвуковых разработках!
        СРЦ П-15
        1. Tusv Сегодня, 15:21
          Цитата: СРЦ П-15
          Симулируйте и дальше, что вам остаётся делать после заявления Путина о новых гиперзвуковых разработках!

          При чем здесь заявления Путина? Наши бы и дальше говорили бы, что все плохо и еще хуже, если б не откровения Пентагона 2 года назад
          Tusv
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:26
            Цитата: Tusv
            При чем здесь заявления Путина? Наши бы и дальше говорили бы, что все плохо и еще хуже, если б не откровения Пентагона 2 года назад

            Ну значит Пентагон сам намолил беду на свою голову!
            СРЦ П-15
            1. Arzoo Сегодня, 15:35
              Боятся, что ракетные технологии попадут в Иран. На самом деле и без наших технологий у крошки Цахес грандиозны проблемы, поскольку Европеи не снится возобновлять санкционное давление на Иран из-за безопасности крошки Цахес. Тоесть ракетам быть не от нас дык от КНДР, не от КНДР, дык от Китая, не от Китая дык сами разработают и испытают!
              Arzoo
            2. Tusv Сегодня, 18:45
              Цитата: СРЦ П-15
              Ну значит Пентагон сам намолил беду на свою голову!

              Так точно
              Tusv
          2. sabakina Сегодня, 16:47
            Tusv , прошу прощения, а что Пентагон 2 года назад? Создал резиновую бомбу?
            sabakina
            1. Tusv Сегодня, 18:52
              Цитата: sabakina
              прошу прощения, а что Пентагон 2 года назад? Создал резиновую бомбу?

              Не. Слава. Янки просто сказали, что темнит Темнейший с Цирконом. По их данным в 15 том испытания три раза были успешными. Наши в грудь себя били - ни одного
              Tusv
        2. Сергей Д_2 Сегодня, 15:34
          А если б тебе Путин рассказал ,как его Бог в лобик поцеловал,ты тоже поверил бы?
          Сергей Д_2
          1. Arzoo Сегодня, 15:44
            Что? То есть ты считаешь, что главнокомандующий так просто лажу с трибуны толкать будет? Опростоволосится?

            Не говоря уже о том, что заделы всего этого были разработаны в СССР и о чем-то еще тогда слыхали.
            Arzoo
            1. Арон Заави Сегодня, 16:04
              Цитата: Arzoo
              Что? То есть ты считаешь, что главнокомандующий так просто лажу с трибуны толкать будет? Опростоволосится?

              Не говоря уже о том, что заделы всего этого были разработаны в СССР и о чем-то еще тогда слыхали.

              У вас один говорит одно, другой говорит другое.

              Новые вооружения пока непредсказуемы по срокам серийного производства, но уже известно, что их отдельные образцы заступят на боевое дежурство в ближайшие 10 лет, сообщил бывший главком ВКС, глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.
              Речь идет о перспективном ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком и новой крылатой ракете с ядерной энергоустановкой
              .
              Арон Заави
              1. Arzoo Сегодня, 16:05
                У вас один говорит одно, другой говорит другое.

                А ранг первого от второго неотличим и вес слова?
                Arzoo
                1. Арон Заави Сегодня, 16:07
                  Цитата: Arzoo
                  У вас один говорит одно, другой говорит другое.

                  А ранг первого от второго неотличим и вес слова?

                  По уровню понимания материала второй конечно больше в теме. Ему лапшу тяжелее навешать.
                  Арон Заави
                  1. Arzoo Сегодня, 16:11
                    Сармат уже ближайшие 2 года станет на боевое дежурство. Кинжал уже стоит.
                    Arzoo
                    1. Арон Заави Сегодня, 16:17
                      Цитата: Arzoo
                      Сармат уже ближайшие 2 года станет на боевое дежурство. Кинжал уже стоит.

                      Сармат станет несомненно. Он с 2002 года в разработке. Кинжал посмотрим. Может и есть и что?
                      Арон Заави
                      1. Arzoo Сегодня, 16:18
                        Цитата: Арон Заави

                        Сармат станет несомненно. Он с 2002 года в разработке. Кинжал посмотрим. Может и есть и что?

                        То что это не пустые слова, как Вы тут пытаетесь представить.
                        Arzoo
                      2. Tusv Сегодня, 19:03
                        Цитата: Арон Заави
                        Кинжал посмотрим. Может и есть и что?

                        На такие чтучки смотреть поздно. Не ну когда америка запускала такие вундервафли с боинга (9 секунд и Хьюсон у нас проблеммы), наши сразу сказали, что с трех махов надо пулять. У нас есть с чего hi
                        Tusv
              2. sabakina Сегодня, 16:50
                Арон, перестань завидовать, прими как данное.
                sabakina
                1. Арон Заави Сегодня, 17:02
                  Цитата: sabakina
                  Арон, перестань завидовать, прими как данное.

                  Чему завидовать то?
                  Арон Заави
                  1. sabakina Сегодня, 17:05
                    Арон, я не видеомагнитофон, захочешь, сам найдёшь.
                    sabakina
          2. sabakina Сегодня, 16:48
            Цитата: Сергей Д_2
            А если б тебе Путин рассказал ,как его Бог в лобик поцеловал,ты тоже поверил бы?

            Ну ты то точно отцелованный на всю голову!
            sabakina
        3. Арон Заави Сегодня, 15:57
          Цитата: СРЦ П-15

          Симулируйте и дальше, что вам остаётся делать после заявления Путина о новых гиперзвуковых разработках!

