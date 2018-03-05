20:50 05 марта
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МиГ-25РБ остается в строю сирийских ВВС

Сирийские ВВС в настоящее время имеют в своем составе около сорока самолетов-рекордсменов МиГ-25, которые способны развивать скорость 3000 км/ч, пишет Вестник Мордовии.



«Foxbat – "летучая лисица" не очень часто поднимается в небо. Как говорят пилоты, "в крайний раз" они были задействованы где-то около месяца назад, во время израильского налета на Сирию», – говорится в материале Дмитрия Лемешко.


Он отмечает, что самолетам, по всей видимости, «не удалось поразить ни одной цели, но сам факт подъема в небо "двадцать пятых" вызвал большой резонанс – для многих стало откровением, что эти самолеты еще в строю».

Но в прошлом месяце речь шла о перехватчиках МиГ-25ПД, а у ВВС САР есть еще одна «секретная и, в тоже время, более опасная для противников модификация – МиГ-25РБ, которая способна быть не только скоростным разведчиком, но и бомбардировщиком», пишет автор.

Несмотря на почтенный возраст, характеристики этого самолета впечатляют: он способен разгоняться до 2,83 Маха и нести 8 пятисоткилограммовых бомб, которые сбрасываются в автоматическом режиме в заданной точке.

Судя по появляющимся в интернете редким фотографиям, сирийцы тщательно следят за этой техникой, и если понадобится, МиГ-25 смогут выполнить все поставленные перед ними задачи, заключает издание.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru
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Комментарии 32

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  1. Vard Сегодня, 12:56
    Я в армии служил... когда такой в Японию угнали... У нас рядом аэродром был... над нами как раз на посадку заходили... Пару раз от снега полосу чистили... так что прикоснулся...
    Vard
    1. шура матросов Сегодня, 12:59
      Так вроде в Японию Беленко перехваичик угнал, а не РБ. recourse
      шура матросов
      1. роман66 Сегодня, 13:18
        не стоит упускать лишний повод проклянуть предателя
        роман66
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:23
          Рома , салют ! hi
          более опасная для противников модификация – МиГ-25РБ, которая способна быть не только скоростным разведчиком, но и бомбардировщиком

          Козырь из рукава ? wink
          bouncyhunter
          1. роман66 Сегодня, 13:45
            ну а почему нет-то? у полосатых ф-15 так же многолапый везделюб
            роман66
            1. iliitchitch Сегодня, 20:24
              Цитата: роман66
              ну а почему нет-то? у полосатых ф-15 так же многолапый везделюб

              Буковки , буковки после цифр укажите . В авиации это важно . Везделюб , ёлки-палки . Тачела неплоха , прямо скажем , была , только эта кеда устарела , а потенциал модернизации уже исчерпан .
              Планер квадратен слишком . Пихай туда афар , не пихай , всё равно это ДОБЫЧА .
              iliitchitch
    2. сибиралт Сегодня, 13:00
      М-да. Такой самолет Израиль никакой "пращей давидика" не достанет. lol
      сибиралт
      1. шура матросов Сегодня, 13:56
        Не путайте Израиль 70-х и нынешний. Да, машина скоростная, высотная, но и ПВО не стоИт на месте. hi
        шура матросов
        1. romandostalo Сегодня, 20:23
          Там штука в другом, на этой скорости у него динамический потолок если память не изменяет порядка 35 км.
          romandostalo
  2. КОТ БАЮН Сегодня, 12:57
    Нда... Ну как говорят "на безрыбье и ж опа соловей"... Летает? Летает. Задачи выполняет? Выполняет. Честь и хвала создателям подобных машин. А где-то еще Т-34 воюют... Вот что значит "сделано в СССР"...
    КОТ БАЮН
    1. iliitchitch Сегодня, 13:02
      Цитата: КОТ БАЮН
      Ну как говорят "на безрыбье и ж опа соловей"...

