Американо-израильский укус "Можжевеловой кобры-2018"

Израильская армия начала совместное с американскими партнёрами учение под названием «Juniper Cobra» («Можжевеловая кобра»). Эти учения проводятся регулярно с 2012 года (раз в два года). Учение ставит своей целью координацию израильских военных подразделений с подразделениями Европейского командования ВС США. Продлятся маневры, основная стадия которая касается вопросов ПВО-ПРО, до 15 марта. При этом сообщается, что американский военный контингент Израиль после 15 марта не покинет – маневры перейдут в другую фазу и сменят наименование.В Израиле не отрицают того, что в первую очередь совместные тренировки с американскими военнослужащими связаны с растущей «активностью Ирана на территории Сирии».Также отмечается, что один из этапов учений предусматривает перехват ракет, которые гипотетически могут быть выпущены с территории сектора Газа.Предыдущие учения «Можжевеловая кобра» были проведены в феврале 2016 года. Тогда в Израиль для участия в маневрах прибыли не менее 1,7 тысяч военнослужащих армии США.Отмечено, что в ходе учения 2018 года активно отрабатывается применение тактической системы противоракетной обороны «Железный купол». Также «Можжевеловая кобра» предусматривает задействование военной авиации.