Генсек ООН: На мир во всём мире за 10 лет потрачено четверть триллиона долларов

Международное сообщество потратило на эти цели 233 млрд долларов. Это в том числе средства на приём беженцев, на миротворческую деятельность.

Вместо того, чтобы пытаться реагировать на конфликты и кризисы, нужно в первую очередь сосредоточиться на их предотвращении, упреждении.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш озвучил доклад «Миростроительство и сохранение мира» на Генеральной Ассамблее. По словам Гуттериша, международное сообщество, включая институты ООН, с 2008 года потратили на «урегулирование кризисов» и на гуманитарную деятельность почти четверть триллиона долларов.Антониу Гуттериш:По слова Гуттериша, вложение таких колоссальных по своим объёмам денежных средств ситуацию в мире принципиально не поменяло. На сегодняшний день число беженцев по всеми миру наиболее высокое с момента окончания Второй мировой войны. Генсек ООН отметил, что причиной являются многочисленные вооружённые конфликты.Из заявления генерального секретаря:Далее Антониу Гуттериш напомнил, что в 2005 году был создан Фонд ООН по миростроительству с уставным капиталом в 250 млн долларов. Но, как считает, г-н Гуттериш этого финансирования мало, а потому капитал фонда нужно как минимум удвоить. Видимо, это, по мнению Гуттериша, и позволит предотвращать все новые конфликты на планете...