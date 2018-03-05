20:47 05 марта
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Американский беспилотник около 10-ти часов вел разведку в Донбассе

Стратегический БЛА ВС США RQ-4B в воскресенье провел длительный разведывательный полет вдоль линия разграничения в Донбассе, передает Интерфакс сообщения зарубежных ресурсов, отслеживающих полеты военной авиации.



По данным ресурсов, «американский разведчик с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, почти 10 часов курсировал вдоль линии разграничения в Донбассе на высоте 16 тыс. метров».


Сообщается, что в ходе полета беспилотник несколько раз приближался к российской границе в районе Белгородской, Воронежской и Ростовской областей на расстояние от 40 до 60 км. В это время он находился в воздушном пространстве Украины.

«Тяжелый американский беспилотник в воскресенье вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдавии и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями в сторону российской границы. Далее он начал курсировать вдоль линии разграничения, совершая полет к северу от нее на расстоянии приблизительно 70-80 км», – говорится в материале.

В пятницу тяжелый БЛА RQ-4B Global Hawk после четырехчасового полета у линии разграничения в Донбассе провел также разведку вдоль юго-западного и южного побережья Крыма и побережья Краснодарского края вплоть до Сочи.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Комментарии 36

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  1. Александр War Сегодня, 14:00
    ВСУ открыли огонь по депутату Госдумы во время его поездки в Донбасс https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2
    01803051346-q2bt.htm
    Александр War
    1. андрей юрьевич Сегодня, 14:08
      Американский беспилотник около 10-ти часов вел разведку в Донбассе
      нужно как то приземлять на свой аэродром... где там "красухи" всякие?
      андрей юрьевич
      1. Сепар ДНР Сегодня, 14:19
        В пятницу тяжелый БЛА RQ-4B Global Hawk после четырехчасового полета у линии разграничения в Донбассе провел также разведку вдоль юго-западного и южного побережья Крыма и побережья Краснодарского края вплоть до Сочи.

        Американский беспилотник около 10-ти часов вел разведку в Донбассе

        И скажите теперь,что это Жу-Жу-Жу,просто так, и в Донбассе идёт гражданская война,а не столкновение США и России...

        ПОКА ещё не прямое. НО...
        Сепар ДНР
      2. kamski Сегодня, 14:23
        "Красухи и всякие такие" совершенно бесполезны, они могут просто затруднить выполнение задачи
        kamski
      3. Комментарий был удален.
      4. Кент0001 Сегодня, 15:26
        А может про красухи всякие это просто бла-бла-бла, как и много еще о чем, чета в последнее время мы вообще исключительно в роли Терпилы, даже от хохлов, которые теперь газпрому выставили счет за разницу газа при покупке в европе. Че медведя приручили что-ль?
        Кент0001
        1. KAV Сегодня, 16:18
          Цитата: Кент0001
          чета в последнее время мы вообще исключительно в роли Терпилы

          Если Вас это так сильно беспокоит, то меньше слов и больше дела! Вещмешок - вокзал - Донбасс. Там сможете всецело и полностью проявить себя в роли нетерпилы. ИМХО.
          А сидеть за клавой и брызгать слюнями на монитор - не велика заслуга.
          KAV
  2. Александр War Сегодня, 14:02
    У нас таких стратегических БПЛА нет,по этому нервишки потрепать нато пока нечем!
    Александр War
    1. Сепар ДНР Сегодня, 15:15
      Цитата: Александр War
      У нас таких стратегических БПЛА нет,по этому нервишки потрепать нато пока нечем!

      Навёрстывать надо...
      Сепар ДНР
    2. Кент0001 Сегодня, 15:27
      А че РЭБом не завалят, будет очень похоже на отказ техники.
      Кент0001
  3. Vol4ara Сегодня, 14:05
    Интересно, а если по нему задействовать средства рэб, это будет считаться актом агрессии,по сути же это ещё попробуй докажи... или это легко палится?
    Vol4ara
    1. Троль Сегодня, 14:07
      То будет не агрессия, то будет нападение на ВВС США.
      Троль
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:11
        А если я прищучу соседа подглядывающего за моей женой моющейся в бане, это тоже будет нападение?
        СРЦ П-15
        1. Троль Сегодня, 14:22
          "Прищучу" можно трактовать по разному. Поэтому если прищучишь с топором, то да, это нападение, А если просто словестным поносом с матюками, то нет
          Троль
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:30
            Цитата: Троль
            "Прищучу" можно трактовать по разному. Поэтому если прищучишь с топором, то да, это нападение, А если просто словестным поносом с матюками, то нет

