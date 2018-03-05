20:45 05 марта
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В Сирии проведена тренировка расчетов ракетных комплексов «Скад»

Ракетные комплексы типа «Скад» являются неприкосновенным запасом сирийской армии и большую часть времени находятся в секретных хорошо замаскированных укрытиях, пишет агентство Вестник Мордовии.

В Сирии проведена тренировка расчетов ракетных комплексов «Скад»


«Однако иногда командование выпускает эти комплексы на своеобразные "прогулки". Машины покидают бетонные бункеры, совершают марши, расчеты отрабатывают учебные задачи. Бойцы должны поддерживать свои навыки, а беспокойные соседи понимать, что это мощное оружие продолжает оставаться в хорошем состоянии», – говорится в материале Льва Романова.


Он отмечает, что сегодня «нет необходимости реально применять эти комплексы по оставшимся террористам – с большинством задач справляются ракетные системы "Точка", РСЗО "Смерч" и "Ураган"».

По данным агентства, в самые тяжелые годы войны сирийцы, израсходовали самые старые ракеты, «и сейчас у них в арсеналах остаются, в основном, модернизированные варианты, с улучшенными характеристиками, которые еще не известны потенциальным противникам».

Как показали события в Йемене, западные средства ПВО продолжают испытывать проблемы с перехватом даже устаревших версий «Скада», поэтому раньше времени раскрывать все возможности техники, прошедшей модернизацию, не стоит, заключает автор.

Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru
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Комментарии 31

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  1. Злой 55 Сегодня, 13:27
    Полагаю, весьма неприятный сюрприз для зарвавшихся малышей из-за "железного купола"..
    Злой 55
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:33
      Цитата: Злой 55
      весьма неприятный сюрприз

      "Сурпрызом" стало бы применение "Скадов" , а наличие их у Сирии не секрет .
      bouncyhunter
      1. shans2 Сегодня, 13:34
        Там особые СКАДЫ, модернизированные гиперзвуковые на 10 махов), это будет главный сюрприз)
        shans2
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:35
          Тс-с-с ! Не палите ! good lol
          bouncyhunter
      2. svp67 Сегодня, 13:37
        Цитата: bouncyhunter
        "Сурпрызом" стало бы применение "Скадов" , а наличие их у Сирии не секрет .

        Для них есть только цели на Голанах или это "не кем неразрешенные" базы США на территории Сирии. Так что, есть чем Сирии ответить на очередной прилет "Томагавков"
        svp67
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:39
          Цитата: svp67
          Для них есть только цели на Голанах или это "не кем неразрешенные" базы США на территории Сирии.

          Я на это и намекал . wink
          bouncyhunter
        2. роман66 Сегодня, 13:54
          а духу хватит ли?
          роман66
    2. Tiras Сегодня, 13:34
      Что вы что вы, берите выше- весь Израиль в шоке, евреи уезжают из страны, президент с премьер министром от услышанного упали в обморок, два роддома разродились, Изя и Исак даже вернулись в Россию.
      Tiras
      1. shans2 Сегодня, 13:35
        ну ты то из России нам гадишь) хрен тебя выкинешь...не узнаю в гриме, Гозман?,
        shans2
      2. Андрей К Сегодня, 13:45
        Цитата: Tiras
        ...Изя и Исак даже вернулись в Россию...

        У Вас по теме есть что сказать?
        Асаду не до иудеев. Вы об этом знаете и бравируете тем, что пока идёт драка, всем просто не до Вас. Этим и живёте.
        Андрей К
        1. Tiras Сегодня, 13:55
          Цитата: Андрей К
          Асаду не до иудеев


          Разве? Поэтому он помогает террористам Хизбалла оружием против Израиля и помогает иранскому шиитскому террору осесть около границ?
          Может конечно ему не до иудеев, но вот отрабатывать за помощь приходится request



          Цитата: Андрей К
          Вы об этом знаете и бравируете тем, что пока идёт драка, всем просто не до Вас. Этим и живёте.


          Когда арабам несколько раз было до Израиля, в конечном итоге они теряли территории и получали по полной.


          А бравирует тут один глава страны показывая запуск новых супер пупер ракет по Сша и при этом боится заставить сбербанк открываться в Крыму из-за санкций.
          Tiras
          1. Андрей К Сегодня, 16:37
            Цитата: Tiras
            ...Разве? Поэтому он помогает террористам Хизбалла оружием против Израиля и помогает иранскому шиитскому террору осесть около границ?
            Может конечно ему не до иудеев, но вот отрабатывать за помощь приходится...

