Президент Путин: Экспорт российских вооружений в 2017 году превысил $15 млрд

Россия держит высокую марку, подтверждает свой статус одного из ведущих поставщиков мирового оружейного рынка. Объём зарубежных поставок вооружений и военной техники растёт третий год подряд, в прошлом году составил более 15 миллиардов долларов.

Владимир Путин выступил на заседании комиссии по военно-техническому сотрудничеству. По словам главы государства, в 2017 году Россия подтвердила статус одного из ведущих поставщиков вооружений на мировом рынке. Президент отметил, что третий год подряд растёт объём российского экспорта вооружений. Так, в прошлом году он составил более 15 млрд долларов. РИА Новости цитирует Владимира Путина:При этом на заседании комиссии было отмечено, что иностранные «партнёры» используют методы недобросовестной конкуренции, чтобы пытаться лишить России той или иной доли рынка. Речь идёт о санкциях в отношении российских компаний, а также об угрозах санкциями в отношении тех, кто покупает или намеревается покупать оружие у России.Ранее власти Индии косвенно дали понять, что США продвигают сотрудничество с американскими компаниями-производителями вооружений, намекая на санкционные меры в случае углубления индийских контактов с РФ.