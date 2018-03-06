Колесный танк для европейских автобанов

Гендиректор Военно-промышленной компании (ВПК) Александр Красовицкий анонсировал разработку на колесной платформе «Бумеранг» ВПК-7829 танка, или, вернее боевой машины с тяжелым вооружением (БМТВ).Выступление Красовицкого нельзя назвать сенсацией в полной мере – о планах по созданию для колесной базы полностью автоматизированного артиллерийского боевого модуля, вооруженного 125-мм орудием, разработанном для танка Т-14 «Армата», сообщалось еще в 2015 году.Напомним, что модульность и высокий потенциал конструкции был подтвержден тем фактом, что первоначально участвующие в репетициях Парада Победы в Алабино «Бумеранги» были первоначально оборудованы боевым модулем, вооруженным пулеметом калибра 12,7 мм. А на Красную площадь все 4 машины вышли уже с модулями с 30-мм пушками и ПТУР "Корнет", которые выглядят куда внушительнее.Информации о разрабатываемой БМТВ не так уж много, однако специалисты полагают, что в «танковом» варианте «Бумеранг» получит не только 125-мм орудие от Т-14, но и будет унифицирован с ним по прицельному комплексу и средствам активной защиты.Надо отметить, что интерес к «колесным танкам» или «пушечным бронеавтомобилям» возник у российских военных не сегодня.Так, на базе БТР-90 «Росток» разрабатывали и «колесный танк» 2С28 «Спрут-К», вооруженный 125-мм орудием 2А75 от гусеничной самоходно-артиллерийской установки 2С25 «Спрут-СД».А, в 2012 году СМИ сообщили, что Минобороны РФ проводит оценочные испытания двух итальянских тяжелых колесных бронемашин типа В1 «Кентавр» (Centauro), а представители фирм IVECO и Oto Melara рассчитывают что Россия приобретет лицензию на производство Centauro, которое может быть размещено на ОАО «КамАЗ».Этим планам, если они в действительности были, сбыться не пришлось.И это вполне обосновано. Александр Красовицкий не случайно указал, что сегодня нет прямых конкурентов российскому бронетранспортеру «Бумеранг», и соответственно, БМТВ, создаваемому на его базе.Прежде всего, это касается необитаемого автоматизированного боевого модуля, в силу чего боекомплект и вооружение полностью изолированы, как от экипажа, так и десанта (в варианте БМП и БТР).Одним из слабых мест всех «колесных танков» является их меньшая (в сравнении с гусеничными машинами) защищенность. Имея мощное вооружение «танкового» уровня, они, как правило, оснащаются легкой противопульной броней.Так, для В-1 Centauro, участвовавших в миротворческой операции в Сомали, пришлось спешно закупать в Британии комплекты динамической защиты ROMOR-A. Чтобы защитить эти бронеавтомобили от ракет РПГ-7.А пушечные «Страйкеры» M1128 MGS армии США, по результатам войны в Ираке, усиливаются таким количеством навесных панелей и экранов, что это несколько снижает ходовые характеристики этой машины.На этом фоне колесная платформа средней массы (24 тонны), «Бумеранг» выгодно отличается. По некоторым данным он выдерживает попадание противотанковой гранаты или ракеты, выпущенной из переносного комплекса с любого ракурса, а также обеспечивает защиту от снарядов малокалиберной артиллерии, выпущенных в лобовую броню и крупнокалиберных пулеметов – в бортовую. Броня будет модульной, состоящей из съемных бронекерамических плит, решеток для борьбы с кумулятивными снарядами и динамической защиты. Подобно многим легким танкам, машина будет плавающей.Колесная формула, как известно 8х8. Причем подвеска полностью независима для всех колес, с полным приводом и системой Run Flat. «Бумеранг» может разворачиваться на месте, как гусеничный танк, благодаря возможности вращения колес разных бортов в противоположные стороны.Скорость по шоссе составляет около 100 км/час, на плаву – 12 км/час, запас хода по шоссе – 800 км.Как известно, большинство БМТВ создавались, прежде всего, для использования в локальных войнах в условиях африканских саван или ближневосточных пустынь.Колесная техника, обладает большим ресурсом, значительно дешевле в эксплуатации (не нуждается в трейлерах-танковозах). Меньший вес облегчает ее перевозку авиацией и морским транспортом. Высокая скорость открывает большие возможности для дальних рейдов и сопровождения колонн. Недостаточная защищенность для конфликтов низкой интенсивности считалась не очень критичной – предполагалось, что повстанцы, против которых будут действовать эти машины, будут вооружены главным образом, легким вооружением.Впрочем, БМТВ на базе «Бумеранга» я бы не стал сравнивать с «колониальными» бронеавтомобилями вроде французского Panhard AML, или южноафриканского Ratel FSV90.Скорее тут напрашивается аналогия с советским колесно-гусеничным танком БТ-7 (быстроходный танк), который задумывался, как ударный танк дальнего действия, совмещающий проходимость гусеничной машины со скоростью колесного бронеавтомобиля, необходимой для действий на европейских автобанах.Понятно, что все главные преимущества колесной техники, моментально сводятся на нет, при необходимости действовать на бездорожье. Именно поэтому БМТВ не могут заменить обычные танки, но могут серьезно усилить возможности войск. Особенно на европейском ТВД с его развитой сетью качественных дорог.Так что колесный танк «Бумеранг» по своей огневой мощи сопоставимый с Т-90А, с его скоростью и запасом хода может стать наряду с модернизированным Т-80 еще одним «ужасом Европы».Примечательно, что и американцы, компенсируя отсутствие у них легких танков, размещают в Европе свои «пушечные» страйкеры, причем не только в модификации M1128 MGS, но новые Stryker Infantry Carrier Vehicle Dragoon (ICVD), вооруженные скорострельной автоматической 30-мм пушкой XM813 производства компании АТК.