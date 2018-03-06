Впервые в Японии женщина назначена на должность командующего корабельной группой ВМС

Впервые в истории японского флота к командованию группой боевых кораблей приступила представительница прекрасного пола. Речь идёт о капитане 1-го ранга ВМС Японии Рёко Адзуме. Она вступила в должность на военно-морской базе в Йокосуке. Известно, что капитану 1-го ранга Рёко Адзуме 44 года, и отныне она будет командовать группой из 4-х кораблей ВМС страны.Среди четвёрки кораблей – крупнейший японский вертолётоносец «Идзумо».Ранее «Военное обозрение» сообщало, что в Японии планируют провести глубокую модернизацию «Идзумо» с той целью, чтобы он смог принимать самолёты F-35B (американские истребители палубной авиации с укороченным взлётом и вертикальной посадкой).На кораблях, которые поступили под командование Рёко Адзуме, службу проходят более тысячи человек.Нужно отметить, что Рёко Адзума является ещё и первой в Японии женщиной, ставшей командиром боевого корабля.Ранее в Японии женщины стали допускаться к службе и в ВВС страны.Сама Рёко Адзума заявила, что быть офицером ВМС - её мечта с раннего детства.