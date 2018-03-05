ВМФ планирует адаптировать АПЛ проекта 949А под комплекс «Калибр-ПЛ»

Есть планы по модернизации и перевооружению атомных ракетных крейсеров проекта 949А под новое оружие. Они будут адаптированы под комплекс крылатых ракет "Калибр", который заменит противокорабельные ракеты "Гранит",

Тихоокеанский флот (ТОФ) может получить адаптированный под ракетный комплекс «Калибр-ПЛ» атомный подводный крейсер проекта 949А после 2021 года, передает РИА Новости сообщение командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца.сказал командующий.По его словам, «практические работы в этом направлении уже ведутся на заводе "Звезда" в Приморском крае, и, вероятнее всего, один из модернизированных кораблей войдет в состав сил постоянной готовности флота после 2021 года».Адмирал отметил также, что «после модернизации атомных подводных ракетных крейсеров проекта 949А их арсенал ракет существенно увеличится».