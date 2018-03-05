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ВМФ планирует адаптировать АПЛ проекта 949А под комплекс «Калибр-ПЛ»
Тихоокеанский флот (ТОФ) может получить адаптированный под ракетный комплекс «Калибр-ПЛ» атомный подводный крейсер проекта 949А после 2021 года, передает РИА Новости сообщение командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца.
По его словам, «практические работы в этом направлении уже ведутся на заводе "Звезда" в Приморском крае, и, вероятнее всего, один из модернизированных кораблей войдет в состав сил постоянной готовности флота после 2021 года».
Адмирал отметил также, что «после модернизации атомных подводных ракетных крейсеров проекта 949А их арсенал ракет существенно увеличится».
Есть планы по модернизации и перевооружению атомных ракетных крейсеров проекта 949А под новое оружие. Они будут адаптированы под комплекс крылатых ракет "Калибр", который заменит противокорабельные ракеты "Гранит",сказал командующий.
По его словам, «практические работы в этом направлении уже ведутся на заводе "Звезда" в Приморском крае, и, вероятнее всего, один из модернизированных кораблей войдет в состав сил постоянной готовности флота после 2021 года».
Адмирал отметил также, что «после модернизации атомных подводных ракетных крейсеров проекта 949А их арсенал ракет существенно увеличится».
Использованы фотографии: https://defendingrussia.ru
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