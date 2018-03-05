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Президент Путин: Экспорт российских вооружений в 2017 году превысил $15 млрд
Владимир Путин выступил на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству. По словам главы государства, в 2017 году Россия подтвердила статус одного из ведущих поставщиков вооружений на мировом рынке. Президент отметил, что третий год подряд растёт объём российского экспорта вооружений. Так, в прошлом году он составил более 15 млрд долларов.
РИА Новости цитирует Владимира Путина:
При этом на заседании комиссии было отмечено, что иностранные «партнёры» используют методы недобросовестной конкуренции, чтобы пытаться лишить России той или иной доли рынка. Речь идёт о санкциях в отношении российских компаний, а также об угрозах санкциями в отношении тех, кто покупает или намеревается покупать оружие у России.
Ранее власти Индии косвенно дали понять, что США продвигают сотрудничество с американскими компаниями-производителями вооружений, намекая на санкционные меры в случае углубления индийских контактов с РФ.
РИА Новости цитирует Владимира Путина:
Россия держит высокую марку, подтверждает свой статус одного из ведущих поставщиков мирового оружейного рынка. Объём зарубежных поставок вооружений и военной техники растёт третий год подряд, в прошлом году составил более 15 миллиардов долларов.
При этом на заседании комиссии было отмечено, что иностранные «партнёры» используют методы недобросовестной конкуренции, чтобы пытаться лишить России той или иной доли рынка. Речь идёт о санкциях в отношении российских компаний, а также об угрозах санкциями в отношении тех, кто покупает или намеревается покупать оружие у России.
Ранее власти Индии косвенно дали понять, что США продвигают сотрудничество с американскими компаниями-производителями вооружений, намекая на санкционные меры в случае углубления индийских контактов с РФ.
Использованы фотографии: МО РФ
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