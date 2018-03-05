Минобороны: зарплаты военных сохранятся на уровне ведущих отраслей экономики

При формировании параметров финансирования расходов министерства обороны в 2018-2020 годах была решена задача по поддержанию достигнутого уровня денежного довольствия военнослужащих на уровне ведущих отраслей экономики

Бюджет Минобороны в 2018-2020 годах позволит поддерживать размер денежного довольствия военнослужащих на уровне ведущих отраслей экономики, сообщила в понедельник замминистра обороны Татьяна Шевцова на сборах с руководящим составом финансово-экономической службы Вооруженных сил РФ.- сказала Шевцова.По ее словам, денежное довольствие, оплата труда, компенсационные выплаты, пенсии и другие выплаты военным пенсионерам вошли, как и в 2017 году, в число защищенных статей.Шевцова отметила, что в ведомственном бюджете учтено финансирование новой госпрограммы вооружения, а также сохранен прежний уровень финансирования расходов на содержание армии, передает ТАСС.