20:44 05 марта
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ВМФ планирует адаптировать АПЛ проекта 949А под комплекс «Калибр-ПЛ»

Тихоокеанский флот (ТОФ) может получить адаптированный под ракетный комплекс «Калибр-ПЛ» атомный подводный крейсер проекта 949А после 2021 года, передает РИА Новости сообщение командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца.



Есть планы по модернизации и перевооружению атомных ракетных крейсеров проекта 949А под новое оружие. Они будут адаптированы под комплекс крылатых ракет "Калибр", который заменит противокорабельные ракеты "Гранит",
сказал командующий.


По его словам, «практические работы в этом направлении уже ведутся на заводе "Звезда" в Приморском крае, и, вероятнее всего, один из модернизированных кораблей войдет в состав сил постоянной готовности флота после 2021 года».

Адмирал отметил также, что «после модернизации атомных подводных ракетных крейсеров проекта 949А их арсенал ракет существенно увеличится».

Использованы фотографии: https://defendingrussia.ru
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Комментарии 29

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  1. Труд Сегодня, 11:58
    Честно говоря я не вижу никакого смысла в подобных заявлениях. Очевидно что всю технику надо модернизировать. Чем быстрее это произойдет тем лучше, а сроки в 5 лет оптимизма не внушают.
    Труд
    1. Тикси-3 Сегодня, 12:06
      Цитата: Труд
      а сроки в 5 лет оптимизма не внушают.

      эти сроки будут сдвинуты еще на 5 лет....у нас в ВМФ так принято((....а жаль, нам бы по 3 батона на ТОФ и Север надо, я имею в виду модифнутые под калибр....но ремонты с модернизацией у нас длятся десятилетиями((
      Тикси-3
    2. андрей юрьевич Сегодня, 12:07
      «после модернизации атомных подводных ракетных крейсеров проекта 949А их арсенал ракет существенно увеличится».
      ну что...старенький убийца,стареньких авианосцев поработает ещё...)))
      андрей юрьевич
      1. злой партизан Сегодня, 13:13
        Цитата: андрей юрьевич
        старенький убийца,стареньких авианосцев поработает ещё...

        А если глубоко не вспашет? what
        Привет, старенький дилетант от рыбалки? drinks
        злой партизан
    3. Alex777 Сегодня, 12:08
      Всю технику нельзя модернизировать - кому-то надо службу нести, ресурс расходовать. У кого-то состояние корпуса делает модернизацию бессмысленной.
      Адмирал грамотно сказал - после 2021г.
      За срыв сроков не придерешься. hi
      Alex777
      1. DarkMatter Сегодня, 15:17
        Адмирал грамотно сказал - после 2021г. За срыв сроков не придерешься.

        5 декабря 2013
        Подлодку — сестру «Курска» модернизируют за 12 млрд
        АПЛ «Иркутск» вернется в боевой состав Тихоокеанского флота в 2017 году
        8 мая 2015
        Обновленная АПЛ «Иркутск» вернется на Тихий океан в 2019 году
        7 июня 2017
        АПЛ «Иркутск» должна будет вернуться в строй в 2021 году.

        03.06.2017
        Кроме того, Борисов добавил, что ведется модернизация лодки «Иркутск», которая будет выходить в 2021 году. Также обсуждаются планы модернизации еще трех лодок в рамках будущей программы вооружения до 2025 года.

        07.02.2018
        Тихоокеанский флот уже к 2021 году может получить после модернизации четыре атомных подлодки (АПЛ) проекта 949А "Антей", вооруженных ракетами "Калибр", заявил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

        Сегодня, 11:49
        Тихоокеанский флот (ТОФ) может получить адаптированный под ракетный комплекс «Калибр-ПЛ» атомный подводный крейсер проекта 949А после 2021 года.

