09:00 06 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Впервые в Японии женщина назначена на должность командующего корабельной группой ВМС

Впервые в истории японского флота к командованию группой боевых кораблей приступила представительница прекрасного пола. Речь идёт о капитане 1-го ранга ВМС Японии Рёко Адзуме. Она вступила в должность на военно-морской базе в Йокосуке. Известно, что капитану 1-го ранга Рёко Адзуме 44 года, и отныне она будет командовать группой из 4-х кораблей ВМС страны.

Среди четвёрки кораблей – крупнейший японский вертолётоносец «Идзумо».

Ранее «Военное обозрение» сообщало, что в Японии планируют провести глубокую модернизацию «Идзумо» с той целью, чтобы он смог принимать самолёты F-35B (американские истребители палубной авиации с укороченным взлётом и вертикальной посадкой).


Впервые в Японии женщина назначена на должность командующего корабельной группой ВМС


На кораблях, которые поступили под командование Рёко Адзуме, службу проходят более тысячи человек.

Нужно отметить, что Рёко Адзума является ещё и первой в Японии женщиной, ставшей командиром боевого корабля.

Ранее в Японии женщины стали допускаться к службе и в ВВС страны.

Сама Рёко Адзума заявила, что быть офицером ВМС - её мечта с раннего детства.

Использованы фотографии: Фейсбук
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 17

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Умник Сегодня, 06:27
    Исороку ямамомото в гробу перевернулся
    Умник
    1. Alex_Rarog Сегодня, 06:34
      Все нет больше флота у японии....
      Alex_Rarog
      1. dik-nsk Сегодня, 06:41
        женщина на корабле - куда катится мир.. и это в консервативной японии.. совсем измельчали самураи..
        dik-nsk
        1. татарин 174 Сегодня, 07:38
          Цитата: dik-nsk
          женщина на корабле - куда катится мир..

          А я радуюсь))) Не у нас же, а у них там! Вот такого у нас быть не должно никогда, да простят меня самые лучшие на свете наши женщины.
          татарин 174
    2. влад66 Сегодня, 07:26
      Скоро в Японии женщины станут самураями,а мужчины гейшами. yes
      влад66
      1. zapfen Сегодня, 07:52
        Изначально гейшами и были мужчины. И сейчас есть, притом одни из самых высокооплачиваемых
        zapfen
  2. ФЕОДОР Сегодня, 06:28
    Ну они хланокровные ! ПМС не отражается .
    ФЕОДОР
  3. ul_vitalii Сегодня, 06:32
    Мы не против, сколько же подарков ей надарят на 8 Марта smile
    ul_vitalii
  4. Uncle Lee Сегодня, 06:33
    Интересно девки пляшут ! В Европах тетки давно министры обороны и японка туда же!
    Uncle Lee
    1. Alex-a832 Сегодня, 06:45
      Кстати, интересная тенденция. Может психотесты показали, что женский пол не задумываясь исполняет приказы, то есть более удобен для развязывания войны? Не думаю, что дело в одной лишь эмансипации.
      Alex-a832
  5. Lyapis Сегодня, 06:34
    Ну, вроде японцы не были замечены в каком-то бездумном следовании трендам борьбы за гендерное равенство и другим феминистическим закидонам (как в той же Америке). Так что, возможно эта дама заняла должность вполне обосновано и заслуженно. request
    Lyapis
  6. Ye Hua Сегодня, 06:38
    Япошки злой народ, в Китае япошек ненавидят
    Ye Hua
  7. kvs207 Сегодня, 07:16
    А где фото ее самой? Можно из Плейбоя laughing
    kvs207
    1. Uncle Lee Сегодня, 07:20
      Цитата: kvs207
      А где фото

      Экий вы эротоман ! lol
      Uncle Lee
    2. Knizhnik Сегодня, 08:33

      Такие лучше, больше объясняют
      Knizhnik
  8. Геркулесыч Сегодня, 07:16
    Американцы утвердили, или эта японская инициатива о которой колония еще не доложила хозяину?
    Геркулесыч
  9. Alex66 Сегодня, 07:25
    Женщина на корабле - примета плохая, хотя для выполнения приказов даже дурацких она удобнее, побоится ударить в грязь лицом перед мужиками. Да и много ли сейчас решает личность командующего.
    Alex66
Картина дня