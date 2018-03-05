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Минобороны: зарплаты военных сохранятся на уровне ведущих отраслей экономики
Бюджет Минобороны в 2018-2020 годах позволит поддерживать размер денежного довольствия военнослужащих на уровне ведущих отраслей экономики, сообщила в понедельник замминистра обороны Татьяна Шевцова на сборах с руководящим составом финансово-экономической службы Вооруженных сил РФ.
По ее словам, денежное довольствие, оплата труда, компенсационные выплаты, пенсии и другие выплаты военным пенсионерам вошли, как и в 2017 году, в число защищенных статей.
Шевцова отметила, что в ведомственном бюджете учтено финансирование новой госпрограммы вооружения, а также сохранен прежний уровень финансирования расходов на содержание армии, передает ТАСС.
При формировании параметров финансирования расходов министерства обороны в 2018-2020 годах была решена задача по поддержанию достигнутого уровня денежного довольствия военнослужащих на уровне ведущих отраслей экономики- сказала Шевцова.
По ее словам, денежное довольствие, оплата труда, компенсационные выплаты, пенсии и другие выплаты военным пенсионерам вошли, как и в 2017 году, в число защищенных статей.
Шевцова отметила, что в ведомственном бюджете учтено финансирование новой госпрограммы вооружения, а также сохранен прежний уровень финансирования расходов на содержание армии, передает ТАСС.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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