Крейсер «Варяг» отработал нанесение удара по кораблям противника

Сегодня же на "Варяге" проведено учение по нанесению ракетного удара главным комплексом по группировке кораблей условного противника, в ходе которого отрабатывался алгоритм действий экипажа при применении ракетного оружия,

Сегодня флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг» провел ряд учений и тренировок в морских полигонах боевой подготовки, сообщает пресс-служба Восточного округа.В частности, «корабль во взаимодействии с экипажами противолодочных самолётов ИЛ-38Н, которые имитировали силы условного противника, продолжил тактические тренировки по организации противовоздушной обороны на переходе морем», рассказали в округе.говорится в релизе.Кроме того, экипаж крейсера «осуществит постановку радиоэлектронных помех, а при отработке задач по охране и обороне корабля на незащищенном рейде произведет профилактическое гранатометание».Сообщается, что параллельно с крейсером задачи в море решали и другие корабли. В частности, малый РК «Метель», ракетные катера «Р-14» и «Р-18» разыграли встречный морской бой и выполнили задачи по организации ПВО.В свою очередь, «большой десантный корабль "Ослябя" провел артиллерийскую стрельбу по воздушной цели, а также обнаружил и уничтожил артиллерийским огнем морскую плавающую мину», добавили в пресс-службе.