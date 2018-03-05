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Самолет США провел очередную разведку у морских границ России на Черном море
Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II в понедельник осуществил очередной многочасовой полет у побережья Крыма и Краснодарского края, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
По их сведениям, американский самолет с бортовым номером 157326 и позывным FARMR26, поднявшийся с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, подлетел к российским морским границам приблизительно в полдень по московскому времени. Первоначально разведчик совершил несколько пролетов вдоль южного побережья Крыма от Алупки до Судака, а затем, перелетев к Краснодарскому краю, длительное время кружил между Анапой и Новороссийском.
При подлете к российским берегам он снизился до высоты 7,1 тыс. метров. Временами самолет приближался к российскому побережью на расстояние около 45 км, оставаясь в воздушном пространстве над международными водами Черного моря. После вылета с базы маршрут его полета к российским границам на Черном море проходил над Грецией и Болгарией.
Самолет EP-3E Aries II оснащен комплексом суперсовременной аппаратуры радио- и радиотехнической разведки и способен перехватывать радиоэлектронные излучения на очень больших расстояниях. В частности, он регистрируют быстроту реагирования систем ПВО, время подлета перехватчика, фиксирует частоты станций дальнего обнаружения, в том числе для ведения радиоэлектронной борьбы.
Разведывательный самолет ВМС США, стоимость которого составляет $80 млн, не имеет вооружений. Аббревиатура Aries расшифровывается как airborne reconnaissance integrated electronic system - "интегрированная система электронной воздушной разведки", передает "Интерфакс"
По их сведениям, американский самолет с бортовым номером 157326 и позывным FARMR26, поднявшийся с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, подлетел к российским морским границам приблизительно в полдень по московскому времени. Первоначально разведчик совершил несколько пролетов вдоль южного побережья Крыма от Алупки до Судака, а затем, перелетев к Краснодарскому краю, длительное время кружил между Анапой и Новороссийском.
При подлете к российским берегам он снизился до высоты 7,1 тыс. метров. Временами самолет приближался к российскому побережью на расстояние около 45 км, оставаясь в воздушном пространстве над международными водами Черного моря. После вылета с базы маршрут его полета к российским границам на Черном море проходил над Грецией и Болгарией.
Самолет EP-3E Aries II оснащен комплексом суперсовременной аппаратуры радио- и радиотехнической разведки и способен перехватывать радиоэлектронные излучения на очень больших расстояниях. В частности, он регистрируют быстроту реагирования систем ПВО, время подлета перехватчика, фиксирует частоты станций дальнего обнаружения, в том числе для ведения радиоэлектронной борьбы.
Разведывательный самолет ВМС США, стоимость которого составляет $80 млн, не имеет вооружений. Аббревиатура Aries расшифровывается как airborne reconnaissance integrated electronic system - "интегрированная система электронной воздушной разведки", передает "Интерфакс"
Использованы фотографии: www.galleryhip.com
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