        Это история вопроса, для тех кто подзабыл или не знал. То одну лодку, то четыре сразу, через пару недель снова оказывается одну, да и то не точно... А начали ее делать в каком году?
        Ну никак не придраться, правда? Все просто отлично, отлично! Только болтать могут, бла бла бла, бла бла бла. В показаниях путаются, а лодок как не было, так и нет!
        DarkMatter
    4. RASKAT Сегодня, 12:10
      Такие сроки только из за того что не хватает мощностей заводов Звезда и Звездочка.
      А что касается перевооружения лодок данной серии Калибрами, я вот смысла вообще не вижу. Да и это наверняка опять журналисты что то напутали, изначально речь шла о ракетах Оникс. А возможно в будущем и Циркон, это к стати скорее всего.
      RASKAT
      1. Alex777 Сегодня, 13:59
        Это Вы все напутали. Посчитайте сколько весят Ониксы.
        Звездочка этой темой не занимается.
        Калибры - ударное оружие большой дальности. Им и будут оснащать. Особенно с учетом послания ВВП и ядерного двигателя. hi
        Alex777
    5. предки с Дона Сегодня, 12:28
      беспилотные АПЛ это что-то за гранью разума, американцы точно его потеряли после речи ВВП, свернули всю свою активность, пребывают в глубоком ауте.
      предки с Дона
  2. Арберес Сегодня, 12:05
    Эту тему уже давно мусолят на всех ресурсах. Ничего нового. кроме ожиданий. Так то идея хорошая! Представляете, друзья мои какая это будет мощь!
    "Каракурты" начали клепать. Ударная мощь - восемь крылатых дозвуковых ракет по берегу: не маловато ли для сего "шедевра" нашей промышленности? Хорошо - по морским целям его использовать, но тогда он сам должен быть защищен кем то вроде БПК.
    Может все таки делать корабли способные защитить себя?
    Арберес
    1. dvina71 Сегодня, 12:11
      Цитата: Арберес
      маловато ли для сего "шедевра" нашей промышленности?

      ДЛя такого водоизмещения даже очень много.. А учитывая широкий спектр ванриантов загрузки..от КР дальнего действия до противолодочных..такие кораблики незаменимы в соеденениях. С их помощью можно усилить слабые стороны . Например Москва несет отличные ПКР,но по берегу работать им не может.. три каракурта это 24 КР большого радиуса..сравнимо с залпом самой "Москвы",плюс обещанные Каракутрам ПВО ближнего радиуса..,с Фортом Москвы это уже приличная аура..
      dvina71
      1. Арберес Сегодня, 12:17
        Да вот и я о чем! С нянькой ходить или от берега грозить, да и то не всем получится. hi
        Арберес
        1. dvina71 Сегодня, 12:31
          Цитата: Арберес
          С нянькой ходить

          Что значит с нянькой? Эскадры всегда состояли из разных кораблей. Даже когда они деревянные были.. И эскадра без фрегатов,барков..была обречена.. С тех пор ниче не изменилось.. Корабли 1класса без свиты менее устойчивы.
          dvina71
      2. ЗВО Сегодня, 17:59
        Цитата: dvina71
        А учитывая широкий спектр ванриантов загрузки..от КР дальнего действия до противолодочных..такие кораблики незаменимы в соеденениях. .


        И куда такие кораблики дойдут без дозаправки?
        И сколько они смогут нести расходников, которые входят в категорию автономность?
        И сколько баллов шторма они выдержат?

        Рядом то с Москвой?
        И получится так, что ни одно соединение в котором есть каракурт не сможет отличаться от финикийских парусных кораблей, что ходили по средиземке всегда в видимости берегов...
        ЗВО
    2. bouncyhunter Сегодня, 12:16
      Цитата: Арберес
      Эту тему уже давно мусолят на всех ресурсах.

