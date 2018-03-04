20:09 04 марта
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Нетаньяху намерен обсудить с Трампом его приезд в столичный город Иерусалим

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается обсудить возможность приезда американского лидера Дональда Трампа на открытие посольства США в Иерусалиме, передает РИА Новости.



В настоящее время премьер летит в Вашингтон на саммит в Белом доме. Кроме того, у него запланировано выступление на ежегодной конференции ведущего произраильского лобби AIPAC.


На вопрос, планирует ли Трамп приехать на открытии посольства США, Нетаньяху ответил:

Я определенно обсужу с ним (Трампом) такую возможность.


В Белом доме премьер-министр собирается «от имени еврейского народа» благодарить президента США за предстоящий перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Ожидается, что символический переезд посольства состоится 4 мая – в день 70-летия образования Израиля: у одного из зданий американского генконсульства будет заменена вывеска с размещением там посла и небольшой группы сотрудников.

Я очень благодарен ему за историческое решение признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство в наш день независимости. Отличные новости,
сказал перед отлетом Нетаньяху.

В свою очередь палестинцы назвали выбранную для переноса посольства дату «провокацией». Для них и многих израильских арабов 14 мая – это канун дня Накбы, национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 62

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  1. Arzoo Сегодня, 15:51
    Кроме того, у него запланировано выступление на ежегодной конференции ведущего произраильского лобби AIPAC.

    Они даже не стесняются, говорят как есть belay
    Arzoo
    1. Монос Сегодня, 15:57
      Нет. Наверное, всё таки, Израиль хозяин США - гнёт амеров, как хочет. smile
      Монос
    2. предки с Дона Сегодня, 16:01
      Если на сайте появятся израильтяне один вопрос к ним: "зачем" ???
      предки с Дона
    3. Арон Заави Сегодня, 16:06
      Цитата: Arzoo
      Кроме того, у него запланировано выступление на ежегодной конференции ведущего произраильского лобби AIPAC.

      Они даже не стесняются, говорят как есть belay

      А что здесь преступного? recourse Создайте в Америке русское лобби и пусть оно в ваших интересах пашет в Сенате и Конгресе.
      Арон Заави
      1. Николай Грек Сегодня, 16:11
        Цитата: Арон Заави
        А что здесь преступного?

        recourse recourse ваще-то у нормальных стран это считается коррупцией!!!! what wassat wassat wink laughing laughing laughing
        Николай Грек
        1. Вас Влад Сегодня, 19:04
          Цитата: Николай Грек
          ваще-то у нормальных стран это считается коррупцией!!!!

          Это у развивающихся стран это так называется! yes А у них, это уже данность от которой не куда не деться, только успевай осваивай!
          Вас Влад
      2. Вежливый Лось Сегодня, 16:16
        Цитата: Арон Заави
        Создайте в Америке русское лобби и пусть оно в ваших интересах пашет в Сенате и Конгресе.

        Зачем? Мы и так ихними выборами управляем.
        Вежливый Лось
        1. Владимир16 Сегодня, 17:16
          Не ихними, а иховыми wassat
          Но Вы абсолютно правы!!! laughing
          Владимир16
          1. Вежливый Лось Сегодня, 17:33
            Цитата: Владимир16
            Не ихними, а иховыми

