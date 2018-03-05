20:42 05 марта
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Американо-израильский укус "Можжевеловой кобры-2018"

Израильская армия начала совместное с американскими партнёрами учение под названием «Juniper Cobra» («Можжевеловая кобра»). Эти учения проводятся регулярно с 2012 года (раз в два года). Учение ставит своей целью координацию израильских военных подразделений с подразделениями Европейского командования ВС США. Продлятся маневры, основная стадия которая касается вопросов ПВО-ПРО, до 15 марта. При этом сообщается, что американский военный контингент Израиль после 15 марта не покинет – маневры перейдут в другую фазу и сменят наименование.

В Израиле не отрицают того, что в первую очередь совместные тренировки с американскими военнослужащими связаны с растущей «активностью Ирана на территории Сирии».

Также отмечается, что один из этапов учений предусматривает перехват ракет, которые гипотетически могут быть выпущены с территории сектора Газа.


Предыдущие учения «Можжевеловая кобра» были проведены в феврале 2016 года. Тогда в Израиль для участия в маневрах прибыли не менее 1,7 тысяч военнослужащих армии США.

Американо-израильский укус "Можжевеловой кобры-2018"


Отмечено, что в ходе учения 2018 года активно отрабатывается применение тактической системы противоракетной обороны «Железный купол». Также «Можжевеловая кобра» предусматривает задействование военной авиации.

Использованы фотографии: Facebook/Hananya Naftali
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 83

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  1. Арон Заави Сегодня, 15:27
    Ну вообщем уже ничего нового.
    Арон Заави
    1. андрей юрьевич Сегодня, 15:34
      Цитата: Арон Заави
      Ну вообщем уже ничего нового.

      не...не...щас узнаете... yes
      андрей юрьевич
      1. sceptical Сегодня, 15:50
        Хотел я это написать да передумал ради мира во всём мире. А вы вот так взяли и без всякой толерантности... smile
        sceptical
    2. Комментарий был удален.
      1. sceptical Сегодня, 15:48
        Зрая вы такой плакатик выбрали. Медведь получается туповат по замыслу или недосмотру художника.
        sceptical
        1. Комментарий был удален.
          1. sceptical Сегодня, 16:04
            Что ж вы фашики измельчали то так, надо было сразу вот так:
            sceptical
            1. prapor75m Сегодня, 16:16
              кто же это скрывается под sceptical , спешно зарегистрированный 5 марта bully
              prapor75m
              1. sceptical Сегодня, 16:48
                Вам не нравится когда вещи называют своими именами? Ктоб сомневался. Современный фашизм он такой подозрительный. Нагадят и оглядуются, а не притянут ли?
                sceptical
                1. ultra Сегодня, 17:23
                  Цитата: sceptical
                  . Современный фашизм

                  Сионизм и есть разновидность фашизма
                  ultra
                  1. sceptical Сегодня, 17:31
                    Сионизма это национально-патриотическое движение за право евреев на самоопределение на родине предков, а приравнивание сонизма к фашизму - это современный реваншизм, ставящий своей задачей вернуть в реалии физическое решение еврейского вопроса во всём мире.
                    Хотите мою жену изнасиловать на глазах её детей, а потом перерезать им глотки на глазах у их матери? У вас уже не получилось и в будущем не обломится. А подобные эротические фантазии это в соответствующее медучереждение.
                    sceptical
                    1. ultra Сегодня, 17:39
                      Цитата: sceptical
                      Сионизма это национально-патриотическое движение за право евреев

                      Тогда национал-социализм в Германии это то-же самое.....или нет?
                      ultra
                    2. ultra Сегодня, 17:40
                      Цитата: sceptical
                      приравнивание сонизма к фашизму

