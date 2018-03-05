20:40 05 марта
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Ростех: проект «Армата» включает множество технических решений на мировом уровне

Развитие российского проекта «Армата» включает в себя множество технических решений на уровне самых современных мировых аналогов и создает предпосылки к созданию танков-роботов, передает Интерфакс сообщение директора кластера «Вооружение» корпорации «Ростех» Сергея Абрамова.



Направлений работ здесь много. Это и стелс-технологии, и модульные системы защиты, и современные системы бронирования. Отрабатываются вопросы ведения огня в любых природно-климатических условиях, ночью и днем. Много технических решений на уровне самых современных мировых аналогов,
сказал Абрамов в интервью «Известиям».


Достигнутая высокая автоматизация управления для всех систем танка, включая управление огнем, защитой и подвижностью, снижает нагрузку на экипаж и создает предпосылки к созданию танков-роботов,
добавил представитель Ростеха.

Как ранее отмечали российские военные, танк третьего послевоенного поколения Т-14 «Армата» – новое слово в танкостроении. В машине применены беспрецедентные конструкторские решения. Платформа «Армата» является полностью отечественной разработкой.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. Сепар ДНР Сегодня, 14:44
    Развитие российского проекта «Армата» включает в себя множество технических решений на уровне самых современных мировых аналогов и создает предпосылки к созданию танков-роботов

    Хотеть не вредно,как известно,и поэтому лично мне хотелось бы осознавать,что множество технических решений на годы опережают самые смелые ПРОЕКТЫ конкурентов yes .
    Сепар ДНР
    1. предки с Дона Сегодня, 14:46
      Что у конкурентов появилось ? с чем сравнивать ?
      предки с Дона
      1. Сепар ДНР Сегодня, 14:49
        Цитата: предки с Дона
        Что у конкурентов появилось ? с чем сравнивать ?

        А я и написал ,крупным текстом ,между прочим : "смелые ПРОЕКТЫ конкурентов".

        То-есть,то,что у вас уже "в железе",у конкурентов ещё на бумаге...
        Сепар ДНР
    2. Dimontius Сегодня, 15:28
      Хоть бы на все хватило бюджета, а то прям в последнее время во всех видах войск одни новые разработки, аж голова кругом. И новый вертолет и полная модернизация к-52м, и проект армата, и вертолетоносцы, и ратник-3, и су-57 на конвеер в скором времени, и модернизация атомных крейсеров,и белые лебеди с модернизацией старых, и подлодки с ледоколами ,не говоря уже о 3 ядерных сюрпризах ПВВ + лазер. Даже вон про авианосец была инфа.. Это же насколько у нас эффективнее расход средств и ниже затраты при производстве в сравнении с нато? Ведь у нас всего 5% от ВВП, для нашей страны с её территорией совсем не много,да еще ведь и урезаем с этого года.
      Dimontius
      1. Сепар ДНР Сегодня, 15:32
        Цитата: Dimontius
        Это же насколько у нас эффективнее расход средств и ниже затраты при производстве в сравнении с нато?

        А кто его знает ? request Информация закрытая.Но при всём этом,Россия ещё не надорвалась...
        Значит есть ещё запас прочности. yes
        Сепар ДНР
        1. Dimontius Сегодня, 15:36
          Что точно успокаивает при мысле о надрыве, так это почти пол триллиона баков в резерве. и Самый большой процент золота к ВВП среди всех стран 20-ки. Вопрос конечно насчет хранения 100 ярдов в америке тревожный, но это 20%. Вот когда резервы начнут таять,тогда наверно можно будет начинать поднимать панику))
          Dimontius
          1. кедр Сегодня, 18:43
            Резервы - это бумага, а под ногами треть мировых запасов всего, что надо для нормальной жизни. Взять их у захапавших это богатство нагло-саксов наша задача.
            Добиться это можно только через возврат суверенитета нашей стране.
            Суверенитет. Россия. Путин.
            кедр
  2. Saling Сегодня, 14:45
    Когда слышишь громкие заявления в СМИ про то,как новая разработка для армии "включает в себя множество технических решений на уровне самых современных мировых аналогов" вспоминаются времена тов. Сталина, когда о достижениях советской военной промышленности враги узнавали только на поле боя. laughing Мне интересно, Россия технику разрабатывает для войны или для продажи? wink
    Р.S. лучшая реклама - это проверка полем боя, а не заявления директоров кластера.
    Saling
    1. merlin Сегодня, 17:27
      Цитата: Saling
      вспоминаются времена тов. Сталина, когда о достижениях советской военной промышленности враги узнавали только на поле боя. laughing

