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США начинают программу модернизации F/A-18E/F Super Hornet
Первая четвёрка истребителей Boeing F/A-18E/F Super Hornet исчерпала свой летный ресурс, налетав уже по 6000 часов. Как сообщает портал flugrevue.de, ВМС США и компания Boeing заключили контракт в рамках программы service life extension programme (SLEP) по продлению срока службы «Супер Шершней».
После ремонта и модернизации лётный ресурс самолётов будет увеличен с 6000 до 9000 часов, что позволит им оставаться на боевом дежурстве ещё 10-15 лет.
Модернизация первой четвёрки «Супер Шершней», которые заступили на боевою службу в конце 90-х годов, стартует уже в апреле и обойдётся в $73 млн. При этом в 2019 году компания Boeing планирует открыть новую производственную линию, на которой истребители F/A-18E/F Super Hornet будут модернизированы до версии Block III.
На сегодняшний день ВМС и КМП США имеют 568 истребителей F/A-18E/F Super Hornet. Сколько из них будут модернизированы — зависит от сроков поступления на вооружение новых палубных самолётов F-35C Lightning II, а также темпов их производства, передает "Warspot".
После ремонта и модернизации лётный ресурс самолётов будет увеличен с 6000 до 9000 часов, что позволит им оставаться на боевом дежурстве ещё 10-15 лет.
Модернизация первой четвёрки «Супер Шершней», которые заступили на боевою службу в конце 90-х годов, стартует уже в апреле и обойдётся в $73 млн. При этом в 2019 году компания Boeing планирует открыть новую производственную линию, на которой истребители F/A-18E/F Super Hornet будут модернизированы до версии Block III.
На сегодняшний день ВМС и КМП США имеют 568 истребителей F/A-18E/F Super Hornet. Сколько из них будут модернизированы — зависит от сроков поступления на вооружение новых палубных самолётов F-35C Lightning II, а также темпов их производства, передает "Warspot".
Использованы фотографии: flugrevue.de
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