                      Это они без меня как то сами собой приравнялись
                      ultra
                    3. Oden280 Сегодня, 18:14
                      Сиони́зм (ивр. צִיּוֹנוּת, цийону́т — от названия горы Сион в Иерусалиме) — расистское еврейское движение, провозглашающее идею исключительности еврейского народа.
                      Целью движения при его создании декларировалось объединение и возрождение еврейского народа на его «исторической родине» — в Израиле (Эрец-Исраэль).
                      Естественной реакцией людей, отрицающих сионизм, является антисемитизм. Вполне очевидно, что апологеты сионизма, обладая немыслимыми рычагами влияния во всём мире, действуют по принципам двойных стандартов, когда еврейский народ живёт по идеологии национализма, а все остальные народы (особенно белые) обязаны следовать пути интернационализма и мультикультурализма. Если бы сионизм был бы обыкновенным еврейским национализмом, проповедующим жизнь еврейского народа по своему собственному уму, в своём собственном государстве и при невмешательстве в дела́ других народов и стран, это движение можно (и нужно) было бы всячески поддерживать и лелеять. Но сегодня сионизм использует националистическую риторику для захвата мирового господства еврейскими функционерами, насаждению общечеловеческих ценностей подчинённым народам и превращению их в бездумное стадо рабов.
                      Oden280
                    4. Geisenberg Сегодня, 19:37
                      Цитата: sceptical
                      Сионизма это национально-патриотическое движение за право евреев на самоопределение на родине предков, а приравнивание сонизма к фашизму - это современный реваншизм, ставящий своей задачей вернуть в реалии физическое решение еврейского вопроса во всём мире.
                      Хотите мою жену изнасиловать на глазах её детей, а потом перерезать им глотки на глазах у их матери? У вас уже не получилось и в будущем не обломится. А подобные эротические фантазии это в соответствующее медучереждение.


                      Сионизм это фашизм где арийская раса заменена еврейским народом.
                      Geisenberg
        2. anjey Сегодня, 16:02
          sceptical
          Зрая вы такой плакатик выбрали. Медведь получается туповат по замыслу или недосмотру художника.
          Некоторые тупят с самым наиумнейшим видом и искоркой псевдоума в глазах...
          anjey
          1. sceptical Сегодня, 16:50
            Ну давайте без сослагательных наклонений, вот вы сейчас ступили, причём без искорок. Хотите обьясню почему?
            sceptical
            1. Geisenberg Сегодня, 19:41
              Цитата: sceptical
              Ну давайте без сослагательных наклонений, вот вы сейчас ступили, причём без искорок. Хотите обьясню почему?


              Правила форума запрещают использовать те выражения которых деятели типа тебя заслуживают. Так что при себе держи свои бредни.
              Geisenberg
    3. А. Привалов Сегодня, 15:44
      Цитата: Арон Заави
      Ну вообщем уже ничего нового.

      Можно лишь добавить, что в нынешних маневрах принимают участие 2,5 тысячи военнослужащих из США и порядка 2 тысяч израильских бойцов из подразделений ПВО, боевого обеспечения и медицинских сил.
      А. Привалов
      1. Geisenberg Сегодня, 19:35
        Цитата: А. Привалов
        Цитата: Арон Заави
        Ну вообщем уже ничего нового.

        Можно лишь добавить, что в нынешних маневрах принимают участие 2,5 тысячи военнослужащих из США и порядка 2 тысяч израильских бойцов из подразделений ПВО, боевого обеспечения и медицинских сил.


        Заодно можно сменить площадку для саомрекламы на ту где это людям действительно интересно.
        Geisenberg
    4. XXXIII Сегодня, 18:43
      Цитата: Арон Заави
      Ну вообщем уже ничего нового.
      Американо-израильский укус "Можжевеловой кобры-2018"
      Кого кусать собираетесь?! laughing
      Аккуратней там.... lol
      XXXIII
    5. Geisenberg Сегодня, 19:34
      Цитата: Арон Заави
      Ну вообщем уже ничего нового.