            Вот поэтому у вас немок эмигранты и насилуют!
            СРЦ П-15
            1. Huumi Сегодня, 14:42
              Дак и нас насилуют.Прилетела с украины мина-убила отца троих детей-али подзабыли? а реакция ответная где?-Язык в одно место засунули и проглотили.Или как украинские разведчики положили наших в крыму-обратно-знакомая раком поза-ноль ответной реакции,самолеты сбили-вояк вон щас пробомбили-я все жду-когда же в позе стоять устанем
              Huumi
              1. котовский Сегодня, 16:02
                За всех то не говори,жертва..
                К чему призываешь?
                котовский
                1. Huumi Сегодня, 17:20
                  Я не призываю-я факт констатирую...Кто нибудь наказание за убиенных понес?
                  Huumi
            2. Троль Сегодня, 14:42
              Точно так же как у вас насилуют таджики с узбеками
              Троль
        2. Хагалаз Сегодня, 14:26
          Эт смотря как прищучите. Если сзади пинка отвесите, то нападение. А если через щель в глаз пальцем ткнёте, то поди, докажи, что специально laughing
          Хагалаз
        3. Сергей Д_2 Сегодня, 14:30
          А вы повесьте занавески в бане и спокойно мойтесь
          Сергей Д_2
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:34
            Цитата: Сергей Д_2
            А вы повесьте занавески в бане и спокойно мойтесь

            Да у меня и бани-то нет! laughing
            СРЦ П-15
            1. Сергей Д_2 Сегодня, 14:38
              Шож вы голые по двору ходите?Тогда причем здесь сосед?
              Сергей Д_2
              1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:41
                Цитата: Сергей Д_2
                Шож вы голые по двору ходите?Тогда причем здесь сосед?

                Так она моется в бане соседа! wassat
                СРЦ П-15
                1. Сергей Д_2 Сегодня, 14:43
                  Чужая семья- потемки
                  Сергей Д_2
      2. svp67 Сегодня, 14:29
        Цитата: Троль
        То будет не агрессия, то будет нападение на ВВС США.

        А это еще доказать надо...Мало ли от чего он грохнулся. Физического воздействия то не было.
        svp67
        1. Комментарий был удален.
        2. Троль Сегодня, 14:40
          Будучи профаном, я в то же время совсем не уверен, что какое либо сенсоры не обнаружат электромагнитное воздействие и не передадут в центр SOS с координатами источника воздействия. И если передадут, то это и есть доказательства..
          Но может и нет таких сенсоров. Х.З.
          Троль
          1. Vol4ara Сегодня, 14:46
            Так вроде на то они и рэб, что бы мешать передать сигналы с координатами и пр
            Vol4ara
            1. Сергей Д_2 Сегодня, 14:51
              Он через спутник может работать.Не?
              Сергей Д_2
        3. Huumi Сегодня, 14:43
          А им не надо ничо доказывать-они нас факнули с олимпиадой и без доказалов-только потому что они так захотели...
          Huumi
      3. Сепар ДНР Сегодня, 15:17
        Цитата: Троль
        То будет не агрессия, то будет нападение на ВВС США.

        Умоляю...
        На "Дональда Кука"(ВМС США) "напали",и ничего...
        Сепар ДНР
        1. Троль Сегодня, 19:57
          Напали и "напали" две большие разницы
          Троль
  4. BerBer Сегодня, 14:09
    Периодичность уже не удивляет. А то, что приближается к нашим границам - раздражает. am
    BerBer
  5. Теренин Сегодня, 14:09
    Тут однозначно наша недоработка. Этот беспилотник уже сегодня с утра должен бы стоять в нашем музее вооружения НАТО.
    Теренин
  6. svp67 Сегодня, 14:28
    Сообщается, что в ходе полета беспилотник несколько раз приближался к российской границе в районе Белгородской, Воронежской и Ростовской областей на расстояние от 40 до 60 км.
    И вот же не сломает его не кто, да так что бы жестко об землю стукнулся... Сразу бы прыть поумерили...
    svp67
  7. Архивариус Вася Сегодня, 17:13
    Какое РЭБ, он на 20 км летает, да и аппаратура у него неслабая, ещё попробуй заглуши. Единственный вариант поднять аналогичный беспилотник и столкнуть их в воздухе, выдав за случайность. Только вот у нас нет таких беспилотников sad
    Архивариус Вася
  8. Vol4ara Сегодня, 18:18
    Цитата: Архивариус Вася
    Какое РЭБ, он на 20 км летает, да и аппаратура у него неслабая, ещё попробуй заглуши. Единственный вариант поднять аналогичный беспилотник и столкнуть их в воздухе, выдав за случайность. Только вот у нас нет таких беспилотников sad

    Какое рэб? хм ну например красуха 4,дальность действия 200км узконаправленным лучом, но по одиночной цели так и надо действовать. Что значит "аппаратура не слабая"? Вы можете привести пример его резистентности средствам рэб? Не обязательно его ронять или перехватывать управление, достаточно сделать его работу неэффективной
    Vol4ara
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