          Ждать когда эти разработки будут реализованы. Интересно все таки.
          Арон Заави
          1. Arzoo Сегодня, 16:01
            Арон Заави, гиперзвуковые уже. Уже. Крылатые пока нет, но скоро будут. Но Вам и без наших технологий геморой колоссальный, Иран найдет где достать и без РФ, не достанет, дык сам разработает, выйдя из под санкций.
            Arzoo
            1. Арон Заави Сегодня, 16:09
              Цитата: Arzoo
              Арон Заави, гиперзвуковые уже. Уже. Крылатые пока нет, но скоро будут. Но Вам и без наших технологий геморой колоссальный, Иран найдет где достать и без РФ, не достанет, дык сам разработает, выйдя из под санкций.
              да я верю,верю. Теперь осталось только увидеть и услышать их учебный запуск.
              Ну у нас свой геморой, у вас свой. Каждый решает свои проблемы по мере поступления.
              Арон Заави
              1. Arzoo Сегодня, 16:13
                Учебный запуск чего, иранских ракет? Увидите и боевой. Или какой-такой учебный запуск Вы хотите узреть?
                Arzoo
          2. Angel_and_Demon Сегодня, 16:09
            Цитата: Арон Заави
            Ждать когда эти разработки будут реализованы. Интересно все таки.

            посмотрите выступление hi частично уже в войсках, остальное в 2018 поступит, или вы считаете что ВВП может лукавить? это подорвет его имидж, так что все что сказано - это правда
            Angel_and_Demon
            1. Арон Заави Сегодня, 16:19
              Цитата: Angel_and_Demon
              Цитата: Арон Заави
              Ждать когда эти разработки будут реализованы. Интересно все таки.

              посмотрите выступление hi частично уже в войсках, остальное в 2018 поступит, или вы считаете что ВВП может лукавить? это подорвет его имидж, так что все что сказано - это правда

              Угу . Думаю, что кроме Сармата все состоянии НИОКРа.
              Арон Заави
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:34
                Цитата: Арон Заави
                Думаю, что кроме Сармата все состоянии НИОКРа.

                Лк 21:8 ...Он сказал: берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение,..
                hi
                Angel_and_Demon
              2. sabakina Сегодня, 16:55
                Цитата: Арон Заави
                Угу . Думаю, что кроме Сармата все состоянии НИОКРа.

                Арон, продолжай думать дальше. Только потом не обижайся.
                sabakina
                1. doodlez Сегодня, 19:52
                  А он прав если коротко то цена изделий и их содержание утилизация заоблачные
                  doodlez
        4. Angel_and_Demon Сегодня, 16:07
          Цитата: СРЦ П-15
          Симулируйте и дальше,

          симуляция то симуляцией, но С-400 в Тартусе не помешали бы
          Angel_and_Demon
      2. Монос Сегодня, 15:17
        Начались совместные учения армий Израиля и США «Можжевеловая кобра».

        Бесшовная интеграция... laughing
        Ну, а если серьёзно... Мне кажется, Израиль зря интегрируется в планы США по БВ. Это ошибка.
        Монос
        1. Arzoo Сегодня, 15:32
          Это США интегрируется в планы Израиля на БВ. Вы не путайте кто тут хозяин.
          Arzoo
          1. Монос Сегодня, 15:37
            Цитата: Arzoo
            Это США интегрируется в планы Израиля на БВ. Вы не путайте кто тут хозяин.

            Это интересная тема - кто у кого хозяин. Я для себя так и не решил: США ли хозяин Израиля, или наоборот. smile Вот, к примеру, что будет с Израилем, если США перестанут финансировать его армию?
            Монос
            1. ul_vitalii Сегодня, 15:40
              Сразу вся спесь с них сойдёт smile Приветствую, Виктор hi
              ul_vitalii
              1. Монос Сегодня, 15:44
                Добрый день, Виталий hi
                Я вообще не уверен, что от него что-то останется. smile
                Монос
                1. Angel_and_Demon Сегодня, 16:11
                  Цитата: Монос
                  Я вообще не уверен, что от него что-то останется.

                  самый хороший плацдарм потеряют, и, как не странно, свою самую боеспособную армию, а она лучше полосатой hi
                  Angel_and_Demon
                  1. Монос Сегодня, 16:20
                    Приветствую, Виктор hi
                    Цитата: Angel_and_Demon
                    самый хороший плацдарм потеряют, и, как ни странно, свою самую боеспособную армию, а она лучше полосатой

                    Плацдармов у Штатов там хватает, да и армия хороша только для самообороны. Израиль скорее хорош, как фактор политического влияния на БВ.
                    Монос
                2. myrzilka Сегодня, 18:58
                  Цитата: Монос
                  Я вообще не уверен, что от него что-то останется.

                  Прошел год после исчезновения Израиля.........
                  На сайте Военного обозрения новый день, люди открывают темы, читают, спорят......
                  И тут...
                  Арон Заави.
                  Здгаствуйте комрады, извините за долгое отсутствие. Я что то пропустил? Ноги сильно болели после быстрого бега. А давайте обсудим и осудим проклятых америкашек. И что там нового у нас в России?
                  myrzilka
            2. voyaka uh Сегодня, 17:37
              Придется дополнять эти три миллиарда из бюджета.
              Но при годовом ВВП страны 300 млрд это сегодня не критично.
              (Вот 30 лет назад это был бы удар по обороноспособности).
              А до 72 года Израиль жил (и побеждал в 3 войнах) без американской военной помощи.
              voyaka uh
              1. Монос Сегодня, 17:46
                Цитата: voyaka uh
                Придется дополнять эти три миллиарда из бюджета.

