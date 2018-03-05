08:24 05 марта
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Куда "гонят" НОАК? Новое повышение военных расходов в Китае

Китайские информационные агентства публикуют сведения о планах КНР существенно увеличить военные расходы. Стало известно о том, что официальный Пекин планирует довести расходную часть до 175 млрд долларов. Это примерно на 8% больше существующих показателей.

Именно около 175 млрд долларов Китай планирует потратить на военные нужды в 2018 году. По этому показателю (уровню трат на содержание армии) КНР находится на втором месте после США, военные расходы которых пока ни для кого не досягаемы – свыше 600 млрд свежеотпечатанных долларов.

Военные расходы Китая растут все последние годы. Так, в 2017 году рост составил примерно 7%. Рекордное повышение планки трат на содержание армии Пекин в последнее время осуществлял в 2011 году. Тогда рост составил почти 13%.


Куда "гонят" НОАК? Новое повышение военных расходов в Китае


На этом фоне председатель китайского кабинета министров Ли Кэцян заявил о готовности Китая продолжить масштабную реформу вооружённых сил. Из заявления китайского премьера (перевод РИА Новости):
Мы продолжим реформу системы национальной обороны и вооруженных сил, а также продолжим строить сильную и прочную современную пограничную, морскую и воздушную оборону.


Один из этапов реформы – повышение процента военной техники и вооружений, создаваемых в Китае. Также упор делается на внедрение цифровых технологий.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 33

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:15
    Бабки есть, могут себе позволить. Да и мерикатосы не дают расслабиться. А в это время китайские олигархи не знают куда деньги девать....
    a.s.zzz888
    1. zyablik.olga Сегодня, 06:21
      Цитата: a.s.zzz888
      Бабки есть, могут себе позволить. Да и мерикатосы не дают расслабиться.

      США оккупируют КНР ? wassat
      zyablik.olga
      1. dsk Сегодня, 06:28
        В Китае вся экономика растёт такими темпами. Оборонка при "напряге" может и 15% преодолеть.
        dsk
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:28
        zyablik.olga Сегодня, 06:21 ...США оккупируют КНР ? wassat

        Скудоумно ... посмотри на ситуацию в спорных вопросах островов, во внешней политике мерикатсов... хватит. т.к не хочу бисер метать перед..... hi
        a.s.zzz888
        1. zyablik.olga Сегодня, 06:34
          Цитата: a.s.zzz888
          Скудоумно ...

          Скудоумно - так общаться с незнакомыми людьми! fool
          Цитата: a.s.zzz888
          посмотри на ситуацию в спорных вопросах островов, во внешней политике мерикатсов...

          Да? Тысячи танков и БРСД которые неспособны достичь территории США, но покрывают большую часть России, китайцам нужны что бы острова отстоять? no
          Цитата: a.s.zzz888
          хватит. т.к не хочу бисер метать перед....

          А может просто Вы не в теме, и даже я разбираюсь в данном вопросе лучше? tongue
          zyablik.olga
          1. 72jora72 Сегодня, 06:52
            Да? Тысячи танков и БРСД которые неспособны достичь территории США, но покрывают большую часть России, китайцам нужны что бы острова отстоять? no
            Основные противники Китая в регионе,это Япония,Юж.Корея,Индия,Бангладеш,Вьетнам,плюс планы по возвращению Тайваня........достаточно?
            72jora72
            1. zyablik.olga Сегодня, 07:02
              Цитата: 72jora72
              Япония,Юж.Корея,Индия,Бангладеш,Вьетнам,плюс планы по возвращению Тайваня........достаточно?

              Вам известны планы китайского генштаба? Не поделитесь? lol
              Китайские БРСД угрожают Вьетнаму и Бангладеш... wassat Вы в курсе какой радиус имеют DF-21? По Вашему они нацелены на Японию, Тайвань и Корею? no
              zyablik.olga
        2. Glock Сегодня, 06:37
          Путин сказал много нового супероружия создали тайком от всех, не имеющего аналогов и в сжатые сроки. Застал китайских товарищей врaсплох наверное, подумать только, летающий реактор с непредсказумой траекторией. Испугались и расходы увеличивают. Ты бы тоже небось испугался после мультиков от президента России, он ведь не врет
          Glock
    2. Зяблицев Сегодня, 06:40
      Ну а что вы хотите? Цепная реакция - Трамп увеличивает расходы на оборону и трясет величием, ВВП то же не отстает, но тут выбора у нас нет, а дядюшка Си, то же хочет остаться в истории, как Великий кормчий, а тут без армии не обойтись... laughing Человечество интересно устроено - про правителя у которого была лучшая и доступная медицина или образование, только профессиональные историки вспомнят, а вот у того у кого было миллион танчиков, будут помнить веками, как про Цезаря...
      Зяблицев
      1. shans2 Сегодня, 07:50
        Только Россия в 2018 г.уменьшила расходы на оборону, а не увеличила, в отличии от остальных стран. Все основные дорогостоящие ОКР уже сделаны) , оружие разработано.
        shans2
        1. андрей юрьевич Сегодня, 08:01
          в принципе,нужно исходить из того,что "друзей" у нас нет..ну,Алексадр III,уже говорил...
          андрей юрьевич
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:23
    Им бы научится делать во первых, свою технику, а не "пиратки "от других стран, и технику начать делать качественную! А то ведь и 300 миллиардов долларов можно потратить на закупку вооружения, которое через пару -тройку лет просто сгниет в боксах, или развалится в поле.
    Геркулесыч
    1. zyablik.olga Сегодня, 06:38
      Цитата: Геркулесыч
      Им бы научится делать во первых, свою технику, а не "пиратки "от других стран, и технику начать делать качественную! А то ведь и 300 миллиардов долларов можно потратить на закупку вооружения, которое через пару -тройку лет просто сгниет в боксах, или развалится в поле.