      И сразу же вспоминается тот знаменитый бой батальона ИС-3 с бригадой Шерманов, когда от последних летели клочья. laughing
      merlin
    2. кедр Сегодня, 18:53
      "...Мне интересно, Россия технику разрабатывает для войны или для продажи?..."

      А что одно другому мешает? И на рынках оружия идёт постоянная конкурентная война. Там палец в рот не клади и с деньгами за просто так, и за разное фуфло никто не согласен.
      А техника наша ценится не за рекламу, а за боевые возможности проверенные в боях.
      Войн и конфликтов на планете ещё хватает, что бы протестировать оружие не только на полигонах...
      кедр
  3. Alexey-74 Сегодня, 14:47
    Ну это и так понятно, в чем новость то?
    Alexey-74
  4. Ye Hua Сегодня, 14:58
    Новый китайский танк лучше
    Ye Hua
    1. Сепар ДНР Сегодня, 15:02
      Цитата: Ye Hua
      Новый китайский танк лучше

      Точь в точь как в КВН 90х :
      Армяне,лучше чем грузины...
      -Чем лучше ?
      -Чем грузины laughing wassat
      Сепар ДНР
  5. Невеселый Сегодня, 15:05
    Вопрос в том, когда отечественное станкостроение начнет демонстрировать "множество технических решений на мировом уровне"? Как-то неловко от того, что "не имеющие аналогов" боевые машины изготавливаются на немецких, швейцарских, японских, китайских и т.д. станках.
    Невеселый
    1. котовский Сегодня, 16:54
      Забыли добавить..Их делают русские,татарские,бурятские,мордвинские и т.д. руки.
      И че..
      котовский
      1. ЗВО Сегодня, 17:49
        Цитата: котовский

        И че..


        А то, что без станков
        русские,татарские,бурятские,мордвинские и т.д. руки
        напильниками что ли стволы будут изготавливать?

        и да, не мордвинские. а мордовские...

        Умейте склонять "родные" от слова Родина, слова ...
        ЗВО
  6. seos Сегодня, 15:13
    Начинаю хохлосрачь и холивар...
    Сейчас в меня полетят тапки...     wassat
    Сделали бы на основе современных технологий Т-90 ...
    1)Новая сталь из которой делают Армату на 20% эффективнее чем та что на Т-90 ... (+20% стойкости брони)
    2)Шасси для Коалиции это измененный корпус Т-90 с расположением экипажа в носовой части корпуса (та же бронекапсула и 2 люка)
    3)Система КАЗ устанавливается даже на Курганце... то есть и на обновленный Т-90 ее поставить можно...
    4)Башенный модуль заменить на безэкипажный в габаритах старой башни
    На выходе бы получился современный танк с экипажем 2 человека.
    Преимущества перед Арматой:
    1) Более высокий уровень бронезащиты
    2) Компактные габариты
    3) Не боится обстрела мелкокалиберными пушками и устойчив к осколкам
    5) Более низкая стоимость и быстрое освоение в производстве (только роботизированной башни нет)
    6) Возможность модернизации старых Т-72, Т-80, Т-90.
    7) Хорошие экспортные возможности
    seos
    1. кедр Сегодня, 18:59
      Армата это универсальная платформа, а не танк. На неё ставят модули. Один из, которых и делает Армату танком. Есть модуль, который превращает Армату в БМПТ-3 и т.д...
      кедр
  7. ЗВО Сегодня, 17:47
    о чем вообще статья то?
    ЗВО
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