      Кроме того что явно перебрали с дешовым джином ... а потом друг-другу змею показали.
      Geisenberg
    6. Маз Сегодня, 20:34
      Дочка с ними общалась с мериканцами - прикольные ребята. Токо для них война это игра, способ заработать, покататься по миру, ...Жаль шо вороги
      Маз
  2. мерцание Сегодня, 15:36
    Учения "Можжевеловая кобра-2018" это, похоже, подбадривание меринами Израиля на активные военные действия против Сирии, для помощи 12000 террористов в Восточной Гуте, целью которых возможно является взятие Дамаска ... правда условия уже не самые лучшие для начала боевых действий с Дамаском. Таки хотят американцы схарчить Израиль арабам. Пора населению в Израиле проводить акции протеста против войны и помочь этим Нетаньяху сохранить Израиль.
    мерцание
    1. sceptical Сегодня, 15:46
      Арабам Израиль уже 70 лет не удаётся "схарчить". А Натанияху один из самых умеренных примьеров в истории Израиля, так что пусть ему лучше спасибо скажут.
      sceptical
      1. мерцание Сегодня, 16:26
        Нетаньяху прилагает сверх усилия для того, чтобы сохранить Израиль. Уже сто раз писал: Киссинджер оставлял Израилю время на существование до 2022 года. А он выражал мнение финансовой элиты США (в том числе и еврейской элиты США), так они не видели место Израилю в будущей модели мира (глобальное государство). Отсюда и позиция Обамы против Израиля и демократов во главе с Клинтон. Но к власти в США пришел Трамп (которого элитные американские СМИ нещадно критикуют, кстати, как и Нетаньяху за якобы коррупцию). Позиция Трампа по Израилю, похоже, во многом совпадает с позицией Нетаньяху. Но вот финансовая элита США требуют от Израиля начать войну с Асадом, а значит и с Ираном, Хезбаллой ... не понятно как поведут себя в этой ситуации другие арабские страны и Турция (может стать столкновением ислама с иудаизмом)... вообщем такая война не сулит ничего хорошего населению Израиля, если вспомнить даже последнюю ливанскую войну. Так что Нетаньяху как может оберегает Израиль, избегая крупномасштабных военных действий и ограничиваясь ракетными обстрелами.
        мерцание
        1. профессор Сегодня, 18:11
          Цитата: мерцание
          Уже сто раз писал: Киссинджер оставлял Израилю время на существование до 2022 года

          Напишите 1000 раз. Правдой это не станет. Киссинджер никогда не писал такого.
          профессор
          1. мерцание Сегодня, 19:15
            Киссинджер никогда не писал такого.
            а кто то утверждает, что писал? Говорил. И об это сообщали израильские интернет издания.
            Понимаю, что свидомому еврею в это поверить трудно, да и страшно, но это не отменяет факт того, что Нетаньяху ведет борьбу за Израиль с американскими евреями, которых израильские евреи всегда считали своей надежной крышей... но времена уж не те ... и пришло время платить своим благодетелям, платить своими жизнями ... вот только Нетаньяху и партия Ликуд этому отчаянно сопротивляются.
            мерцание
            1. профессор Сегодня, 19:16
              Цитата: мерцание
              а кто то утверждает, что писал? Говорил. И об это сообщали израильские интернет издания.

              И не говорил. Не фантазируйте.
              профессор
          2. Geisenberg Сегодня, 19:43
            Цитата: профессор
            Цитата: мерцание
            Уже сто раз писал: Киссинджер оставлял Израилю время на существование до 2022 года

            Напишите 1000 раз. Правдой это не станет. Киссинджер никогда не писал такого.


            Пруф имеется ? Или как обычно доказательства секретны ?
            Geisenberg
            1. профессор Сегодня, 20:29
              Цитата: Geisenberg
              Пруф имеется ? Или как обычно доказательства секретны ?