                Я так понимаю, что деньги на закупку вооружения вы не учли? Кроме того, как себя будет чувствовать Израиль, если вывезут все ЯБ? Нет, я не хочу сказать, что вы не справитесь. Но согласитесь, ситуация резко изменится.
                Монос
                1. voyaka uh Сегодня, 17:53
                  Так эти 3 млрд. американской военной помощи и
                  идут только на закупку американского оружия. На другие цели
                  их нельзя расходовать. Все закупки из Америки: самолеты, ракеты, снаряды, бомбы.
                  Электронику мы производим сами. А, например, фрегаты и подлодки в Германии
                  Израиль покупает строго на своеи деньги.
                  voyaka uh
                  1. Монос Сегодня, 18:11
                    А дополнительные 1,5 млд. на разработку ПРО вы не считаете?
                    Монос
                    1. voyaka uh Сегодня, 18:15
                      А эти разработки совместные. Для вооруженных сил
                      обеих стран. Поэтому это не совсем помощь, скорее
                      инвестиция в совместный НИОКР.
                      voyaka uh
                  2. starogil Сегодня, 19:37
                    А своё традиционное, историческое оружие "Ослиную челюсть" Самсона
                    примените?
                    starogil
                2. voyaka uh Сегодня, 18:08
                  "если вывезут все ЯБ"///

                  Ядерное оружие у Израиля свое (если есть smile ). Не американское.
                  И нет американских ЯБ на территории Израиля.
                  И сотрудничества со Штатами в области ядерного оружия сейчас нет.
                  voyaka uh
                  1. Монос Сегодня, 18:18
                    Цитата: voyaka uh
                    Ядерное оружие у Израиля свое (если есть ). Не американско

                    Позвольте усомниться. smile К вам, конечно, много хороших спецов из Союза переехало, но есть у меня сомнения, что Израиль мог самостоятельно создать ЯБ. Чисто по экономическим причинам.
                    Монос
                    1. voyaka uh Сегодня, 18:23
                      А я и не сказал, что Израиль его сделал самостоятельно.
                      Эдвард Теллер сильно помог в свое время. И - плюс - талантливых ребят
                      посылали в Стэнфорд, Гарвард, МИТ ядерную физику (и вокруг) учить.
                      voyaka uh
      3. starogil Сегодня, 19:34
        "...все основные системы, которые есть в распоряжении Израиля, – Patriot, «Хец», «Железный купол» и «Пращу Давида»...."
        А израильское сверхоружие "Ослиною челюсть" Самсона ещё не откопали???
        starogil
    2. Маз Сегодня, 19:06
      Мне интересно только одно - кто у них за вероятного противника будет числиться?
      Маз
      1. Арон Заави Сегодня, 19:51
        Цитата: Маз
        Мне интересно только одно - кто у них за вероятного противника будет числиться?

        Иран, Сирия и Хезболла. Маз ну ты в теме.
        Арон Заави
  2. 8200 Сегодня, 14:52
    Американцы приезжают на учения в Израиль, а не наоборот. Кто у кого учится?
    8200
    1. Tusv Сегодня, 14:57
      Цитата: 8200
      Американцы приезжают на учения в Израиль, а не наоборот. Кто у кого учится?

      Евреи сбивают или отклоняют почти 100 процентов. Не трудно догадаться, что янки в ползунках нынче
      Tusv
      1. Геркулесыч Сегодня, 15:27
        Tusl hi -чего они сбивают 100 процентов -ворон в полете? belay Вы верите в сказки об" всемогуществе Купола или Пращи"? belay Бить сверхдорогими ракетами по кустарщине , и при этом сбивать 30 процентов максимум, рассказывая о 300 процентах сбитых ракет -это они умеют.
        Геркулесыч
      2. voyaka uh Сегодня, 15:31
        Если без шуток-прибауток, то в Израиле уже 10 лет как размещен мощный американский радар ПРО DELFI .
        Он обслуживается американцами, но встроен и в израильскую ПРО.
        Самый мощный израильский радар ПРО Green Pine слабее, чем DELFI.
        Первоначальное целеуказание для нашей Хец-3 должен дать Дельфи и потом передать Зеленой сосне (Green Pine ).
        voyaka uh
        1. Геркулесыч Сегодня, 16:33
          Вояка hi -Алексей, разница между радаром, ищущим цели, и ракетой, эти цели поражающий огромная! В сша их ракеты SM3 не в состоянии перехватить болванку, которая орет о своем местонахождении во весь джипиэс! У вас используют те же алгоритмы расчетов траектории полета ракеты, а значит, ошибки и погрешности и при расчете и пуске ракет пл целям одинаковы абсолютно.
          Геркулесыч
          1. voyaka uh Сегодня, 16:55
            Чем раньше засечен пуск БР, тем больше шансов ее сбить.
            Можно успеть выстрелить несколько раз: сначала с максимальной
            дистанции в космосе , потом ближе. Потом включается следующий уровень ПРО
            почти "над крышами".
            Конечно, попасть трудно. Как пулей в пулю. Вероятность перехвата одной ракетой -
            около 50%. Но если последовательных выстрелов несколько, то шансы растут.
            ПРО - дело новое, развивающееся. Как противосамолетное ракетное ПВО в 60-80-х.
            Во Вьетнаме мазали, в Египте начали попадать.
            voyaka uh
            1. _Jack_ Сегодня, 18:41
              Вероятность перехвата одной ракетой - около 50%.
              Результаты последних учебных перехватов американской ПРО очень далеки от 50%, Иджис совсем печальные рез-ты демонстрирует. И перехватывать пытаются старые ракеты, в идеальных условиях, а что будет с новыми, с элементами противодействия всяким ПРО?
              _Jack_
              1. Shahno Сегодня, 18:44
                Ну зачем Хец показывает более 50 проц. На Аляске там и с ложными целями баловались.
                Shahno
              2. voyaka uh Сегодня, 18:50
                Иджис не работает по МБР. Он заточен на БРСД. И с ними
                справляется (на 50% belay ). Но там суть, что стреляют последовательно
                неколько эсминцев, передавая цель друг другу.
                По ЯБ МБР стреляет Аляска (на среднем участке) и ТХААД (на спуске).
                С одиночными пусками МБР из Китая они справятся кое-как.
                А против Ярсов-Тополей - даже не пытаются пока. Чего бы ни утверждала
                предвыборная пропаганда России wink .
                Но в ближайшие десятилетия попрoбуют, конечно. И вероятнее всего - перехват сверху, а не с земли, как сейчас.
                voyaka uh
                1. Tusv Сегодня, 19:21
                  Цитата: voyaka uh
                  Но в ближайшие десятилетия попрoбуют, конечно. И вероятнее всего - перехват сверху, а не с земли, как сейчас.

