20:39 05 марта
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Президент Путин: Экспорт российских вооружений в 2017 году превысил $15 млрд

Владимир Путин выступил на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству. По словам главы государства, в 2017 году Россия подтвердила статус одного из ведущих поставщиков вооружений на мировом рынке. Президент отметил, что третий год подряд растёт объём российского экспорта вооружений. Так, в прошлом году он составил более 15 млрд долларов.

Президент Путин: Экспорт российских вооружений в 2017 году превысил $15 млрд


РИА Новости цитирует Владимира Путина:
Россия держит высокую марку, подтверждает свой статус одного из ведущих поставщиков мирового оружейного рынка. Объём зарубежных поставок вооружений и военной техники растёт третий год подряд, в прошлом году составил более 15 миллиардов долларов.



При этом на заседании комиссии было отмечено, что иностранные «партнёры» используют методы недобросовестной конкуренции, чтобы пытаться лишить России той или иной доли рынка. Речь идёт о санкциях в отношении российских компаний, а также об угрозах санкциями в отношении тех, кто покупает или намеревается покупать оружие у России.

Ранее власти Индии косвенно дали понять, что США продвигают сотрудничество с американскими компаниями-производителями вооружений, намекая на санкционные меры в случае углубления индийских контактов с РФ.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 19

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  1. самый главный Сегодня, 18:48
    Высокотехнологичный экспорт это очень хорошо. Вот только мне лично не очень нравится, что С-400 будет у Турции. Турция нам не друг и не товарищ.
    самый главный
    1. 210окв Сегодня, 18:51
      Безусловно хорошо.Только хотелось бы видеть и значительные объемы конечной продукции а не сырья и полуфабрикатов в других сферах.
      Цитата: самый главный
      Высокотехнологичный экспорт это очень хорошо. Вот только мне лично не очень нравится, что С-400 будет у Турции. Турция нам не друг и не товарищ.
      210окв
    2. Сергей Д_2 Сегодня, 18:57
      Деньги не пахнут(с).
      Сергей Д_2
    3. Косолапый Сегодня, 18:58
      Думаете там нет ,,кнопочки,, , нажал и свой-чужой сработал )))
      Косолапый
      1. самый главный Сегодня, 19:15
        Цитата: Косолапый
        Думаете там нет ,,кнопочки,, , нажал и свой-чужой сработал )))

        с Турцией граничат: Болгария, Греция, Сирия, Ирак, Армения.... так на какого "супостата" рассчитана система ПВО? По мне так все соседи более близки для России.
        самый главный
        1. Косолапый Сегодня, 19:28
          Я имею в виду , будет ли комплекс отрабатывать или держать цель , которая по умолчанию дружественная , и что мешает это жестко прописать в базе как установок так и ракет.
          Косолапый
    4. сибиралт Сегодня, 19:39
      Завалим весь мир оружием до 2024-го и всем будет счастье! Даешь мир во всём мире! good
      сибиралт
  2. 210окв Сегодня, 18:49
    Я конечно могу и ошибаться,но по моему были года когда экспорт и за двадцать лярдов зашкаливал.
    210окв
    1. Muvka Сегодня, 19:25
      Я только вот это нашел.
      Muvka
  3. vaaaaadik Сегодня, 18:53
    Чужим продавай, но и о себе не забывай)
    vaaaaadik
  4. Комментарий был удален.
  5. Antidote Сегодня, 18:54
    Что же Вы всё в валюте "вероятного партнера" пишите, давайте в своих родных.
    Antidote
    1. Сергей Д_2 Сегодня, 18:59
      Тогда вааще чумачеччяя сумма получится
      Сергей Д_2
  6. Egorovich Сегодня, 18:56
    А после сказанного и показанного Путиным 1 марта, контрактов на продажу российского оружия возрастет значительно, к бабушке не ходи!
    Egorovich
    1. кедр Сегодня, 19:44
      Портфель заказов ВПК и так уже, где-то на 50 000 000 000 зелени тянет...
      кедр
  7. Сергей Д_2 Сегодня, 19:02
    А свои солдатики до сих пор с сидорами ходят?
    Сергей Д_2
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 19:25
      А свои солдатики до сих пор с сидорами ходят?
      А что Вы против вещмешка имеете . Отличное средство для переноски всего необходимого для подавляющего числа военнослужащих . Кому он объективно не подходил , тот им и не пользовался , а "юзали" smile более продвинутые образцы... hi
      КВУ-НСвД
  8. Vol4ara Сегодня, 19:03
    Цитата: самый главный
    Высокотехнологичный экспорт это очень хорошо. Вот только мне лично не очень нравится, что С-400 будет у Турции. Турция нам не друг и не товарищ.

    Зато это очередная палка в спицы между США и Турцией, там будут с400, но не будет пэтриот + ракеты и зап. части производятся в РФ, турки будут зависеть от нас в своей ПВО. И я думаю наши не дураки, они прекрасно знают где у с400 слабые места, а вот турки нет
    Vol4ara
    1. Yeraz Сегодня, 20:34
      Цитата: Vol4ara
      они прекрасно знают где у с400 слабые места

      еще С-400 в экспортной модификации уступает по характеристикам для армии РФ.
      Yeraz
  9. Гардамир Сегодня, 19:07
    Вы определитесь либо весь мир враги, либо вы им оружие продаёте.
    Гардамир
  10. rpuropuu Сегодня, 19:13
    Цитата: Гардамир
    Вы определитесь либо весь мир враги, либо вы им оружие продаёте.

    Не слышал чтобы наши руководители назвали весь мир врагами belay
    Категориями "Весь мир" любят оперировать полосатые recourse
    rpuropuu
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