      Технику они уже нормально делают. По рассказам тех кто был на авиазаводе в Шеньяне, качество изготовления авитехники даже выше чем на КнААПО. Более того в КНР разработаны и серийно производятся виды вооружений, которых пока у нас нет.
      zyablik.olga
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:06
        Ольга hi !У них нет главного -своей конструкторской школы, у них стереотипное мышление, и они реально, повторяю, реально неспособны догнать нашу конструкторскую мысль, создав оружие даже обсолютно равное нашему, а не то что слепить нечто превосходящее, и не имеющие мировых аналогов. Пока они будут жить кражами идей, их техника всегда будет отстовать от нашей на поколение, что бы они не врали.
        Геркулесыч
        1. zyablik.olga Сегодня, 07:34
          Цитата: Геркулесыч
          Ольга hi !У них нет главного -своей конструкторской школы, у них стереотипное мышление, и они реально, повторяю, реально неспособны догнать нашу конструкторскую мысль, создав оружие даже обсолютно равное нашему, а не то что слепить нечто превосходящее, и не имеющие мировых аналогов. Пока они будут жить кражами идей, их техника всегда будет отстовать от нашей на поколение, что бы они не врали.

          Простите, не знаю Вашего имени... request Что касается остального, большая ошибка считать китайцев дураками или неполноценными, неспособными создать что-то новое. Например несколько лет назад техника выпускаемая для НОАК полностью переведена на элементную базу и програмное обеспечение собственного производства. Можем ли мы похвастаться этим? no Многим ли любителям кричать на сайте "уря" ( к Вам это не относится) известно какова доля импортной элементной базы (главным образом китайской) скажем в БРЭО истребителя Су-35С которые строят на КнАПО ?
          Дело ведь не только в том, сколько в Китае тратят на армию, но огромную роль ещё играют расходы на образование и фундаментальные исследования.
          zyablik.olga
          1. Геркулесыч Сегодня, 07:41
            Ольга hi !Имя мое Сергей. А по китайской технике, даже так сказать "нафаршированная "микроэлектроникой, копия, всегда только копия! Для примера, сравните ТТХ китайского беспилотника (заявленные )и то же в отношении аналога из сша. Я молчу про то что РЕАЛЬНО броня китайских танков очень низкого качества! Это вечно головная боль их ВПК -отсутствие своей технологии лигировагия стали.
            Геркулесыч
            1. Ингвар 72 Сегодня, 08:03
              Цитата: Геркулесыч
              всегда только копия!

              Они ОЧЕНЬ быстро учатся, и качество китайских производителей растет очень быстро. В микроэлектронике, пусть и скопированной, китайцы впереди планеты всей. И очень глупо полагать, что противник Китая либо США, либо Индия с Вьетнамом - война ВСЕГДА подразумевает какой то приз. В войне с США и Индией Китай не получит абсолютно ни каких военных трофеев. Россия единственная страна, при нападении на которую Китай получит какой то приз в виде мало заселенных территорий. hi
              Ингвар 72
  3. Доктор Хаб Сегодня, 06:24
    А у меня не хорошие мысли. И не только про китайцев. Если на стене висит ружье, оно рано или поздно выстрелит.
    Доктор Хаб
  4. shans2 Сегодня, 06:25
    Тяжело сделать гиперзвуковое оружие, если украсть его не у кого, а Россия к середине 2000-х смогла навести порядок и больше не допускает утечек и разворовывания военных разработок). Будут пытаться деньгами залить свое отставание)
    shans2
  5. Strashila Сегодня, 06:28
    Значит с экономикой у китайских товарищей не все в порядке... цифирьки официальных отчетов не соответствуют реалиям. Когда они так в последний раз поступали... правильно... во время последнего кризиса, свое образный допинг чтоб удержать промышленность на плаву.
    Strashila
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:33
    до 175 млрд долларов
    Обстановка заставляет. А когда есть деньги почему бы и не увеличить расходы. За последнее десятилетие Китай показал, что знает, что и как ему делать.
    Для zyablik.olga
    США оккупируют КНР ? wassat
    Вопрос никчемный по существу. Китай так же как и Россия зачислены Сша во враги и какой бы не был товарооборот между этими странами поползновения Сша в отношении Китая есть и будут.
    rotmistr60
    1. zyablik.olga Сегодня, 06:59
      Цитата: rotmistr60
      Вопрос никчемный по существу. Китай так же как и Россия зачислены Сша во враги и какой бы не был товарооборот между этими странами поползновения Сша в отношении Китая есть и будут.