      И одни ратуют за москитный флот , другие - за корабли более высокого ранга . Я в такие споры не лезу , потому как не мореман . Но к чужому мнению прислушиваюсь , особенно если оно от сведущих людей . Моё мнение : имеют право на жизнь и те , и другие . Вот только с пропорциями определиться .
      bouncyhunter
    3. Alexey RA Сегодня, 13:24
      Цитата: Арберес
      Эту тему уже давно мусолят на всех ресурсах.

      На "ВО" статья по перевооружению "батонов" на комплекс "Калибр" была в марте 2017 г. - "АПЛ проекта 949А "Антей" вооружат "Калибрами"".
      Цитата: Арберес
      "Каракурты" начали клепать. Ударная мощь - восемь крылатых дозвуковых ракет по берегу: не маловато ли для сего "шедевра" нашей промышленности?

      8 КРМБ с дальностью более 2500 км на корабле с водоизмещением 800 тонн - мало?! belay
      Цитата: Арберес
      Может все таки делать корабли способные защитить себя?

      Таких нет. Себя может защитить только соединение кораблей.
      К тому же, до окончания доводки "полимент-редута" и получения серийных корабельных ГТД мы даже фрегат сделать не сможем.
      Alexey RA
      1. Удав КАА Сегодня, 15:24
        Цитата: Alexey RA
        Себя может защитить только соединение кораблей.

        Соединение НК может обеспечить свою боевую устойчивость в определенных пределах...Все по номограммам: и вероятности, и мат ожидание числа сбитых и потопленных...
        А корабль может вести ПВО-бой, правда, с разной успешностью...Главное: уровень отработки расчетов ПВО, тех готовность ОТС, количество атакующих СВН , ну, и конечно же , соотношение по дальности оружия... Но одиночному кораблю очень сложно выстоять при ведении всеракурсного морского боя... Примеров -- куча! Бисмарк, Ямато, Шеффилд, Старк... yes
        Удав КАА
        1. Alexey RA Сегодня, 17:30
          Цитата: Удав КАА
          Но одиночному кораблю очень сложно выстоять при ведении всеракурсного морского боя...

          Именно это я и имел в виду.
          Цитата: Удав КАА
          Примеров -- куча! Бисмарк, Ямато, Шеффилд, Старк...

          Кхм... "Шеффилд" и "Старк", ПМСМ, к всеракурсному морскому бою относятся очень с большой натяжкой: первый атаковали с одного ракурса, второй был атакован вообще одиночным носителем ПКР и поражён только потому, что иракская машина в те времена считалась нейтрально-дружественной.
          Alexey RA
  3. Lesorub Сегодня, 12:09
    Думается у "Гранита" то же есть модернизационный потенциал! Жаль мощнейший комплекс своего времени, не потерявший актуальности!
    Lesorub
    1. dvina71 Сегодня, 12:13
      Граниты уже давно не производят.
      dvina71
  4. san4es Сегодня, 12:27
    Они будут адаптированы под комплекс крылатых ракет "Калибр"
    soldier
    ...Вероятно как здесь (примерно)

    Предполагается, что первым модернизированным "Антеем" для Тихоокеанского флота станет подлодка "Иркутск", которая с 2012 года находится на заводе "Звезда" в поселке Большой Камень Приморского края.
    Весной 2017 года в штабе ВМФ рассказали, что после модернизации общий боезапас подлодок типа "Антей" увеличится втрое – с 24 до 72 ракет на каждой субмарине. Замена комплексов "Гранит" на универсальные пусковые установки позволит атомоходам применять ракеты "Калибр" и "Оникс".
    По проекту 949А "Антей" построены 11 атомных подводных лодок, из которых в составе ВМФ России числятся восемь субмарин.

    san4es
    1. ЗВО Сегодня, 18:04
      Цитата: san4es
      Они будут адаптированы под комплекс крылатых ракет "Калибр"
      soldier
      ...Вероятно как здесь (примерно)]


