20:44 05 марта
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БПК «Маршал Шапошников» усилят ракетным вооружением

Большой противолодочный корабль (БПК) «Маршал Шапошников» (проект 1155), проходящий ремонт и модернизацию, будет усилен ракетным оружием, передает РИА Новости сообщение командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца.



Мы не отказываемся и от эксплуатации кораблей, чей возраст составляет 20-30 лет, если эти единицы имеют модернизационный ресурс. Очевидно, что такими кораблями являются БПК проекта 1155, которые входят в состав Приморской флотилии разнородных сил,
отметил адмирал в интервью газете «Красная звезда».


В настоящий момент работы по ремонту и модернизации ведутся на первом из них – БПК "Маршал Шапошников". Среди прочего корабль будет усилен и ударным ракетным оружием,
добавил командующий.

Он также сообщил, что в завершающую стадию входят работы по модернизации малого ракетного корабля проекта 1234 «Смерч».

Противокорабельные крылатые ракеты "Малахит" здесь уступят место более современным ракетам "Уран",
уточнил Авакянц.

Использованы фотографии: pressa-tof.livejournal.com
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Комментарии 23

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  1. Spartanez300 Сегодня, 11:35
    Случайно не новым .
    Spartanez300
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:38
      Цитата: Spartanez300
      Случайно не новым .

      Это вряд ли , но всему своё время . wink
      bouncyhunter
      1. Арберес Сегодня, 11:57
        Сдается мне -это будет "Чабаненко"- N2"?
        Да и правильно, хотя бы так. Послужит еще кораблик, кораблей первого, второго ранга в обрез, а события мировые нас не ждут.
        Приветствую, уважаемый bouncyhunter hi
        Арберес
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:06
          Взаимно , уважаемый Арберес ! hi drinks
          Цитата: Арберес
          Сдается мне -это будет "Чабаненко"- N2"?

          Смотря какие ракеты на "Шапошникова" поставят , в статье об этом ни слова .
          Цитата: Арберес
          Послужит еще кораблик, кораблей первого, второго ранга в обрез, а события мировые нас не ждут.

          Совершенно верно , а то некоторым только бы всё на иголки пускать .
          bouncyhunter
          1. Арберес Сегодня, 12:13
            Цитата: bouncyhunter
            Смотря какие ракеты на "Шапошникова" поставят , в статье об этом ни слова .

            Главное, что ударным (в моем понимании способным работать по надводным целям), а то нонсенс какой то? Класс - эсминец без оружия против надводной компоненты потенциального "партнера".
            Арберес
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:18
              Цитата: Арберес
              Класс - эсминец без оружия против надводной компоненты потенциального "партнера".

              Во-во : абсурд и сюрреализм .
              bouncyhunter
      2. Тикси-3 Сегодня, 12:02
        Цитата: bouncyhunter
        Случайно не новым .

        это каким?
        Тикси-3
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:09
          Цитата: Тикси-3
          это каким?

          Сложно судить - в статье ни слова . Но видимо Spartanez300 имел ввиду что-то из последних разработок . Можно строить догадки пока не будет более детальной информации . yes
          bouncyhunter
          1. Тикси-3 Сегодня, 12:48
            Цитата: bouncyhunter
            Но видимо Spartanez300 имел ввиду что-то из последних разработок

            а какие последние разработки для ВМФ?....надводных....ракетных?...это точно калибры или ониксы, другого не дано, хотя скорее всего впихнут уран и все!
            Тикси-3
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:07
              Цитата: Тикси-3
              скорее всего впихнут уран и все!

              Не будем забегать вперёд и подождём более детальной информации .
              bouncyhunter
    2. Комментарий был удален.
    3. RASKAT Сегодня, 12:32
      Давно пора, если пока у нас нет возможности строить 7000 тонные боевые корабли, стоит модернизировать старые. На пр 1155 можно вырезать одну 100 мм арт установку АК-100, весит она 16 тонн плюс боезапас еще по 15 тонн на каждую пушку. Габариты и масса вполне позволят туда установить один Универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14. с 8 ракетами семейства Калибр. То же и с ЗРК, вырезать ЗРК Кинжал (аналог ТОРа) и установить ЗРК Штиль-1 (аналог Бука). Я уже молчу про новые комплексы РЛС, Акустики, РЭБ и т д.
      А вообще конечно же лучше было бы просто построить новый БПК.
      RASKAT
      1. donavi49 Сегодня, 14:10
        Я ниже показал - какие системы закупаются на Шапошникова. Никаких других вафель там не будет.
        donavi49
    4. donavi49 Сегодня, 14:10
      Старыми Х-35:

