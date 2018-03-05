20:39 05 марта
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Самолет США провел очередную разведку у морских границ России на Черном море

Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II в понедельник осуществил очередной многочасовой полет у побережья Крыма и Краснодарского края, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Самолет США провел очередную разведку у морских границ России на Черном море


По их сведениям, американский самолет с бортовым номером 157326 и позывным FARMR26, поднявшийся с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, подлетел к российским морским границам приблизительно в полдень по московскому времени. Первоначально разведчик совершил несколько пролетов вдоль южного побережья Крыма от Алупки до Судака, а затем, перелетев к Краснодарскому краю, длительное время кружил между Анапой и Новороссийском.


При подлете к российским берегам он снизился до высоты 7,1 тыс. метров. Временами самолет приближался к российскому побережью на расстояние около 45 км, оставаясь в воздушном пространстве над международными водами Черного моря. После вылета с базы маршрут его полета к российским границам на Черном море проходил над Грецией и Болгарией.

Самолет EP-3E Aries II оснащен комплексом суперсовременной аппаратуры радио- и радиотехнической разведки и способен перехватывать радиоэлектронные излучения на очень больших расстояниях. В частности, он регистрируют быстроту реагирования систем ПВО, время подлета перехватчика, фиксирует частоты станций дальнего обнаружения, в том числе для ведения радиоэлектронной борьбы.

Разведывательный самолет ВМС США, стоимость которого составляет $80 млн, не имеет вооружений. Аббревиатура Aries расшифровывается как airborne reconnaissance integrated electronic system - "интегрированная система электронной воздушной разведки", передает "Интерфакс"

Использованы фотографии: www.galleryhip.com
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Комментарии 24

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  1. Геркулесыч Сегодня, 17:39
    Они у наших рубежей, как у себя дома! Как в песне поется "с этим что-то делать надо, надо что то предпринять " !И это что-то должно их отсюда отвадить надолго!
    Геркулесыч
    1. Сергей Д_2 Сегодня, 17:56
      И ничего не сделаешь.Граница не нарушена.
      Сергей Д_2
      1. poquello Сегодня, 18:03
        Цитата: Сергей Д_2
        И ничего не сделаешь.Граница не нарушена.

        сделаешь, как достанут сделают, и граница не нарушена
        poquello
    2. Starover_Z Сегодня, 18:07
      Цитата: Геркулесыч
      Они у наших рубежей, как у себя дома! Как в песне поется "с этим что-то делать надо, надо что то предпринять " !И это что-то должно их отсюда отвадить надолго!

      А разве нельзя устроить пролёт рядом с ним самолёта - постановщика помех ? Устроить им маршрут "белого шума" ! Для этого нет необходимости подлетать вплотную, но "удовольствие" "слухачи" должны получить !
      Starover_Z
    3. starogil Сегодня, 18:49
      У нас только хорошо системы РЭБ здесь в ВО расписаны, кто то запрещает бороться
      с ними, гостями, у наших границ?
      starogil
    4. Piramidon Сегодня, 20:32
      Цитата: Геркулесыч
      Они у наших рубежей, как у себя дома! Как в песне поется "с этим что-то делать надо, надо что то предпринять " !И это что-то должно их отсюда отвадить надолго!

      Вы думаете, что наши самолеты не летают вдоль их границ?
      Piramidon
  2. Андрей К Сегодня, 17:41
    ...Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II в понедельник осуществил очередной многочасовой полет у побережья Крыма и Краснодарского края...

    Новость-то в чём?
    У меринов и НАТО на дню по десятку раз, вдоль всего периметра наших границ, что-то шныряет.
    Если каждый раз эту информацию размещать - ВО превратится в журнал фиксации что пролетело, проплыло, проползло.
    Вот если бы он "случайно" упал бы - вот это была бы новость.
    Андрей К
    1. Геркулесыч Сегодня, 17:43
      Что мы добрые -не сбили, или не заглушили его шпионское оборудование. belay
      Геркулесыч
      1. Серый брат Сегодня, 17:51
        Цитата: Геркулесыч
        Что мы добрые -не сбили, или не заглушили его шпионское оборудование.