            Тогда уже: "ихневыми"
            Вежливый Лось
      3. собаковод Сегодня, 16:17
        Арон Заави Сегодня, 16:06 ↑ Новый
        Цитата: Arzoo
        Кроме того, у него запланировано выступление на ежегодной конференции ведущего произраильского лобби AIPAC.
        Они даже не стесняются, говорят как есть
        А что здесь преступного? Создайте в Америке русское лобби и пусть оно в ваших интересах пашет в Сенате и Конгресе.
        Впервые соглашусь. С одной оговоркой - российское, именно, российское лобби в Сенате и Конгрессе не возможно по определению. Это почти как еврейское лобби в гитлеровском Рейхстаге.
        собаковод
        1. zadorin1974 Сегодня, 19:14
          собаковод .Боюсь вас расстроить-так он(фашизм) и начинался.Уже ни кого не удивить,что на Гитлера делали ставку финансовые круги не только Европы но и нового света(США).А,так как это в основном известные еврейские семьи,то все встает на свои места.Эсесовские отряды под командой Эйтара кто были?А фельдмаршал Эдвард Мильх какой национальности был?Ну и операция "киндертранспорт"и кто на ней озолотился под шумок?
          zadorin1974
          1. собаковод Сегодня, 19:40
            zadorin1974 Сегодня, 19:14 ↑ Новый
            собаковод .Боюсь вас расстроить-так он(фашизм) и начинался.Уже ни кого не удивить,что на Гитлера делали ставку финансовые круги не только Европы но и нового света(США).А,так как это в основном известные еврейские семьи,то все встает на свои места.Эсесовские отряды под командой Эйтара кто были?А фельдмаршал Эдвард Мильх какой национальности был?Ну и операция "киндертранспорт"и кто на ней озолотился под шумок?
            Не бойтесь меня расстроить.
            Читал где-то мельком, что в средние века главными гонителями евреев были евреи, переписавшие историю своих семей. Евреи Англии во время гражданской воины в США наживались одновременно на обоих сторонах конфликта.
            Так что, ничего не меняется со времён Танаха.
            собаковод
      4. starogil Сегодня, 19:14
        ВОЗЗВАНИЕ
        Адольфа Кремьё как учредителя
        к евреям вселенной.

        Эмблема: Вверху — скрижали Моисея,
        несколько ниже — протянутые и пожимающие
        одна другую руки, а в основе всего — земной шар.

        Девиз: “Все евреи за одного и одни за всех”.
        starogil
    4. Маз Сегодня, 19:12
      А как они пишут в СМИ! Поэма безмерной любви и преданности штатам.
      Маз
  2. Angel_and_Demon Сегодня, 15:55
    В Белом доме премьер-министр собирается «от имени еврейского народа» благодарить президента США за предстоящий перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.
    предстоящий перенос? вывеску поменяют с консульства на посольство
    Angel_and_Demon
    1. А. Привалов Сегодня, 17:20
      Цитата: Angel_and_Demon
      В Белом доме премьер-министр собирается «от имени еврейского народа» благодарить президента США за предстоящий перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.
      предстоящий перенос? вывеску поменяют с консульства на посольство

      Нет, новое построят. hi
      А. Привалов
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:56
        Цитата: А. Привалов
        Нет, новое построят.

        ну тогда только к коцу года - верю что вы умеете, но строительство это - время request
        Angel_and_Demon
        1. А. Привалов Сегодня, 18:12
          Цитата: Angel_and_Demon
          Цитата: А. Привалов
          Нет, новое построят.

          ну тогда только к коцу года - верю что вы умеете, но строительство это - время request

          Перенос посольства будет осуществлен в три этапа.
          На первом этапе переезда посольство расположится в столичном квартале Арнона, где в настоящее время находится консульский отдел американского посольства. (Там рядом для них в срочном порядке переоборудуют здание гостинницы. Потому, что консульское здание относительно маленькое.примеч. моё.) Тем не менее, здание в районе Арнона будет считаться временным "домом" посольства.
          Сотрудники консульского отдела уже уведомлены о том, что с 14 мая станут сотрудниками посольства США в Иерусалиме. Вместе с тем, консульский отдел продолжит по-прежнему оказывать услуги населению: как израильтянам, так и палестинцам. Место жительства посла Дэвида Фридмана на этом этапе останется прежним, он продолжит жить в Герцлии, работая при этом как в своем офисе в Тель-Авиве, так и в иерусалимском офисе.

