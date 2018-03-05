20:47 05 марта
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Минобороны: зарплаты военных сохранятся на уровне ведущих отраслей экономики

Бюджет Минобороны в 2018-2020 годах позволит поддерживать размер денежного довольствия военнослужащих на уровне ведущих отраслей экономики, сообщила в понедельник замминистра обороны Татьяна Шевцова на сборах с руководящим составом финансово-экономической службы Вооруженных сил РФ.

Минобороны: зарплаты военных сохранятся на уровне ведущих отраслей экономики


При формировании параметров финансирования расходов министерства обороны в 2018-2020 годах была решена задача по поддержанию достигнутого уровня денежного довольствия военнослужащих на уровне ведущих отраслей экономики
- сказала Шевцова.


По ее словам, денежное довольствие, оплата труда, компенсационные выплаты, пенсии и другие выплаты военным пенсионерам вошли, как и в 2017 году, в число защищенных статей.

Шевцова отметила, что в ведомственном бюджете учтено финансирование новой госпрограммы вооружения, а также сохранен прежний уровень финансирования расходов на содержание армии, передает ТАСС.



Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 36

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  1. Сергей Д_2 Сегодня, 15:16
    Я не понял,она шо - маршал?
    Сергей Д_2
    1. НасРать Сегодня, 15:25
      Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, заслуженный экономист Российской Федерации, кандидат экономических наук.
      Заместитель Министра обороны Российской Федерации с 4 августа 2010 года(т.е. была ещё при Сердюкове, Шойгу её оставил в должности) .

      В должности заместителя Министра обороны России курирует вопросы организации финансового обеспечения Вооружённых Сил Российской Федерации.
      НасРать
    2. Кроу Сегодня, 15:26
      Цитата: Сергей Д_2
      Я не понял,она шо - маршал?

      Генерал армии.
      Бюджет Минобороны в 2018-2020 годах позволит поддерживать размер денежного довольствия военнослужащих на уровне ведущих отраслей экономики

      Будут получать как в Газпроме? Это ведущая отрасль. Мечты сбываются...
      Кроу
      1. техник72 Сегодня, 17:08
        30 тыщ! Как в Роснефти!
        техник72
        1. woron333444 Сегодня, 18:21
          У нас рядом мотопехота, сержант летом получал 52тыс.
          woron333444
    3. Гардамир Сегодня, 15:31
      маршал?
      да маршал бухгалтерских войск.
      Помните Пётр устроил табель о рангах, а сейчас в России классные чины. Так вот эта дама имеет высший классный чин действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, что соответствует военному генералу армии.
      самый низший ранг 15 секретарь государственной гражданской службы Российской федерации 3 класса, что соответствует военному званию ефрейтор.
      Гардамир
      1. NKT Сегодня, 16:54
        На счет параллелей понятно, что ее ранг соответствует генералу армии, я не против, но носить погоны генерала армии.....пусть носит свои погоны: большие ручка, степлер и стикеры.

        Академию генерального штаба не закончила, а генеральские погоны носит.
        NKT
        1. Metallurg_2 Сегодня, 20:21
          Им Шойгу и ввел эту форму с погонами - чтобы было понятно в военное время, какому воинскому званию соответствует ее классный чин.
          В царской России между прочим была обширная категория служащих - гражданские чины Военного министерства. Так вот это они и есть.
          Metallurg_2
    4. sapporo1959 Сегодня, 19:24
      Не привычно конешно на нынешнюю форму смотреть.Красная Армия все же поскромнее была.
      sapporo1959
    5. Маз Сегодня, 20:40
      Хуже - генерал армии
      Маз
  2. 210окв Сегодня, 15:26
    Никто не спорит с тем что денежное довольствие в войсках должно быть высоким.Про ведущие отрасли экономики..Газ и нефтяника?Тоже согласен.Агропромышленный комплекс(ура Ткачеву и его ближним троекратное)?Сомневаюсь.Они как бы разные эти отрасли экономики..
    210окв
    1. assa67 Сегодня, 15:51
      Дима,приветствую hi ....
      Цитата: 210окв
      денежное довольствие в войсках должно быть высоким.

      разумеется разница в денежном довольствии Шевцовой и рядового контрабаса весьма существенная...и утверждение "о ведущих отраслях экономики"скорее относится скорее к высшему ком.составу...но,стоит отметить,и даже порадоваться что "сохранятся" а не уменьшатся,как ни старался г-н силуанов и иже с ним
      assa67
  3. МЮД Сегодня, 15:28
    Я так понял два или три года перерасчета окладов не было и еще год не будет, хотя пяткой в грудь себя били, заявляя, что на уровень инфляции будут пересматривать.
    Голосуйте за горячо любимого главнокомандующего, и еще 6 лет, при этих зарплатах служить будите, так как
    также сохранен прежний уровень финансирования расходов на содержание армии
    МЮД
    1. НасРать Сегодня, 15:30
      Самое смешное в вашем комменте, это то, что до Вована, армейцев вообще за людей не считали в нашей стране... laughing
      НасРать
      1. МЮД Сегодня, 15:38
        А не Вован, Сердюкова, на пост министра обороны поставил? Такого унижения военные давно не испытывали, как от его ведьм из окружения, эти унижения пострашней унижения 90-х.
        Когда про знамя части говорили:"Флажок спрятать, мальчика на занятия." Вот где позор так позор.
        МЮД
        1. НасРать Сегодня, 15:41
          Сердюку ещё памятник поставят...за калибры, арматы, пл и прочее., а главное, что генералов которые без армий, сократил ...bully
          НасРать
          1. Shkodnik65 Сегодня, 19:57
            И народ будет ходить на этот под этот памятник с р а т ь. По крайней мере военные точно это будут делать. Ну типа те кто в теме, а не диванные стратеги.
            Никогда, те кто служил при Сердюкове не скажут о его деятельности доброе.
            Shkodnik65
        2. FalconD Сегодня, 18:09
          Сердюков свою роль выполнил, нравится или нет, но он то ли по злому умыслу, то ли по гениальному замыслу, но сковырнул гнойник, который ой как мешал!!! Что называется взбодрил систему...какой ценой и какими методами - это уже пусть историки и прокуроры оценивают...Но факт остается фактом: после Сердюкова был Крым и Сирия...и ещё кое-что...
          FalconD
        3. Metallurg_2 Сегодня, 20:30
          Сердюка в кресло посадили для демонстрации принципа "хороший барин - плохой управляющий". Барин Путин в Европу уехал и оставил за себя управляющего Менделя (Медведева). А потом типа вернулся и принялся разгребать все, что наворотил управляющий в его отсутствие. Имитация бурной деятельности.
          Metallurg_2
      2. woron333444 Сегодня, 18:23
        НасРать Я помню времена когда военным место в троллейбусе уступали. У меня жена на заводе конструктором получала в 15 раз больше чем я.
        woron333444
        1. FalconD Сегодня, 18:34
          Я помню времена когда военным место в троллейбусе уступали