            Проиранская Хезболла, на территории Сирии, помогает добить головорезов из вскормленной Израилем "Ан-Нусры". Что не так?
            Это дело сирийского руководства - каким образом и с помощью кого, зачистить свою страну от бандитов. Это не дело Израиля, от слова вообще.
            Цитата: Tiras
            ...Когда арабам несколько раз было до Израиля, в конечном итоге они теряли территории и получали по полной...

            Насчёт "получали по полной" - утверждение спорное. Там, где были нужные вежливые люди - всё происходило с точностью до наоборот. Арабы огребали по причине привычки откладывать всё на потом, нерешительности и повального разгильдяйства. Это не заслуга израильтян.
            Я не говорил об исключительности арабов, я утверждаю об неисключительности сионистов. Это такие же вояки, как и арабы. Гоняют по пустыням, на "боевых колесницах", голозадых с камнями и мнят себя ближневосточным "решальщиком".
            Цитата: Tiras
            ...А бравирует тут один глава страны показывая запуск новых супер пупер ракет по Сша и при этом боится заставить сбербанк открываться в Крыму из-за санкций...

            Путин не бравирует, он предупреждает, в том числе и "решальщиков" на БВ.
            Статья о Сирии - в тему статьи, мы можем обсудить провокационную политику соседнего сионистского государства.
            Крым при чём?
            Андрей К
      3. prapor75m Сегодня, 14:54
        ну вы то под Российским флагом тут вещаете , значит первым деру дали laughing
        prapor75m
    3. Андрей К Сегодня, 13:38
      Цитата: Злой 55
      ...Полагаю, весьма неприятный сюрприз для зарвавшихся малышей из-за "железного купола"...

      Могу предположить, что это один из аргументов, в пользу сохранения целостности Сирии.
      Предположим, что Асаду надоест уговаривать меринов покинуть территорию его страны. Удар "Скадом" по базе террористов, в котором 100500% будут находиться мерины, может либо поставить жирную точку на их незаконном пребывании в Сирии, либо наоборот вынудит матрасов повысить ставки и снять маски. Они будут вынуждены, в открытую принять участие в бойне на стороне головорезов.
      Тот же самый нефтезавод, сирийский нефтезавод, у которого погибли наши товарищи. Ничто не мешает Асаду разнести его в клочья, вместе с "рейдерами" под матрасным вымпелом. Это сирийская территория и руки у него в этом отношении, ничем не связаны.
      Андрей К
      1. Tiras Сегодня, 13:45
        Цитата: Андрей К
        "Скадом" по базе террористов, в котором 100500% будут находиться мерины, может либо поставить жирную точку на их незаконном пребывании в Сирии, либо наоборот вынудит матрасов повысить ставки и снять маски



        Именно заставит повысить ставки - как было уже ранее, США нанесут удар по сирийским войскам и будет много трупов.

        А какие маски? То, что американцы защищают военную оппозицию, которую признают и в России и которую там же не называют террористами и предлагают вести е переговоры - это не для кого не секрет.

        Вы судя по всему террористами называете всех, кто против армии Асада, однако тот же Путин так не считает.
        Tiras
        1. Андрей К Сегодня, 13:57
          Цитата: Tiras
          ...Именно заставит повысить ставки - как было уже ранее, США нанесут удар по сирийским войскам и будет много трупов...

          Вы это серьёзно laughing
          Это тоже самое, что Сирия нанесёт удар по ЦАХАЛ и будет много трупов.
          Мерины знают, что в боевых порядках сирийцев россияне. Не ЧВК, а армейские спецы. Никогда они этого не сделают. А если вдруг это случится, у меринов нет никаких шансов, выйти из Сирии неощипанными.
          Цитата: Tiras
          ...А какие маски? То, что американцы защищают военную оппозицию, которую признают и в России и которую там же не называют террористами и предлагают вести е переговоры - это не для кого не секрет.

          Вы выдаёте желаемое за действительное. С каких пор Россия признаёт головорезов из поддерживаемых матрасами со товарищами банд?
          Цитата: Tiras
          ...Вы судя по всему террористами называете всех, кто против армии Асада, однако тот же Путин так не считает...