          В рамках второго этапа посольство США в Тель-Авиве станет "отделением" посольства в Иерусалиме. Некоторые из американских дипломатов будут переведены в Тель-Авива в Иерусалим.

          Третий этап переноса посольства будет ознаменован его переездом в постоянное здание, строительство которого к тому времени завершится. Все сотрудники посольства будут работать в иерусалимском офисе. Консульский отдел на улице Агрон (Иерусалим), занимающийся вопросами американо-палестинских отношений, останется на своем месте.
          А. Привалов
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:24
            Цитата: А. Привалов
            Перенос посольства будет осуществлен в три этапа.

            ну - удачи, и что б терактов не было, просто людей жалко hi
            Angel_and_Demon
            1. Shahno Сегодня, 18:27
              Да все под контролем. Иерусалим конечно столица мира. Но в первую очередь наша столица. Ну вышло так, смиритесь...И это совершенно не значит что современный Израиль центр мира. Региональный центр-да.
              Shahno
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:32
                Цитата: Shahno
                И это совершенно не значит что современный Израиль центр мира. Региональный центр-да.

                вот в этом ваше заблуждение - ИЕРУСАЛИМ - центр основных религий, Карл - религий, а так будь он хоть пуп земли, это бы не обсуждалось hi
                Angel_and_Demon
                1. Shahno Сегодня, 18:38
                  Вы не точно поняли мою мысль. Я написал что Израиль региональный центр силы. Но увы сегодня сила это не только вера и борьба за нее. Поэтому Иерусалим центр слова, духа, веры, но не силы. Как то так. Но сейчас мой народ владеет им... Не признавать это не умно. Столица мира, почему, ну почитайте историю...Завтра все может измениться.
                  Shahno
                  1. zadorin1974 Сегодня, 19:23
                    Вот арабам это ни когда не понравится.И палестинцы ни когда с этим не смирятся.Ну вам же на это по пояс,вы же крышуете исключительных.
                    zadorin1974
              2. starogil Сегодня, 19:18
                ВОЗЗВАНИЕ
                Адольфа Кремьё как учредителя
                к евреям вселенной.
                "Близится время, когда Иерусалим явится домом молитвы для всех народов и знамя еврейского единобожия взовьётся на отдалённых берегах.
                Станем же пользоваться всеми обстоятельствами.
                Могущество наше огромно, научимся применять его к делу.
                Чего нам страшиться?..
                Уж недалёк тот день, когда все богатства земные перейдут в собственность детей Израиля!..”.*
                starogil
  3. котовский Сегодня, 16:02
    Вся наглость мира в израиле..
    А почему бы скажем Париж не объявить столицей израиля?
    Потом просто поблагодарить.. negative
    котовский
    1. А. Привалов Сегодня, 17:17
      Цитата: котовский
      Вся наглость мира в израиле..
      А почему бы скажем Париж не объявить столицей израиля?
      Потом просто поблагодарить.. negative

      Вот Париж то и будет будет столицей мусульманского государства. Там теракты пошли один за другим.
      А. Привалов
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:59
        Цитата: А. Привалов
        Вот Париж то и будет будет столицей мусульманского государства.

        вы не поверите, ноя в этом нисколько не сомневаюсь - вся западная гейропа будет мусульманской
        Angel_and_Demon
    2. Tiras Сегодня, 17:41
      Цитата: котовский
      А почему бы скажем Париж не объявить столицей израиля?


      А, что в Париже находится израильский парламент , Верховный суд, все министерства и резиденция президента?
      Может в Париж приезжал Путин, Медведев и встречались с премьер министром Израиля и президентом?
      Может в Париже Путин одевал кипу и шёл к еврейской стене?
      Может в Париж едут иностранные дипломаты на приём к премьер министру Израиля, в парламент и по прочим делам?
      Нет, все это в Иерусалиме, столице Израиля hi
      Tiras
  4. HAM Сегодня, 16:03
    Хотелось бы спросить израильтян:"оно вам надо??"Ведь ,наверняка,понимаете ЧТО будет со стороны арабов..
    HAM
    1. Tiras Сегодня, 17:51
      Волков бояться - в лес не ходить.
      Сейчас самое лучшее время для этого учитывая, что часть арабских стран объеденились с Израилем против Иранского шиитского террора.

