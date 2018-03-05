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Ростех: проект «Армата» включает множество технических решений на мировом уровне
Развитие российского проекта «Армата» включает в себя множество технических решений на уровне самых современных мировых аналогов и создает предпосылки к созданию танков-роботов, передает Интерфакс сообщение директора кластера «Вооружение» корпорации «Ростех» Сергея Абрамова.
Как ранее отмечали российские военные, танк третьего послевоенного поколения Т-14 «Армата» – новое слово в танкостроении. В машине применены беспрецедентные конструкторские решения. Платформа «Армата» является полностью отечественной разработкой.
Направлений работ здесь много. Это и стелс-технологии, и модульные системы защиты, и современные системы бронирования. Отрабатываются вопросы ведения огня в любых природно-климатических условиях, ночью и днем. Много технических решений на уровне самых современных мировых аналогов,сказал Абрамов в интервью «Известиям».
Достигнутая высокая автоматизация управления для всех систем танка, включая управление огнем, защитой и подвижностью, снижает нагрузку на экипаж и создает предпосылки к созданию танков-роботов,добавил представитель Ростеха.
Как ранее отмечали российские военные, танк третьего послевоенного поколения Т-14 «Армата» – новое слово в танкостроении. В машине применены беспрецедентные конструкторские решения. Платформа «Армата» является полностью отечественной разработкой.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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