      Так, еще 31 июля 2015 года был заключен договор с АО «Конструкторское бюро машиностроения», входящим в АО «Корпорация Тактическое ракетное вооружение» [источник: закупка № 31603473837 (ссылка) – скан договора (ссылка), скан протокола разногласий (ссылка)]. Предмет договора – поставка комплекта из двух изделий 3С-24 стоимостью 47 млн руб. По известным данным 3С-24 (она же КТ-184) – это пусковая установка корабельного ракетного комплекса 3К24 «Уран» с противокорабельными ракетами Х-35 (3М24). Срок изготовления установок определен в 18 месяцев.

      Другие элементы модернизации:
      28 мая 2015 года был подписан договор с владивостокским ОАО «Изумруд» (входит в ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат») на поставку изделия МР-123-02/3 [источник: закупка № 31603315925  (ссылка) – скан договора (ссылка), скан протокола разногласий (ссылка)]. Универсальная система управления огнем корабельной артиллерии МР-123-02/3 «Багира» предназначена для управления стрельбой корабельной зенитной артиллерии калибра 30-100 мм и неуправляемым реактивным оружием калибра 122, 140 мм по воздушным целям, включая противокорабельные и противорадиолокационные ракеты, при самообороне корабля от средств воздушного нападения, по морским и береговым целям для обеспечения огневой поддержки десанта и поражения береговых объектов в глубине обороны в условиях применения активных и пассивных радиолокационных и оптико-электронных помех. В состав СУО «МР-123-02/3» в полном исполнении входят радиолокационный и оптико-электронный каналы. Цена СУО – 165,3 млн руб., срок поставки – до конца 2016 года.

      23 декабря 2015 года был заключен договор с санкт-петербургским ЗАО «ПКБ «РИО» на поставку автоматизированного комплекса связи Р-779-28 и комплекса связи глобальной морской системы связи при бедствии ГМССБ [источник: закупка № 31603447676 (ссылка) – скан договора (ссылка), скан протокола разногласий (ссылка)]. Стоимость соглашения – 422,786 млн руб., срок исполнения договора – 12 месяцев.

      В дополнение к ранее заключенным договорам с АО «НПП «Салют» на поставку РЛС общего обнаружения  МР-710 и 5П-30Н2 стоимостью свыше 980 млн руб. (о них – ссылка), 2 февраля 2016 года был подписан еще один договор на поставку системы обработки радиолокационной информации 5П-30П [источник: закупка №31603422726 (ссылка) – скан договора (ссылка)]. Цена договора – 122 млн руб., срок действия – до конца 2016 года.

      Кроме того, в 2015 году был подписан договор с АО «Таганрогский научно-исследовательский институт связи» на поставку комплекса ТК-25-2 с ценой 280,6 млн руб. и сроком исполнения 16 месяцев [источник: закупка 31503140033 (ссылка) – скан договора (ссылка), скан протокола разногласий (ссылка)]. По данным Концерна «Радиоэлектронные технологии», в который входит ТНИИС, Корабельный комплекс радиоэлектронного подавления ТК-25 предназначен для обеспечения радиоэлектронной защиты объекта от радиоуправляемого оружия воздушного и корабельного базирования путем создания активных помех с шириной спектра от 64 до 2000 МГц, а также импульсных дезинформирующих и имитационных помех с использованием копий сигналов. Комплекс способен одновременно анализировать до 256 целей.

      АО «Северное проектно-конструкторское бюро» ведется:

      - разработка проектно-конструкторской документации на установку заменяемых систем Б и ТС, определённых «Решением об организации работ по ремонту по техническому состоянию БПК проекта 1155 зав. №114 с выполнением отдельных модернизационных работ в соответствие с техническим заданием МП-1476 от 7.02.2015 г.» № 15-2/2150 от 27 апреля 2015 года,
      - размножение и поставка документации основного проекта по письмам-заявкам,
      - техническое сопровождение модернизационных работ,
      - участие в комиссиях по проведению опыта кренования и по продлению МРС и ПСС в период ремонта заказа с выполнением отдельных модернизационных работ.

