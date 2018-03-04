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Нетаньяху намерен обсудить с Трампом его приезд в столичный город Иерусалим
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается обсудить возможность приезда американского лидера Дональда Трампа на открытие посольства США в Иерусалиме, передает РИА Новости.
В настоящее время премьер летит в Вашингтон на саммит в Белом доме. Кроме того, у него запланировано выступление на ежегодной конференции ведущего произраильского лобби AIPAC.
На вопрос, планирует ли Трамп приехать на открытии посольства США, Нетаньяху ответил:
В Белом доме премьер-министр собирается «от имени еврейского народа» благодарить президента США за предстоящий перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.
Ожидается, что символический переезд посольства состоится 4 мая – в день 70-летия образования Израиля: у одного из зданий американского генконсульства будет заменена вывеска с размещением там посла и небольшой группы сотрудников.
В свою очередь палестинцы назвали выбранную для переноса посольства дату «провокацией». Для них и многих израильских арабов 14 мая – это канун дня Накбы, национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.
В настоящее время премьер летит в Вашингтон на саммит в Белом доме. Кроме того, у него запланировано выступление на ежегодной конференции ведущего произраильского лобби AIPAC.
На вопрос, планирует ли Трамп приехать на открытии посольства США, Нетаньяху ответил:
Я определенно обсужу с ним (Трампом) такую возможность.
В Белом доме премьер-министр собирается «от имени еврейского народа» благодарить президента США за предстоящий перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.
Ожидается, что символический переезд посольства состоится 4 мая – в день 70-летия образования Израиля: у одного из зданий американского генконсульства будет заменена вывеска с размещением там посла и небольшой группы сотрудников.
Я очень благодарен ему за историческое решение признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство в наш день независимости. Отличные новости,сказал перед отлетом Нетаньяху.
В свою очередь палестинцы назвали выбранную для переноса посольства дату «провокацией». Для них и многих израильских арабов 14 мая – это канун дня Накбы, национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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