              Присоединяюсь. И мне хотелось бы увидеть пруфы на его речь.
              профессор
      2. Андрей Панов Сегодня, 18:04
        Не первый раз, схарчат рано или поздно.
        Андрей Панов
  3. anjey Сегодня, 15:45
    При этом сообщается, что американский военный контингент Израиль после 15 марта не покинет – маневры перейдут в другую фазу и сменят наименование.
    В Израиле не отрицают того, что в первую очередь совместные тренировки с американскими военнослужащими связаны с растущей «активностью Ирана на территории Сирии».
    Какая же "можжевеловая демагогия".
    А что с активными боевыми успехами Сирии и России под израильским боком, по утилизации их наемных оппозиционных бандитов, разве не связаны???
    Да и янки накапливают силы,видимо готовят свой ядовитый зуб к укусу,как бы не обломали...,а как то некоторые "товарищи" из Израиля,утверждали что они с краю, а вы Россия и сша мерейтесь пиписками сами, без нас,получается обратное,без вас никуда, вот он независимый Израиль - 1002 сказка востока....
    anjey
    1. anjey Сегодня, 16:06
      Извиняйте "меряйтесь" конечно же(это для "товарищей")...
      anjey
    2. sceptical Сегодня, 16:09
      Разработки ПРО это совместные разработки израильских и американских компаний с самого начала возникновения концепта, причём в основном израильских по американскому заказу. Ничего удивительного, что и обучение кооперативное. Это просто разумно. А вот рассуждения о бандитах и тд и т.п. очередня идеализированная демогогия теражируемая на страницах МО определёнными участниками исключител;ьно из деструктивных соображений.
      sceptical
      1. anjey Сегодня, 16:14
        За деструктивом к янки пожалуйте, хотя вы и сами в этом тоже хороши - ваш кооператив "Слон и крыса" в посудной лавке Ближнего Востока...
        anjey
        1. sceptical Сегодня, 16:24
          Мой папа покойный любил повторять : "их лицо - это их лицо, а твоё лицо, это твоё лицо". И был совершенно прав.
          Ваш кооператив "Медведь и нищий" безусловно прогматичнее и результативнее, так что в деструктивности мы вас пока превзойти ещё не можем, но мы учимся.
          sceptical
          1. anjey Сегодня, 16:45
            Ну -ну а что вы не строите рай в Биробиджане? Не надо даже обладать 7 пядями во лбу , что бы понять что финансовую и не только, затратность жизни и инфраструктуры России не сравнить с среднеземноморскими райскими кущами...,чисто экономически, а воров и олигархов у вас и своих хватает..., и гегемонить так нагло как сша в мире мы не умеем,только брать и поглощать ,по истории Россия созидала,строила,помогала многим странам,находящимся в сфере ее интересов...
            anjey
            1. anjey Сегодня, 16:55
              Что построили и создали конструктивного сша в Афганистане,Ираке,Ливии,сейчас в Сирии и Украине???
              Хаос как политический,так и экономический,крах государственности,уничтожение народов в каше кровавой американской демократии,возраждение оголтелых национализма и радикального исламизма-врагов всего человечества...
              anjey
            2. anjey Сегодня, 17:04
              Тем более сколько войн и разрущений прошло по России ? так что уважаемый сравнивать уровень жизни разных стран по достатку населения ,демагогия и лукавство,страны разные и условия для развития тоже, да и статус стран разный,тяжело быть супердержавой,я о России....много внешних деструктивных сил и врагов...
              anjey
          2. домохозяйка Сегодня, 17:32
            Евреи, критикуйте Испанию, Германию и Польшу! Это вам такой добрый совет.
            домохозяйка
          3. Околоточный Сегодня, 17:36
            Ваш кооператив "Медведь и нищий"

            Не-а. Наш "кооператив" - "Сильные духом", почувствуй разницу.
            Околоточный
          4. Geisenberg Сегодня, 19:46
            Цитата: sceptical
            Мой папа покойный любил повторять : "их лицо - это их лицо, а твоё лицо, это твоё лицо". И был совершенно прав.
            Ваш кооператив "Медведь и нищий" безусловно прогматичнее и результативнее, так что в деструктивности мы вас пока превзойти ещё не можем, но мы учимся.