      Поэтому все, что делает Трамп - делается в самый лучший момент, которого может уже и не будет. Арабские страны ворчат, но не особо уж реально возникают. Больше для вида и для внутреннего потребления.
      Tiras
      1. ul_vitalii Сегодня, 18:10
        Очень продумано и благородно с Вашей стороны smile
        ul_vitalii
  5. Геркулесыч Сегодня, 16:05
    Трамп решил поиграть у арабов на нервах? А не боится, что отношения со многими странами, и в первую очередь, монархиями Залива станут как минимум некудышными, а то и вообще никаких отношений больше не будет ?Палку то они с нетаньяху очень сильно перегнули -кого-то конец больно ударит!
    Геркулесыч
    1. Аскет Сегодня, 16:35
      Монархиям сейчас не до Иерусалима и Израиля,самим бы уцелеть, тем более против Ирана лучшего союзника не найти... Отсюда невнятная реакция ЛАГ пошумели для виду изобразив негодование и угомонились. Да и Эрдоган пригрозил разрывом дипотношений с США и тоже пар ушёл в свисток.
      Аскет
      1. Piramidon Сегодня, 16:56
        Цитата: Аскет
        Отсюда невнятная реакция ЛАГ

        А что эта организация сейчас решает и какой имеет авторитет в мире? Они там между собой договориться не могут.
        Piramidon
      2. Геркулесыч Сегодня, 17:04
        Станислав hi -если монархии не будут во главе "народного гнева " , пускай для виду, их самих могут смести местные майданы, и сша не помогут удержать власть монархам! А учитывая, что для сша смена приоритетов является обыденностью, не удевлюсь, что революции в заливе начнут именно сша. И начнут как обычные народные митинги.
        Геркулесыч
      3. KonoGon Сегодня, 18:50
        Цитата: Аскет
        Да и Эрдоган пригрозил разрывом дипотношений с США и тоже пар ушёл в свисток.
        Пригрозил разрывом отношений с Израилем. Куда ушёл пар - обсуждать не буду.
        KonoGon
  6. Геркулесыч Сегодня, 16:12
    Потом Трамп будет избран почетным премьером израиля, а по нечетным, он там будет президентом, как только в сша дадут коленом под задницу.
    Геркулесыч
    1. Tiras Сегодня, 17:51
      Там то хотя-бы могут дать по этому месту. Демократия wink
      Tiras
  7. APASUS Сегодня, 16:14
    Таким образом американцы принуждают арабов сделать выбор , но думаю не все так просто.Никто еще из арабов в открытую не признал,что основали группировки головорезов типа ИГИЛ
    APASUS
  8. Дормидонт Сегодня, 16:26
    А почему бы не обсудить возможность приезда Аятоллы?
    Дормидонт
  9. А. Привалов Сегодня, 17:07
    В 1947 году ООН приняла план раздела того, что осталось от бывшей британской подмандатной территории, на два государства -- еврейское и арабское (вроде мало их Британия с Францией ранее в 20-х, 30-х и 40-х уже тут нарезали -- Трансиордания, Ливан, Сирия, Ирак, Саудовская Аравия и пр.) Иными словами, арабы в 1947 году получили точно такой же билет на поезд Истории как и евреи. Только вместо того, чтобы создать своё государство, стали собачиться и начали военные действия, с целью не допустить создания еврейского государства, войну эту с треском проиграли и свой шанс упустили, а поезд ушёл... Так тут на Ближнем Востоке заведено, как в большой семье: кто хлеборезкой прощёлкал -- остался без каши.
    Словом, История распорядилась по своему: новому Израилю, через 2 месяца, 70 лет, а арабы так и ездят на ослах кляня евреев во всех своих бедах.
    А. Привалов
    1. котовский Сегодня, 17:22
      Наглость второе счастье..
      И че евреев не любят.... hi
      котовский
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 18:03
      Цитата: А. Привалов
      Так тут на Ближнем Востоке заведено, как в большой семье: кто хлеборезкой прощёлкал -- остался без каши.