                  Лазер? Это какая спутниковая группировка должна быть? В свое время французы изобрели синхронизатор, чтобы в пропеллер не попасть. Наверное так же легко вычислить мертвую зону для атаки между спутниками
                  Tusv
              3. Вадим237 Сегодня, 20:02
                За то THAAD показывает результаты намного выше 50%.
                Вадим237
          2. Вадим237 Сегодня, 20:00
            "В США их ракеты SM3 не в состоянии перехватить болванку" - Вот только эта модификация ракеты пока на испытаниях.
            Вадим237
        2. sabakina Сегодня, 17:01
          Да, Алексей, настолько мощный, что его сами янки боятся!
          sabakina
      3. myrzilka Сегодня, 19:02
        Цитата: Tusv
        Евреи сбивают или отклоняют почти 100 проценто

        Ух ты ж еханный бабай! Велика твоя сила! 100% процентов, а чего не 180%.
        myrzilka
        1. Tusv Сегодня, 19:25
          Мурзилка. Обоснуй пожалуйста, где чушь, где ахинея, а где Ваша правда hi
          Tusv
    2. dorz Сегодня, 15:17
      Цитата: сибиралт
      Ну, если у них "праща Двида", тоды Ой! belay Теперь все их системы ПРО разве что для туарегов помеха? lol

      Скорее всего заварушка с Ираном намечается.
      dorz
  3. медведик Сегодня, 14:54
    Похоже, все таки Сирию они не отдадут.
    медведик
  4. Govorun Сегодня, 14:56
    США и Израиль начинают масштабное учение ПРО
    Зашевелились "гады"...после очевидных намеков ...
    Govorun
    1. ЗВО Сегодня, 16:32
      Цитата: Govorun
      Зашевелились "гады"...после очевидных намеков ...


      Ох ну ты и Безграмотный...
      Эти учения идут уже 17 лет.

      начались они тогда, когда Россия с колен еще не вставала...

      так что причино-следственные связи - надо уметь видеть.
      А что бы их видеть, надо иметь знания.

      Как в моей школе говорили: "знаний нет-считай калека!"

      Переставайте быть калеками мозга.
      ЗВО
  5. shans2 Сегодня, 14:58
    учения дырявого зонтика))
    shans2
    1. Tiras Сегодня, 15:23
      Завидуйте молча wassat
      Tiras
  6. К-50 Сегодня, 15:00
    Все эти Patriot, «Хец», «Железный купол» и «Пращу Давида» можно, наверное, обойти на счёт раз-два.
    Первым делом взрываем ядерный воздушный заряд на высоте 30-40 км, глушим все электронные устройства, затем сносим с лица планеты всё что хочется. laughing
    При той площади, что занимает Израиль это не так уж и сложно. yes laughing
    Так что в глобальной войне у Израиля нет никаких шансов, от слова совсем. Конечно, по трепыхается, на на результат не скажется. request yes laughing
    К-50
    1. shans2 Сегодня, 15:02
      Просто сносится гиперзвуковой ракетой типа Кинжал или Искандер-М радар ПРО, и всё... далее обычными крылатыми ракетами. На самом деле судя по всему на этих учениях они должны были сделать удар по Сирии - Дамаску... но теперь я б на их месте подумал 20 раз... Просто как раз в Блоге Кота Моти было сказано, что они планировали удар в начале марта, потому наши и выступили , сначала Лавров, потом Путин, и вот длительные учения ПРО, пазл сложился. Точно значит все как Кот Мотя и писал.

      кстати интересное видео, обратите внимание огненный шар нетипичный сине-зеленый...плазма)
      shans2
      1. voyaka uh Сегодня, 15:19
        Вы забыли упомянуть Циркон (он как-то вышел из моды в последнее время?) и Авангард, запускаемый с Сармата.
        А также С-500 (тоже как-то потерялась). Если все это оружие применить одновременно.... crying

        Но у нас есть секретное оружие "Мощные пейсы" bully (его никто не видел, но мультики уже заканчивают рисовать и редактировать). "Пейсы" раскручиваются в космосе от термоядерного двигателя (пока секретного)
        до гиперзвуковой скорости в 25 МАХ и они смахивают все оружие врага далеко в Южное полушарие, не повреждая его (летательное нелетальное оружие будущего).
        voyaka uh
        1. prapor75m Сегодня, 15:44
          а я думал евреи не пьют боярышник lol
          prapor75m
          1. myrzilka Сегодня, 19:04
            Цитата: prapor75m
            а я думал евреи не пьют боярышник

            Если на халяву - пьют
            myrzilka
        2. sabakina Сегодня, 17:17
          Цитата: voyaka uh
          и Авангард, запускаемый с Сармата.

