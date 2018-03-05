20:40 05 марта
«Военному обозрению» нужен помощник выпускающего редактора. Должностные обязанности: подбор иллюстративного материала и формирование заголовков. Требования к соискателям: журналистский опыт, творческие способности, умение быстро анализировать текст, грамотность и ответственность. Обращаться: [email protected]

БДК "Александр Отраковский" вернулся из дальнего похода

Встреча из дальнего похода экипажа большого десантного корабля "Александр Отраковский", который полгода находился в дальнем походе в Средиземном море, прошла в понедельник в Североморске, сообщает пресс-служба Северного флота.

БДК "Александр Отраковский" вернулся из дальнего похода


В церемонии участвовал командующий флотом адмирал Николай Евменов. Он принял доклад командира корабля капитана 2-го ранга Евгения Алексеева об успешном выполнении поставленных задач, поздравил экипаж с прибытием.


За время похода "Александр Отраковский" прошел более 40 тыс. морских миль, выполнил десятки боевых упражнений. Отдельные периоды плавания проходили в сложных гидрометеорологических условиях. "Александра Отраковского" не раз сопровождали военные корабли стран НАТО, отметили в пресс-службе.



Использованы фотографии: Минобороны РФ
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 2

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 15:57
    А он ходил с десантниками или без... и если без, то в каком качестве... просто флаг показать...
    Vard
  2. igor1981 Сегодня, 16:05
    С возвращением в родную гавань! soldier
    igor1981
Картина дня