09:01 06 марта
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Генсек ООН: На мир во всём мире за 10 лет потрачено четверть триллиона долларов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш озвучил доклад «Миростроительство и сохранение мира» на Генеральной Ассамблее. По словам Гуттериша, международное сообщество, включая институты ООН, с 2008 года потратили на «урегулирование кризисов» и на гуманитарную деятельность почти четверть триллиона долларов.

Антониу Гуттериш:
Международное сообщество потратило на эти цели 233 млрд долларов. Это в том числе средства на приём беженцев, на миротворческую деятельность.


Генсек ООН: На мир во всём мире за 10 лет потрачено четверть триллиона долларов



По слова Гуттериша, вложение таких колоссальных по своим объёмам денежных средств ситуацию в мире принципиально не поменяло. На сегодняшний день число беженцев по всеми миру наиболее высокое с момента окончания Второй мировой войны. Генсек ООН отметил, что причиной являются многочисленные вооружённые конфликты.

Из заявления генерального секретаря:
Вместо того, чтобы пытаться реагировать на конфликты и кризисы, нужно в первую очередь сосредоточиться на их предотвращении, упреждении.


Далее Антониу Гуттериш напомнил, что в 2005 году был создан Фонд ООН по миростроительству с уставным капиталом в 250 млн долларов. Но, как считает, г-н Гуттериш этого финансирования мало, а потому капитал фонда нужно как минимум удвоить. Видимо, это, по мнению Гуттериша, и позволит предотвращать все новые конфликты на планете...

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. Кроу Сегодня, 06:50
    По слова Гуттериша, вложение таких колоссальных по своим объёмам денежных средств ситуацию в мире принципиально не поменяло.

    Ещё бы: США тратит на оборону по 700млрд долларов в год, и сводят на "нет" подобные старания.
    Кроу
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:52
      Генсек ООН: На мир во всём мире за 10 лет потрачено четверть триллиона долларов
      всё пошло на Сирию...
      андрей юрьевич
      1. Подрезчик Сегодня, 07:11
        Но, как считает, г-н Гуттериш этого финансирования мало, а потому капитал фонда нужно как минимум удвоить. Видимо, это, по мнению Гуттериша, и позволит предотвращать все новые конфликты на планете...

        Это позволит содержать еще кучу дармоедов....которые по факту ничего не решают, только трепятся, и можно потряся пробиркой (или вообще в обход этой конторы!), по праву сильнейшего бомбить непонравившуюся страну!
        Подрезчик
    2. влад66 Сегодня, 07:09
      Ага полосатики считают что они слишком много тратят на ООН. laughing laughing
      как считает, г-н Гуттериш этого финансирования мало, а потому капитал фонда нужно как минимум удвоить.
      влад66
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:08
        Международное сообщество потратило на эти цели 233 млрд долларов

        Не "потратило" , а "освоило" . Но это можно списать на неточность перевода . wink Другой вопрос что мира во всём мире нифига больше не стало , а скорее наоборот .
        bouncyhunter
        1. karish Сегодня, 08:33
          Цитата: bouncyhunter
          Международное сообщество потратило на эти цели 233 млрд долларов

          Не "потратило" , а "освоило" . Но это можно списать на неточность перевода . wink Другой вопрос что мира во всём мире нифига больше не стало , а скорее наоборот .

          ООН уже давно превратилось в суперорганизацию по распилу мирового бабла.
          Чиновники ООН кровно заинтересованы в сохранении этой ситуации тк это деньги , влияние , зарплаты -- и самое главное в этой обстановке -- абсолютное отсутствие контроля.
          Знакомый работает в Либерии , порасказывал как ООновцы осваивают бабки - покупая копеечные погружные насосы за 5000 баксов и деля прибыль с продавцами.
          karish
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:43
            Каков поп - таков и приход .
            Цитата: karish
            Знакомый работает в Либерии , порасказывал как ООновцы осваивают бабки - покупая копеечные погружные насосы за 5000 баксов и деля прибыль с продавцами.

            Не думаю что есть смысл объяснять откуда ноги растут . wink
            bouncyhunter
    3. Звездочка Сегодня, 08:03
      Надо станок баксопечатающий перевезти в ООН и все нормализуется.
      Звездочка
  2. Alex-a832 Сегодня, 07:01
    США тратят в три раза больше на милитаризацию и дестабилизацию мира. ООН не в состоянии приводить к миру те зоны конфликтов, которые США приводит к войне. На это ни денег, ни политической воли не хватает. ООН под завязку набит подматрасниками. Страшно подумать, что было бы если бы у России и Китая не было бы права вето. ООН бы стало недостающей частью военного бюджета США ровно до триллиона в год.
    Alex-a832
  3. Равик Сегодня, 07:03
    Это мы еще бороться за мир не начали...пока только тратим.
    Равик
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:19
    В мире такой "мир " царит, что остается поражаться , как люди и в первую очередь янки еще планету полностью не разрушили ?
    Геркулесыч
  5. Серый брат Сегодня, 07:37
    Похоже всё разворовали.
    Серый брат
  6. Geisenberg Сегодня, 07:42
    Меньше годового бюджета США в разы.
    Geisenberg
  7. Altona Сегодня, 07:44
    Так если закрывать глаза на то, что одна страна имеет исключительные интересы на всей планете Земля, то тогда конечно никаких денег не хватит.
    Altona
  8. zyzx Сегодня, 07:48
    Какая отвратительная рожа....
    zyzx
    1. KondratKo Сегодня, 08:44
      Приём на работу проводится через фейсконтроль, там на кого не глянь все как с подиума сошли, с подиума кунсткамеры. Ночью приснятся и не отмашешься. Демоны.
      KondratKo
  9. rotmistr60 Сегодня, 07:50
    потратило на эти цели 233 млрд долларов
    Да вы израсходуйте хоть в пять раз больше толку все равно не будет, т.к. организация подстроившееся под одну страну (Сша) не может решать возникающие в мире проблемы. И поймете это когда вас (ту же Европу) по башке трахнет основательно.
    rotmistr60
  10. rocket757 Сегодня, 07:52
    Когда то можно было порассуждать, что ООН эт там где решается судьба планеты, хотя бы условно, сейчас??? фашингтонский обком, там и только там, пока им рога не пообломают!
    Получается так - Выкинуть нельзя, оставлять практически бесполезно! - для мира как такового эт точно!
    rocket757
  11. vaaaaadik Сегодня, 08:25
    А мира как не было, так и не будет
    vaaaaadik
  12. Комментарий был удален.
  13. KondratKo Сегодня, 08:37
    По слова Гуттериша, вложение таких колоссальных по своим объёмам денежных средств ситуацию в мире принципиально не поменяло. На сегодняшний день число беженцев по всеми миру наиболее высокое с момента окончания Второй мировой войны. Генсек ООН отметил, что причиной являются многочисленные вооружённые конфликты.
    Но, как считает, г-н Гуттериш этого финансирования мало, а потому капитал фонда нужно как минимум удвоить.

    Может быть это говорит об обратном, что финансирование нужно не удвоить, а урезать или совсем прекратить. Убыточные и не эффективные предприятия обычно закрывают к чёртовой матери. Сделать ничего не могут (не хотят) и ещё денег просят - наглецы.
    Был хоть один военный конфликт который им удалось остановить?
    KondratKo
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