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МиГ-25РБ остается в строю сирийских ВВС
Сирийские ВВС в настоящее время имеют в своем составе около сорока самолетов-рекордсменов МиГ-25, которые способны развивать скорость 3000 км/ч, пишет Вестник Мордовии.
«Foxbat – "летучая лисица" не очень часто поднимается в небо. Как говорят пилоты, "в крайний раз" они были задействованы где-то около месяца назад, во время израильского налета на Сирию», – говорится в материале Дмитрия Лемешко.
Он отмечает, что самолетам, по всей видимости, «не удалось поразить ни одной цели, но сам факт подъема в небо "двадцать пятых" вызвал большой резонанс – для многих стало откровением, что эти самолеты еще в строю».
Но в прошлом месяце речь шла о перехватчиках МиГ-25ПД, а у ВВС САР есть еще одна «секретная и, в тоже время, более опасная для противников модификация – МиГ-25РБ, которая способна быть не только скоростным разведчиком, но и бомбардировщиком», пишет автор.
Несмотря на почтенный возраст, характеристики этого самолета впечатляют: он способен разгоняться до 2,83 Маха и нести 8 пятисоткилограммовых бомб, которые сбрасываются в автоматическом режиме в заданной точке.
Судя по появляющимся в интернете редким фотографиям, сирийцы тщательно следят за этой техникой, и если понадобится, МиГ-25 смогут выполнить все поставленные перед ними задачи, заключает издание.
«Foxbat – "летучая лисица" не очень часто поднимается в небо. Как говорят пилоты, "в крайний раз" они были задействованы где-то около месяца назад, во время израильского налета на Сирию», – говорится в материале Дмитрия Лемешко.
Он отмечает, что самолетам, по всей видимости, «не удалось поразить ни одной цели, но сам факт подъема в небо "двадцать пятых" вызвал большой резонанс – для многих стало откровением, что эти самолеты еще в строю».
Но в прошлом месяце речь шла о перехватчиках МиГ-25ПД, а у ВВС САР есть еще одна «секретная и, в тоже время, более опасная для противников модификация – МиГ-25РБ, которая способна быть не только скоростным разведчиком, но и бомбардировщиком», пишет автор.
Несмотря на почтенный возраст, характеристики этого самолета впечатляют: он способен разгоняться до 2,83 Маха и нести 8 пятисоткилограммовых бомб, которые сбрасываются в автоматическом режиме в заданной точке.
Судя по появляющимся в интернете редким фотографиям, сирийцы тщательно следят за этой техникой, и если понадобится, МиГ-25 смогут выполнить все поставленные перед ними задачи, заключает издание.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru
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