      Ну нифига себе , асаду hi , удивил , да . Эта штука не ж опа и не соловей , точно Вам говорю .
      iliitchitch
      1. КОТ БАЮН Сегодня, 13:19
        Эта штука не ж опа и не соловей , точно Вам говорю .

        hi приветствую
        Это я так фигурально выразился и исключительно по-доброму. Ни ..опа ни соловей и рядом не стояли с этой штукой.... good
        КОТ БАЮН
  3. шура матросов Сегодня, 12:57
    Золотой запас, так сказать, сирийских ВВС good
    Машина далеко не новая, но до сих пор, так понимаю, имеющая хорошие характеристики
    шура матросов
    1. Капитан Пушкин Сегодня, 20:38
      МиГ-25 устарел безнадежно. И как перехватчик и как разведчик и как бомбардировщик.
      Использовать против басмачей слишком дорогое удовольствие, а против Израиля малоэффективно - нынешние F-16 и F-15 имеют РЛС с бОльшей дальностью обнаружения и более дальнобойные ракеты, а ПВО не пропустит высотный самолет-разведчик или бомбардировщик.
      Капитан Пушкин
  4. Jovanni Сегодня, 13:02
    МиГ-25РБ остается в строю сирийских ВВС

    Н-да... Где был бы этот строй без ВКС России...
    Jovanni
    1. Romka47 Сегодня, 13:10
      Правильно их бы уничтожили. "Лучшее средство борьбы с самолетами-гусеницы танков!"
      Romka47
    2. Vita VKO Сегодня, 13:12
      Цитата: Jovanni
      Где был бы этот строй без ВКС России...

      Только за то, что удалось сохранить МиГ-25 сирийские техники и летчики могут гордиться. А после нормального ремонта, конечно без ВКС РФ его бы сделать не удалось, характеристики МиГ-25 мало чем уступают МиГ-31. Жаль, что наземная инфраструктура пунктов наведения в Сирии так и не восстановили нормально, иначе бы они давно завалили ни один F-16.
      Vita VKO
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 13:08
    и нести 8 пятисоткилограммовых бомб, которые сбрасываются в автоматическом режиме в заданной точке.
    Использование разведчиков и перехватчиков в качестве бомбардировщика не от хорошей жизни и для работы по земле используется всё что хоть как-то для этого подходит . и именно поэтому
    МиГ-25РБ остается в строю сирийских ВВС
    и будет оставаться и использоваться до полной выработки ресурса , а может и сверх него... Ну и , ДА ! , надёжность советской техники впечатляет...
    КВУ-НСвД
    1. Alexey RA Сегодня, 13:43
      Цитата: КВУ-НСвД
      Использование разведчиков и перехватчиков в качестве бомбардировщика не от хорошей жизни и для работы по земле используется всё что хоть как-то для этого подходит . и именно поэтому

      Сдаётся мне, что фраза про 8 пятисоткилограммовых бомб, которые сбрасываются в автоматическом режиме в заданной точке относится именно к МиГ-25РБ. Для которого данный режим работы является штатным - его исходно делали как разведчик-бомбардировщик.
      Alexey RA
      1. Капитан Пушкин Сегодня, 20:43
        Цитата: Alexey RA
        Цитата: КВУ-НСвД
        Использование разведчиков и перехватчиков в качестве бомбардировщика не от хорошей жизни и для работы по земле используется всё что хоть как-то для этого подходит . и именно поэтому

        Сдаётся мне, что фраза про 8 пятисоткилограммовых бомб, которые сбрасываются в автоматическом режиме в заданной точке относится именно к МиГ-25РБ. Для которого данный режим работы является штатным - его исходно делали как разведчик-бомбардировщик.

        МиГ-25РБ с успехом использовался Ираком во время Ирано-Иракской войны без потерь. Но с той поры утекло столько воды, что сложно представить на каком театре его можно было бы с успехом применить в наши дни.
        Капитан Пушкин
  6. Zaurbek Сегодня, 13:14
    В Монографии про МиГ-25 РБ читал, что для них есть 500кг бомбы ФАБ-500Т с жаропрочным покрытием и при сбросе при скорости около 2М и высоты 10-12км они летят еще около 100км (?).. если добавить глоннас наведение и крыло для планирования, то получится весьма интересное оружие.
    Zaurbek
    1. Капитан Пушкин Сегодня, 20:47
      Цитата: Zaurbek
      В Монографии про МиГ-25 РБ читал, что для них есть 500кг бомбы ФАБ-500Т с жаропрочным покрытием и при сбросе при скорости около 2М и высоты 10-12км они летят еще около 100км (?).. если добавить глоннас наведение и крыло для планирования, то получится весьма интересное оружие.