      Цена данных работ, согласованная 243-м военным представительством МО РФ – 901,39 млн руб. (цена, предложенная исполнителем – 1,045 млрд руб.) [Источник: закупка № 31503147905 (ссылка) – скан договора (ссылка), техническое задание (ссылка), ведомость исполнения (ссылка)].
      donavi49
      1. DarkMatter Сегодня, 15:41
        Приветствую, тут вот еще такое всплывало (изделия УВПУ 3С-14-1155; Сведения о количестве (объеме) --- 2)
        http://zakupki.rosneft.ru/node/220427

        Не знаю как крупнее сделать) В общем строка 776 в таблице.
        Наименование проекта - Исполнительный план ТОФ. Регион поставки - Владивосток. Срок исполнениея договора - сен 18. Организатор закупки - АО ЦСД.
        DarkMatter
  2. kapitan92 Сегодня, 11:43
    Он также сообщил, что в завершающую стадию входят работы по модернизации малого ракетного корабля проекта 1234 «Смерч».

    МРК проекта 1234 осталось порядка 10-12 единиц и самому "молодому" лет 25. Хотя,........" На безрыбье и жаба — лабардан-с."
    kapitan92
  3. Lesorub Сегодня, 12:03
    Противокорабельные крылатые ракеты "Малахит" здесь уступят место более современным ракетам "Уран",

    Уран хороший комплекс - дальность пуска бы увеличить!
    Lesorub
    1. dvina71 Сегодня, 12:06
      ДЫк вроде да 260км уже прокачали..
      dvina71
    2. alex80 Сегодня, 12:34
      260км - вполне нормальная дальность.
      alex80
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 12:05
    Давненько уже "Шапка" ( так ласково-уменьшительно прозвали на флоте БПК ) в ремонте. Старый конь борозды не испортит, ещё побегает "по волнам, по морям".
    a.s.zzz888
  5. котовский Сегодня, 12:07
    Теперь вот думай,чем его русские нафаршировали.. lol
    Заново надо каждую посудину изучать. tongue
    котовский
  6. Монархист Сегодня, 12:59
    Цитата: bouncyhunter
    Взаимно , уважаемый Арберес ! hi drinks
    Цитата: Арберес
    Сдается мне -это будет "Чабаненко"- N2"?

    Смотря какие ракеты на "Шапошникова" поставят , в статье об этом ни слова .
    Цитата: Арберес
    Послужит еще кораблик, кораблей первого, второго ранга в обрез, а события мировые нас не ждут.

    Совершенно верно , а то некоторым только бы всё на иголки пускать .

    По-моему там сказано:"крылатые ракеты"малахит"уступят место современным:"Уран"
    Камрад boncyhunter, Вы как старший по званию зделайте замечание адмиралу Авакянцу. Шутка.
    А если серьезно то :а) Адмирал не обязан нам докладывать . Забыли как при Союзе из всего делали секрет.Мо родственник служил в с70 в ГДР и рассказывал:: АК 74 только появился и на стрельбище автоматы привозили на машине, чтобы никто не видел,а как отстрелялся собери все гильзы. И даже в караул у ворт часовой выходил со старым АК,а кто-то ему давал западный журнал,где было фото АК74! б) какие бы ракеты не поставили, но главное,что"старичек" ещё может "кусаться" и больно
    Монархист
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:11
      Цитата: Монархист
      По-моему там сказано:"крылатые ракеты"малахит"уступят место современным:"Уран"

      Сказано , но применительно к МРК "Смерч" :
      Он также сообщил, что в завершающую стадию входят работы по модернизации малого ракетного корабля проекта 1234 «Смерч».

      Противокорабельные крылатые ракеты "Малахит" здесь уступят место более современным ракетам "Уран",
      уточнил Авакянц.

      Цитата: Монархист
      Камрад boncyhunter, Вы как старший по званию зделайте замечание адмиралу Авакянцу. Шутка.

      Станет он меня - диванного маршала - слушать . lol
      Цитата: Монархист
      А если серьезно то

      Согласен с Вами , в своё время узнаем чем "Шапошникова" усилили .
      bouncyhunter
  7. 1289 Сегодня, 14:48
    ЕМУ БЫ КАКОЕ НИБУДЬ МОЩНОЕ ЗРУ. ДАЛЬШЕ И ГОВОРИТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ.
    1289
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