          Скажу Вам больше - я считаю террористическими, действия государства Израиль. Ну, как-то так вот я считаю.
          Вы знаете как считает Путин? Или Вы дублёр Пескова?
          Андрей К
          1. Tiras Сегодня, 14:16
            Цитата: Андрей К
            Вы это серьёзно
            Это тоже самое, что Сирия нанесёт удар по ЦАХАЛ и будет много трупов.



            Вы не знаете о том, что США несколько раз ударяли по сирийским войскам? lol

            Вы новости читаете вообще?даже на этом сайте об этом писали и не раз what





            Цитата: Андрей К
            Вы выдаёте желаемое за действительное. С каких пор Россия признаёт головорезов из поддерживаемых матрасами со товарищами банд?




            С тех пор, когда приглашает их на встречи, например в Сочи, хочет подписать с ними соглашение...




            Цитата: Андрей К
            Вы знаете как считает Путин? Или Вы дублёр Пескова?



            По словам, напрмер :

            Одновременно Путин указал, что его спецпредставитель по Сирии Александр Лаврентьев приедет на встречу "эр-риядской группы" сирийской оппозиции, которая состоится 22-23 ноября в столице Саудовской Аравии.



            Как рассказал Путин, документы между правительством и оппозицией в Сирии были подписаны несколько часов назад. Речь идет о прекращении огня, комплексе мер по контролю за режимом прекращения огня и заявлении о готовности к началу мирных переговоров по урегулированию ситуации в стране, сообщает агентство «Интерфакс».



            Цитата: Андрей К
            Скажу Вам больше - я считаю террористическими, действия государства Израиль. Ну, как-то так вот я считаю.


            Израиль борется с шиитским террором в стране, с которой он в состоянии войны и в которой Асад помогает террористам.
            Действия Израиля это борьба с террором, действия правильные, которые и Россия понимает и поэтому не вмешивается.
            Tiras
            1. Андрей К Сегодня, 16:10
              Цитата: Tiras
              ...Вы не знаете о том, что США несколько раз ударяли по сирийским войскам?...
              ...Вы новости читаете вообще?даже на этом сайте об этом писали и не раз...

              Ну так и наши били террористов вместе с находившимися в их порядках спецами. На этом сайте об этом писали и не раз wink
              Цитата: Tiras
              ...С тех пор, когда приглашает их на встречи, например в Сочи, хочет подписать с ними соглашение...

              Путин приглашает на встречи вскормленную израилем "Ан-Нусру"? Расскажите, а то смотрю в ящик и ни разу об этом не слышал. Путин хочет подписать соглашение?
              Коллега у Вас с логикой не в порядке. Путин там никаким боком. Россия предоставила площадку для переговоров. Что там сирийцы подпишут - это дело сирийцев.
              Как рассказал Путин, документы между правительством и оппозицией в Сирии были подписаны несколько часов назад. Речь идет о прекращении огня, комплексе мер по контролю за режимом прекращения огня и заявлении о готовности к началу мирных переговоров по урегулированию ситуации в стране, сообщает агентство «Интерфакс».

              Ссылаясь на эти заявления, Вы умудряетесь тут же перевернуть их суть. Речь идёт о договорённостях правительства Сирии и оппозиции, но никак о договорённостях Путина.
              Цитата: Tiras
              ...Израиль борется с шиитским террором в стране, с которой он в состоянии войны и в которой Асад помогает террористам...

              Израиль ни с чем не борется, он порождает терроризм. Асад помогает террористам в ад попасть пораньше, несмотря на противодействие Израиля.
              Цитата: Tiras
              ...Действия Израиля это борьба с террором, действия правильные, которые и Россия понимает и поэтому не вмешивается...

              России просто не до карликового государства, смысл существования которого - провокации войн на БВ. Это сионистское государство живёт до тех пор, пока вокруг хаос.
              Это моё личное мнение, без проекции на граждан Израиля, многие из которых репатрианты.
              Андрей К
    4. сибиралт Сегодня, 14:05
      Эти "скады" еще пригодятся для возврата оккупированной Израилем территории Сирии.
      сибиралт
  2. san4es Сегодня, 13:35
    Ракетные комплексы типа «Скад» являются неприкосновенным запасом сирийской армии



    июл. 2012 г
    san4es
  3. svp67 Сегодня, 13:35
    Однако иногда командование выпускает эти комплексы на своеобразные "прогулки"
    Думаю, что многих от этих "прогулок" бросает в дрожь.
    svp67
    1. Tiras Сегодня, 13:41
      Интересно, как они потом возвращаются в

      в секретных хорошо замаскированных укрытиях,


      Учитывая, что все это время их прекрасно видно со спутников и их передвижение отслеживается.

