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Американский беспилотник около 10-ти часов вел разведку в Донбассе
Стратегический БЛА ВС США RQ-4B в воскресенье провел длительный разведывательный полет вдоль линия разграничения в Донбассе, передает Интерфакс сообщения зарубежных ресурсов, отслеживающих полеты военной авиации.
По данным ресурсов, «американский разведчик с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, почти 10 часов курсировал вдоль линии разграничения в Донбассе на высоте 16 тыс. метров».
Сообщается, что в ходе полета беспилотник несколько раз приближался к российской границе в районе Белгородской, Воронежской и Ростовской областей на расстояние от 40 до 60 км. В это время он находился в воздушном пространстве Украины.
«Тяжелый американский беспилотник в воскресенье вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдавии и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями в сторону российской границы. Далее он начал курсировать вдоль линии разграничения, совершая полет к северу от нее на расстоянии приблизительно 70-80 км», – говорится в материале.
В пятницу тяжелый БЛА RQ-4B Global Hawk после четырехчасового полета у линии разграничения в Донбассе провел также разведку вдоль юго-западного и южного побережья Крыма и побережья Краснодарского края вплоть до Сочи.
По данным ресурсов, «американский разведчик с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, почти 10 часов курсировал вдоль линии разграничения в Донбассе на высоте 16 тыс. метров».
Сообщается, что в ходе полета беспилотник несколько раз приближался к российской границе в районе Белгородской, Воронежской и Ростовской областей на расстояние от 40 до 60 км. В это время он находился в воздушном пространстве Украины.
«Тяжелый американский беспилотник в воскресенье вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдавии и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями в сторону российской границы. Далее он начал курсировать вдоль линии разграничения, совершая полет к северу от нее на расстоянии приблизительно 70-80 км», – говорится в материале.
В пятницу тяжелый БЛА RQ-4B Global Hawk после четырехчасового полета у линии разграничения в Донбассе провел также разведку вдоль юго-западного и южного побережья Крыма и побережья Краснодарского края вплоть до Сочи.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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