          Алексей, я понимаю, лесть иногда полезна, но не до такой же степени!
          sabakina
    2. MadCat Сегодня, 15:07
      Цитата: К-50
      Все эти Patriot, «Хец», «Железный купол» и «Пращу Давида» можно, наверное, обойти на счёт раз-два.
      Первым делом взрываем ядерный воздушный заряд на высоте 30-40 км, глушим все электронные устройства, затем сносим с лица планеты всё что хочется. laughing
      При той площади, что занимает Израиль это не так уж и сложно. yes laughing
      Так что в глобальной войне у Израиля нет никаких шансов, от слова совсем. Конечно, по трепыхается, на на результат не скажется. request yes laughing

      думаю ответный удар по крупнейшим городам России ЯО (которого конечно нет fellow ) несколько подпортит этот "гениальный" план...
      MadCat
      1. К-50 Сегодня, 15:08
        Цитата: MadCat
        думаю ответный удар по крупнейшим городам России ЯО которого конечно нет несколько подпортит этот "гениальный" план...

        Так я и говорю по трепыхается, и только лишь. yes laughing
        К-50
        1. MadCat Сегодня, 15:15
          Цитата: К-50
          Цитата: MadCat
          думаю ответный удар по крупнейшим городам России ЯО которого конечно нет несколько подпортит этот "гениальный" план...

          Так я и говорю по трепыхается, и только лишь. yes laughing

          ну да, если уничтожение большинства жителей России это "трепыхаться" то у меня нет слов what
          MadCat
      2. Mestny Сегодня, 16:16
        Да, немного подпортит. Учитывая площади России и например Израиля - именно немного.
        Ну и кончено массированный удар ЯО ( которого кончено нет) не встретит Российское ПРО ( которого тоже конечно нет, и быть не может).
        Остаётся вам только надеяться, что всего о чём говорил Путин - тоже конечно нет.
        Mestny
        1. sabakina Сегодня, 17:27
          Сергей, у нас нихрена нет! Кошки из под дивана второй день не вылазят. Газ отключили и сковородки прятали гады!
          sabakina
      3. sabakina Сегодня, 17:24
        Цитата: MadCat
        думаю ответный удар по крупнейшим городам России ЯО (которого конечно нет fellow ) несколько подпортит этот "гениальный" план...
        Кот под наркотой,т ы чё щас сказал то? belay
        sabakina
    3. mvg Сегодня, 15:11
      Раз шесть уже пытались "без шансов", однако получалось наоборот. А сейчас на БВ вообще нет сильных враждебных конкурентов.
      mvg
    4. Вежливый Лось Сегодня, 15:56
      Цитата: К-50
      Все эти Patriot, «Хец», «Железный купол» и «Пращу Давида» можно, наверное, обойти на счёт раз-два.
      Первым делом взрываем ядерный воздушный заряд на высоте 30-40 км, глушим все электронные устройства, затем сносим с лица планеты всё что хочется

      Отличный план! Супер! Но, предлагаю немного повременить с его воплощением... Бахнем. Обязательно бахнем, но потом... Пока в регионе находятся наши военные, радиоактивные облака-белокрылые лошадки нам там не к чему. Да и воевать с Израилем нам вряд ли придется. Они на земле обитают (как-никак государство земли обетованной), а не в облаках витают. И знают, что такое война. А их совместные учения с п-сами предлагаю рассмотреть в таком ракурсе: после послания (посыла или послатия) ВВП всему миру информации о имеющихся у нас "Черных лебедях", п-сам срочно потребовалось подставленное дружеское плечо, вернее возникла необходимость кому-нибудь поплакаться в жилетку на тему противоракетной обороны и злого Путина. Ну и заодно прикупить для своего ВПК парочку-другую перспективных разработок. Вот и замутили эти учения, чтобы истерику гражданского населения прекратить. Типа: "...заграница (Израиль) нам поможет..."
      Я от души желаю израильским военным не по-детски нагреть руки на этих учениях и вытрясти из п-сов как можно больше бабла. т.е. по полной разыграть карту российской угрозы. Думаю что для п-сов сейчас, как никогда актуальны слова О. Бендера: "Я полагаю, торг здесь неуместен".
      Вежливый Лось
      1. К-50 Сегодня, 16:44
        Цитата: Вежливый Лось
        Обязательно бахнем, но потом.

        Да нет , что вы, я не настаиваю и не тороплюсь. Мне, в принципе фиолетово на них, пусть живут. Но вот за развязывание двух мировых войн еврейскими банкирами, революцию у нас в России с этого племени надо будет сторицей спросить. Одних Лёвы Бронштейна/Троцокого вместе со Свердловым, Якиром и остальными "борцунами с мировым капитализмом" от которого деньги на всё это получали не считаю возможным им прощать , никогда!!! angry am
        К-50
        1. Вежливый Лось Сегодня, 17:05
          Цитата: К-50
          революцию у нас в России с этого племени надо будет сторицей спросить. Одних Лёвы Бронштейна/Троцокого вместе со Свердловым, Якиром и остальными "борцунами с мировым капитализмом"

