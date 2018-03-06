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Генсек ООН: На мир во всём мире за 10 лет потрачено четверть триллиона долларов
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш озвучил доклад «Миростроительство и сохранение мира» на Генеральной Ассамблее. По словам Гуттериша, международное сообщество, включая институты ООН, с 2008 года потратили на «урегулирование кризисов» и на гуманитарную деятельность почти четверть триллиона долларов.
Антониу Гуттериш:
По слова Гуттериша, вложение таких колоссальных по своим объёмам денежных средств ситуацию в мире принципиально не поменяло. На сегодняшний день число беженцев по всеми миру наиболее высокое с момента окончания Второй мировой войны. Генсек ООН отметил, что причиной являются многочисленные вооружённые конфликты.
Из заявления генерального секретаря:
Далее Антониу Гуттериш напомнил, что в 2005 году был создан Фонд ООН по миростроительству с уставным капиталом в 250 млн долларов. Но, как считает, г-н Гуттериш этого финансирования мало, а потому капитал фонда нужно как минимум удвоить. Видимо, это, по мнению Гуттериша, и позволит предотвращать все новые конфликты на планете...
Антониу Гуттериш:
Международное сообщество потратило на эти цели 233 млрд долларов. Это в том числе средства на приём беженцев, на миротворческую деятельность.
По слова Гуттериша, вложение таких колоссальных по своим объёмам денежных средств ситуацию в мире принципиально не поменяло. На сегодняшний день число беженцев по всеми миру наиболее высокое с момента окончания Второй мировой войны. Генсек ООН отметил, что причиной являются многочисленные вооружённые конфликты.
Из заявления генерального секретаря:
Вместо того, чтобы пытаться реагировать на конфликты и кризисы, нужно в первую очередь сосредоточиться на их предотвращении, упреждении.
Далее Антониу Гуттериш напомнил, что в 2005 году был создан Фонд ООН по миростроительству с уставным капиталом в 250 млн долларов. Но, как считает, г-н Гуттериш этого финансирования мало, а потому капитал фонда нужно как минимум удвоить. Видимо, это, по мнению Гуттериша, и позволит предотвращать все новые конфликты на планете...
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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