      вот в этом не сомневаюсь - вы не счелкали, в большинстве ваших действий вас поддерживаю, но ИЕРУСАЛИМ - это межнациональный город
      Angel_and_Demon
      1. А. Привалов Сегодня, 18:29
        Цитата: Angel_and_Demon
        Цитата: А. Привалов
        Так тут на Ближнем Востоке заведено, как в большой семье: кто хлеборезкой прощёлкал -- остался без каши.

        вот в этом не сомневаюсь - вы не счелкали, в большинстве ваших действий вас поддерживаю, но ИЕРУСАЛИМ - это межнациональный город

        В ноябре 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 181 (II). Резолюция предусматривала для Иерусалима специальный международный статус, который должен был обеспечиваться Организацией Объединенных Наций через Совет по Опеке. Однако, статус в силу не вступил, поскольку в день провозглашения независимости государства Израиль, 15 мая 1948 года, Иерусалим был атакован ударными частями трансиорданского Арабского легиона. Обращаю внимание, на тот факт, что до этого времени Иерусалим был городом цельным, без всякого деления. В результате полномасштабных военных действий Арабо-израильской войны, к концу 1948 года, Западный Иерусалим находился под контролем Израиля, а Восточный, включая Старый город — под контролем Трансиордании. 13 декабря 1948 года Восточный Иерусалим был аннексирован Трансиорданией. 5 декабря 1949 года Израиль объявил Западный Иерусалим своей столицей. В апреле 1950 года Трансиордания также объявила Иерусалим своей второй столицей. В таком статусе Иерусалим находился без малого 20 лет. (Ни о каком палестинском народе в ту пору никто и слыхом не слыхивал.) Во время Шестидневной Войны 1967 года иорданская армия была разгромлена в течение двух дней и Иордания утратила Иерусалим. Город был объединён. Бывшие властители Иерусалима — Турция, Британия и Иордания территориальных претензий более не предъявляли. В 1980 году Израиль принял основной закон, по которому Восточный Иерусалим официально аннексировался и объединенный город объявлялся столицей Израиля. (Я сознательно не привожу тут различные резолюции ООН о непризнании иорданской и израильской аннексий, т.к. они оказались не релевантными после того, как Ассамблея ООН отменила решение о выделении ассигнований на установление постоянного международного статуса в Иерусалиме, тем самым сняв свои претензии на управление этим городом.) С тех пор и по сей день, уже 50 лет (пятьдесят лет, Карл!) объединённый Иерусалим управляется, снабжается, убирается, охраняется, лечится и пр. и пр. Израилем.
        А. Привалов
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:36
          Цитата: А. Привалов
          С тех пор и по сей день, уже 50 лет (пятьдесят лет, Карл!) объединённый Иерусалим управляется, снабжается, убирается, охраняется, лечится и пр. и пр. Израилем.

          вот в этом то и проблема, надо лечить не следствие hi
          Angel_and_Demon
          1. А. Привалов Сегодня, 19:36
            Цитата: Angel_and_Demon
            Цитата: А. Привалов
            С тех пор и по сей день, уже 50 лет (пятьдесят лет, Карл!) объединённый Иерусалим управляется, снабжается, убирается, охраняется, лечится и пр. и пр. Израилем.

