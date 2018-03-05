Войска РХБЗ провели в Приамурье учение по маскировке военных объектов

В ходе выполнения задач специалисты определили погоду, скорость ветра и другие параметры, необходимые для качественной маскировки объектов. Расчеты отработали развертывание машин и постановку нескольких типов аэрозольных завес. Специалисты войск РХБЗ "спрятали" как отдельные здания, так и отработали маскировку полевого лагеря с парком боевых машин на площади более 100 гектаров,

Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) провели в Амурской области учение по маскировке военного полевого лагеря с парком боевой техники, передает Интерфакс сообщение пресс-службы Восточного округа.По данным пресс-службы, «в рамках учения подразделения аэрозольного противодействия использовали современные дымовые машины ТДА-2К недавно поступившие в объединение».говорится в релизе.Отмечается, что «подобная маскировка необходима для защиты объектов от удара высокоточного оружия». В качестве условного противника воздушную разведку провел БЛА «Тахион».Тренировка была проведена в рамках полевого выхода подразделений РХБЗ. В мероприятии было задействовано более 500 военнослужащих и около 60-ти единиц техники.