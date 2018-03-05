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БПК «Маршал Шапошников» усилят ракетным вооружением
Большой противолодочный корабль (БПК) «Маршал Шапошников» (проект 1155), проходящий ремонт и модернизацию, будет усилен ракетным оружием, передает РИА Новости сообщение командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца.
Он также сообщил, что в завершающую стадию входят работы по модернизации малого ракетного корабля проекта 1234 «Смерч».
Мы не отказываемся и от эксплуатации кораблей, чей возраст составляет 20-30 лет, если эти единицы имеют модернизационный ресурс. Очевидно, что такими кораблями являются БПК проекта 1155, которые входят в состав Приморской флотилии разнородных сил,отметил адмирал в интервью газете «Красная звезда».
В настоящий момент работы по ремонту и модернизации ведутся на первом из них – БПК "Маршал Шапошников". Среди прочего корабль будет усилен и ударным ракетным оружием,добавил командующий.
Он также сообщил, что в завершающую стадию входят работы по модернизации малого ракетного корабля проекта 1234 «Смерч».
Противокорабельные крылатые ракеты "Малахит" здесь уступят место более современным ракетам "Уран",уточнил Авакянц.
Использованы фотографии: pressa-tof.livejournal.com
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