          Хоть это и отдельная обширная тема, не имеющая ничего общего с темой обсуждаемой статьи, но...
          Ни для кого не секрет, что дореволюционная Россия была антисемитским государством, в котором лицам еврейской национальности было уготовано своё стойло без всяких перспектив движения вверх. Плюс знаменитые еврейские погромы. А тут вдруг революция. Да с такими перспективами "из грязи да в князи". Вот и пошла массово еврейская молодежь "весь мир насилья разрушать до основанья, а затем..." Ну и обид и притеснений они не забыли. Но, повторяю: это отдельная обширная тема. hi
          Вежливый Лось
          1. К-50 Сегодня, 17:18
            Цитата: Вежливый Лось
            Ни для кого не секрет, что дореволюционная Россия была антисемитским государством

            Причём настолько, что это племя не служило в армии, если только в качестве добровольца, а так они не подлежали мобилизации. Может поэтому, не зная страданий войны и устроили кровавый террор в России. sad
            К-50
            1. Вежливый Лось Сегодня, 17:25
              Во избежание удаления комментариев, как не соответствующих теме обсуждения, предлагаю продолжить дискуссию на эту тему в рамках какой-нибудь более подходящей статьи. hi
              Вежливый Лось
    5. ЗВО Сегодня, 16:33
      Цитата: К-50
      Все эти Patriot, «Хец», «Железный купол» и «Пращу Давида» можно, наверное, обойти на счёт раз-два.
      Первым делом взрываем ядерный воздушный заряд на высоте 30-40 км, глушим все электронные устройства, затем сносим с лица планеты всё что хочется. laughing


      А если против нас так?

      Ты наверно первый тут напишешь: "А нас то за шо?"
      ЗВО
      1. К-50 Сегодня, 16:48
        Цитата: ЗВО
        А если против нас так?

        А вы думаете им не хочется? Наивный чукотский парень. belay laughing
        Если бы им не страшно было за последствия, давно бы всей шоблой кинулись. Вот только "ответка" их "смущает", могут и не выжить после этого.
        А бомбоубежища? А что с ними. Даже если и выдержат, жрать то что будут? Не год, не два, а десятилетия, как минимум. Вот и тявкают на Россию из-за бугра, чтобы тапком по лбу не прилетело. laughing
        К-50
  7. Masya Masya Сегодня, 15:03
    Вместе они отработают компьютеризированные симуляции разнообразных ракетных угроз на различных театрах военных действий», – добавили в пресс-службе.
    wink
    Поздняк метаться- то...
    Masya Masya
    1. Арон Заави Сегодня, 15:59
      Цитата: Masya Masya

      Поздняк метаться- то...

      А что произошло? request
      Арон Заави
      1. Mestny Сегодня, 16:17
        Нет-нет, не беспокойтесь. Ничего не произошло. всё в порядке.
        Mestny
      2. sabakina Сегодня, 17:34
        Арон! Он же сказал, вы не хотели слушать! Теперь придётся слушать рёв атомного реактивного двигателя! Теперь понятно?
        sabakina
        1. Арон Заави Сегодня, 19:04
          Цитата: sabakina
          Арон! Он же сказал, вы не хотели слушать! Теперь придётся слушать рёв атомного реактивного двигателя! Теперь понятно?

          Аааа. Ну главное ,что бы этот "летающий Чернобыль" у вас не грохнулся во время учений. Он ведь даже с учебной БЧ столько наделать могёт....
          Арон Заави
  8. Влад5307 Сегодня, 15:05
    Цитата: shans2
    учения дырявого зонтика))

    Ну пусть отрабатывают очередное латание дыр в ПВОшном зонтике Израэля, гражданам спокойствие вносят и "дружбу" против Асада оправдывают! hi
    Влад5307
  9. san4es Сегодня, 15:06
    Союзники намерены задействовать все основные системы, которые есть в распоряжении Израиля, – Patriot, «Хец», «Железный купол»...


    ... и «Пращу Давида».

    san4es
  10. изя топ Сегодня, 15:07
    Как отметили в пресс-службе армии Израиля, маневры «Можжевеловая кобра» носят плановый характер и «не связаны с какими-либо конкретными геополитическими событиями
    да,да,мы верим bully и Дядя Вова тут совсем ни причем request
    изя топ
    1. Tiras Сегодня, 15:29
      Цитата: изя топ
      да,да,мы верим и Дядя Вова тут совсем ни причем


      Учения, особенно такого типа планируются заранее и очевидно, до слов Дяди Вовы.
      Tiras
      1. ЗВО Сегодня, 16:35
        Цитата: Tiras
        Цитата: изя топ
        да,да,мы верим и Дядя Вова тут совсем ни причем


        Учения, особенно такого типа планируются заранее и очевидно, до слов Дяди Вовы.


        Тем более, что это серийные учения. Первые планировались, когда еще дяди Вовы в помине не было....
        ЗВО
    2. XXXIII Сегодня, 15:38
      Цитата: изя топ
      Как отметили в пресс-службе армии Израиля, маневры «Можжевеловая кобра» носят плановый характер и «не связаны с какими-либо конкретными геополитическими событиями
      да,да,мы верим bully и Дядя Вова тут совсем ни причем request

      После цитат ВВП, было решено проверить глобальное ПРО по всему миру, на всякий случай..... lol
      XXXIII
    3. sabakina Сегодня, 17:42
      Цитата: изя топ
      ]да,да,мы верим bully и Дядя Вова тут совсем ни причем request

      Конечно ни причём, просто кто ему сказал:

      Но это ещё не всё:.....
      sabakina
  11. Egorovich Сегодня, 15:15
    laughing А в качестве мишени этим учениям ПРО, нужна ракета "Кинжал". Смешно будет, как в цирке во время выступления клоунов. yes
    Egorovich
    1. К-50 Сегодня, 15:27
      Цитата: Egorovich
      laughing А в качестве мишени этим учениям ПРО, нужна ракета "Кинжал". Смешно будет, как в цирке во время выступления клоунов. yes