      Только будет их 3шт в стакане.
      ЗВО
  5. Инжeнeр Сегодня, 12:54
    Странная новость! Раньше же заявляли, что будут Цирконы вместо Гранитов. Очень странно.. Калибры не по дальности ни по поражающей способности и близко не стояли рядом с Гранитами.
    Инжeнeр
    1. Bronevick Сегодня, 13:15
      Циркон уже не в моде, теперь в моде ракеты с " ядерными двигателями".
      Bronevick
    2. 1vlad19 Сегодня, 13:48
      Будут "работать" по земле и судам обеспечения авианосной группы. А Циркон, скорее всего не входит в шахту по габаритам.
      1vlad19
    3. Alexey RA Сегодня, 19:28
      Цитата: Инжeнeр
      Калибры не по дальности ни по поражающей способности и близко не стояли рядом с Гранитами.

      Год назад разбирали, что в случае с "батонами" "Калибр" - это название комплекса, а не ракеты. А в УВП комплекса "Калибр" встают как одноимённые КР/ПКР/ПЛУР, так и "ониксы".
      Alexey RA
  6. annodomene Сегодня, 13:49
    Модернизация - это хорошо. Но еще про продление МРС забывать не стоит, в плане целесообразности. На 7 корпусе "Батона" самое безобидное предложение от ЦКБ МТ было - установить кингстоны на все ЦГБ! О, как!
    annodomene
  7. Deadушка Сегодня, 14:00
    "Калибры"конечно хорошо... но сбивать их проще...
    "Гранит" одной своей тушкой может кораблю огромный урон нанести, да и попасть в него можно конечно но он еще не одну сотню метров к цели пролетит и там уже как повезет(противнику). request
    Deadушка
  8. Старый26 Сегодня, 18:29
    Цитата: RASKAT
    Такие сроки только из за того что не хватает мощностей заводов Звезда и Звездочка.
    А что касается перевооружения лодок данной серии Калибрами, я вот смысла вообще не вижу. Да и это наверняка опять журналисты что то напутали, изначально речь шла о ракетах Оникс. А возможно в будущем и Циркон, это к стати скорее всего.

    У нас действительно чаще всего в ходу именно журналам осмыслить то, о чем пишут. В принципе наиболее объективным было освещение модернизации 949А-проекта в плане замены главного калибра ("Гранитов") на универсальные пусковые установки. Индекс сейчас точно не помню, знаю, что вертикальные имели индекс 3С14. В пусковую установку могут быть помещены ЕМНИП 3 ТПК с ракетами. А вот какие это будут ракеты - другой вопрос. Пусковая позволяет запускать как ракеты семейства "Калибр", так и ракеты "Оникс" (в перспективе и "Циркон"). Разумеется после модернизации систему управления оружием.

    Цитата: Alex777
    Это Вы все напутали. Посчитайте сколько весят Ониксы.
    Звездочка этой темой не занимается.
    Калибры - ударное оружие большой дальности. Им и будут оснащать. Особенно с учетом послания ВВП и ядерного двигателя. hi

    Калибр - ударное оружие большой дальности? Уточните только, что это во-1 касается целей на берегу, во-2 - для стрельбы на такую дальность необходимо, чтобы носитель (корабль, подводная лодка) была достаточно близко к берегу. Надеяться на то, что выпустив ракету в океане кто-то поразит цель за 1,5-2 тысячи километров - глупо, учитывая особенностями системы наведения
    Ну и как без послания ВВП и ядерного двигателя. Самый цитируемый тренд. Вот только насколько он близок к реальности этот двигатель пока никто не знает.

    Цитата: предки с Дона
    беспилотные АПЛ это что-то за гранью разума, американцы точно его потеряли после речи ВВП, свернули всю свою активность, пребывают в глубоком ауте.

