20:47 05 марта
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ЕС игнорирует литовский "план Маршалла" для Украины

Литовские власти не смогли убедить партнёров по ЕС поддержать инициативу официального Вильнюса по предоставлению Украине масштабной финансовой помощи. Эта инициатива в самой Литве была названа «План Маршалла для Украины» по аналогу с известным планом Маршалла для восстановления послевоенной Европы (западной её части).

Одним из продвигающих в Европе идею о выделении Украине десятков миллиардов долларов является бывший литовский премьер Андрюс Кубилюс. В эти дни он пытался убедить в необходимости увеличить финансовую помощь Украине власти Дании. Однако власти Дании, с которыми искал встречи г-н Кубилюс, по сообщениям литовского портала БалтНьюс, его попросту проигнорировали.

ЕС игнорирует литовский "план Маршалла" для Украины



Ранее инициативу Литвы проигнорировали в Германии и Бельгии. Кроме того, официальные лица Евросоюза не идут дальше знакомства с литовскими презентациями проекта. В презентациях рассказывается, что если Киеву ежегодно направлять по 5 млрд евро, то уже через несколько лет страна «полностью восстановит свою экономику и будет готова ко вхождению в ЕС». При этом сама Литва явно не горит желанием начать выделение Украине денежных средств в рамках своего плана - в качестве "примера" для других еэсовцев.

ЕС отмаливается по ряду причин, среди которых и та, согласно которой Брюссель явно не желает видеть Украину в составе Евросоюза, да ещё и за деньги самого Евросоюза.

Использованы фотографии: so-l.ru
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Комментарии 20

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  1. bazzbazz Сегодня, 14:01
    Ни литовцы, не тем более украина уже похоже никому не нужны) зачем западу эта сломанная кукла, которя только и может, что Дай, Дай пищать.
    bazzbazz
    1. svp67 Сегодня, 14:41
      Цитата: bazzbazz
      зачем западу эта сломанная кукла, которя только и может, что Дай, Дай пищать.

      А, бачили очи, шо купували....
      svp67
  2. Копчёный Сегодня, 14:05
    Вот гады а! Литовцы старались, придумывали, а ЕС не интересно. Неблагодарные!!!
    Копчёный
    1. сибиралт Сегодня, 14:30
      Пусть Литва сама даст Украине кредит на то, чтобы та только у неё что-то покупала на эти деньги. Проценты по кредиту само собой разумеется. Вот и будет им тот же план маршала. winked
      сибиралт
    2. ПалБор Сегодня, 16:01
      А зачем ЕС платить,если Газпром есть.
      ПалБор
  3. Теренин Сегодня, 14:05
    Литовские власти не смогли убедить партнёров по ЕС поддержать инициативу... . Да они вас с украинцами знают, как "облупленных". Из пяти млрд. четыре вы "распилите" с великими и древними украми за презентацию, а на один млдр наймёте тех же чинуш из ЕС, что бы сами написали и приняли отчёт украины по "плану Маршала" crying
    Теренин
  4. 210окв Сегодня, 14:08
    Они заинтересуются только в том случае если увидят выгоду,выставленное на торги имущество....Нет интереса-нет и денег.Капитализм однако.Это вам не поддержка Советским Союзом дружественных стран.
    210окв
  5. ul_vitalii Сегодня, 14:19
    Что-то пообещали хохолята Литве, а та как дурочка и повелась.
    ul_vitalii
    1. Masya Masya Сегодня, 14:24
      Цитата: ul_vitalii
      Что-то пообещали хохолята Литве, а та как дурочка и повелась.

      Долю немалую... wink обломс... lol
      Masya Masya
      1. ul_vitalii Сегодня, 14:32
        О ней, о ней милой речь идёт. love
        ul_vitalii
    2. Orionvit Сегодня, 14:46
      Одним из продвигающих в Европе идею о выделении Украине десятков миллиардов долларов является бывший литовский премьер Андрюс Кубилюс.
      Вот же чёрным по белому написано кто в очереди на распил. laughing Я вам типа пробиваю кредит, а вы мне доляху малую (или не малую). Это что, сейчас так можно в Европе, в наглую?
      Orionvit
  6. Masya Masya Сегодня, 14:23
    официальные лица Евросоюза не идут дальше знакомства с литовскими презентациями проекта

    Дураков нет... wink самим мало...
    Masya Masya
  7. К.А.С Сегодня, 14:32
    План Маршала от Литвы: упрощенно:
    бедный, живущий за счет миллионера. будет советовать тому как помочь нищему!
    речь шла о 50 миллиардов евро для поощрения малого и среднего бизнес в Литве таких денех нет, поэтомуу с Литвы мудрый совет а расходы пусть несут другие!
    я так понимаю деньги хотели както через Литву прокрутить?
    К.А.С
  8. Иеремия Сегодня, 14:34
    А в честь чего , эти полоумные лабасы что то напланировали, а платить опять немцам с французами и итальянцам. тем более что платилки все больше загибаются...
    Иеремия
  9. Proton Сегодня, 14:46
    Нищий дураку советовал,как думками богатеть laughing
    Proton
  10. Невеселый Сегодня, 14:58
    А зачем тратиться на развитие будущего театра военных действий? Сизифов труд.
    Невеселый
  11. faiver Сегодня, 15:10
    клоунада да и только...
    faiver
  12. Васян1971 Сегодня, 16:14
    И снова - зрада! Ну, прям сглазил кто...
    " При этом сама Литва явно не горит желанием начать выделение Украине денежных средств в рамках своего плана - в качестве "примера" для других еэсовцев."
    Последнее слово прочитал, как "эсэсовцев". belay
    Васян1971
  13. Metallurg_2 Сегодня, 20:07
    Литовские власти не смогли убедить партнёров по ЕС поддержать инициативу официального Вильнюса по предоставлению Украине масштабной финансовой помощи

    Ну и правильно - лабусы платить в рамках этого плана не собирались, сами на дотации живут. А 3,14здеть, как говорится - не мешки ворочать.
    Metallurg_2
  14. Northern warrior Сегодня, 20:20
    Кастрюлька подгорела ! Когда вижу эти отвратные рожи, то жалею, что грузинские снайперы не использовали на майдане "Утесы". Нищий укрятник - будущий ТВД, возможно с применением ТЯО, поэтому только кретин будет вкладывать в него деньги.
    Northern warrior
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