            Очередная вошь на спине у буйвола ... "мы не можем" ))) Вы (буйвол вместе с тобой) превзошли уже давно и всех кто был до вас.
            Geisenberg
  4. Михаил м Сегодня, 15:49
    Гегемон привык лезть во все доступные щели, однако ныне из щелей чувствуется резкий аромат хлорпикрина. Как бы не сложилась ситуация с ёжиком, употребляющим кактусы.
    Михаил м
  5. Арон Заави Сегодня, 15:59
    Цитата: anjey
    [0
    А что с активными боевыми успехами Сирии и России под израильским боком, по утилизации их наемных оппозиционных бандитов, разве не связаны???
    ...

    Работайте г-да ,не отвлекакайтесь. Нам очень интересно за вами наблюдать.
    Арон Заави
    1. sabakina Сегодня, 16:15
      Арон, за работу платят. Так что гони монету.
      sabakina
      1. sceptical Сегодня, 16:25
        Пока ожиданий не оправдываете. Мы заказывали безопасные северные границы.
        sceptical
        1. домохозяйка Сегодня, 17:33
          У кого они сейчас безопасные, границы эти?Не знаете? Странно... все знают.
          домохозяйка
        2. Geisenberg Сегодня, 19:50
          Цитата: sceptical
          Пока ожиданий не оправдываете. Мы заказывали безопасные северные границы.


          А получите только то что заслуживает ...
          Geisenberg
      2. Арон Заави Сегодня, 16:56
        Цитата: sabakina
        Арон, за работу платят. Так что гони монету.

        Я то думал, что вы за свой счет и на добровольных началах. Ну нет, так нет.
        Арон Заави
        1. котовский Сегодня, 18:23
          Арон,скажите,вы материтесь,видя как sceptical переигрывает?
          Или у него роль дурачка провокатора.. hi
          котовский
          1. Ncplc Сегодня, 18:49
            Ну если вы скептика на роль « дурочка провокатора» записали , то добавьте в этот список ещё как минимум половину здешних обитателей с российским флажком.
            Ncplc
            1. котовский Сегодня, 18:57
              Ваш скептик,(ранее по моему ник из трех букв был),вероятно принимает что то мыслеразгоняющее,бесконечный поток слов перемежающийся с пением гимна на табурете..
              Простите,а вы Арону кофе тоже приносите?
              котовский
    2. Geisenberg Сегодня, 19:47
      Цитата: Арон Заави
      Цитата: anjey
      [0
      А что с активными боевыми успехами Сирии и России под израильским боком, по утилизации их наемных оппозиционных бандитов, разве не связаны???
      ...

      Работайте г-да ,не отвлекакайтесь. Нам очень интересно за вами наблюдать.


      И опять вошь на спине буйвола восстала. Вы (вместе с буйволом) дальше носа своего не видите. Хотя буйвол пожалуй видит.
      Geisenberg
    3. Маз Сегодня, 20:38
      Ну, началось наверно к дождю на 8 марта. laughing
      Маз
  6. sceptical Сегодня, 16:16
    Цитата: Михаил м
    Гегемон привык лезть во все доступные щели, однако ныне из щелей чувствуется резкий аромат хлорпикрина. Как бы не сложилась ситуация с ёжиком, употребляющим кактусы.

    Секундочку. Это мы их на ученья к себе приглашаем ввиду кооперации по ПРО. У кого мы должны спросить на это разрешения? Может быть у предствляющего под пузом Мига-31 гиперзвуковую ракету непосредственно направленную для агрессии против небольших суверенных стран, потому что против США и Китая эта ракета практически ничего не меняет в раскладке сил? Так против кого направленна новая ракета, которая должна быстро доставлена на театр военных действий с южных аэродромов России?
    sceptical
    1. Dym71 Сегодня, 16:26
      Цитата: sceptical
      Так против кого направленна новая ракета, которая должна быстро доставлена на театр военных действий с южных аэродромов России?