      В Сирии для применения МиГ-25РБ управляемых авиабомб (которых он не имеет), без захода в зону действия ПВО соседей, пространства маловато.
      Капитан Пушкин
  7. А. Привалов Сегодня, 13:19
    Одна из любимых фраз от АБС. "Обитаемый остров":
    "... Солдат, помнится, наизусть заставляли зубрить... Рядовой такой-то! Поименуй личный бомбовоз его императорского высочества! И тот, бывало, именует..."Личный Его Императорского Высочества Принца Кирну Четырех Золотых Знамен Именной Бомбовоз "Горный Орел!"
    wassat
    А. Привалов
    1. котовский Сегодня, 14:32
      Да уж..Не то что фу35..Правда какой то горный орел ему бампер помял.. wassat
      котовский
  8. svp67 Сегодня, 13:33
    более опасная для противников модификация – МиГ-25РБ
    Тут осталось лишь узнать , а бомбы для них есть? Там ведь не простой "чугун" применяется, а "специальный"
    svp67
  9. Deadушка Сегодня, 13:42
    Хорошая машина, но уже староват.
    Что оборудование, что вооружение...
    Сирия:
    - 1979 г. - поставлено 12 экз. МиГ-25ПД;
    - 1986 г. - на вооружении 20 экз. МиГ-25;
    - 1991 г. - за все время поставлено 8 экз. МиГ-25РБ (в т.ч. РБК) и 30 экз. МиГ-25ПД;
    - 1993 г. - на вооружении до 30 экз. МиГ-25ПД и 6 экз. МиГ-25РБ (по советским данным - 35 и 6 экз.)
    http://militaryrussia.ru/blog/topic-382.html
    На базе 25Р был проект переделки в административный
    Deadушка
  10. sceptical Сегодня, 13:43
    Цитата: Vita VKO
    Цитата: Jovanni
    Где был бы этот строй без ВКС России...

    иначе бы они давно завалили ни один F-16.


    Сомнительно, но даже палка раз в жизни может выстрелить. Другое дело, что последствия были бы такими же как и с потерей последнего F16, а именно - оди раз в 20 лет, после чего за один идет в расход большая часть южный батарей сирийского ПВО. В случае с Миг-25 всё могло бы быть гораздо хуже и разгорелась бы ещё одна война в которой Израиль стал бы полномасштабным участником Сирийского конфликта. Это ещё счастье, что у власти сейчас суперумеренный Натанияху.
    sceptical
    1. котовский Сегодня, 14:38
      Под ноги смотрите,споткнетесь.. lol
      котовский
      1. sceptical Сегодня, 17:06
        Г-н котовский, не валяйтесь пожалуйста под ногами. Вы себя хихиканьем выдаёте и переступать ломотно. wink
        sceptical
  11. prapor75m Сегодня, 14:46
    Цитата: sceptical
    Сомнительно, но даже палка раз в жизни может выстрелить. Другое дело, что последствия были бы такими же как и с потерей последнего F16, а именно - оди раз в 20 лет, после чего за один идет в расход большая часть южный батарей сирийского ПВО

    где факты ??? как любите вы еврейские участники ВО спрашиватьwink голословные утверждения ваши не более чем laughing Сирийцы признали факт повреждения базы БПЛА и все ..... stop
    prapor75m
  12. sceptical Сегодня, 15:32
    Цитата: prapor75m

    где факты ??? как любите вы еврейские участники ВО спрашиватьwink голословные утверждения ваши не более чем laughing Сирийцы признали факт повреждения базы БПЛА и все ..... stop


    Факты очень простые. После того как израильтянам показали кто в небе Сирии хозяен они так этого испугались, что подняли в небо Сирии много большее число самолётов, по которым не отстрелялись ни ПВО, ни почему-то вдруг вспомненые Миг-25. Это факты, пусть и косвенные. wink Признания чего-то там из Сирии не могут быть чему-то там оснаванием, ввиду протеворечия самого энциклопедического толкования слова "факт" и понятия "сирийцы признали". Но немало русских участников МО просто предпочитает это не признавать исключительно из идеологических соображений. lol
    sceptical
  13. sceptical Сегодня, 18:00
    Цитата: котовский
    Да уж..Не то что фу35..Правда какой то горный орел ему бампер помял.. wassat


    Вы правы, это вам не Фу-35, а быстро летающая груда металлолома с прожорливыми двигателями. Практически не способная действовать в условиях современных ПВО и которую можно вести на радарах чуть ли не со взлёта, от которых не защищают 2.8М скорости от слова вообще, а никакой другой практической защиты у неё и нет.
    sceptical
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