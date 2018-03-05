Куда "гонят" НОАК? Новое повышение военных расходов в Китае

Мы продолжим реформу системы национальной обороны и вооруженных сил, а также продолжим строить сильную и прочную современную пограничную, морскую и воздушную оборону.

Китайские информационные агентства публикуют сведения о планах КНР существенно увеличить военные расходы. Стало известно о том, что официальный Пекин планирует довести расходную часть до 175 млрд долларов. Это примерно на 8% больше существующих показателей.Именно около 175 млрд долларов Китай планирует потратить на военные нужды в 2018 году. По этому показателю (уровню трат на содержание армии) КНР находится на втором месте после США, военные расходы которых пока ни для кого не досягаемы – свыше 600 млрд свежеотпечатанных долларов.Военные расходы Китая растут все последние годы. Так, в 2017 году рост составил примерно 7%. Рекордное повышение планки трат на содержание армии Пекин в последнее время осуществлял в 2011 году. Тогда рост составил почти 13%.На этом фоне председатель китайского кабинета министров Ли Кэцян заявил о готовности Китая продолжить масштабную реформу вооружённых сил. Из заявления китайского премьера (перевод РИА Новости ):Один из этапов реформы – повышение процента военной техники и вооружений, создаваемых в Китае. Также упор делается на внедрение цифровых технологий.