      Против Ирана wassat
      Dym71
      1. sceptical Сегодня, 16:52
        Ну несомненно!
        sceptical
    2. ultra Сегодня, 16:38
      Цитата: sceptical
      Так против кого направленна новая ракета, которая должна быстро доставлена на театр военных действий с южных аэродромов России?

      Да против вас конечно направлена.....так что сидите на Ж и не рыпайтесь! laughing
      ultra
      1. sceptical Сегодня, 16:57
        Возможно, но результат получится противоположный. Именно это даёт повод поднять жопу и поставить ситуцию в следущую позицию - если вчера ситуация "мы все умрем" была только гепотетически возможна от прямого столкновения крупнейших держав и только от МБР, то теперь каждый пуск ракеты будет чреват "мы все умрем". И касаться это будет всех без исключения.
        sceptical
        1. ultra Сегодня, 17:21
          Цитата: sceptical
          но результат получится противоположный.

          Противоположный чему?А знаете какой мы хотели результат?
          ultra
        2. Geisenberg Сегодня, 19:55
          Цитата: sceptical
          Возможно, но результат получится противоположный. Именно это даёт повод поднять жопу и поставить ситуцию в следущую позицию - если вчера ситуация "мы все умрем" была только гепотетически возможна от прямого столкновения крупнейших держав и только от МБР, то теперь каждый пуск ракеты будет чреват "мы все умрем". И касаться это будет всех без исключения.


          Так это же то чего вы и добиваетесь ??? Чё тебе не нравится то ?
          Geisenberg
      2. домохозяйка Сегодня, 17:36
        Нет, ну разве можно так с евреями, прямо в лоб! Ни намёков, ни реверансов, прям бац - что хотели, получите! laughing
        домохозяйка
    3. KonoGon Сегодня, 16:44
      Цитата: sceptical
      под пузом Мига-31 гиперзвуковую ракету
      Ракета по названию надули
      KonoGon
      1. sceptical Сегодня, 16:58
        Может и надули, но сам подход...
        sceptical
        1. KonoGon Сегодня, 17:15
          Я не о том надули, а вы о каком?
          KonoGon
    4. saturn.mmm Сегодня, 19:23
      Цитата: sceptical
      Секундочку. Это мы их на ученья к себе приглашаем ввиду кооперации по ПРО.

      Не смешите народ, они американцев приглашали.
      Цитата: А. Привалов
      и порядка 2 тысяч израильских бойцов из подразделений ПВО, боевого обеспечения и медицинских сил.
      saturn.mmm
  7. Монархист Сегодня, 16:27
    В СМИ пеиеодически появляются публикации,что Пэтриот"супер,а израильтяне тугодумы предпочитают свой"Купол",а другие утверждают,что " Купол" далеко не совершенен и поэтому там разработали "железный купол 2,но почему-то не применяют.
    Что скажут на это израильские камрады? Возможно,они в курсе
    Монархист
    1. sceptical Сегодня, 16:41
      Купол всё время совершенствуется. Это нормально. Хец ведь тоже был 1, потом 2 и сейчас уже 3-ю версию осваивают, а 4-ю разрабатывают. Ничего удивительного в том, что назрело достаточно изменений для запуска второй версии Купола. Кроме того и Патриоты стоящие на вооружении Израиля прошли нешуточные изменения. Если я не ошибаюсь там сначала софт переделали существенно, а потом и сам перехватчик. Могу только сказать, что я дважды был личным свидетелем как и первая версия купола снимала порядка десятка 122мм-х градов подряд прямо в небе над Бэр-Шевой, а я стоял и смотрел как это всё летело на меня и недолетая лопалось дымными шариками. В бомбоубежище не хожу принципиально. Максимум в защищённую комнату дома. Я в центре живу, а это мы в гости к друзьям на юг ездим, вот и насмотрелся.
      sceptical
      1. Geisenberg Сегодня, 19:58
        Цитата: sceptical
        Могу только сказать, что я дважды был личным свидетелем как и первая версия купола снимала порядка десятка


