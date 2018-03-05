08:20 05 марта
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Берлускони возвращается в игру. Промежуточные итоги выборов в Италии

В Италии завершилось голосования в рамках парламентских выборов. Лидирует после подсчёта примерно 20% голосов коалиция «Вперёд, Италия!» во главе с многократным экс-премьером Сильвио Берлускони. У партийного блока Берлускони около 36% голосов избирателей.

На второе место вырывается движение «Пять звёзд» (партия, основанная популярным в стране комиком Беппе Грилло), что в Италии не прогнозировалось социологами и политологами. У представителей движения около 28% голосов.

Демократическая партия, которая на сегодняшний день является партией власти в Италии, пока набирает около 23% голосов, занимая лишь третье место.


Берлускони возвращается в игру. Промежуточные итоги выборов в Италии


Ситуация после подсчёта всех отданных итальянцами голосов, как отмечается, принципиально расстановку сил, сложившуюся к данной минуте, не изменит.

Таким образом, партийный блок Сильвио Берлускони получит в палате депутатов (нижняя палата парламента Италии) до 250 мест.
Объединение «Пять звёзд» - около 200, а демократическая коалиция – около 130.

В палате депутатов Италии – 630 кресел. Сегодня в ней 301 кресло занимают представители Демпартии, а у «Вперёд, Италия!» только 51 кресло. Получается, что партийное объединение Берлускони улучшило свои позиции примерно в 5 раз.

По многомандатным округам, где голосование проходило по пропорциональной системе, в лидерах и "Лига" Маттео Сальвини.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/SilvioBerlusconi
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Комментарии 14

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 05:57
    Друг Сильвио незаменим ! bully
    ФЕОДОР
    1. Spartanez300 Сегодня, 06:05
      Сильвио уже 81 год а до сих пор светится как медный пятак .
      Spartanez300
      1. AlexDARK Сегодня, 06:58
        Всем бы так. Восхищаюсь этой его долгой молодостью.
        AlexDARK
        1. ПалБор Сегодня, 07:11
          Долгой и дорогой.Новая пластика - новая жизнь.А если серьёзно,дед,действительно,крут.Это Италия - в политике страны доминируют престарелый сердцеед и клоун smile
          ПалБор
    2. Spartanez300 Сегодня, 06:11
      В молодости Сильвио Берлускони работал певцом на круизном лайнере .
      Spartanez300
  2. AID.S Сегодня, 06:01
    Берлускони возвращается

    Старый конь борозды не испортит, а возможно и
    Получается, что партийное объединение Берлускони улучшило свои позиции примерно в 5 раз.

    перепашет всех глубоко.
    AID.S
  3. Навигатор 1 Сегодня, 06:02
    Да баловство это всё.
    Навигатор 1
  4. andrewkor Сегодня, 06:03
    " У меня есть друг, большой начальник": Путин о Берлускони!
    andrewkor
  5. Геркулесыч Сегодня, 06:05
    Человек -скандал, навязавший нам когда то свои ненужные реально вертолеты, с ним надо быть внемательным, и держать ухо востро! А то опять "по дружбе " толканет залежалое ненужное барохло!
    Геркулесыч
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 06:07
    До 2019 г. Берлускони судом запрещено занимать гос.посты. Партию, а сейчас и коалицию, возглавлять можно. А там и 19 год на подходе, глядишь и сменит новоиспечённого наполеошку. bully
    a.s.zzz888
  7. rotmistr60 Сегодня, 06:29
    Есть еще порох в пороховицах. Аналитики прогнозировали, что при любом раскладе взаимоотношения Италии и России пойдут на заметное улучшение. А при таком тем более.
    rotmistr60
  8. ученый Сегодня, 06:46
    К сожалению Италия член Евросоюза и не обладает ни экономическим, ни политическим суверенитетом. Все определят парламент Евросоюза. Единственный вариант, это надежда на то что будет инициирован брексит по типу Великобритании.
    ученый
  9. AlexDARK Сегодня, 06:59
    Уже вижу завтрашние заголовки. "Вмешательство руки кремля по самый локоть.""
    AlexDARK
  10. svp67 Сегодня, 07:33
    во главе с многократным экс-премьером Сильвио Берлускони.
    Вот уж точно МОЛОДЕЦ, ты его в дверь, а он в окно...
    svp67
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