      Чтобы получилось как в анекдоте про топор?
      -Кинь топор!
      -Лови! Что молчишь? Не поймал что ли? belay
      К-50
      1. Shahno Сегодня, 18:00
        Нужна. Ну вы к учениям не присоединились. Приходится пользоваться всяким хламом...
        Shahno
    2. Tiras Сегодня, 15:30
      Не смешнее российских учений.
      Хотя тот прикол запуском С300, при котором ракета взлетела на несколько метров и упала, море мата и прочее.., до сих пор вызывает к многих улыбку.
      Слава богу никто не пострадал drinks
      Tiras
      1. sabakina Сегодня, 17:57
        Смотри рот не порви от улыбки!
        sabakina
  12. котовский Сегодня, 15:23
    Как преступник на очной ставке,не знает куда руки деть.. lol
    Вместе они отработают компьютеризированные симуляции разнообразных ракетных угроз на различных театрах военных действий», – добавили в пресс-службе.
    А симуляции то еще не устарели?.. tongue
    котовский
  13. кедр Сегодня, 15:31
    Ну вот сомневающиеся вам и ответ дают два стратегических союзника на БВ. Разведка у них будь здоров.
    А - то народ всё гадает, фейк Путин выдал или не фейк, есть на самом деле им показанное и рассказанное или нет?
    "Знает кошка чьё сало съела..."
    кедр
    1. voyaka uh Сегодня, 15:39
      Это - регулярное учение. Проводилось уже много раз.
      voyaka uh
      1. Вежливый Лось Сегодня, 16:35
        Цитата: voyaka uh
        Это - регулярное учение. Проводилось уже много раз

        Этот раз особенный. У Израиля появилась уникальная возможность в цене на "Хец", "ЖК" и "ПД" для п-сов добавить еще один нолик перед запятой.
        Вежливый Лось
        1. voyaka uh Сегодня, 16:58
          Израиль в прошлом году только радаров+СУО от
          Железного купола продал на 2 млрд. долларов.
          Как пирожки пошли...
          voyaka uh
          1. Вежливый Лось Сегодня, 17:10
            Цитата: voyaka uh
            Израиль в прошлом году только радаров+СУО от
            Железного купола продал на 2 млрд. долларов.
            Как пирожки пошли...

            От души желаю вам в этом году продать своей ПВО п-сам на 4 млрд. Да, что там на 4. Снимите с них последние штаны. Им щаз не до торга.
            Вежливый Лось
            1. voyaka uh Сегодня, 17:22
              Спасибо.
              Покупатели оказались неожиданными. Купили чехи, купили
              австралийцы , еще кто-то. Радар и комп, как оказалось, легко
              присобачиваются к любым системам ПВО, любым пушкам/ракетам
              voyaka uh
              1. Вежливый Лось Сегодня, 17:29
                Цитата: voyaka uh
                Покупатели оказались неожиданными. Купили чехи, купили
                австралийцы , еще кто-то.

                Ох уж у нас этот "кто-то"... Теперь готовьтесь работать в 4 смены и по субботам. А главное, не продешевите. Хотя, кому я это говорю... wink
                Вежливый Лось
          2. myrzilka Сегодня, 19:14
            Цитата: voyaka uh
            Как пирожки пошли...

            Скоро возвращать начнут, как неликвид )))) Ну вы понимаете почему )))
            myrzilka
      2. К-50 Сегодня, 16:50
        Цитата: voyaka uh
        Это - регулярное учение. Проводилось уже много раз.

        Да мы разве против? Играйте в свои компьютерные игрушки, забавно даже. yes laughing
        К-50
        1. voyaka uh Сегодня, 17:06
          В компах - сила. good
          А вообще и мы военные мультики с удовольствием смотрим. drinks
          voyaka uh
      3. sabakina Сегодня, 18:00
        Цитата: voyaka uh
        Это - регулярное учение. Проводилось уже много раз.

        Семяизвержение тоже регулярно. Вопрос в том, каким способом. Надеюсь понял мысль, Лёша?
        sabakina
  14. Ураган70 Сегодня, 15:43
    Чтооо? Можжевеловая кобра????????? А чего не Камышовый Лось? Тучный Сурок? Кошерная Лань? Ахахаха!!! Ржу, аки конь! А как же Стальной кулак испепеляющей ярости? Или Исключительный удар богоизбранной демократии??? Этак вы скоро на язык Достоевского перейдете!!! От всей души желаю и тем и этим полностью провалить учения и вызвать заслуженный вселенский хохот!!! Чтобы не хуже, чем тут:
    http://trinixy.ru/129595-chelovek-kotoryy-nanes-f
    lotu-ssha-samoe-tyazheloe-porazhenie-2-foto-tekst
    .html
    Про сионистов искать не стал, это одного поля ягода...
    Ураган70
    1. Вежливый Лось Сегодня, 16:37
      Цитата: Ураган70
      А чего не Камышовый Лось?

      Где? Где Вы его видели? Я всю жизнь брата ищу.
      Вежливый Лось
      1. К-50 Сегодня, 16:54
        Цитата: Вежливый Лось
        Цитата: Ураган70
        А чего не Камышовый Лось?

        Где? Где Вы его видели? Я всю жизнь брата ищу.

        В 90-м на реке Чусовой в августе видел. Шёл с группой инструктором на сплаве. Так вот он вышел в тростники и хавал там. Сначала думал, что за корова странная, там деревушка за косогором не далеко, потом пригляделся, точно он, Лось камышовый. laughing
        К-50
        1. Вежливый Лось Сегодня, 17:13
          Цитата: К-50
          точно он, Лось камышовый.