        Скажи еще, что усилием мысли их взрывал ... Ври да не завирайся ... десяток градов ...
        Geisenberg
  8. Монархист Сегодня, 16:44
    Цитата: sceptical
    Что ж вы фашики измельчали то так, надо было сразу вот так:

    Я не знал,что вы такие звороподобные. Согласитесь,что ваш персонаж смотрится более чем звероподобно . Отрезать головы - вроде бармалеи из "Джебхада" любят,а у него "звезда Давида".
    И голова похожа на женскую. Кому как,а мне кажется,что отрезать голову да ещё женщине ЭТО ДИКОСТЬ
    Монархист
    1. sceptical Сегодня, 16:59
      А вы обратили внимание на что я ответил этой картинкой и как подписал ответ? Если нет, перечитайте пожалуйста ещё раз.
      sceptical
      1. Geisenberg Сегодня, 19:59
        Цитата: sceptical
        А вы обратили внимание на что я ответил этой картинкой и как подписал ответ? Если нет, перечитайте пожалуйста ещё раз.


        Нам без разницы что ты где-то там отвечаешь ... Удали свою персону с форума - сделай атмосферу прозрачнее.
        Geisenberg
  9. ultra Сегодня, 17:37
    Цитата: sceptical
    Хотите мою жену изнасиловать на глазах её детей, а потом перерезать им глотки на глазах у их матери? У

    Вы И..ди..от или прикидываетесь?
    ultra
  10. sceptical Сегодня, 17:43
    Цитата: anjey
    Ну -ну а что вы не строите рай в Биробиджане? Не надо даже обладать 7 пядями во лбу , что бы понять что финансовую и не только, затратность жизни и инфраструктуры России не сравнить с среднеземноморскими райскими кущами...,чисто экономически, а воров и олигархов у вас и своих хватает..., и гегемонить так нагло как сша в мире мы не умеем,только брать и поглощать ,по истории Россия созидала,строила,помогала многим странам,находящимся в сфере ее интересов...

    А почему я должен строить Берибиджан? Это его товарищ Сталин для депортации всех евреев из европейской части СССР заготовил, когда они ему не по душе пришлись. Ваше наследие, вы и стройте. Вы ж Сталина любите, нет? Да воров хватает у всех, а алигархов мы приветствуем потому, что мы боремся за то, чтобы не было бедных, а не за то, чтобы небыло богатых. Кстати наши воры не в состоянии опрокинуть благосостояние страны, а вот у вас только и читаешь, что все беды России в корупции и только в корупции. Что же это за экономика, которой может в значительной степени пригнуть голову корупционер? Кстати, как вы назвали нас крысой, а Штаты слоном(что уже многое говорит о вашем умении вести культурный диалог в сети), так и я назвал тандем вас и Асадом, но вы всё восприняли на себя. Как говорится - у кого что болит.

    Ах да да я помню эту карикатуру про облагодетельствование СССРом : голый Брежнев ползёт по миру и подпись "кому ещё помочь?".
    sceptical
    1. Dym71 Сегодня, 18:12
      Цитата: sceptical
      Кстати, как вы назвали нас крысой, а Штаты слоном(что уже многое говорит о вашем умении вести культурный диалог в сети)

      Вот здесь не удержусь и не дам Вам поклёп наводить на еврейство! stop
      Слон это евреи! yes
      Dym71
  11. sceptical Сегодня, 17:44
    Цитата: anjey
    Что построили и создали конструктивного сша в Афганистане,Ираке,Ливии,сейчас в Сирии и Украине???
    Хаос как политический,так и экономический,крах государственности,уничтожение народов в каше кровавой американской демократии,возраждение оголтелых национализма и радикального исламизма-врагов всего человечества...


