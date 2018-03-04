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США и Израиль начинают масштабное учение ПРО
Вооруженные силы США и Израиля начинают совместное учение сил ПВО-ПРО с участием нескольких тысяч военнослужащих, передает РИА Новости.
Как отметили в пресс-службе армии Израиля, маневры «Можжевеловая кобра» носят плановый характер и «не связаны с какими-либо конкретными геополитическими событиями, но позволят отработать "бесшовное взаимодействие" в противостоянии всему спектру ракетных угроз».
Союзники намерены задействовать все основные системы, которые есть в распоряжении Израиля, – Patriot, «Хец», «Железный купол» и «Пращу Давида».
«В основу маневров положен сценарий, при котором силы США перебрасываются в Израиль в помощь израильской ПВО. Вместе они отработают компьютеризированные симуляции разнообразных ракетных угроз на различных театрах военных действий», – добавили в пресс-службе.
Основная часть тренировок пройдет с 4 по 15 марта, но отдельные совместные мероприятия продлятся до конца месяца.
Командующий третьей воздушной армией США Ричард Кларк:
Как отметили в пресс-службе армии Израиля, маневры «Можжевеловая кобра» носят плановый характер и «не связаны с какими-либо конкретными геополитическими событиями, но позволят отработать "бесшовное взаимодействие" в противостоянии всему спектру ракетных угроз».
В учении примут участие свыше 2,5 тысячи американских военных, которые на постоянной основе размещены в Европе, вместе с двумя тысячами израильских военнослужащих из сил ПВО, логистических, медицинских и других подразделений,говорится в релизе.
Союзники намерены задействовать все основные системы, которые есть в распоряжении Израиля, – Patriot, «Хец», «Железный купол» и «Пращу Давида».
«В основу маневров положен сценарий, при котором силы США перебрасываются в Израиль в помощь израильской ПВО. Вместе они отработают компьютеризированные симуляции разнообразных ракетных угроз на различных театрах военных действий», – добавили в пресс-службе.
Основная часть тренировок пройдет с 4 по 15 марта, но отдельные совместные мероприятия продлятся до конца месяца.
Командующий третьей воздушной армией США Ричард Кларк:
Военных Соединенных Штатов и Израиля связывает прочное партнерство, которое построено на доверии, ставшем результатом десятилетий сотрудничества. Учения "Можжевеловая кобра" продолжают укреплять эти отношения, дают нам возможность развивать способность к взаимодействию и бесшовной интеграции с нашими израильскими партнерами.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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