          Это Вы не про оккупированную Чехию случайно???
          FalconD
          1. woron333444 Сегодня, 19:04
            В 91 году в Советской Армии.
            woron333444
    2. FalconD Сегодня, 15:35
      2013, 2014, 2015, 2016, 2017...а не 2-3 года!
      FalconD
  4. iouris Сегодня, 15:33
    "Ведущие отрасли экономики" предусмотрительно не названы. Кроме того, известно, что разрыв в зарплатах персонала в любых "отраслях экономики" достигает нескольких порядков.
    iouris
    1. FalconD Сегодня, 18:12
      Ну про несколько порядков это Вы маханули...на порядок выше - это уже в 10 раз больше, на три порядка - это больше в 1000 раз...
      Вот в разы - соглашусь)
      FalconD
  5. FalconD Сегодня, 15:34
    Почему никто из этих официальных лиц не озвучивает на сколько упали реальные доходы служивых при отсутствии индексации в 2013-2017 годах? По логике получается, что зарплаты военных опустили до уровня ведущих отраслей экономики, а теперь этот уровень просто будут поддерживать!
    FalconD
    1. котовский Сегодня, 17:37
      А еще не теми купюрами,в домах для служивых лифты не скоростные,кепки с одним козырьком..
      Жил в девяностых в военном городке..Жуть..Офицеры соседям в глаза смотрели только когда пьяные..
      Зря вы так.. hi
      котовский
      1. FalconD Сегодня, 18:02
        А еще не теми купюрами,в домах для служивых лифты не скоростные,кепки с одним козырьком
        ну эт Вы прям глобально копнули.., а про козырек - так вообще как соль на рану!)))
        Я про то, что как можно заявлять о поддержании некого уровня, когда реальные доходы за пять лет в отсутствии индексации на 60 процентов по некоторым параметрам упали???
        Они, военные, думаю, жаловаться не станут...у них нельзя...
        Но факт остаётся фактом...за пять лет их уровень жизни упал в половину...
        Деньги ниоткуда не берутся..., я ещё в 11 году сказал, что столь крупное повышение будет за счёт отсутствия индекса на неопределенную перспективу...Так мои знакомые в армии мне неким законом кичились...,мол положена им обязательная индексация каждый год! Я прав оказался, как не странно))
        У нас излишняя строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения)
        А городки в 90х тоже самолично наблюдал...так что в курсе я)
        FalconD
        1. котовский Сегодня, 18:10
          Скажите,а вам индексируют?
          котовский
          1. FalconD Сегодня, 18:37
            В частном секторе руководство планомерно повышает цены на услуги и продукцию чтобы не снижать уровень жизни свой и своих сотрудников...тут больше гибкости, но не так надёжно как на хозяйских харчах..могут и попросить, если начальству совсем хватать перестанет
            FalconD
  6. wer2 Сегодня, 18:23
    замминистра обороны Татьяна Шевцова на сборах с руководящим составом финансово-экономической службы Вооруженных сил РФ.

    В какой еще стране мира найдешь бухгалтеров в военной форме? Во главе с генералом армии!!!!
    wer2
    1. FalconD Сегодня, 19:39
      Вы где генерала армии увидели??
      FalconD
      1. Bronevick Сегодня, 20:32
        а шо, маршал шоли?
        Bronevick
  7. тракторист73 Сегодня, 18:32
    Все надежно защищено от повышения!
    тракторист73
    1. кедр Сегодня, 19:10
      Цены надо понижать, а для этого надо снижать себестоимость продукции, как это было при Сталине в послевоенные годы.
      кедр
  8. Добрый Сегодня, 20:02
    Вся правда в том, что судя по докладам властей, живем мы все лучше и лучше, а на самом деле- как в той песне: " Все хорошо прекрасная маркиза..." Я не виню нашего президента, он молодец! Он отвечает за безопасность страны от внешних угроз, а вот кто защитит от внутренних врагов? Миллиардами воруют и ничего. При Сталине правильно делали,когда за воровство репрессировали не только виновного, но и родственников. В Китае и сейчас так делают. У нас если взяточников и воров засадить на нары на реальные сроки, то найдутся деньги и на пенсии и на здравоохранение.
    Добрый
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