            вот в этом то и проблема, надо лечить не следствие hi

            Medice, cura te ipsum! (Врач, исцели себя сам!) hi
            А. Привалов
    3. starogil Сегодня, 19:23
      А этот выползень, прокладка израильско-госдеповская при чём, здесь?
      starogil
  10. Ураган70 Сегодня, 17:38
    Эта клоунада уже в истории была, посмотрим за продолжением...
    А дело было так:
    "...Лидер республиканского большинства в сенате США и претендент на Белый Дом Боб Доул заявил, что он вносит в сенат законопроект " О досрочном переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим".
    Но после своего турне по Ближнему Востоку в 1990 году он заявил в сенате, что США не должны вмешиваться в одностороннем порядке в определение будущего статуса Иерусалима, и он берет назад свою подпись под резолюцией, признающей Иерусалим столицей Израиля. Вот такие кульбиты, когда на повестку дня выносится шанс стать президентом США. А поскольку все определяют сионисты, отсюда и такой пассаж Доула и реверансы сионистскому лобби в Америке..."
    Будем посмотреть! Трамп дурнее, да и в родственниках с сионистами, даже дочь его оболванили, так что он темная лошадка... Наверно если покопаться в его неоднократных банкротствах и восстании из пепла, как Феникс, то наверняка уши сионистов там будут очееень длинные!
    Ураган70
    1. А. Привалов Сегодня, 17:58
      Цитата: Ураган70
      Эта клоунада уже в истории была, посмотрим за продолжением...
      А дело было так:
      "...Лидер республиканского большинства в сенате США и претендент на Белый Дом Боб Доул заявил, что он вносит в сенат законопроект " О досрочном переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим".
      Но после своего турне по Ближнему Востоку в 1990 году он заявил в сенате, что США не должны вмешиваться в одностороннем порядке в определение будущего статуса Иерусалима, и он берет назад свою подпись под резолюцией, признающей Иерусалим столицей Израиля. Вот такие кульбиты, когда на повестку дня выносится шанс стать президентом США. А поскольку все определяют сионисты, отсюда и такой пассаж Доула и реверансы сионистскому лобби в Америке..."
      Будем посмотреть! Трамп дурнее, да и в родственниках с сионистами, даже дочь его оболванили, так что он темная лошадка... Наверно если покопаться в его неоднократных банкротствах и восстании из пепла, как Феникс, то наверняка уши сионистов там будут очееень длинные!

      Вспоминается старый анекдот:
      — Рабинович! Я слышал, вы читаете антисемитские газеты!
      — Ну да, читаю.
      — Как же вы можете! Вы же еврей!
      — А очень просто. Сначала я читал еврейские газеты.Там такая депрессия, скажу я вам! Все хотят евреев изничтожить, кругом антисемитизм, проблемы, все плачут... Я буквально спать не мог! А теперь я читаю антисемитскую прессу — и что вы думаете? Сплошной позитив! Евреи правят миром, они всё захватили, они самые богатые, они везде всё решают, под их дудку все пляшут! И вы знаете, даже кто тоже еврей?
      — Не может быть!!!!
      — Да... hi
      А. Привалов
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:29
        Цитата: А. Привалов
        Вспоминается старый анекдот:

        я всегда говорил - лучше еврея анекдот про еврея ни кто не расскажет laughing
        Angel_and_Demon
  11. Ураган70 Сегодня, 18:00
    Цитата: Геркулесыч
    Потом Трамп будет избран почетным премьером израиля, а по нечетным, он там будет президентом, как только в сша дадут коленом под задницу.

    Кому он нужен? Тем более вы путаете хозяина и слугу...
    Ураган70
  12. Ураган70 Сегодня, 18:04
    Цитата: А. Привалов
    Цитата: котовский
    Вся наглость мира в израиле..
    А почему бы скажем Париж не объявить столицей израиля?
    Потом просто поблагодарить.. negative

    Вот Париж то и будет будет столицей мусульманского государства. Там теракты пошли один за другим.

