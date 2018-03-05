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ЕС игнорирует литовский "план Маршалла" для Украины
Литовские власти не смогли убедить партнёров по ЕС поддержать инициативу официального Вильнюса по предоставлению Украине масштабной финансовой помощи. Эта инициатива в самой Литве была названа «План Маршалла для Украины» по аналогу с известным планом Маршалла для восстановления послевоенной Европы (западной её части).
Одним из продвигающих в Европе идею о выделении Украине десятков миллиардов долларов является бывший литовский премьер Андрюс Кубилюс. В эти дни он пытался убедить в необходимости увеличить финансовую помощь Украине власти Дании. Однако власти Дании, с которыми искал встречи г-н Кубилюс, по сообщениям литовского портала БалтНьюс, его попросту проигнорировали.
Ранее инициативу Литвы проигнорировали в Германии и Бельгии. Кроме того, официальные лица Евросоюза не идут дальше знакомства с литовскими презентациями проекта. В презентациях рассказывается, что если Киеву ежегодно направлять по 5 млрд евро, то уже через несколько лет страна «полностью восстановит свою экономику и будет готова ко вхождению в ЕС». При этом сама Литва явно не горит желанием начать выделение Украине денежных средств в рамках своего плана - в качестве "примера" для других еэсовцев.
ЕС отмаливается по ряду причин, среди которых и та, согласно которой Брюссель явно не желает видеть Украину в составе Евросоюза, да ещё и за деньги самого Евросоюза.
Одним из продвигающих в Европе идею о выделении Украине десятков миллиардов долларов является бывший литовский премьер Андрюс Кубилюс. В эти дни он пытался убедить в необходимости увеличить финансовую помощь Украине власти Дании. Однако власти Дании, с которыми искал встречи г-н Кубилюс, по сообщениям литовского портала БалтНьюс, его попросту проигнорировали.
Ранее инициативу Литвы проигнорировали в Германии и Бельгии. Кроме того, официальные лица Евросоюза не идут дальше знакомства с литовскими презентациями проекта. В презентациях рассказывается, что если Киеву ежегодно направлять по 5 млрд евро, то уже через несколько лет страна «полностью восстановит свою экономику и будет готова ко вхождению в ЕС». При этом сама Литва явно не горит желанием начать выделение Украине денежных средств в рамках своего плана - в качестве "примера" для других еэсовцев.
ЕС отмаливается по ряду причин, среди которых и та, согласно которой Брюссель явно не желает видеть Украину в составе Евросоюза, да ещё и за деньги самого Евросоюза.
Использованы фотографии: so-l.ru
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