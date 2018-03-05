20:39 05 марта
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Войска РХБЗ провели в Приамурье учение по маскировке военных объектов

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) провели в Амурской области учение по маскировке военного полевого лагеря с парком боевой техники, передает Интерфакс сообщение пресс-службы Восточного округа.

Войска РХБЗ провели в Приамурье учение по маскировке военных объектов


По данным пресс-службы, «в рамках учения подразделения аэрозольного противодействия использовали современные дымовые машины ТДА-2К недавно поступившие в объединение».


В ходе выполнения задач специалисты определили погоду, скорость ветра и другие параметры, необходимые для качественной маскировки объектов. Расчеты отработали развертывание машин и постановку нескольких типов аэрозольных завес. Специалисты войск РХБЗ "спрятали" как отдельные здания, так и отработали маскировку полевого лагеря с парком боевых машин на площади более 100 гектаров,
говорится в релизе.

Отмечается, что «подобная маскировка необходима для защиты объектов от удара высокоточного оружия». В качестве условного противника воздушную разведку провел БЛА «Тахион».

Тренировка была проведена в рамках полевого выхода подразделений РХБЗ. В мероприятии было задействовано более 500 военнослужащих и около 60-ти единиц техники.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 8

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  1. Сергей Д_2 Сегодня, 15:00
    В химзащите летом побегать- весело.
    Сергей Д_2
  2. предки с Дона Сегодня, 15:04
    их девиз "куда ветер туда дым"
    предки с Дона
  3. Глушь Сегодня, 15:22
    Апоклексичное фото: Зелёные человеки из ада.
    Глушь
    1. Серый брат Сегодня, 15:56
      Цитата: Глушь
      : Зелёные человеки из ада.

      Нападают на Эстонию.
      Серый брат
  4. FalconD Сегодня, 15:38
    РХБЗ - Разливай, Хватит Болтавней Заниматься!))
    FalconD
  5. FalconD Сегодня, 15:43
    Масштабная новость! Если так дальше пойдёт, то скоро на ВО будем читать: "Рядовой Иванов выполнил упражнение учебных стрельб №1 из АК-74".)))
    FalconD
    1. котовский Сегодня, 17:26
      Да нее..Все эти новости об учениях в последние дни,
      это материальное приложение к фильму. hi
      котовский
      1. sasha.28blaga Сегодня, 17:36
        казалось бы, а выходит оннакак,
        sasha.28blaga
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