    Вам повторить? Их лицо - это их, а ваше это ваше!
    sceptical
  12. sceptical Сегодня, 17:53
    Цитата: anjey
    Тем более сколько войн и разрущений прошло по России ? так что уважаемый сравнивать уровень жизни разных стран по достатку населения ,демагогия и лукавство,страны разные и условия для развития тоже, да и статус стран разный,тяжело быть супердержавой,я о России....много внешних деструктивных сил и врагов...

    О как это мне знакомо...социализму только 50 лет...только 60 лет... 70 лет...мы столько воевали, на нас такая ответственность, поэтому мы вообще скоро распадёмся вообще. Теперь значит туда-же? Вот это настоящая демогогия и лицемерие. Вы богатейшая страна мира, располагающая большими людскими ресурсами и значительной научной базой прошлого. Вы до сих пор не преуспели в создании финасово благополучного и сбалансированного государства, а так-же устойчевого пути экономического развития исключительно из-за личной расхлябанности, лени, безобразной организации труда, в значительной степени отсутсвия должного руководства проектами и бездарного планирования на будущее. Вот это неприкрытая правда, которую кстати видно и при посещении России в которой я раз в три года бываю.
    sceptical
    1. Dym71 Сегодня, 19:12
      Цитата: sceptical
      видно и при посещении России в которой я раз в три года бываю.

      Попробуйте ездить раз в пять лет, уверен ситуация кардинально поменяется. smile
      Dym71
    2. saturn.mmm Сегодня, 19:34
      Цитата: sceptical
      Вы до сих пор не преуспели в создании финасово благополучного и сбалансированного государства, а так-же устойчевого пути экономического развития исключительно из-за личной расхлябанности, лени, безобразной организации труда, в значительной степени отсутсвия должного руководства проектами и бездарного планирования на будущее. Вот это неприкрытая правда, которую кстати видно и при посещении России в которой я раз в три года бываю.

      Прикольно когда израильтяне русским про Россию рассказывают.
      saturn.mmm
    3. Geisenberg Сегодня, 20:01
      Я бы рекомендовал вообще воздержаться в будущем от посещения РФ ... Для твоей и без того больной головы это большие травмы ...
      Geisenberg
  13. Стас Снежин Сегодня, 18:12
    С каждым днём, чем больше читаю комментарии персонажей с еврейской звездой,
    тем больше убеждаюсь, что не будет мира, пока евреи не успокоятся..
    Стас Снежин
  14. Вежливый Лось Сегодня, 18:29
    Американо-израильский укус "Можжевеловой кобры-2018"

    Лучше бы они учения провели под названием (и содержанием): "русский вкус можжевеловой... холодненькой..."
    Вежливый Лось
  15. anjey Сегодня, 18:52
    Цитата: sceptical
    Вы до сих пор не преуспели в создании финасово благополучного и сбалансированного государства, а так-же устойчевого пути экономического развития исключительно из-за
    сильнейшего влияния запада на советскую элиту,благодоря горбачевскоельцинскому проамериканскому "революционному" периоду,по развалу экономики и государства под названием СССР,ввергнутому в междуусобные национальные распри по всем границам страны..
    anjey
    1. anjey Сегодня, 19:10
      Сейчас прослеживается тоже самое, попытка санкциями прижать и вынудить ,сейчас уже Российскую элиту ,сдать все, более менее выигрышные позиции в экономике, стать полным и бесправнным саттелитом запада, также нагнетается на границах и русофобская, нацистская политика,для давления на Россию.., а вы о ленивых и вечно пьяных , еврейские байки заводите...
      anjey
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