      Вопрос к данному "высокоинтелектуальному комментарию" :
      Цитата: a.s.zzz888
      Да и мерикатосы не дают расслабиться.

      Как раз по существу! Смотрите шире...Мощные вооруженные силы - это инструмент который заставляет с тобой считаться, причём не только соперников, но и "друзей". В то, что США в обозримом будущем ввяжутся в вооруженный конфликт с Китаем, я простите не верю. Но уже сейчас китайская армия имеет многократное превосходство над нашими силами на Дальнем Востоке. Добавьте сюда территориальные споры с другими соседями.
      zyablik.olga
  7. Vadim851 Сегодня, 07:10
    ВВП Китая - 12 трлн зеленых. Получается китайцы тратят примерно 1% от ВВП на оборону. Это не много, по сравнению с большинством стран.
    Vadim851
    1. просто экспл Сегодня, 07:23
      1.5% , а это приближается к тому что требуют матрасы от стран наты .
      просто экспл
  8. Vadim851 Сегодня, 07:14
    Единственное что может тревожить, это то, что они не связаны РСМД и могут развивать свои ядерные силы как им вздумается, например КР большой дальности на наземных ПУ и так далее.
    Vadim851
  9. svp67 Сегодня, 07:32
    Один из этапов реформы – повышение процента военной техники и вооружений, создаваемых в Китае. Также упор делается на внедрение цифровых технологий.
    Надо смотреть куда пойдут основные траты, грубо говоря на корабли или на сухопутные войска, и уже из этого можно будет делать выводы
    svp67
    1. Vadim851 Сегодня, 07:44
      Вот на корабли много и пойдёт. Строятся эсминцы проекта 055 , причём аж сразу 5 или 6 штук, а они стоят прилично так, добавляем эсминцы 052d , авианосец, серию фрегатов УРО, с подводным флотом тоже на месте не стоят.
      Vadim851
  10. лысова Сегодня, 07:40
    Большая страна во всех отношениях, отсюда и запросы, и желание обосноваться во всём мире, не пропадало.
    лысова
  11. Altona Сегодня, 07:47
    Цитата: zyablik.olga
    Вам известны планы китайского генштаба? Не поделитесь?

    -----------------------------------
    Они всем известны. Наращивание морской составляющей, постройка новых авианосцев и кораблей сопровождения. Усовершенствование ракет различного рода, усиление космической компоненты.Китай очень уязвим от морских путей, по которым доставляются сырье и товары. Китаю также не нужна огромная людская армия, избыточная в мирное время.
    Altona
  12. Altona Сегодня, 07:49
    Цитата: zyablik.olga
    Но уже сейчас китайская армия имеет многократное превосходство над нашими силами на Дальнем Востоке. Добавьте сюда территориальные споры с другими соседями.

    -----------------------------
    Два "Сармата" в Шанхай нивелируют всю это мощь.
    Altona
    1. Ингвар 72 Сегодня, 08:07
      Так у них то же есть ядрена бомба! wink
      Ингвар 72
  13. slavaseven Сегодня, 07:58
    США записали их в первые ряды "плохих парней" Конечно, Штаты не будут воевать сами, но столкнуть лбами Индию, Китай, Кореи, Непал, Бутан, Мьянму что бы получить борщец наваристей, чем на Ближнем Востоке. Предусмотрительный Китай готовится, ибо "лучше перебздеть чем недо-бздеть"
    свыше 600 млрд свежеотпечатанных долларов
    - ключевая фраза. За ней скрыто многое.
    slavaseven
  14. Alex-a832 Сегодня, 08:05
    Не только мы и наша власть знаем о том, что мир на волосок от ТМВ, которую хотят развязать анклосаксы из-за чувства потери глобального доминирования и близкого краха долларовой империи. Китайские власти это тоже прекрасно осознают и усиленно готовятся. Очень хотелось бы посмотреть на реакцию Запада на заключение военно-политического союза между Россией и Китаем, хотя этот вариант маловероятен - слишком крупные игроки.
    Alex-a832
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