        Задумайтесь - "А очему они не глушат и не сбивавают наши Ил-20 и Ту-95?"
        Серый брат
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 17:44
      Цитата: Андрей К
      Новость-то в чём?

      ЮВО - ракеты ищут laughing
      Angel_and_Demon
      1. Андрей К Сегодня, 17:47
        Цитата: Angel_and_Demon
        ...ЮВО - ракеты ищут...

        Тогда уж озаглавили бы по человечьи - "Самолёт ВМС США EP-3E Aries II не зафиксировал наличие у России ракет" request
        Ваашпе не зафиксировал laughing
        Андрей К
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:09
          Цитата: Андрей К
          Ваашпе не зафиксировал

          но очень хотел lol
          Angel_and_Demon
    3. assa67 Сегодня, 17:54
      доброго вечера hi ....по Крыму и ЮВО работал этот таракан,на Донбассом беспилотник ...матрасы для укропов инфу собирают...
      assa67
      1. Андрей К Сегодня, 18:00
        assa67
        ...по Крыму и ЮВО работал этот таракан,на Донбассом беспилотник ...матрасы для укропов инфу собирают...

        Будь здрав Андрей hi
        Да это понятно. Законных методов "снести" его с неба нет. Деятельность осуществляется без нарушения норм международного права.
        Другое дело, что вся эта разведсуета, уже вне рамок элементарного приличия.
        Шабаш устроили на границах negative
        Андрей К
        1. assa67 Сегодня, 18:11
          вот это и обидно,что они вроде действуют в рамках правового поля,а мелко пакостничать нам ,как говорится,воспитание не позволяет...зато им позволяется обвинять Россию во всех смертных грехах,не имея ни каких доказательств кроме собственного воспаленного воображения... am
          assa67
    4. vorobey Сегодня, 18:02
      Цитата: Андрей К
      Новость-то в чём?


      Искал новое оружие Путина
      Цитата: Андрей К
      Вот если бы он "случайно" упал бы - вот это была бы новость.


      Нашел... laughing laughing
      vorobey
      1. Андрей К Сегодня, 18:21
        Цитата: vorobey
        ...Нашел...

        Нахрена надо было самолёт гонять, керосин жечь.
        1 марта 2018 года, несколько дней назад, ВВП в Послании Федеральному Собранию всехслил, всесекретырассказал laughing
        Андрей К
  3. Геркулесыч Сегодня, 17:42
    Эй, трамп с шизонутой терезой, не безответствнно ли вы сейчас поступаете, направляя своих авиашпионов, лицемеры?
    Геркулесыч
  4. svp67 Сегодня, 17:42
    Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II в понедельник осуществил очередной многочасовой полет у побережья Крыма и Краснодарского края, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
    Это уже второй, осталось дождаться еще одного у Калининграда и "троица" в сборе...
    svp67
  5. Proton Сегодня, 17:48
    Да пусть летают,летают,знач не все так плохо,вот когда перестанут,тт следует задуматься,а не готовят ли хрен в тряпке wassat
    Proton
  6. Сергей Д_2 Сегодня, 17:57
    Для того и щука ,шоб карась не дремал.А то ещё один Руст в Москве приземлится.
    Сергей Д_2
  7. Yak28 Сегодня, 18:13
    Я с советских времён слышу о самолётах разведчиках стран НАТО,а наши то самолёты разведчики есть,летают хоть иногда у границ заклятых американских друзей?
    Yak28
  8. Галеон Сегодня, 18:15
    Неужели всех суперракет не испугались? Надо скорее их именем президента назвать - тогда просто обязаны испугаться.
    Галеон
  9. vaaaaadik Сегодня, 18:56
    Надеюсь наши разведчики тоже шустрят у границ супостата
    vaaaaadik
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