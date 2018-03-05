20:40 05 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Крейсер «Варяг» отработал нанесение удара по кораблям противника

Сегодня флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг» провел ряд учений и тренировок в морских полигонах боевой подготовки, сообщает пресс-служба Восточного округа.

Крейсер «Варяг» отработал нанесение удара по кораблям противника


В частности, «корабль во взаимодействии с экипажами противолодочных самолётов ИЛ-38Н, которые имитировали силы условного противника, продолжил тактические тренировки по организации противовоздушной обороны на переходе морем», рассказали в округе.


Сегодня же на "Варяге" проведено учение по нанесению ракетного удара главным комплексом по группировке кораблей условного противника, в ходе которого отрабатывался алгоритм действий экипажа при применении ракетного оружия,
говорится в релизе.

Кроме того, экипаж крейсера «осуществит постановку радиоэлектронных помех, а при отработке задач по охране и обороне корабля на незащищенном рейде произведет профилактическое гранатометание».

Сообщается, что параллельно с крейсером задачи в море решали и другие корабли. В частности, малый РК «Метель», ракетные катера «Р-14» и «Р-18» разыграли встречный морской бой и выполнили задачи по организации ПВО.

В свою очередь, «большой десантный корабль "Ослябя" провел артиллерийскую стрельбу по воздушной цели, а также обнаружил и уничтожил артиллерийским огнем морскую плавающую мину», добавили в пресс-службе.


10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. роман66 Сегодня, 13:47
    так из главного калибра бахнули или нет?
    роман66
  2. svp67 Сегодня, 13:49
    Крейсер «Варяг» отработал нанесение удара по кораблям противника
    Да уж, не только врагу, но и старости не сдается наш гордый "Варяг", а уж пора бы ему и замену подыскать.
    svp67
    1. Александр War Сегодня, 14:10
      а уж пора бы ему и замену подыскать.Согласен пора-бы!Эсминцы проекта 21956 подошли-бы с небольшим изменением!
      Александр War
  3. Magic Archer Сегодня, 13:49
    Красивый корабль.В своё время их создавали как ответ Тикондероге.При должной модернизации ещё долго прослужит.
    Magic Archer
    1. svp67 Сегодня, 14:20
      Цитата: Magic Archer
      При должной модернизации ещё долго прослужит.

      А какой и у стенки еще ДОЛГО простит...
      svp67
  4. Крабио Сегодня, 13:54
    Самые красивые корабли в мировой истории?
    Крабио
    1. Тикси-3 Сегодня, 14:16
      Цитата: Крабио
      Самые красивые корабли в мировой истории?

      нет он на пол корпуса от буревестника отстает feel
      Тикси-3
  5. Александр War Сегодня, 13:58
    У нас с новыми кораблями пока дела не ахти recourse
    Александр War
  6. Удав КАА Сегодня, 14:52
    Печально я гляжу на наше поколенье...(с)
    параллельно с крейсером задачи в море решали: ... малый РК «Метель», ракетные катера «Р-14» и «Р-18» разыграли встречный морской бой и выполнили задачи по организации ПВО.

    О времена! О нравы! Раньше РКР возглавлял КУГ из 5-6 ракетных кораблей (эсминцев, ркб, бпк...) ныне он "один в море воин"... Даже прикрыть отход после РУ некому...
    Но голь на выдумки хитра: как вам "малый РК" !? Несведущий сразу же поймет: это --- малый ракетный крейсер! (О том, что пресслужба ТОФа решила так МРК обозвать, гражданские не сразу сообразят. Скорее сработает ассоциативный ряд -- раз речь о ракетном крейсере , значит и этот такой же! но только "малый", типа -- не подрос еще, но надежды есть!)
    Единственно нет вопросов к "встречному бою" ракетных катеров: как парами бегали, так и бегают. А вот насчет ПВО после РУ...это для самоутешения. Без ЭМ с ЗРК средней дальности им ловить практически нечего...Эти вопросы были отработаны в свое время, но то ли сил нет, то ли все наработки успешно похерели...Понять сложно...нынешних профессионалов! Они вон -- все контрактники!!! На хромой кобыле так просто не подъедешь...
    Дааааа...УЖ!
    Удав КАА
Картина дня