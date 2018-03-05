20:41 05 марта
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США начинают программу модернизации F/A-18E/F Super Hornet

Первая четвёрка истребителей Boeing F/A-18E/F Super Hornet исчерпала свой летный ресурс, налетав уже по 6000 часов. Как сообщает портал flugrevue.de, ВМС США и компания Boeing заключили контракт в рамках программы service life extension programme (SLEP) по продлению срока службы «Супер Шершней».

США начинают программу модернизации F/A-18E/F Super Hornet


После ремонта и модернизации лётный ресурс самолётов будет увеличен с 6000 до 9000 часов, что позволит им оставаться на боевом дежурстве ещё 10-15 лет.


Модернизация первой четвёрки «Супер Шершней», которые заступили на боевою службу в конце 90-х годов, стартует уже в апреле и обойдётся в $73 млн. При этом в 2019 году компания Boeing планирует открыть новую производственную линию, на которой истребители F/A-18E/F Super Hornet будут модернизированы до версии Block III.

На сегодняшний день ВМС и КМП США имеют 568 истребителей F/A-18E/F Super Hornet. Сколько из них будут модернизированы — зависит от сроков поступления на вооружение новых палубных самолётов F-35C Lightning II, а также темпов их производства, передает "Warspot".

Использованы фотографии: flugrevue.de
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Комментарии 7

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  1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:21
    Сколько из них будут модернизированы — зависит от сроков поступления на вооружение новых палубных самолётов F-35C Lightning II, а также темпов их производства,
    Скорее от того каким количеством пингвинов американцы ограничатся , и что-то мне подсказывает , что ограничатся парой тройкой сотен , а супершершень будет летать ещё лет так..много , да и пр-во не свернут..
    КВУ-НСвД
    1. supertiger21 Сегодня, 14:48
      Как я понял F-35C пока предназначается только для замены старых F/A-18C/D Hornet. Ну а Super Hornet будет дальше служить бок о бок с Lighting. Но тем не менее, полноценной альтернативой 35-му он не станет. Ибо что угодно, но малозаметности такой же на нём не сделаешь, даже с внутренними отсеками или контейнерами для ракет. Будущее определенно за 5-м поколением.
      supertiger21
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 14:37
    Пингвины,видать уже не в теме,если начали модернить стареньких симпатяшек.Слышно было что и 16-е то-же пройдут модернизацию.
    ВЕРЕСК
    1. supertiger21 Сегодня, 15:02
      Цитата: ВЕРЕСК
      Пингвины,видать уже не в теме,если начали модернить


      У нас тоже модернизируют Су-27 и МиГ-29, значит ли это что Су-57 "не в теме"?

      Цитата: ВЕРЕСК
      стареньких симпатяшек.


      Что что, но вот Super Hornet как раз таки один из самых молодых истребителей 4-го поколения. Он младше даже чем F-22. Вы же ведь не назовёте, к примеру, наши новинки вроде Су-30СМ и Су-35С "старенькими", пускай даже они берут своё начало от Су-27. Здесь также.

      Цитата: ВЕРЕСК
      Слышно было что и 16-е то-же пройдут модернизацию.


      Ну это естественно. F-16 получился невероятно удачным, а потому и очень массовым самолётом. Просто так сразу выкидывать на свалку всю тысячу F-16 ВВС и Нацгвардии не станут. Будут извлекать выгоду по максимуму.
      supertiger21
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:00
        Не вам мне обьяснять прерогативы крылатых.Вы-сами на крыльях.Но-я чуть более шарю.Что-за чушь про 57-й?.Расскажите про 57-й.Если в курсе событий.Или много знаете,но-увы"секреттно".Дурочку не гоните. Толковые люди в Авиации есть.Сам-же в Авиации.Пошарь чуточку.Есть темы.
        ВЕРЕСК
        1. supertiger21 Сегодня, 19:04
          Цитата: ВЕРЕСК
          Не вам мне обьяснять прерогативы крылатых.Вы-сами на крыльях.Но-я чуть более шарю.


          Нет, не из авиации я. Просто любитель этой темы.

          Цитата: ВЕРЕСК
          Что-за чушь про 57-й?.Расскажите про 57-й.Если в курсе событий.Или много знаете,но-увы"секреттно".Дурочку не гоните. Толковые люди в Авиации есть.Сам-же в Авиации.Пошарь чуточку.Есть темы.


          Не понимаю, Вы о чём вообще? Не конкретно о Су-57 шла речь. Я имел ввиду, что медернизация предыдущего поколения техники не значит, что новинка оказалась неудачной. Т.е. речь идёт о Ваших словах, как Супер Шершни модернизируют только потому что якобы F-35C не состоялся.
          supertiger21
  3. Magic Archer Сегодня, 15:07
    Hornet как минимум дешевле F-35.Плюс ко всему очень надёжный самолёт.Поэтому решение о его модернизации давно назревало.Интересно,а на это решение как то повлияло то что F-35 пока до ума довести не могут или нет?
    Magic Archer
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