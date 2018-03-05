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В Сирии проведена тренировка расчетов ракетных комплексов «Скад»
Ракетные комплексы типа «Скад» являются неприкосновенным запасом сирийской армии и большую часть времени находятся в секретных хорошо замаскированных укрытиях, пишет агентство Вестник Мордовии.
«Однако иногда командование выпускает эти комплексы на своеобразные "прогулки". Машины покидают бетонные бункеры, совершают марши, расчеты отрабатывают учебные задачи. Бойцы должны поддерживать свои навыки, а беспокойные соседи понимать, что это мощное оружие продолжает оставаться в хорошем состоянии», – говорится в материале Льва Романова.
Он отмечает, что сегодня «нет необходимости реально применять эти комплексы по оставшимся террористам – с большинством задач справляются ракетные системы "Точка", РСЗО "Смерч" и "Ураган"».
По данным агентства, в самые тяжелые годы войны сирийцы, израсходовали самые старые ракеты, «и сейчас у них в арсеналах остаются, в основном, модернизированные варианты, с улучшенными характеристиками, которые еще не известны потенциальным противникам».
Как показали события в Йемене, западные средства ПВО продолжают испытывать проблемы с перехватом даже устаревших версий «Скада», поэтому раньше времени раскрывать все возможности техники, прошедшей модернизацию, не стоит, заключает автор.
«Однако иногда командование выпускает эти комплексы на своеобразные "прогулки". Машины покидают бетонные бункеры, совершают марши, расчеты отрабатывают учебные задачи. Бойцы должны поддерживать свои навыки, а беспокойные соседи понимать, что это мощное оружие продолжает оставаться в хорошем состоянии», – говорится в материале Льва Романова.
Он отмечает, что сегодня «нет необходимости реально применять эти комплексы по оставшимся террористам – с большинством задач справляются ракетные системы "Точка", РСЗО "Смерч" и "Ураган"».
По данным агентства, в самые тяжелые годы войны сирийцы, израсходовали самые старые ракеты, «и сейчас у них в арсеналах остаются, в основном, модернизированные варианты, с улучшенными характеристиками, которые еще не известны потенциальным противникам».
Как показали события в Йемене, западные средства ПВО продолжают испытывать проблемы с перехватом даже устаревших версий «Скада», поэтому раньше времени раскрывать все возможности техники, прошедшей модернизацию, не стоит, заключает автор.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru
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