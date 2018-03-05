Берлускони возвращается в игру. Промежуточные итоги выборов в Италии

В Италии завершилось голосования в рамках парламентских выборов. Лидирует после подсчёта примерно 20% голосов коалиция «Вперёд, Италия!» во главе с многократным экс-премьером Сильвио Берлускони. У партийного блока Берлускони около 36% голосов избирателей.На второе место вырывается движение «Пять звёзд» (партия, основанная популярным в стране комиком Беппе Грилло), что в Италии не прогнозировалось социологами и политологами. У представителей движения около 28% голосов.Демократическая партия, которая на сегодняшний день является партией власти в Италии, пока набирает около 23% голосов, занимая лишь третье место.Ситуация после подсчёта всех отданных итальянцами голосов, как отмечается, принципиально расстановку сил, сложившуюся к данной минуте, не изменит.Таким образом, партийный блок Сильвио Берлускони получит в палате депутатов (нижняя палата парламента Италии) до 250 мест.Объединение «Пять звёзд» - около 200, а демократическая коалиция – около 130.В палате депутатов Италии – 630 кресел. Сегодня в ней 301 кресло занимают представители Демпартии, а у «Вперёд, Италия!» только 51 кресло. Получается, что партийное объединение Берлускони улучшило свои позиции примерно в 5 раз.По многомандатным округам, где голосование проходило по пропорциональной системе, в лидерах и "Лига" Маттео Сальвини.