    Ну конечно. на любой наш чих они пребывают в глубоком ауте. А не пробывали. чисто для себя решить проблему навигации. Как в плане нахождения в той или иной точке океана, так и в плане управления комплекса, который иде на глубине в 1 км со скоростью в 200 км/час. Как будет реагировать на появление препятствий на дне. И как можно совместить огромную скорость и бесшумность. Нет, конечно если у вас альтернативная физика и гидродинамика - это наверное можно сделать. Но как при наличии винтов можно достичь скорости в 200 км/час - вопрос тем, кто писал доклад президенту

    Цитата: Арберес
    Эту тему уже давно мусолят на всех ресурсах. Ничего нового. кроме ожиданий. Так то идея хорошая! Представляете, друзья мои какая это будет мощь!
    "Каракурты" начали клепать. Ударная мощь - восемь крылатых дозвуковых ракет по берегу: не маловато ли для сего "шедевра" нашей промышленности? Хорошо - по морским целям его использовать, но тогда он сам должен быть защищен кем то вроде БПК.
    Может все таки делать корабли способные защитить себя?

    "Каракурты", как и "Буяны-М" не решают проблемы. Корабли класса "река-море" или корабли прибрежной зоны не решат вопросов устойчивости флота. Почти полное отсутствие ПВО на таких кораблях делает их беззащитными при любой атаке с воздуха...

    Цитата: bouncyhunter
    Цитата: Арберес
    Эту тему уже давно мусолят на всех ресурсах.

    И одни ратуют за москитный флот , другие - за корабли более высокого ранга . Я в такие споры не лезу , потому как не мореман . Но к чужому мнению прислушиваюсь , особенно если оно от сведущих людей . Моё мнение : имеют право на жизнь и те , и другие . Вот только с пропорциями определиться .

    В свое время (в 50-х годах) в СССР был такой адмирал - Амелько. Фанат москитного флота. Он считал, что можно решить все вопросы именно москитным флотом. История показала, что он был не прав.

    Цитата: Lesorub
    Думается у "Гранита" то же есть модернизационный потенциал! Жаль мощнейший комплекс своего времени, не потерявший актуальности!

    Был бы - давно бы модернизировали. "Гранит" фактически продолжение линейки "Базальт"- "Вулкан"- "Гранит". Но за почти 40 лет ничего нового в продолжении (модернизации) этого комплекса не появилось. Потерял ли он свою актуальность или нет - сказать сложно. Огромная ракета, но требовала внешнего целеуказания. Чего увы нет..

    Цитата: Bronevick
    Циркон уже не в моде, теперь в моде ракеты с " ядерными двигателями".

    Конечно не в моде. Вы что, так и не поняли, что как только появляется что-то новое (фикция это или правда) предыдущее оружие перестают цитировать. Сначала был "Статус-6" все только о нем и говорили. Потом был удар по Сирии с Каспия по Сирии. Все сразу прозрели и выяснили, что теперь "вундерваффе" называется "Калибром". Потом "проявился" в СМИ "Циркон" - тоже очередная "вундерваффе". Сейчас это "крылатая ракета с ядерной силовой установкой". Но если у предыдущих "Изделий" было что-то, что можно назвать основой, базисом, на котором выросли те или иные системы оружия, то по последней этого сказать нельзя. Вообще не понятно, что это такое, какие скорости и прочее. Вопросов значительно больше, чем ответов. Она возникла "ниоткуда". И не надо говорить о секретности и всем таком. Абсолютную секретность при наличии тысяч людей и десятков контрагентов полностью невозможно осуществить. Всегда что-то проявится, на уровне слухов, неподтвержденных высказываний и прочее. А здесь "ядерная крылатая ракета" выпрыгнула, как черт из табакерки. В "Кинжал" и то поверить легче....

    Цитата: 1vlad19
    Будут "работать" по земле и судам обеспечения авианосной группы. А Циркон, скорее всего не входит в шахту по габаритам.

    В какую шахту? ТПК "Калибра", "Оникса" и "Циркона" имеют судя по всему идентичные габариты
    Старый26
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