          Если колокольчик на шее был, то точно ОН. Слава богу - жив.
          Вежливый Лось
        2. sabakina Сегодня, 18:22
          Алексей, если увидите оленя с вишнёвым деревом на голове, ради Бога, не стреляйте, история всё таки...
          sabakina
  15. APASUS Сегодня, 15:51
    Похоже американцы готовы еще одно осиное гнездо расшевелить,не получается пока у них глобального конфликта .Раз готовят системы ПВО,похоже на Иран бочку катить будут,хотя вариантов полно,вот мечеть Эль-Масджид эль-Акса под рукой ......................
    APASUS
  16. Bronevick Сегодня, 16:15
    А мы тут не причём, кушаем мацу, игхаемся с мячом.
    Bronevick
  17. Борис Томаров_2 Сегодня, 16:17
    А, представителей МО РФ, на учения в качестве наблюдателей пригласили или это только натовцы верещат, что на совместные учень с Беларусью не допускают.
    Борис Томаров_2
  18. sounddoc Сегодня, 16:21
    ВПК США и Израиля скрестили комплексы "Пэтриот" и "Хец",гибрид получил гордое имя "Поц"))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    )))))))))))))))))))))))))))))))))))
    sounddoc
  19. Дормидонт Сегодня, 16:23
    Стопудово против палестинских РВСН
    Дормидонт
  20. мерцание Сегодня, 16:31
    США и Израиль начинают масштабное учение ПРО
    ПРО как бы уже и не ПРО ... от кого ПРО?
    мерцание
    1. sounddoc Сегодня, 16:34
      ПРОсто ПРО))))))
      sounddoc
  21. sabakina Сегодня, 16:44
    маневры «Можжевеловая кобра» носят плановый характер и «не связаны с какими-либо конкретными геополитическими событиями, но позволят отработать "бесшовное взаимодействие" в противостоянии всему спектру ракетных угроз».
    Походу, они так и не поняли посыл Путина. Ну им же хуже будет.
    sabakina
    1. shans2 Сегодня, 17:05
      мировой гопник не может уйти на покой, пока не огребет физически, это психология....
      shans2
    2. Арон Заави Сегодня, 17:08
      Цитата: sabakina
      Походу, они так и не поняли посыл Путина. Ну им же хуже будет.

      А что произойдет? Россия начнет ядерную войну?
      Арон Заави
  22. Чарик Сегодня, 17:20
    не можевеловая кобра а земляной червяк
    Чарик
  23. Shahno Сегодня, 17:54
    Ну вот... Штаты знают с кем учения проводить. Силу то все уважают. С саудами и турками что то не проводят. Потому как не постоянны они, флюгер... Кому это понравится.
    Shahno
    1. -ш- Сегодня, 19:42
      с украиной проводят зато, и по чаще, так что выходит украина сама сама сильная,ахаххаах...лучше не говорить это парашику
      -ш-
  24. кедр Сегодня, 18:20
    Цитата: voyaka uh
    Это - регулярное учение. Проводилось уже много раз.


    Новые вводные - то ввели с поправкой на гиперзвуковые цели?
    А изменившиеся реалии учли на учениях?
    кедр
    1. voyaka uh Сегодня, 18:28
      Все боеголовки БР - гиперзвуковые цели
      Уже 60 лет такие реалии. sad
      voyaka uh
  25. кедр Сегодня, 18:43
    Цитата: voyaka uh
    Все боеголовки БР - гиперзвуковые цели
    Уже 60 лет такие реалии. sad


    Москве осталось выкинуть устаревшие технологии и посыпать голову пеплом за зря потраченные триллионы.
    Физкульт привет вашему ПРО от наших устаревших навсегда СЯС...
    кедр
    1. voyaka uh Сегодня, 19:08
      Я тоже не понимаю, зачем Россия тратит последние деньги на столь
      сомнительные проекты.
      Штук 500 Ярсов за глаза хватило бы как сдерживающий фактор против
      любых агрессоров.
      А деньги потратить на образование, например.
      Израиль - воюющая страна, но в 2018 бюджет на образование превысил
      военный бюджет. И я этому рад.
      voyaka uh
      1. Вадим237 Сегодня, 20:07
        А у нас расходы на социалку за 2017 год, превысила 5 триллионов рублей.
        Вадим237
  26. Труд Сегодня, 18:57
    Вопрос в том что учения подразумевают пуски. Как бы потом не пришлось Израилю отдуваться за "просчеты" партнеров по учениям если вдруг полетит св сторону ВКС РФ.
    Труд
  27. Влад5307 Сегодня, 19:15
    Цитата: sounddoc
    ВПК США и Израиля скрестили комплексы "Пэтриот" и "Хец",гибрид получил гордое имя "Поц"))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    )))))))))))))))))))))))))))))))))))

    НЕ, не так - получился "Похец"! laughing
    Влад5307
    1. Вадим237 Сегодня, 20:08
      Получится система ПРО "ПэтриоХец"
      Вадим237
  28. Zina389 Сегодня, 19:28
    Мучает только один вопрос: "Как можно заказать надувные модели комплексов Авангард ну и другое. Пока мужчины проводят учения, женщины делают комп-анимацию, дети могли бы попрыгать на этих надувных изделиях. Что касается ПРО, Израиль единственная страна мира, которая ориентирует ПРО на защиту населения. А вот атомный двигатель может быть очень неприятен при авариях.
    Zina389
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