      Прогулки делают, чтобы потом их легче было противнику уничтожить? recourse

      Пугать старыми ракетами конечно интересное занятие fellow. То, что они могут убить много людей - это понятно, но в ответ на обстрел этими ракетами, Сирию вернут в каменный век yes
      Tiras
      1. svp67 Сегодня, 13:46
        Цитата: Tiras
        Учитывая, что все это время их прекрасно видно со спутников и их передвижение отслеживается.

        Есть достаточно много способов маскировки.
        Цитата: Tiras
        То, что они могут убить много людей - это понятно, но в ответ на обстрел этими ракетами, Сирию вернут в каменный век

        Думаю, что последовательность будет иной. Попытка загнать Сирию в каменный век - в ответ пуски "Скадов" .
        Цитата: Tiras
        Пугать старыми ракетами конечно интересное занятие

        Да же их американцы не могут перехватить со 100%, даже 60% уверенностью.
        svp67
        1. Tiras Сегодня, 14:05
          Цитата: svp67
          Есть достаточно много способов маскировки.


          Интересно каких? wassat
          Выехала техника, продефилировать и что дальше?


          Цитата: svp67
          Думаю, что последовательность будет иной. Попытка загнать Сирию в каменный век - в ответ пуски "Скадов" .


          Тогда это будет выглядеть ещё более плачевно..

          Цитата: svp67
          Да же их американцы не могут перехватить со 100%, даже 60% уверенностью.


          Да, но чем сильнее будет ущерб от скадов, тем больше будет разрушений и трупов у Асада.

          Одно дело, когда скады запускают обычные террористы,которые скрываются среди мирного населения, другое дело Асад, который поставляет под удар инфраструктуру, военные базы, свою армию и многое другое.
          Да и не стоит забывать, где находятся Голанские высоты, а где Дамаск...
          Tiras
          1. sogdy Сегодня, 14:41
            Цитата: Tiras
            Одно дело, когда скады запускают обычные террористы,которые скрываются среди мирного населения, другое дело Асад, который поставляет под удар инфраструктуру, военные базы, свою армию и многое другое.
            Да и не стоит забывать, где находятся Голанские высоты, а где Дамаск...

            Кому и что ты пытаешься доказать? Заметь, шестигранники молчат. Ты самый крутой из них?
            sogdy
          2. котовский Сегодня, 14:57
            Чем вы отличаетесь в своих высказываниях от иранцев заявляющих об уничтожении Израиля?
            Разрушений...Трупов...В каменный век...
            Вас терпят.А вы не понимаете.
            котовский
  4. KudrevKN Сегодня, 13:43
    Нужно было провести "практические пуски" в Дейр - эс Зоре по ... штабам и базам курдов и их американским советникам!? Предварительно, конечно, прикрыв средствами ПВО, включая "Панцирь". Такая "ответочка" ...за 7 февраля!!!
    KudrevKN
  5. Zaurbek Сегодня, 13:46
    Интересно, для данных комплексов никто не додумался ГЛОННАСС или GPS наведение на цель сделать....Дешево и сердито...и ракет еще валом на складах.
    Zaurbek
  6. askort154 Сегодня, 13:51
    Теперь понятно, почему американцы взвыли и подключили ООН к немедленному перемирию в Восточной Гуте. Там США, Израиль и саудиты, сосредоточили недобитые остатки всех мастей, на самой окраине Домаска, выдавая их за оппозицию. Рулят ими спецы из разных стран, под патронажем США. Под натиском сирийской армии и наших ВКС, появилась угроза для "советников". Вчера захвачены в плен 3 таких "советника". Один англичанин и два саудита. ( из сообщений в нескольких источниках, факты подтверждаются).
    askort154
  7. Romka47 Сегодня, 14:27
    Скад скад скад, достали уже... вы Русские люди вот и выражайтесь по РУССКИ . ОТРК "ЭЛЬБРУС" он называется, а не скад никакой.
    Romka47
  8. мерцание Сегодня, 14:51
    Да уже можно сирийцам Клаб-К поставлять, а то вон мерины джавелины свидомым поставляют ...
    мерцание
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