    А кто этому поспособствовал? Как говорится:
    Ураган70
    1. Shahno Сегодня, 18:13
      Завидуете?.. Работайте. И так же напишут и про 50 самых э богатых русских... Представьте вместо Форда Сечина.
      Shahno
      1. starogil Сегодня, 19:26
        "Сеть, раскидываемая Израилем поверх земного шара, будет расширяться с каждым днём, и величественные пророчества наших священных книг обратятся, наконец, к исполнению."
        Ну и при чём здесь зависть, это надо приструнить, хотя бы....
        starogil
    2. А. Привалов Сегодня, 18:31
      В 1927 году Форд направил в американскую прессу письмо с признанием своих ошибок.

      Как человек чести я считаю своим долгом принести извинения за все дурные поступки, совершённые мною в отношении евреев, моих сограждан и братьев, и прошу у них прощения за тот вред, который я причинил им безо всякой на то причины. Я отрекаюсь от обидных обвинений в их адрес, поскольку в действиях моих была ложь, а также даю полную гарантию, что отныне они могут ждать от меня только проявление дружбы и доброй воли. Не говоря уже о том, что памфлеты, которые распространялись в США и за рубежом, будут изъяты из обращения.
      А. Привалов
  13. мерцание Сегодня, 18:11
    Нетаньяху намерен обсудить с Трампом его приезд в столичный город Иерусалим
    Трамп может одной фразой стать лидером всего арабского населения. Если объявит Иерусалим столицей Палестины.
    мерцание
    1. Shahno Сегодня, 18:18
      Да не может он. Кто бы там на него ни давил, счастье дочери дороже...
      Shahno
    2. А. Привалов Сегодня, 18:34
      Цитата: мерцание
      Нетаньяху намерен обсудить с Трампом его приезд в столичный город Иерусалим
      Трамп может одной фразой стать лидером всего арабского населения. Если объявит Иерусалим столицей Палестины.

      Сумма городского бюджета равна сегодня приблизительно половине всего бюджета той самой "Палестины" за которую вы так ратуете. Что нищие будут с этим делать? Есть декларации, а есть жизненная практика. Будьте реалистом, уважаемый.
      А. Привалов
      1. мерцание Сегодня, 18:45
        Цитата: Shahno
        Да не может он. Кто бы там на него ни давил, счастье дочери дороже...
        Это понятно, так далеко шутить он не станет
        Сумма городского бюджета равна сегодня приблизительно половине всего бюджета той самой "Палестины" за которую вы так ратуете. Что нищие будут с этим делать? Есть декларации, а есть жизненная практика. Будьте реалистом, уважаемый.
        Постараюсь yes
        мерцание
      2. starogil Сегодня, 19:27
        Нищим давно пора попереть вас богатеньких с Ханаана.
        starogil
        1. А. Привалов Сегодня, 19:42
          Цитата: starogil
          Нищим давно пора попереть вас богатеньких с Ханаана.

          Тут такие Бобры переть пытались, да еле ноги унесли. Наивный вы мечтатель, starogil. hi
          А. Привалов
  14. Влад5307 Сегодня, 18:33
    Цитата: мерцание
    Нетаньяху намерен обсудить с Трампом его приезд в столичный город Иерусалим
    Трамп может одной фразой стать лидером всего арабского населения. Если объявит Иерусалим столицей Палестины.

    Все это политическая чушня - Израэль нужен Фашингтону как постоянный раздражитель арабов для контроля ситуевины для достижения своих целей. Израэль присосался к амерзкой попе для поддержки оружием и защиты в Совбезе ООН. Но как только "егемоновская" сила фашингтона сойдет на нет, то израильтяне вынуждены будут договариваться с арабами и возвернуть им украденные у них территории, а делать этого им очень как не хочется. С др. стороны и арабов придется сдерживать в их праведном гневе, а иначе мира там не видать, как только обоим драчунам не дать по сопатке и развести по разным углам.
    Влад5307
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