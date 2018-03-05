БПК «Маршал Шапошников» усилят ракетным вооружением

Мы не отказываемся и от эксплуатации кораблей, чей возраст составляет 20-30 лет, если эти единицы имеют модернизационный ресурс. Очевидно, что такими кораблями являются БПК проекта 1155, которые входят в состав Приморской флотилии разнородных сил,

В настоящий момент работы по ремонту и модернизации ведутся на первом из них – БПК "Маршал Шапошников". Среди прочего корабль будет усилен и ударным ракетным оружием,

Противокорабельные крылатые ракеты "Малахит" здесь уступят место более современным ракетам "Уран",